زوج ایرانی در لهستان؛ اللهیار صیادمنش به لخ پوزنان پیوست
باشگاه لخ پوزنان، قهرمان فصل گذشته لیگ لهستان، به طور رسمی از جذب اللهیار صیادمنش خبر داد. این مهاجم ۲۴ ساله ایرانی با قراردادی چهار ساله تا تابستان ۲۰۲۹ به جمع زرد و آبیها پیوست و از فصل آینده در کنار علی قلیزاده برای مدافع عنوان قهرمانی به میدان خواهد رفت.
مدیر ورزشی لخ پوزنان با اشاره به توانایی صیادمنش برای بازی در چند پست هجومی، او را بازیکنی باتجربه با سابقه حضور در فوتبال ترکیه و بلژیک دانست. رسانههای لهستانی نیز گزارش دادهاند که این انتقال بدون پرداخت مبلغ رضایتنامه انجام شده اما هزینه پاداش امضا و کمیسیون مدیربرنامهها حدود یک و نیم میلیون یورو خواهد بود.
صیادمنش فصل گذشته در ترکیب وسترلو بلژیک در ۳۱ مسابقه ۷ گل و ۵ پاس گل به ثبت رساند. او پس از امضای قراردادش اعلام کرد که با توصیه و توضیحات علی قلیزاده و همچنین به دلیل جذابیت پروژه ورزشی لخ پوزنان، این تیم را برای ادامه دوران حرفهای خود انتخاب کرده است.
صیادمنش پس از عملکرد مطلوبش در وسترلو در لیست نهایی تیم ملی ایران در جام جهانی قرار نگرفت.
مهدی محمدنبی، نایب رییس فدراسیون فوتبال، درباره آخرین وضعیت تیم ملی ایران پیش از دیدار با بلژیک گفت: «پس از تساوی هر چهار تیم گروه، شرایط جدول از نو آغاز شده و همه تیمها شانس برابری برای صعود دارند.»
او با اشاره به برنامههای تیم ملی پس از بازگشت از آمریکا به مکزیک گفت: «بازیکنان پس از رسیدن به تیخوانا استراحت کردند و یک جلسه ریکاوری نیز پشت سر گذاشتند. تمرین امروز تیم ملی در زمین اصلی کمپ تیخوانا برگزار خواهد شد.»
محمد نبی درباره مشکلات ویزای اعضای تیم ملی نیز توضیح داد: «بازیکنان و کادر فنی هیچ مشکلی از نظر ویزا ندارند. تنها ویزای مهدی ترابی به صورت یکبار ورود صادر شده بود که این مشکل روز گذشته برطرف شد. درخواست کردهایم تیم ملی دو روز زودتر در محل برگزاری مسابقه حاضر شود و در حال رایزنی برای دریافت مجوزهای لازم هستیم. در غیر این صورت، مانند دیدار نخست یک روز پیش از مسابقه راهی آمریکا خواهیم شد و پس از پایان بازی دوباره به مکزیک بازمیگردیم.»
نایب رییس فدراسیون فوتبال همچنین درباره وضعیت مصدومان تیم ملی گفت: «بازیکنان در حال سپری کردن برنامههای ریکاوری هستند و در حال حاضر مورد مصدومیت جدیدی وجود ندارد. مهدی ترابی به تمرینات گروهی بازگشته و روزبه چشمی نیز دوران نقاهت خود را پشت سر میگذارد.»
حضور همزمان ۱۱ بازیکن متولد خارج از مراکش از دقیقه ۶۵ بازی مقابل برزیل، توجه رسانهها را جلب کرده است. محمد وهبی، سرمربی مراکش، در مصاحبه با فیفا این آمار را بیاهمیت دانست و گفت: «محل تولد چیزی را تغییر نمیدهد. ما ۲۰۰ درصد مراکشی هستیم.»
وهبی با اشاره به هویت نسلهای دوم و سوم مهاجرانی مانند ابراهیم دیاز (متولد مالاگای اسپانیا) و پیوند عمیق آنها با سرزمین مادری، افزود که زیرساختهای پیشرفته مراکش نیز انتخاب را برای ستارهها آسانتر کرده است. او همچنین از بلوغ و درخشش ایوب بوعدیِ ۱۶ ساله تمجید کرد.
