تیم ملی فوتبال برای بازی برابر بلژیک وارد لسآنجلس شد
هواپیمای حامل تیم ملی فوتبال ایران دقایقی پیش برای برگزاری دیدار برابر بلژیک وارد فرودگاه بینالمللی لسآنجلس شد. شاگردان قلعهنویی بلافاصله پس از خروج از فرودگاه و حضور در هتل محل اقامت، راهی استادیوم محل برگزاری مسابقه خواهند شد تا تمرین پیش از مسابقه را برگزار کنند.
همچنین امیر قلعهنویی و سعید عزتاللهی در نشست خبری پیش از این بازی حاضر خواهند بود.
پیش از این سفر مهدی محمدنبی، نایبرییس فدراسیون و سرپرست تیم ملی فوتبال که موفق به حضور در آمریکا هم نشده، گفته بود: «تمامی تیمهای حاضر در مسابقات دو روز زودتر به محل بازی اعزام میشوند تا فرصت کافی برای تطبیق با شرایط محیطی و انجام تمرینات داشته باشند، اما تیم ملی ایران به دلیل مشکلات پروازی تنها یک روز زودتر راهی محل مسابقه میشود که این موضوع میتواند روی عملکرد تیم تاثیرگذار باشد.»
نبی گفته بود: «متاسفانه محدودیتهایی که برای تیم ملی کشورمان ایجاد شده، تنها به یکی دو مورد خلاصه نمیشود. از تغییر کمپ تیم ملی گرفته تا اعزام با تاخیر به محل برگزاری مسابقه، همگی شرایطی را رقم زده که به هیچ وجه با سایر تیمها برابر نیست.»
تیم ملی فوتبال هلند در هفته دوم مرحله گروهی جام جهانی با نتیجه پنج بر یک برابر سوئد پیروز شد و با چهار امتیاز در صدر جدول گروه F قرار گرفت.
برایان بروبی و کودی خاکپو هر کدام دو بار و کریسنسیو سامرویل یک گل برای شاگردان کومان به ثمر رساندند.
در دقیقه پنجم، هلند تنها با هفت لمس توپ از یک سوی زمین به سوی دیگر رسید. بروبی توپ بلند ارسالی از بارت فربروخن، دروازهبان تیم، را مهار کرد و آن را به خاکپو در جناح چپ سپرد. سپس وارد محوطه جریمه شد و ارسال زمینی این وینگر را به گل نخست مسابقه تبدیل کرد.
بروبی ۱۲ دقیقه بعد دومین گل خود را نیز به ثمر رساند. او پس از فرار از یارگیری ایساک هین، مدافع سوئد، روی ارسال زمینی دنزل دامفریس توپ را وارد دروازه کرد.
سوئد در وقتهای تلفشده نیمه نخست تصور میکرد یکی از گلها را جبران کرده است؛ جایی که گوستاف لاگربیِلکه پس از پیشی گرفتن از فربروخن روی یک ضربه آزاد، توپ را با ضربه سر وارد دروازه خالی کرد، اما پرچم کمکداور به نشانه آفساید بالا رفت.
تلاش سوئد برای بازگشت به بازی کمتر از دو دقیقه پس از آغاز نیمه دوم ناکام ماند. خاکپو روی یک ارسال خطرناک دیگر از دامفریس که از مقابل دروازه عبور کرد، در تیر دوم صاحب موقعیت شد و گل سوم هلند را به ثمر رساند.
خاکپو در دقیقه ۵۴ دومین گل خود را نیز زد. سامرویل که در بین دو نیمه وارد زمین شده بود، با پیشروی خود زمینهساز این گل شد و توپ را برای مهاجم لیورپول مهیا کرد تا با ضربهای زمینی، کریستوفر نوردفلدت را مغلوب کند.
این گل تعداد گلهای زدهشده در این جام جهانی را به ۱۰۰ گل در ۳۳ مسابقه رساند؛ سریعترین زمانی که شمار گلها به عدد ۱۰۰ رسیده است، از جام جهانی ۱۹۵۸ به این سو؛ رقابتهایی که این رکورد در ۳۲ یا ۳۳ بازی ثبت شده بود، زیرا برخی مسابقات همزمان برگزار میشدند.
سوئدِ تحت هدایت گراهام پاتر پنج دقیقه بعد یکی از گلها را جبران کرد. آنتونی الانگا، بازیکن تعویضی، روی یک پاس عمقی صاحب توپ شد و با ضربهای چیپ توپ را از بالای سر فربروخن عبور داد و وارد دروازه کرد.
