جابجایی رکورد سریعترین گل جام جهانی در کمتر از ۶ ساعت
گل ماتیاس گالارزا، هافبک پاراگوئه، به ترکیه که در ثانیه ۶۴ دیدار امروز دو تیم به ثمر رسید، سریعترین گل جام جهانی ۲۰۲۶ تا این لحظه است. این در حالی است که بازیهای روز دوم مرحله گروهی محل ثبت سریعترین گلهای این دوره از رقابتها بودهاند.
پیش از گلهای گالارزا و صیباری، سریعترین گل جام جهانی ۲۰۲۶ متعلق به میخال سادیلک، هافبک جمهوری چک، بود که در دقیقه ۵ و ۸ ثانیه دیدار برابر آفریقای جنوبی گلزنی کرده بود.
ماتیاس گالارزا همچنین نخستین بازیکن تاریخ جام جهانی است که در چهار دقیقه ابتدایی یک مسابقه، هم گل زده و هم کارت گرفته است. او در پایان، عنوان بهترین بازیکن مسابقه را نیز به دست آورد.
تیم فوتبال ترکیه در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه یک بر صفر به پاراگوئه ۱۰ نفره باخت و عملا از این تورنمنت حذف شد. ترکیه که پس از ۲۴ سال به جام جهانی صعود کرده بود، بازی اول و دوم خود در این مسابقات را به استرالیا و پاراگوئه واگذار کرد.
ماتیاس گالارزا، در دقیقه ۲ تکگل بازی را به ثمر رساند. میکل آلمیرون در دقیقه ۳+۴۵ اخراج شد و پاراگوئه عملا یک نیمه تمام ۱۰ نفره بود، اما یاران آردا گولر نتوانستند پیروز شوند.
پاراگوئه تنها ۶۴ ثانیه پس از آغاز بازی که در سانتا کلارا، کالیفرنیا آمریکا برگزار میشد، پیش افتاد. ماتیاس گالارزا، هافبک این تیم، با شوتی از پشت محوطه جریمه دروازه ترکیه را باز کرد و سریعترین گل جام جهانی ۲۰۲۶ تا این لحظه را به ثمر رساند؛ گلی که در نهایت گل پیروزیبخش تیمش نیز بود.
اما از همان لحظه، جریان بازی تقریبا یکطرفه شد و ترکیه برای جبران نتیجه حملات گستردهای را ترتیب داد.
امیدهای شاگردان وینچنزو مونتلا در وقتهای تلفشده نیمه نخست افزایش یافت؛ زمانی که میگل آلمیرون، هافبک سابق نیوکاسل یونایتد، در جریان درگیری با مرت مولدور، مدافع ترکیه، دستش را روی دهانش گذاشت.
پس از بازبینی صحنه توسط کمکداور ویدیویی، ایوان بارتون، داور اهل السالوادور، کارت قرمز را به آلمیرون نشان داد؛ اخراجی که بر اساس قانون جدیدی صادر شد که پیش از آغاز جام جهانی به اجرا درآمده است.
هر دو تیم پس از شکست در بازی نخست خود وارد این مسابقه شده بودند. پاراگوئه در دیدار اول با نتیجه ۴ بر ۱ برابر آمریکا، میزبان مسابقات، شکست خورده بود و ترکیه نیز ۲ بر صفر مقابل استرالیا باخته بود. همین موضوع باعث شد مسابقه با حساسیت و تنش زیادی دنبال شود.
با وجود برتری کامل ترکیه، این تیم از ۱۲ شوت خود تنها یک ضربه در چارچوب داشت. همچنین ضربه سر تغییر مسیر داده مرت مولدور به تیر افقی و سپس تیر عمودی دروازه برخورد کرد.
پس از آغاز نیمه دوم، مریح دمیرال دروازهبان پاراگوئه، اورلاندو گیل، را به واکنش واداشت. سپس دنیز گول، مهاجم تعویضی ترکیه، یک فرصت عالی را با ضربه سری از فاصله نزدیک از دست داد و توپ را مستقیم به سمت دروازهبان فرستاد.
در دقایق پایانی، جان اوزون با شوتی خطرناک گیل را وادار به مهاری دیدنی کرد. گول در ریباند نیز نتوانست از فرصت استفاده کند و توپ را به بیرون زد، هرچند احتمالا این صحنه به دلیل آفساید مردود اعلام میشد.
ترکیه در بازی نخست خود برابر استرالیا ۳۰ شوت به سمت دروازه زده بود و در این مسابقه نیز ۳۲ بار اقدام به گلزنی کرد، اما برابر پاراگوئه ۱۰ نفره نیز موفق به باز کردن دروازه حریف نشد و همچنان در جام جهانی ۲۰۲۶ بدون گل باقی مانده است.
ترکیه با دومین شکست متوالی دیگر شانسی برای صعود ندارد. پاراگوئه اما میداند که در صورت پیروزی برابر استرالیا در آخرین دیدار گروه D، راهی مرحله حذفی خواهد شد. بازی آخر ترکیه با آمریکا خواهد بود.
