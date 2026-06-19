الی واهی به بازی آلمان رسید؛ کانادا ویزای مهاجم متهم به شرطبندی را صادر کرد
فدراسیون فوتبال ساحل عاج اعلام کرد مشکل اداری الی واهی حل شده و او با دریافت ویزای کانادا، میتواند در بازی حساس روز شنبه مقابل آلمان به اردوی تیم در تورنتو ملحق شود. این خبر تنها چند ساعت پس از اعلام رسمی این فدراسیون مبنی بر ممنوعیت ورود او به خاک کانادا منتشر شد.
نام این مهاجم ۲۳ ساله اخیراً در پرونده تحقیقات مربوط به شرطبندی مشکوک روی یک کارت زرد در لیگ ۱ فرانسه مطرح شد. با این حال، وکیل واهی اعلام کرد او ماه گذشته تنها برای چند ساعت بازجویی و سپس آزاد شده است؛ فدراسیون ساحل عاج نیز حمایت کامل خود را از این بازیکن اعلام کرد.
کانادا قوانین سختگیرانهای در زمینه صدور ویزا برای افراد دارای پرونده قضایی دارد. پیش از این، توماس پارتی، هافبک تیم ملی غنا نیز به دلیل اتهامات اخلاقی در بریتانیا و در نهایت صادر نشدن ویزایش، نتوانست تیمش را در کانادا همراهی کند. ساحل عاج در بازی نخست خود در جام جهانی ۱-۰ اکوادور را شکست داده بود.
فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیهای رسمی، از اعمال «محدودیتهای شدید و کارشکنی» برگزارکنندگان آمریکایی جام جهانی در برنامه آمادهسازی تیم ملی خبر داد و اعلام کرد اعتراض خود را به فیفا ارسال میکند.
بر اساس برنامه کادر فنی، قرار بود ملیپوشان دو روز پیش از هر مسابقه به شهر میزبان سفر کنند. به همین دلیل، ایران درخواست کرده بود به دلیل برگزاری مسابقه با بلژیک در ساعت ۱۲ ظهر یکشنبه در لسآنجلس، تیم دو روز زودتر راهی این شهر شود که با مخالفت آمریکا مواجه شد.
بدین ترتیب، تیم ملی ناچار است تنها یک روز قبل از مسابقه به لسآنجلس سفر کند؛ اقدامی که فدراسیون فوتبال آن را مغایر با اصل ایجاد شرایط برابر برای تیمها دانسته است.
تیم ملی ایران برای بازی نخست برابر نیوزیلند هم تنها یک روز قبل از بازی مجوز حضور در آمریکا را دریافت کرد و بلافاصله بعد بازی هم خاک آمریکا را ترک کرد.
وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که «به لطف سخاوت رئیسجمهور ترامپ، تیم ایران خواهد توانست یک روز پیش از مسابقات خود وارد شود.»
تیم ملی فوتبال مکزیک با تکگل لوئیز رومو، کره جنوبی را در گوادالاخارا شکست داد و با دومین پیروزی پیاپی، نخستین تیم گروه A شد که صعودش به مرحله حذفی جام جهانی را قطعی کرد.
تیم ملی فوتبال مکزیک در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی، با نتیجه یک بر صفر کره جنوبی را شکست داد و با کسب دومین پیروزی متوالی، صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد.
این دیدار در ورزشگاه آکرون شهر گوادالاخارا برگزار شد؛ جایی که دو تیم با آگاهی از اهمیت مسابقه به میدان آمده بودند، زیرا برنده این دیدار میتوانست صعود خود به دور بعد را قطعی کند.
مکزیک، یکی از سه میزبان جام جهانی، رقابتها را با پیروزی ۲ بر صفر برابر آفریقای جنوبی آغاز کرده بود. کره جنوبی نیز در نخستین مسابقه خود، پس از عقب افتادن از جمهوری چک، با بازگشتی دیدنی ۲ بر یک به پیروزی رسیده بود.
کره جنوبی در نیمه نخست نمایش بهتری ارائه داد و مالکیت توپ را برای دقایق بیشتری در اختیار داشت. اگرچه کرهایها موقعیتهای خطرناک زیادی خلق نکردند، اما با گردش توپ و بازی صبورانه، جریان مسابقه را کنترل کردند و اجازه ندادند مکزیک بازی همیشگی خود را ارائه کند.
