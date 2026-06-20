پیش از گل‌های گالارزا و صیباری، سریع‌ترین گل جام جهانی ۲۰۲۶ متعلق به میخال سادیلک، هافبک جمهوری چک، بود که در دقیقه ۵ و ۸ ثانیه دیدار برابر آفریقای جنوبی گلزنی کرده بود.

ماتیاس گالارزا همچنین نخستین بازیکن تاریخ جام جهانی است که در چهار دقیقه ابتدایی یک مسابقه، هم گل زده و هم کارت گرفته است. او در پایان، عنوان بهترین بازیکن مسابقه را نیز به دست آورد.

پیش از گل‌های گالارزا و صیباری، سریع‌ترین گل جام جهانی ۲۰۲۶ متعلق به میخال سادیلک، هافبک جمهوری چک، بود که در دقیقه ۵ و ۸ ثانیه دیدار مقابل آفریقای جنوبی گلزنی کرده بود.

فلیکس انمچا از آلمان با گل در دقیقه ۵ و ۱۶ ثانیه مقابل کوراسائو در رتبه دوم قرار داشت و گل به خودی دامیان بوبادیا از پاراگوئه برابر آمریکا در دقیقه ۶ و ۱۲ ثانیه سومین گل سریع مسابقات بود.

سریع‌ترین گل‌های تاریخ جام جهانی مردان:

۱- هاکان شوکور (ترکیه) – ثانیه ۱۱ مقابل کره جنوبی، جام جهانی ۲۰۰۲

۲- واچلاف ماشک (چکسلواکی) – ثانیه ۱۶ مقابل مکزیک، جام جهانی ۱۹۶۲

۳- ارنست لمنر (آلمان) – ثانیه ۲۵ مقابل اتریش، جام جهانی ۱۹۳۴

۴- برایان رابسون (انگلیس) – ثانیه ۲۷ مقابل فرانسه، جام جهانی ۱۹۸۲

۵- کلینت دمپسی (آمریکا) – ثانیه ۲۹ مقابل غنا، جام جهانی ۲۰۱۴