تیم ملی فوتبال مکزیک در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی، با نتیجه یک بر صفر کره جنوبی را شکست داد و با کسب دومین پیروزی متوالی، صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد.

این دیدار در ورزشگاه آکرون شهر گوادالاخارا برگزار شد؛ جایی که دو تیم با آگاهی از اهمیت مسابقه به میدان آمده بودند، زیرا برنده این دیدار می‌توانست صعود خود به دور بعد را قطعی کند.

مکزیک، یکی از سه میزبان جام جهانی، رقابت‌ها را با پیروزی ۲ بر صفر برابر آفریقای جنوبی آغاز کرده بود. کره جنوبی نیز در نخستین مسابقه خود، پس از عقب افتادن از جمهوری چک، با بازگشتی دیدنی ۲ بر یک به پیروزی رسیده بود.

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کره جنوبی در نیمه نخست نمایش بهتری ارائه داد و مالکیت توپ را برای دقایق بیشتری در اختیار داشت. اگرچه کره‌ای‌ها موقعیت‌های خطرناک زیادی خلق نکردند، اما با گردش توپ و بازی صبورانه، جریان مسابقه را کنترل کردند و اجازه ندادند مکزیک بازی همیشگی خود را ارائه کند.

عملکرد نه‌چندان مطلوب میزبان در نیمه نخست، نارضایتی هواداران پرشمار حاضر در ورزشگاه را نیز به همراه داشت و با به صدا درآمدن سوت پایان نیمه اول، بخشی از تماشاگران مکزیکی با سوت و اعتراض، از نمایش تیمشان انتقاد کردند.

اما روند بازی در آغاز نیمه دوم تغییر کرد. در دقیقه ۵۰، اشتباه دروازه‌بان کره جنوبی فرصت طلایی را در اختیار لوئیز رومو قرار داد و مدافع پیش‌تاخته مکزیک با استفاده از این اشتباه، تنها گل مسابقه را به ثمر رساند.

پس از دریافت گل، کره جنوبی برای جبران نتیجه جلو آمد و در دقایق پایانی چندین موقعیت مناسب برای گلزنی به دست آورد، اما دروازه‌بان مکزیک با واکنش‌های مؤثر خود مانع از باز شدن دروازه تیمش شد تا برتری میزبان حفظ شود.

مکزیک در نهایت با حفظ تک‌گل خود، سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به دست آورد و با دو پیروزی پیاپی، صعود خود به مرحله حذفی جام جهانی را قطعی کرد. این تیم با شش امتیاز، صدرنشین گروه A است؛ در حالی که جمهوری چک و آفریقای جنوبی از دو مسابقه تنها یک امتیاز کسب کرده‌اند و دیگر شانسی برای رسیدن به مکزیک ندارند. کره جنوبی نیز با سه امتیاز همچنان امیدوار است با کسب نتیجه در دیدار پایانی، دومین سهمیه صعود این گروه را به دست آورد.