سامرویل در ادامه نمایش خوب خود در نیمه دوم، با یک فرار در دقایق پایانی و ضربهای دقیق به گوشه پایین دروازه، گل پنجم هلند را به ثمر رساند.
هلند با چهار امتیاز به صدر جدول گروه F صعود کرد، در حالی که سوئد احتمالا برای قطعی کردن حضور خود در مرحله حذفی، به کسب نتیجه مقابل ژاپن در آخرین دیدار مرحله گروهی نیاز خواهد داشت.
جشن صعود تیم ملی مکزیک به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ با حادثهای تلخ همراه شد. جایی که یک راننده وانت در میان هواداران حاضر در خیابانهای مکزیکوسیتی وارد جمعیت شد و چند نفر را زیر گرفت.
این حادثه پس از پیروزی یک بر صفر مکزیک مقابل کرهجنوبی و در جریان جشنهای خیابانی رخ داد. هزاران نفر در مرکز شهر برای جشن صعود تیم ملی تجمع کرده بودند که راننده یک وانت، که بنا بر گزارشها در شرایط عادی قرار نداشت، وارد جمعیت شد.
حادثه در میدان «دیویسیون دل نورته» رخ داد و خودرو پس از برخورد با یک تیر برق متوقف شد. پلیس بلافاصله راننده را بازداشت کرد و تحقیقات درباره علت حادثه ادامه دارد.
این اتفاق در حالی رخ داد که مقامهای مکزیکوسیتی اعلام کردند پس از جشن گسترده هواداران فوتبال به مناسبت صعود تیم ملی مکزیک به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶، در حال بررسی اعمال محدودیتهایی برای فروش و مصرف الکل در فضاهای عمومی هستند.
مقامهای شهری همچنین قصد دارند هفت نمایشگر بزرگ جدید در نقاط مختلف مرکز شهر نصب کنند تا جمعیت هواداران در یک منطقه متمرکز نشوند. در کنار این اقدام، نیروهای بیشتری برای جلوگیری از فروش غیرمجاز نوشیدنیهای الکلی توسط دستفروشان مستقر خواهند شد.
تیم ملی مکزیک در سومین دیدار مرحله گروهی خود ۳ تیر ۱۴۰۵ به مصاف جمهوری چک خواهد رفت.
جرمی دوکو، ستاره تیم ملی بلژیک و باشگاه منچسترسیتی، اعلام کرد برای حضور در زمان تولد نخستین فرزندش اردوی تیم ملی کشورش در جام جهانی ۲۰۲۶ را ترک میکند. به همین دلیل ممکن است بازی با ایران را از دست بدهد.
دوکو پیش از آغاز جام جهانی درباره این موضوع گفته بود: «همه چیز به زمان تولد بستگی دارد، اما این نخستین فرزند من است و قطعا دوست دارم کنار خانوادهام باشم. هیچکس نمیخواهد لحظه تولد اولین فرزندش را از دست بدهد.»
این وینگر ۲۴ ساله در دیدار نخست بلژیک در جام جهانی مقابل مصر به میدان رفت.
همین موضوع باعث شد فرانس پیرون، خبرنگار اکیپ، در اظهاراتی جنجالی در یک برنامه تلویزیونی گفت: «چطور میشود جام جهانی را از دست داد؟ قرار است برای بریدن بند ناف نوزاد بازی را رها کنی؟ صدها فوتبالیست آرزو دارند جای تو در جام جهانی باشند، اما تو میخواهی این فرصت را کنار بگذاری تا در زمان تولد فرزندت حاضر باشی.»
این اظهارات با مخالفت برخی حاضران در برنامه روبهرو شد. ابراهیم اصلوم، بوکسور سابق فرانسوی، در پاسخ گفت: «چه کسی باید از مادر حمایت کند؟ یک فرزند تمام زندگی انسان است. جام جهانی را میتوان برد یا از دست داد، اما لحظه تولد فرزند تکرار نمیشود.»
هنوز فدراسیون فوتبال بلژیک درباره احتمال غیبت دوکو در بازی با ایران موضع رسمی نگرفته است. با این حال، ستاره منچسترسیتی تاکید کرده که میخواهد در جام جهانی ۲۰۲۶ نقش مهمتری نسبت به دوره گذشته برای تیم ملی کشورش ایفا کند.
رییس کارگروه جام جهانی کاخ سفید به روزنامه تلگراف گفت که آمریکا آمادگی دارد درباره شرایط ورود تیم فوتبال ایران به خاک این کشور مذاکره مجدد انجام دهد تا به تیم ملی اجازه دهد مدت بیشتری در آمریکا و در فاصله بین مسابقات حضور داشته باشد. هرچند «ایران از قبل از شرایط خبر داشته است.»