برزیل با پیروزی ۳ بر صفر مقابل هائیتی در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، نخستین بردش را به دست آورد. ماتئوس کونیا با زدن دو گل، ستاره سلسائو در این مسابقه بود.
در سومین دیدار روز هشتم رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶، تیمهای ملی برزیل و هائیتی در ورزشگاه فیلادلفیا به مصاف هم رفتند؛ دیداری از گروه C که در آن برزیل، پرافتخارترین تیم تاریخ جام جهانی، برابر هائیتی، تیمی که پس از ۵۲ سال بار دیگر در این رقابتها حضور یافته، با نتیجه ۳ بر صفر به پیروزی رسید.
برزیل که در دیدار نخست خود برابر مراکش به تساوی یک بر یک رسیده بود، این بار از همان ابتدای مسابقه بازی را در اختیار گرفت. رافینیا در دقیقه ۱۲ دروازه هائیتی را باز کرد، اما داور پس از بازبینی، گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد.
فشار سلسائو سرانجام در دقیقه ۲۳ به نتیجه رسید و ماتئوس کونیا، مهاجم منچستریونایتد که پس از نیمکتنشینی در بازی نخست به ترکیب اصلی بازگشته بود، گل نخست برزیل را به ثمر رساند. کونیا در دقیقه ۳۶ بار دیگر موفق به گلزنی شد تا اختلاف به دو گل افزایش یابد و خیال برزیلیها تا حد زیادی راحت شود.
در وقتهای تلفشده نیمه نخست، وینیسیوس جونیور سومین گل برزیل را وارد دروازه هائیتی کرد تا شاگردان برزیل با برتری قاطع راهی رختکن شوند.
در نیمه دوم نیز برزیل همچنان تیم برتر میدان بود و در دقیقه ۷۸ یک بار دیگر توسط بازیکنانش به گل رسید، اما این گل نیز به دلیل آفساید مردود اعلام شد. هائیتی که تلاش میکرد نخستین گل خود در این دوره از مسابقات را به ثمر برساند، در نیمه دوم چند حمله پراکنده ترتیب داد، اما موفق به باز کردن دروازه آلیسون نشد.
این پیروزی نخستین برد برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ بود و امیدهای این تیم برای صعود از گروه C را افزایش داد. هائیتی نیز که در دیدار نخست با یک گل برابر اسکاتلند شکست خورده بود، دومین باخت پیاپی خود را تجربه کرد و شانس خود برای صعود به مرحله بعدی را از دست داد.
با این نتیجه، برزیل با چهار امتیاز به صدر جدول گروه صعود کرد و مراکش با امتیاز برابر اما تفاضل گل کمتر در جایگاه دوم قرار گرفت.
هائیتی پیش از آغاز جام جهانی در رتبه ۸۳ ردهبندی فیفا قرار داشت، در حالی که برزیل با رتبه ششم جهان به عنوان یکی از مدعیان قهرمانی وارد این رقابتها شده است.
مراکش با تکگل زودهنگام اسماعیل صیباری، اسکاتلند را در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ شکست داد. شیرهای اطلس با این پیروزی چهار امتیازی شدند و به طور موقت در صدر جدول گروه C قرار گرفتند.
رقابتهای گروه C جام جهانی ۲۰۲۶ با دیدار تیمهای مراکش و اسکاتلند در ورزشگاه ژیلت در بوستن ادامه یافت؛ دیداری که در نهایت با برتری یک بر صفر مراکش به پایان رسید. مراکش که در بازی نخست برابر برزیل، یکی از پرافتخارترین تیمهای تاریخ جام جهانی، به تساوی رسیده بودند، با کسب نخستین پیروزی خود چهار امتیازی شدند. اسکاتلند نیز که بازی نخست را با پیروزی دشوار برابر هائیتی پیروز و صدرنشین گروه شده بود، نخستین شکست خود را تجربه کرد.
مراکش بازی را طوفانی آغاز کرد و در دقیقه دوم بازی توسط اسماعیل صیباری به گل رسید. این گل، سریعترین گل به ثمر رسیده در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ تا اینجای مسابقات لقب گرفت و از همان ابتدا جریان بازی را به سود نماینده آفریقا تغییر داد.
بازیکنان مراکش پس از این گل نیز تیم برتر میدان بودند و با پرس مؤثر، مالکیت هدفمند و انتقالهای سریع، کنترل مسابقه را در اختیار داشتند. در مقابل، اسکاتلند که بیشتر بر بازی مستقیم و ساختار دفاعی تکیه داشت، در ایجاد موقعیتهای خطرناک موفق عمل نکرد.
با این حال، در ۱۵ دقیقه پایانی مسابقه اسکاتلندیها فشار خود را افزایش دادند و چند فرصت مناسب برای باز کردن دروازه مراکش به دست آوردند، اما بیدقتی مهاجمان و عملکرد مناسب خط دفاعی مراکش مانع از تغییر نتیجه شد.
در نهایت، بازی با همان تکگل دقیقه دوم به پایان رسید تا مراکش با چهار امتیاز به طور موقت در صدر جدول گروه C قرار بگیرد و گام بلندی به سوی صعود به مرحله حذفی بردارد. اسکاتلند نیز با وجود این شکست، همچنان برای صعود به دور بعدی در بازی پایانی مرحله گروهی که با برزیل خواهد بود، شانس خواهد داشت.