عملکرد نهچندان مطلوب میزبان در نیمه نخست، نارضایتی هواداران پرشمار حاضر در ورزشگاه را نیز به همراه داشت و با به صدا درآمدن سوت پایان نیمه اول، بخشی از تماشاگران مکزیکی با سوت و اعتراض، از نمایش تیمشان انتقاد کردند.
اما روند بازی در آغاز نیمه دوم تغییر کرد. در دقیقه ۵۰، اشتباه دروازهبان کره جنوبی فرصت طلایی را در اختیار لوئیز رومو قرار داد و مدافع پیشتاخته مکزیک با استفاده از این اشتباه، تنها گل مسابقه را به ثمر رساند.
پس از دریافت گل، کره جنوبی برای جبران نتیجه جلو آمد و در دقایق پایانی چندین موقعیت مناسب برای گلزنی به دست آورد، اما دروازهبان مکزیک با واکنشهای مؤثر خود مانع از باز شدن دروازه تیمش شد تا برتری میزبان حفظ شود.
مکزیک در نهایت با حفظ تکگل خود، سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به دست آورد و با دو پیروزی پیاپی، صعود خود به مرحله حذفی جام جهانی را قطعی کرد. این تیم با شش امتیاز، صدرنشین گروه A است؛ در حالی که جمهوری چک و آفریقای جنوبی از دو مسابقه تنها یک امتیاز کسب کردهاند و دیگر شانسی برای رسیدن به مکزیک ندارند. کره جنوبی نیز با سه امتیاز همچنان امیدوار است با کسب نتیجه در دیدار پایانی، دومین سهمیه صعود این گروه را به دست آورد.
تیم ملی فوتبال کانادا با نمایشی یکطرفه و درخشش جاناتان دیوید، قطر ۹ نفره را با نتیجه ۶ بر صفر شکست داد و نخستین پیروزی خود در تاریخ حضورش در جام جهانی را جشن گرفت.
تیم ملی فوتبال کانادا، یکی از سه میزبان این دوره جامجهانی، در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی، با نتیجه قاطع ۶ بر صفر قطر را شکست داد تا ضمن ثبت نخستین پیروزی خود در تاریخ حضورش در این رقابتها، جایگاهش را در کورس صعود از گروه B تقویت کند.
این مسابقه در ورزشگاه ونکوور برگزار شد؛ جایی که کانادا، تیم سیام ردهبندی فیفا، برابر قطرِ پنجاهوششم جهان، از همان دقایق ابتدایی برتری خود را به حریف دیکته کرد. هر دو تیم در هفته نخست با تساوی یک بر یک زمین را ترک کرده بودند و ساعاتی پیش از این مسابقه نیز سوئیس با برتری ۴ بر یک برابر بوسنی و هرزگوین، با چهار امتیاز موقتاً در صدر جدول گروه قرار گرفته بود.
کانادا در دقیقه ۱۶ با گل کایل لارین پیش افتاد. برتری این تیم ادامه یافت و جاناتان دیوید در دقیقه ۲۹ گل دوم را به ثمر رساند.
در دقیقه ۳۱، داور ابتدا یک ضربه پنالتی به سود کانادا اعلام کرد، اما پس از بازبینی ویدئویی مشخص شد خطا بیرون از محوطه جریمه رخ داده است. با این حال، مدافع قطر به دلیل جلوگیری از موقعیت مسلم گلزنی با کارت قرمز مستقیم اخراج شد تا این تیم از همان نیمه نخست ۱۰ نفره شود.
کانادا از برتری عددی خود نهایت استفاده را برد و در وقتهای تلفشده نیمه نخست، جاناتان دیوید دومین گل خود و سومین گل تیمش را به ثمر رساند تا کانادا با برتری ۳ بر صفر راهی رختکن شود.
وضعیت برای قطر در آغاز نیمه دوم دشوارتر هم شد. در دقیقه ۵۲، عاصم مادبو پس از یک خطای خطرناک که باعث مصدومیت اسماعیل کونه شد، با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد. هافبک کانادا نیز به دلیل شدت آسیبدیدگی با برانکارد از زمین خارج شد و قطر ادامه مسابقه را با ۹ بازیکن دنبال کرد.
