این اخراج، امید ترکیه به بازگشت به بازی را زنده کرد، اما پاراگوئه ۱۰ نفره با نمایشی جنگنده توانست برتری خود را حفظ کند، شانس صعودش به مرحله حذفی را افزایش دهد و ترکیه را از رقابت‌ها کنار بزند.

پس از بازبینی صحنه توسط کمک‌داور ویدیویی، ایوان بارتون، داور اهل السالوادور، کارت قرمز را به آلمیرون نشان داد؛ اخراجی که بر اساس قانون جدیدی صادر شد که پیش از آغاز جام جهانی به اجرا درآمده است.

این قانون جدید که پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ به تصویب IFAB و فیفا رسید، به داوران اجازه می‌دهد بازیکنانی را که هنگام مشاجره با حریف دهان خود را می‌پوشانند، با کارت قرمز جریمه کنند.

جانی اینفانتینو، رییس فیفا، در دفاع از این قانون گفته است: «اگر بازیکنی دهانش را بپوشاند و حرفی بزند که پیامد نژادپرستانه داشته باشد، باید اخراج شود. باید این فرض وجود داشته باشد که او چیزی گفته که نباید می‌گفته، وگرنه نیازی نداشت هنگام صحبت کردن دهانش را بپوشاند. اگر چیزی برای پنهان کردن ندارید، هنگام حرف زدن دهانتان را نمی‌پوشانید. موضوع به همین سادگی است.»