ماتیاس گالارزا، در دقیقه ۲ تک‌‌گل بازی را به ثمر رساند. میکل آلمیرون در دقیقه ۳+۴۵ اخراج شد و پاراگوئه عملا یک نیمه تمام ۱۰ نفره بود، اما یاران آردا گولر نتوانستند پیروز شوند.

پاراگوئه تنها ۶۴ ثانیه پس از آغاز بازی که در سانتا کلارا، کالیفرنیا آمریکا برگزار می‌شد، پیش افتاد. ماتیاس گالارزا، هافبک این تیم، با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه ترکیه را باز کرد و سریع‌ترین گل جام جهانی ۲۰۲۶ تا این لحظه را به ثمر رساند؛ گلی که در نهایت گل پیروزی‌بخش تیمش نیز بود.

اما از همان لحظه، جریان بازی تقریبا یک‌طرفه شد و ترکیه برای جبران نتیجه حملات گسترده‌ای را ترتیب داد.

امیدهای شاگردان وینچنزو مونتلا در وقت‌های تلف‌شده نیمه نخست افزایش یافت؛ زمانی که میگل آلمیرون، هافبک سابق نیوکاسل یونایتد، در جریان درگیری با مرت مولدور، مدافع ترکیه، دستش را روی دهانش گذاشت.

پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدیویی، ایوان بارتون، داور اهل السالوادور، کارت قرمز را به آلمیرون نشان داد؛ اخراجی که بر اساس قانون جدیدی صادر شد که پیش از آغاز جام جهانی به اجرا درآمده است.

100 % آردا گولر، بازیکن تیم ملی ترکیه، در نبردی بر سر توپ با میگل آلمیرون، بازیکن تیم ملی پاراگوئه

هر دو تیم پس از شکست در بازی نخست خود وارد این مسابقه شده بودند. پاراگوئه در دیدار اول با نتیجه ۴ بر ۱ برابر آمریکا، میزبان مسابقات، شکست خورده بود و ترکیه نیز ۲ بر صفر مقابل استرالیا باخته بود. همین موضوع باعث شد مسابقه با حساسیت و تنش زیادی دنبال شود.

با وجود برتری کامل ترکیه، این تیم از ۱۲ شوت خود تنها یک ضربه در چارچوب داشت. همچنین ضربه سر تغییر مسیر داده مرت مولدور به تیر افقی و سپس تیر عمودی دروازه برخورد کرد.

پس از آغاز نیمه دوم، مریح دمیرال دروازه‌بان پاراگوئه، اورلاندو گیل، را به واکنش واداشت. سپس دنیز گول، مهاجم تعویضی ترکیه، یک فرصت عالی را با ضربه سری از فاصله نزدیک از دست داد و توپ را مستقیم به سمت دروازه‌بان فرستاد.

در دقایق پایانی، جان اوزون با شوتی خطرناک گیل را وادار به مهاری دیدنی کرد. گول در ریباند نیز نتوانست از فرصت استفاده کند و توپ را به بیرون زد، هرچند احتمالا این صحنه به دلیل آفساید مردود اعلام می‌شد.

ترکیه در بازی نخست خود برابر استرالیا ۳۰ شوت به سمت دروازه زده بود و در این مسابقه نیز ۳۲ بار اقدام به گلزنی کرد، اما برابر پاراگوئه ۱۰ نفره نیز موفق به باز کردن دروازه حریف نشد و همچنان در جام جهانی ۲۰۲۶ بدون گل باقی مانده است.

ترکیه با دومین شکست متوالی دیگر شانسی برای صعود ندارد. پاراگوئه اما می‌داند که در صورت پیروزی برابر استرالیا در آخرین دیدار گروه D، راهی مرحله حذفی خواهد شد. بازی آخر ترکیه با آمریکا خواهد بود.