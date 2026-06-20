رقابت‌های گروه C جام جهانی ۲۰۲۶ با دیدار تیم‌های مراکش و اسکاتلند در ورزشگاه ژیلت در بوستن ادامه یافت؛ دیداری که در نهایت با برتری یک بر صفر مراکش به پایان رسید. مراکش که در بازی نخست برابر برزیل، یکی از پرافتخارترین تیم‌های تاریخ جام جهانی، به تساوی رسیده بودند، با کسب نخستین پیروزی خود چهار امتیازی شدند. اسکاتلند نیز که بازی نخست را با پیروزی دشوار برابر هائیتی پیروز و صدرنشین گروه شده بود، نخستین شکست خود را تجربه کرد.

مراکش بازی را طوفانی آغاز کرد و در دقیقه دوم بازی توسط اسماعیل صیباری به گل رسید. این گل، سریع‌ترین گل به ثمر رسیده در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ تا اینجای مسابقات لقب گرفت و از همان ابتدا جریان بازی را به سود نماینده آفریقا تغییر داد.

100 % لحظه ثبت سریع‌ترین گل جام‌جهانی ۲۰۲۶

بازیکنان مراکش پس از این گل نیز تیم برتر میدان بودند و با پرس مؤثر، مالکیت هدفمند و انتقال‌های سریع، کنترل مسابقه را در اختیار داشتند. در مقابل، اسکاتلند که بیشتر بر بازی مستقیم و ساختار دفاعی تکیه داشت، در ایجاد موقعیت‌های خطرناک موفق عمل نکرد.

با این حال، در ۱۵ دقیقه پایانی مسابقه اسکاتلندی‌ها فشار خود را افزایش دادند و چند فرصت مناسب برای باز کردن دروازه مراکش به دست آوردند، اما بی‌دقتی مهاجمان و عملکرد مناسب خط دفاعی مراکش مانع از تغییر نتیجه شد.

در نهایت، بازی با همان تک‌گل دقیقه دوم به پایان رسید تا مراکش با چهار امتیاز به طور موقت در صدر جدول گروه C قرار بگیرد و گام بلندی به سوی صعود به مرحله حذفی بردارد. اسکاتلند نیز با وجود این شکست، همچنان برای صعود به دور بعدی در بازی پایانی مرحله گروهی که با برزیل خواهد بود، شانس خواهد داشت.