اسماعیل صیباری، بازیکن تیم ملی مراکش، با گلزنی در ثانیه ۷۱ دیدار مقابل اسکاتلند در جام جهانی ۲۰۲۶ که در ورزشگاه بوستون در فاکسبورو ایالت ماساچوست برگزار شد، یکی از سریعترین گلهای تاریخ این رقابتها را به ثمر رساند.
اسماعیل صیباری همچنین با این گل رکورد سریعترین گل جام جهانی ۲۰۲۶ را شکست.
پیش از این مسابقه، سریعترین گل جام جهانی ۲۰۲۶ متعلق به میخال سادیلک، هافبک جمهوری چک، بود که در دقیقه ۵ و ۸ ثانیه دیدار برابر آفریقای جنوبی گلزنی کرده بود. فلیکس انمچا از آلمان با گل در دقیقه ۵ و ۱۶ ثانیه مقابل کوراسائو در رتبه دوم قرار داشت و گل به خودی دامیان بوبادیا از پاراگوئه برابر آمریکا در دقیقه ۶ و ۱۲ ثانیه سومین گل سریع مسابقات بود.
گل صیباری تمامی این رکوردها را پشت سر گذاشت و نخستین گل جام جهانی ۲۰۲۶ شد که در دو دقیقه ابتدایی یک مسابقه به ثمر میرسد.
اهمیت گل صیباری تنها به سرعت آن محدود نمیشود. ستاره باشگاه آیندهوون اکنون نخستین بازیکن تاریخ است که در دو بازی نخست خود برای مراکش در جام جهانی موفق به گلزنی شده است.
او در دیدار نخست مراکش مقابل برزیل نیز گل تیمش را در تساوی یک بر یک به ثمر رسانده بود؛ گلی که با ضربهای چیپ از بالای سر آلیسون، دروازهبان برزیل، وارد دروازه شد و مراکش را مقابل یکی از مدعیان قهرمانی پیش انداخت.
صیباری اکنون با گلزنی در ثانیه ۷۱ برابر اسکاتلند، جایگاه خود را به عنوان یکی از پدیدههای جام جهانی ۲۰۲۶ بیش از پیش تثبیت کرده است.
سریعترین گلهای تاریخ جام جهانی مردان:
۱- هاکان شوکور (ترکیه) – ثانیه ۱۱ مقابل کره جنوبی، جام جهانی ۲۰۰۲
۲- واچلاف ماشک (چکسلواکی) – ثانیه ۱۶ مقابل مکزیک، جام جهانی ۱۹۶۲
۳- ارنست لمنر (آلمان) – ثانیه ۲۵ مقابل اتریش، جام جهانی ۱۹۳۴
۴- برایان رابسون (انگلیس) – ثانیه ۲۷ مقابل فرانسه، جام جهانی ۱۹۸۲
۵- کلینت دمپسی (آمریکا) – ثانیه ۲۹ مقابل غنا، جام جهانی ۲۰۱۴
وارن بارتون، مفسر شبکه فاکس اسپورت و بازیکن سابق تیم ملی انگلیس، هنگام گزارش دیدار کلمبیا و ازبکستان در استادیوم آزتکا مکزیکوسیتی در جام جهانی ۲۰۲۶، بر اثر برخورد یک بطری سرگردان از ناحیه سر دچار جراحت و خونریزی شد. این مسابقه روز پنجشنبه گذشته برگزار شد.
بارتون پس از پایان بازی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «بازی فوقالعادهای بود، جز اینکه یک بطری به من برخورد کرد.» او همچنین عکسی منتشر کرد که خونریزی از پیشانیاش را نشان میداد.
ژاکی اوتلی، همکار او در این گزارش، با انتشار تصویری از بارتون نوشت: «در حالی که مشغول گزارش گل بودیم، آبجو روی ما ریخت و یک بطری پرتابشده به سر وارن برخورد کرد. صدای برخورد را شنیدم و وقتی برگشتم، دیدم خون از پیشانیاش جاری شده است.»
او گفت که بارتون حالش خوب است.
به گزارش نیویورکپست، تماشاگران اشاره کردند که در دقایق پایانی مسابقه صدای برخورد جسمی به هدست بارتون در پخش تلویزیونی شنیده شد، اما او با وجود مصدومیت به گزارش بازی ادامه داد.
اوتلی در جریان پخش زنده به او گفت: «واقعا سرت زخمی شده و خون آمده است.»
بارتون در پاسخ گفت: «میدانم. مشکلی نیست. هرچه بود، تیز بود.»
این اتفاق در جریان پخش مسابقه از مکزیکوسیتی رخ داد. همچنین یک فیلمبردار شبکه فاکس اسپورت نیز در طول بازی از ناحیه مچ پا مصدوم شد و دیگر به محل کار خود بازنگشت.
هنوز مشخص نیست که بارتون پس از این حادثه به درمان ویژهای نیاز پیدا کرده است یا خیر.