اندرو جولیانی گفته که فدراسیون فوتبال از هفتهها قبل از این شرایط که پس از ماهها گفتگو، با فیفا توافق شده، خبر داشته و با آن موافقت کرده بوده است: «هیچ چیز تغییر نکرده است.»
به نوشته روزنامه تلگراف، او گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، مشتاق است ضمن حفظ امنیت ملی، «تعادل رقابتی» در این مسابقات برقرار باشد.
اظهارات او پس از آن مطرح شد که فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد به دلیل ترتیبات سفر تیم ملی، که به اعتقاد این فدراسیون تیم ایران را در مقایسه با ۴۷ کشور دیگر حاضر در جام جهانی در موقعیت نامناسبتری قرار میدهد، به فیفا شکایت خواهد کرد.
«به همه مریبان ویزا دادیم»
جولیانی پیش از دیدار آمریکا و استرالیا در ورزشگاه لومن فیلد سیاتل به تلگراف اسپورت گفت: «همهچیز پویا است و درباره این موضوع میتوان گفتوگو کرد. ما قطعا میخواهیم شرایط رقابت عادلانه در زمین مسابقه فراهم باشد. به همین دلیل همه مربیان تیم ویزا دریافت کردهاند و امکان ورود به کشور را دارند.»
او گفت: «رییسجمهوری میخواهد مطمئن شود این مسابقات هم از نظر رقابتی عادلانه باشد و هم امنیت کشور حفظ شود. ما توانستیم در فرصت کوتاه باقیمانده تا آغاز جام جهانی، هر دو هدف را تامین کنیم.»
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی فوتبال، پس از تساوی ۲ - ۲ مقابل نیوزیلند در لسآنجلس گفته بود تیمش «مظلومترین» تیم حاضر در مسابقات است. مهدی طارمی، کاپیتان ایران، نیز وضعیت موجود را «فاجعه» توصیف کرده بود.
پس از بازی ایران - نیوزیلند، فاکسنیوز گزارش داد به تیم فوتبال ایران دستور داده شده هرچه سریعتر خاک آمریکا را ترک کند. به همین دلیل تیم ملی مجبور شد بلافاصله آمریکا را ترک کند و به محل اردوی خود در تیخوانای مکزیک بازگردد.
کادر فنی گفته که ترجیح میداد تیم یک شب دیگر در هتل خود در منهتن بیچ، در حومه لسآنجلس، بماند تا روز بعد برنامه ریکاوری خود را انجام دهد.
محدودیتهای آمریکا برای ورود زودهنگام تیم ملی هم موجب نارضایتی تیم ملی شده است. فدراسیون فوتبال گفته انتظار داشته تیم دو روز پیش از دومین دیدار خود در گروه G مقابل بلژیک، که یکشنبه در ورزشگاه سوفای لسآنجلس برگزار میشود، وارد آمریکا شود، اما چنین نشده است.
این مسابقه قرار است ساعت ۱۲ ظهر به وقت محلی آغاز شود، تیم ایران پس از ورود به لسآنجلس در روز شنبه، زمان کمتری برای آمادهسازی نسبت به دیدار مقابل نیوزیلند خواهد داشت. بازی مقابل نیوزیلند ساعت ۶ عصر به وقت محلی آغاز شده بود.
از شرایط خبر داشتند
جولیانی به تلگراف گفت ایران هنگام پذیرش این شرایط از مفاد آن آگاه بوده است، اما گفت که ممکن است این وضعیت پیش از آخرین دیدار مرحله گروهی ایران مقابل مصر در سیاتل در تاریخ ۶ تیر دوباره مورد بررسی قرار گیرد.
او گفت: «این موضوع هفتهها پیش میان تیم ایران و فیفا مورد توافق قرار گرفته بود و ماهها درباره آن گفتوگو شده بود. در نهایت هیچ چیز تغییر نکرده است.»
وی افزود: «اگر به تیم ملی آمریکا نگاه کنید، همین امروز پس از مسابقه با یک پرواز دو ساعت و نیم تا سه ساعته به اورنج کانتی بازخواهد گشت.»
او ادامه داد: «بنابراین اینکه بخواهید بعد از مسابقه در همان شهر بمانید منطقی نیست. پرواز از تیخوانا به فرودگاه لسآنجلس حدود ۲۷ دقیقه طول میکشد. ما با ورود یک روز قبل از مسابقه موافقت کردهایم و همین اجرا خواهد شد.»
