خبرگزاری رویترز به نقل از سخنگوی فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) گزارش داد که حکومت ایران کنترل تنگه هرمز را در اختیار ندارد.
سخنگوی سنتکام افزود که تردد در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و نیروهای آمریکایی برای اطمینان از تداوم این وضعیت، اوضاع را زیر نظر دارند.
پیشتر نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیهای با اشاره به حملات اسرائیل در لبنان و آن چه «نقض تعهدات امریکا در برقراری آتشبس» خواند، اعلام کرد که تنگه هرمز بر روی همه شناورها بسته شد.
جاویدنام صهبا رشتیان، داور ۲۳ ساله فوتبال زنان، که در جریان انقلاب ملی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، در اعتراضات شهر اصفهان در روز جمعه ١٩ دی ۱۴۰۴، به دست نیروهای سرکوب، کشته شد، رویای این را داشت که روزی در جام جهانی، داوری کند؛ رویایی که هرگز فرصت تحقق نیافت.
گفتوگوی مزدک میرزایی با محمد تقوی:
شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در دستورالعملی خطاب به رسانهها اعلام کرد در پوشش اخبار و تحلیلها از القای دوگانه «میدان و دیپلماسی» و روایت اختلاف میان این دو حوزه پرهیز شود.
در این دستورالعمل آمده با توجه به مسدود شدن مجدد تنگه هرمز در واکنش به آنچه «تداوم نقض آتشبس در لبنان» عنوان شده و همزمانی آن با حضور هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی در سوئیس، رسانهها نباید میان اقدامات میدانی و مسیر دیپلماسی تقابل ایجاد کنند.
شورای عالی امنیت ملی تاکید کرده جمهوری اسلامی در چارچوب یک راهبرد واحد، هم از ابزارهای بازدارندگی و قدرت میدانی برای وادار کردن طرف مقابل به اجرای تعهدات استفاده میکند و هم مسیر دیپلماسی را برای پیگیری حقوق خود دنبال میکند.
در این دستورالعمل آمده است اقدامات میدانی «جایگزین دیپلماسی نیست» بلکه پشتوانه آن محسوب میشود و مذاکرات نیز «نشانه عقبنشینی» نیست، بلکه ابزاری برای تبدیل دستاوردهای قدرت ملی به نتایج سیاسی و حقوقی پایدار است.
این نهاد از رسانهها خواسته از هرگونه روایت مبتنی بر تعارض میان میدان و دیپلماسی خودداری کرده و بر مکمل بودن این دو حوزه تاکید کنند.
متن کامل این خبر را اینجا بخوانید
به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس این کشور، شنبه حدود ۲۰ نفر را که در پاریس برای شرکت در تظاهراتی علیه سرکوب و اعدامها در ایران، با وجود ممنوعیت رسمی، گرد هم آمده بودند، بازداشت کرد.
بر اساس این گزارش، صدها معترض در مرکز پاریس برای محکوم کردن سرکوب و اعدامها در ایران گرد هم آمدند.
چندین اتوبوس با وجود ممنوعیت این تجمع از سوی پلیس، به میدان ووبان در مرکز پاریس رسیدند؛ پلیس دلیل این ممنوعیت را نگرانی از وقوع درگیریهای احتمالی «در شرایط کنونی بهویژه پرتنش ملی و بینالمللی» عنوان کرده بود.
معترضان شعار میدادند: «مرگ بر دیکتاتوری در ایران» و «دولت فرانسه، شرم بر شما». برخی از آنان تصاویر ایرانیانی را در دست داشتند که در ایران اعدام شده بودند.
رسانههای ایران گزارش دادند که هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور عباس عراقچی، عازم سوئیس شده است.
بر اساس این گزارش، عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی و علی باقری کنی، معاون بینالملل دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی نیز در این سفر حضور خواهند داشت.
همچنین کاظم غریبآبادی، معاون و اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه و حمید بورد، معاون وزیر نفت نیز این افراد را همراهی میکنند.
پیشتر وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که مذاکرات فنی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، یکشنبه در سوئیس آغاز خواهد شد.
در حالی که جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، شنبه ۳۰ خرداد گفت انتظار دارد بهزودی برای گفتوگو با مقامهای جمهوری اسلامی راهی سوئیس شود، نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد که تنگه هرمز بار دیگر بسته شده است و شناورها نباید به این تنگه نزدیک شوند.
در بیانیه نیروی دریایی سپاه گفته شده است: «متذکر میگردد این گام اول پاسخ به عهدشکنی دشمن است و در صورت ادامه تجاوز، گامهای بعدی برای پایبند کردن دشمن به اجرای تعهدات برنامه ریزی و اقدام خواهد شد.»
در همین حال، منابع دفاعی اسرائیل به کانال ۱۱ این کشور گفتند: «ارتش اسرائیل برای از بین بردن تهدیدها در جنوب لبنان آزادی عمل کامل دارد؛ اگر حزبالله آتشبس را نقض کند، با قدرتی کوبنده پاسخ خواهیم داد.»
با وجود این، رسانههای اسرائیل خبر دادند که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، دستور اجرای آتشبس در لبنان را صادر کرد، اما ارتش همچنان از مناطق تصرفشده عقبنشینی نخواهد کرد.
متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید