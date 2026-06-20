شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در دستورالعملی خطاب به رسانه‌ها اعلام کرد در پوشش اخبار و تحلیل‌ها از القای دوگانه «میدان و دیپلماسی» و روایت اختلاف میان این دو حوزه پرهیز شود.

در این دستورالعمل آمده با توجه به مسدود شدن مجدد تنگه هرمز در واکنش به آنچه «تداوم نقض آتش‌بس در لبنان» عنوان شده و هم‌زمانی آن با حضور هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی در سوئیس، رسانه‌ها نباید میان اقدامات میدانی و مسیر دیپلماسی تقابل ایجاد کنند.

شورای عالی امنیت ملی تاکید کرده جمهوری اسلامی در چارچوب یک راهبرد واحد، هم از ابزارهای بازدارندگی و قدرت میدانی برای وادار کردن طرف مقابل به اجرای تعهدات استفاده می‌کند و هم مسیر دیپلماسی را برای پیگیری حقوق خود دنبال می‌کند.

در این دستورالعمل آمده است اقدامات میدانی «جایگزین دیپلماسی نیست» بلکه پشتوانه آن محسوب می‌شود و مذاکرات نیز «نشانه عقب‌نشینی» نیست، بلکه ابزاری برای تبدیل دستاوردهای قدرت ملی به نتایج سیاسی و حقوقی پایدار است.

این نهاد از رسانه‌ها خواسته از هرگونه روایت مبتنی بر تعارض میان میدان و دیپلماسی خودداری کرده و بر مکمل بودن این دو حوزه تاکید کنند.

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