برتری مطلق کانادا تا پایان بازی ادامه یافت. ناتان سالیبا در دقیقه ۶۴ با یک ضربه ایستگاهی دیدنی از پشت محوطه جریمه گل چهارم را به ثمر رساند و در دقیقه ۷۵ نیز محمد مناعی، مدافع قطر، زیر فشار حملات کانادا دروازه خودی را باز کرد تا اختلاف به پنج گل برسد.
در دومین دقیقه وقتهای تلفشده نیمه دوم، جاناتان دیوید بار دیگر موفق به گلزنی شد و با ثبت هتتریک، ششمین گل کانادا را وارد دروازه قطر کرد تا این دیدار با پیروزی پرگل ۶ بر صفر به پایان برسد.
کانادا با این پیروزی تاریخی، نخستین برد خود در ادوار جام جهانی را به دست آورد؛ پیروزیای که با درخشش جاناتان دیوید، دو اخراج در ترکیب قطر و نمایشی کاملاً برتر از سوی میزبان همراه بود.
جاناتان دیوید نیز با زدن سه گل، دومین هتریک این جام را به ثبت رساند. لئونل مسی، فوق ستاره آرژانتین، سهشنبه شب در بازی با الجزایر اولین هتریک این دوره از مسابقات را به ثبت رسانده بود.
نیویورک تایمز به نقل از یکی از مقامهای تیم ایران نوشته که فدراسیون فوتبال ایران در نامهای به فیفا خواستار کاهش محدودیتهای اقامت در آمریکا شده است. این درحالی است که یک عضو کادر پزشکی تیم ملی گفته اعضای تیم با بازرسیهای طولانی مدتی هنگام ورود و خروج به آمریکا مواجه شدهاند.
پائولو الکساندر آراوخو، یکی از اعضای کادر پزشکی تیم فوتبال ایران به نیویورک تایمز گفته است که تیم ملی هنگام خروج از آمریکا بارها بازرسی شده و به همین دلیل پرواز با سه ساعت تاخیر انجام شده است. به گفته او هنگام ورود هم «ساعتها با پرسشهای مفصل ماموران مرزی آمریکا روبهرو شدند.»
آراوخو گفت سختگیریهای ماموران مرزی برای تیم ملی از همان لحظهای آغاز شد که تیم روز یکشنبه گذشته وارد آمریکا شد.
به گفته او، چندین عضو کاروان ایران از جمله خودش با پرسشهای مفصل ماموران مرزی آمریکا روبهرو شدند. این روند ساعتها طول کشید و پس از آن نیز اعضای تیم برای سوار شدن به اتوبوس مجبور شدند یک بازرسی طولانی دیگر را پشت سر بگذارند.
زمانی که برای عبور از این مراحل صرف شد، تیم را وادار کرد برنامههای خود را تغییر دهد.
بازیکنان ایران به جای استراحت در هتل، مستقیما به ورزشگاه سوفای در شهر اینگلوود، محل برگزاری نخستین مسابقه خود، رفتند تا با استادیوم آشنایی پیدا کنند.
عضو کادر پزشکی تیم ملی گفت که دولت آمریکا محدودیتهای زمانی سختگیرانهای برای ایران اعمال کرده و تیم را مجبور میکند بلافاصله پس از برگزاری مسابقات جام جهانی در خاک آمریکا، ورزشگاه و حتی خاک این کشور را ترک کند.
او گفت پس از دیدار ایران در جام جهانی مقابل نیوزیلند، مجبور شده است بانداژ و اقدامات درمانی بازیکنان را در هواپیما و در مسیر بازگشت به محل استقرار تیم در مکزیک انجام دهد؛ درمانی که به گفته او در شرایط عادی باید در رختکن انجام شود.
آراوخو گفت روز دوشنبه، پس از بازی زمانی که اتوبوس تیم در مسیر فرودگاه در ترافیک متوقف شده بود، او تلاش کرد تا حد امکان روند درمان و ریکاوری بازیکنان را تسریع کند.
