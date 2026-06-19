تایلر بیندون، مدافع ۲۱ ساله نیوزیلند، در وقتهای تلفشده نیمه دوم وارد زمین شد. همین دقایق کوتاه حضور، او و مادرش، جنی بیندون، را به نخستین مادر و پسر تاریخ جام جهانی تبدیل کرد.
جنی بیندون پیشتر در جامهای جهانی زنان ۲۰۰۷ و ۲۰۱۱ برای تیم ملی زنان نیوزیلند به میدان رفته بود. او همچنین در بازیهای المپیک ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ عضو تیم ملی زنان نیوزیلند بود.
این دروازهبان در سال ۲۰۰۴ نخستین بازی ملی خود را انجام داد و طی یک دهه، ۷۷ بار پیراهن تیم ملی نیوزیلند را بر تن کرد.
تایلر بیندون پس از تساوی ۲ بر ۲ برابر ایران در اینستاگرام نوشت: «روز ویژهای بود، آن هم به دلایل مختلف.»
او افزود: «به حضور در بزرگترین صحنه فوتبال جهان با پیراهن نیوزیلند افتخار میکنم و از اینکه این لحظه را با مادرم، به عنوان نخستین مادر و پسر تاریخ جام جهانی، تجربه کردم، بسیار سپاسگزارم.»
پدر تایلر، گرنت بیندون، نیز کاپیتان تیم ملی والیبال مردان نیوزیلند بوده است.
بیندون که اکنون مدافع ناتینگهام فارست است، در اوکلند متولد شد، اما در ۱۲ سالگی، پس از آنکه مادرش هدایت تیم فوتبال زنان دانشگاه کالیفرنیا در لسآنجلس (UCLA) را پذیرفت، به کالیفرنیا نقل مکان کرد.
او در آکادمی باشگاه لسآنجلس افسی رشد کرد و در سال ۲۰۲۳ به ردینگ پیوست. سپس در سال ۲۰۲۵ راهی ناتینگهام فارست شد و فصل گذشته را به صورت قرضی در شفیلد یونایتد گذراند.
تایلر و جنی بیندون نخستین مادر و پسر تاریخ جام جهانی هستند، اما پیش از این چندین مورد از حضور پدران و پسران در این رقابتها ثبت شده است.
جیووانی رینا، که در پیروزی ۴ بر ۱ آمریکا مقابل پاراگوئه گلزنی کرد، فرزند کلودیو رینا، هافبک سابق تیم ملی آمریکا، است.
همچنین آلف اینگه هالند، پدر ارلینگ هالند، در جام جهانی ۱۹۹۴ برای نروژ به میدان رفته بود.
نیوزیلند در دومین مسابقه خود در مرحله گروهی، روز ۲۲ ژوئن در ونکوور به مصاف مصر خواهد رفت.
لوکا زیدان، فرزند زینالدین زیدان، اسطوره فوتبال فرانسه، نیز در جام جهانی ۲۰۲۶ برای تیم ملی الجزایر به میدان رفت.
در دورههای گذشته، چزاره مالدینی و پائولو مالدینی نیز از جمله پدر و پسرهایی بودند که سابقه حضور در جام جهانی را داشتند.