جولیانی افزود: «در مورد مسابقه ۲۱ ژوئن مقابل بلژیک، تیم ایران روز ۲۰ ژوئن وارد خواهد شد. همانطور که گفتم، همه چیز پویا است و باید ببینیم روندها چگونه پیش میرود.»
او گفت: «خوشبختانه در ۱۵ ژوئن (بازی مقابل نیوزیلند) همه چیز روان پیش رفت. خواهیم دید در ۲۱ ژوئن چه اتفاقی میافتد و سپس تصمیم خواهیم گرفت. ممکن است ایران به مراحل بعدی نیز صعود کند.»
جولیانی ادامه داد: «میدانیم سناریویی وجود دارد که در آن ایران و آمریکا اگر هر دو صدرنشین گروه خود شوند و از مرحله یکشانزدهم نهایی نیز عبور کنند، ششم ژوییه در سیاتل مقابل هم قرار بگیرند. اگر هر دو تیم دوم شوند، سوم ژوییه در دالاس با یکدیگر روبهرو خواهند شد.»
او افزود: «همانطور که میدانید در تورنمنتی مانند جام جهانی و با توجه به جابهجایی تیمها، همه چیز پویا است. بنابراین باید منتظر ماند و دید.»
انتقادات فدراسیون فوتبال ایران
سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران روز گذشته محدودیتهای سفر «اعمالشده از سوی برگزارکنندگان» را مورد انتقاد قرار داد و گفت این فدراسیون چارهای جز ارائه شکایت رسمی به فیفا ندارد.
او گفت: «فدراسیون فوتبال ایران معتقد است چنین محدودیتهایی با اصل فراهم کردن شرایط برابر برای همه تیمهای شرکتکننده سازگار نیست و ممکن است روند آمادهسازی تیمها را تحت تاثیر منفی قرار دهد.»
امیرمهدی علوی گفت: «در نتیجه، فدراسیون بهطور رسمی نارضایتی خود را اعلام خواهد کرد و از طریق مجاری قانونی شکایتی رسمی به فیفا ارائه میدهد.»
او ادامه داد: «با وجود این محدودیتها، تیم ملی ایران برنامه آمادهسازی خود را ادامه خواهد داد و تمرکز کامل خود را بر مسابقه پیش رو مقابل بلژیک حفظ خواهد کرد.»
همچنین هدایت ممبینی، دبیرکل فدراسیون فوتبال یک روز پیش از بازی ایران - بلژیک در جام جهانی گفت همچنان آمریکا برای ۱۱ نفر از لیست فدراسیون برای حضور در جام جهانی، ویزا صادر نکرده است: «درحالیکه برخلاف تیم ما در تیمهای دیگر افرادی که این پستها را در اختیار دارند، ویزا دریافت کردهاند.»
ممبینی در بخشی از اظهاراتش که در حاشیه تمرین روز گذشته تیم ملی انجام شد، با اشاره به جلسات فدراسیون فوتبال با اینفانتینو و ماتیاس، مقامات ارشد فیفا اعتراف کرده که کاری از فیفا بر نمیآید: «آنها تلاش خود را کردهاند اما به نظر میرسد نتوانستهاند تضامین لازم برای ارائه خدمات، جهت میزبانی واقعی در جام جهانی بگیرند.»
جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، پس از دیدار ایران و نیوزیلند مستقیما با بازیکنان و اعضای کادر فنی ایران گفتوگو کرد، به رختکن تیم رفت و گفته میشود برای کمک به حل مشکلات اعلام آمادگی کرده است.
روزنامه تلگراف با اشاره به ویزا نگرفتن ۱۱ نفر از اعضای کادر پشتیبانی تیم ملی ایران مینویسد: «موضوعی که هماهنگیهای مربوط به مسابقات را پیچیدهتر کرده است.»
سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران همچنین گفت: «با وجود اینکه برنامه آمادهسازی تیم برای مسابقات مدتها پیش ارائه شده بود، تیم تنها یک روز پیش از مسابقه با نیوزیلند اجازه سفر به شهر میزبان را پیدا کرد و موظف شد بلافاصله پس از سوت پایان مسابقه به محل اقامت خود بازگردد.»
او گفت: «اکنون همین وضعیت پیش از دومین مسابقه ایران مقابل بلژیک نیز تکرار شده است.»
علوی گفت: «با وجود دلایل فنی ارائهشده از سوی فدراسیون، این درخواست بار دیگر رد شد. در نتیجه، تیم ملی تنها اجازه خواهد داشت روز شنبه به وقت محلی، یعنی یک روز پیش از مسابقه، به لسآنجلس سفر کند.»