او توضیح داد که معمولا از هر بازیکن میخواهد حدود ۱۲ دقیقه در وان آب یخ بماند تا بدنش از فشار مسابقه ریکاوری شود، اما به دلیل کمبود وقت، هر بازیکن تنها حدود یک دقیقه در آب سرد قرار گرفت.
او گفت: «بازیکنان را داخل آب میفرستادیم، بیرون میآوردیم، دوش میگرفتند و سریع حرکت میکردند، چون به ما گفته شده بود باید فورا محل را ترک کنیم.»
به گفته آراوخو، پس از نخستین مسابقه ایران، کادر پزشکی فرصت کافی برای بررسی کامل مصدومیتهای احتمالی بازیکنان در جریان بازی را نیز نداشت.
سوار شدن به هواپیما نیز چالشهای خاص خود را داشت.
او گفت در فاصله چند متری هواپیما یک ایست بازرسی ایجاد شده بود و بازیکنان و اعضای کاروان ایران باید دو نفر دو نفر از آن عبور میکردند؛ آن هم پس از اینکه پیشتر بازرسیهای امنیتی و کنترل گذرنامه را در داخل فرودگاه پشت سر گذاشته بودند.
آراوخو گفت: «بیش از سه ساعت طول کشید تا بتوانیم وارد هواپیما شویم.»
کاروان ایران سرانجام پس از ساعت دو بامداد به محلی، کمپ اصلی خود در تیخوانا بازگشت.
آراوخو گفت تاثیر این شرایط بر بازیکنان به اندازهای بوده که ارزیابی کامل آن دشوار است.
او گفته غیبت برخی از اعضای کادر فنی تیم ملی که برای «انجام وظایف مهمی مانند مدیریت تعویضها در جریان مسابقه ضروری هستند»، به کار خود ادامه دهد.
آراوخو گفت: «وقتی بازیکنان دو یا سه ساعت در فرودگاه منتظر میمانند و بعد با افرادی که سلاحهای خودکار در دست دارند احاطه میشوند، به چنین شرایطی عادت ندارند.»
او همچنین گفته که این تاخیرها، «بازرسیهای امنیتی متعدد و خروج شتابزده از آمریکا»، بازیکنان و مقامهای تیم را ناراضی و سرخورده کرده است.
بر اساس محدودیتهای زمانی تعیینشده از سوی دولت آمریکا، اعضای کاروان ایران تنها یک روز پیش از مسابقه اجازه ورود به این کشور را دارند و پس از پایان بازی نیز فقط به اندازهای فرصت دارند که خود را به فرودگاه رسانده و خاک آمریکا را ترک کنند.
مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی ایران، و امیر قلعهنویی، سرمربی این تیم، پیش و پس از دیدار مقابل نیوزیلند از نحوه برخورد با تیم ابراز نارضایتی کردهاند.
به دلیل جنگ و همچنین مذاکرات ملتهب آمریکا و ایران، این مسابقه اهمیت بسیار بیشتری از یک دیدار معمولی در جام جهانی داشت. علاوه بر این، لسآنجلس میزبان یکی از بزرگترین جوامع ایرانیان خارج از کشور و یکی از مراکز اصلی مخالفان حکومت ایران است.
طارمی روز یکشنبه در نشست خبری خود بابت تاخیرش عذرخواهی کرد و ورود تیم به آمریکا را «پرتنش» توصیف کرد.
پس از پایان مسابقه، امیر قلعهنویی در گفتوگو با خبرنگاران تیمش را «مظلومترین تیم» جام جهانی توصیف کرد.
مهدی طارمی نیز گفت: «برای ما همه چیز شبیه یک فاجعه است.»
نیویورک تایمز به نقل از یکی از مقامهای تیم ایران نوشته که فدراسیون فوتبال ایران در نامهای به فیفا خواستار کاهش محدودیتهای اقامت در آمریکا شده و از این نهاد خواسته است زمان بیشتری برای آمادهسازی پیش از مسابقات در اختیار تیم قرار گیرد.
دیدار بعدی ایران یکشنبهشب آینده مقابل بلژیک در همان استادیوم سوفای لس آنجلس برگزار میشود؛ زمانی که به گفته مربیان تیم، فرصت سازگاری با شرایط را حتی کمتر میکند.
سخنگوی اداره گمرک و حفاظت مرزی آمریکا در بیانیهای به نیویورکتایمز گفته که «تمام ۵۵ عضو تیم ملی فوتبال ایران، شامل بازیکنان و اعضای کادر، که روز یکشنبه ۱۴ ژوئن وارد فرودگاه بینالمللی لسآنجلس شدند، بدون هیچ مشکلی توسط ماموران CBP مورد بازرسی قرار گرفته و مراحل ورود آنها انجام شد.»
در این بیانیه همچنین آمده است: «مقامها در تمامی شهرهای میزبان و مبادی ورودی تلاش کردهاند میان اقدامات امنیتی قوی و تسهیل موثر ورود افراد تعادل برقرار کنند.»
به گفته آراوخو، زمانی که جانی اینفانتینو، رییس فیفا، پس از مسابقه وارد رختکن ایران شد تا پیامهای دلگرمکنندهای به بازیکنان بدهد، مهدی طارمی به او گفت تیم به حمایت بیشتری نیاز دارد.
آراوخو گفت بعید میداند این درخواستها تغییری در وضعیت تیم برای مسابقات باقیمانده ایجاد کند: «هیچکس اهمیتی نمیدهد. وقتی از رقابت عادلانه صحبت میکنید، این شیوه برخورد با ورزشکاران نیست.»
خانواده لیونل مسی روز پنجشنبه اعلام کردند خورخه مسی، پدر این فوقستاره آرژانتینی، با مشکلات جسمی دستوپنجه نرم میکند. مسی در پیروزی ۳ بر صفر آرژانتین مقابل الجزایر در روز سهشنبه هتتریک کرد، اما پس از به ثمر رساندن نخستین گل خود بهشدت احساسی شد.
کاپیتان آلبی سلسته در حالی دیده شد که اشکهایش را پاک میکرد و پس از مسابقه گفت این واکنش احساسی به دلیل پشت سر گذاشتن «چند روز سخت و پیچیده» بوده است.
دو روز بعد، خانواده مسی با انتشار بیانیهای تایید کردند که خورخه مسی ۶۸ ساله با یک مشکل پزشکی نامشخص روبهرو است.
به نوشته اتلتیک؛ در این بیانیه آمده است: «در حال حاضر او تحت مراقبت نزدیک پزشکی قرار دارد، در حال بهبودی است و با توجه به شرایطش روند مثبتی را طی میکند.»
خانواده مسی همچنین اعلام کردند: «میخواهیم روشن کنیم که فقط نزدیکترین اعضای خانواده اطلاعات دقیق و واقعی درباره وضعیت خورخه در اختیار دارند. بنابراین هر روایت یا اطلاعاتی که از منابع رسمی و مرتبط منتشر نشده باشد، قابل اعتماد یا واقعی نیست.»
در ادامه این بیانیه آمده است: «در چنین شرایطی خواستار مسئولیتپذیری، همدلی و انسانیت هستیم. سلامت و رفاه یک فرد نباید به موضوعی برای گمانهزنی تبدیل شود.»
خانواده مسی همچنین از پیامهای حمایت، احترام و ابراز نگرانی تشکر کردند و خواستار احترام به محرمانگی و حریم خصوصی خورخه مسی شدند.
خورخه مسی نقش مهمی در دوران حرفهای پسرش داشته و سالها به عنوان مدیر برنامهها و مدیر امور تجاری او فعالیت کرده است. با وجود آنکه طی سالهای گذشته مشاوران و مدیران مختلفی از تیم اطراف مسی جدا شدهاند، رابطه پدر و پسر همچنان نزدیک باقی مانده و بسیاری معتقدند آنها در تصمیمگیریها هماهنگی کامل دارند.
مسی پس از پیروزی برابر الجزایر درباره واکنش احساسی خود گفت: «صادقانه بگویم، این موضوع هیچ ارتباطی با فوتبال نداشت. چند روز سخت و پیچیده را پشت سر گذاشتم.»
او گفت: «از همه اعضای کاروان و همتیمیهایم سپاسگزارم. آنها مثل همیشه کنارم بودند و به من قدرت زیادی دادند تا از این شرایط عبور کنم.»
آرژانتین در دیدار بعدی خود روز دوشنبه به مصاف اتریش خواهد رفت.