مراکشیها با وجود ارائه یک بازی جذاب مقابل برزیل، تنها یک امتیاز کسب کردهاند و شیرهای اطلس اکنون خود را آماده نبرد با اسکاتلند میکنند.
وهبی با هشدار درباره سبک بازی مستقیم و فیزیکی اسکاتلند گفت: «هدف اول ما فقط کسب پیروزی است، نه تفاضل گل.» دیدار مراکش و اسکاتلند، ساعت ۰۱:۳۰ بامداد شنبه برگزار میشود.
دادگاه تجدیدنظر منطقه ورسای فرانسه درخواست فرجامخواهی اشرف حکیمی، مدافع مراکشی پاریسنژرمن را رد و حکم ارجاع پرونده او به دادگاه کیفری را تایید کرد.
حکیمی که متهم است در فوریه ۲۰۲۳ در خانه خود به یک زن جوان تجاوز کرده، تمامی اتهامات را تکذیب کرده و خواهان تبرئه شده است.
با این حال دادگاه اعلام کرد: «تحقیقات نشان میدهد دلایل و شواهد کافی علیه آقای اشرف حکیمی برای ارجاع پرونده به دادگاه کیفری وجود دارد.»
وکیل شاکی با ابراز خرسندی گفت: «این تصمیم کاملاً با محتویات پرونده همخوانی دارد. پس از سه سال نبرد قضایی و افتراهای دفاعیات حکیمی، موکلم احساس آرامش و امیدواری میکند؛ امید به اینکه این دادگاه حصار انکار و مصونیت از مجازات خشونتهای جنسی در فوتبال مردان را بشکند.»
در مقابل، وکیل حکیمی با انتقاد از این حکم تاکید کرد: «در هر پرونده دیگری، وجود این همه شواهد به نفع متهم، منجر به تبرئه میشد. دفاعیات حکیمی از اینکه به تناقضها، دروغها و پنهانکاریهای شاکی توجهی نشده، متأسف است. اکنون آقای حکیمی با بیصبری منتظر دادگاه است تا بیگناهی خود را ثابت کند.»
تیم ملی مراکش به کاپیتانی حکیمی ساعت ۰۱:۳۰ بامداد شنبه در دومین بازی خود در جام جهانی به مصاف اسکاتلند خواهد رفت.
فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیهای رسمی، از اعمال «محدودیتهای شدید و کارشکنی» برگزارکنندگان آمریکایی جام جهانی در برنامه آمادهسازی تیم ملی خبر داد و اعلام کرد اعتراض خود را به فیفا ارسال میکند.
بر اساس برنامه کادر فنی، قرار بود ملیپوشان دو روز پیش از هر مسابقه به شهر میزبان سفر کنند. به همین دلیل، ایران درخواست کرده بود به دلیل برگزاری مسابقه با بلژیک در ساعت ۱۲ ظهر یکشنبه در لسآنجلس، تیم دو روز زودتر راهی این شهر شود که با مخالفت آمریکا مواجه شد.
بدین ترتیب، تیم ملی ناچار است تنها یک روز قبل از مسابقه به لسآنجلس سفر کند؛ اقدامی که فدراسیون فوتبال آن را مغایر با اصل ایجاد شرایط برابر برای تیمها دانسته است.
تیم ملی ایران برای بازی نخست برابر نیوزیلند هم تنها یک روز قبل از بازی مجوز حضور در آمریکا را دریافت کرد و بلافاصله بعد بازی هم خاک آمریکا را ترک کرد.
وزارت امنیت داخلی آمریکا پیشتر اعلام کرده بود که «به لطف سخاوت رئیسجمهور ترامپ، تیم ایران خواهد توانست یک روز پیش از مسابقات خود وارد شود.»
تیم ملی فوتبال مکزیک با تکگل لوئیز رومو، کره جنوبی را در گوادالاخارا شکست داد و با دومین پیروزی پیاپی، نخستین تیم گروه A شد که صعودش به مرحله حذفی جام جهانی را قطعی کرد.
تیم ملی فوتبال مکزیک در دومین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی، با نتیجه یک بر صفر کره جنوبی را شکست داد و با کسب دومین پیروزی متوالی، صعود خود به مرحله حذفی را قطعی کرد.
این دیدار در ورزشگاه آکرون شهر گوادالاخارا برگزار شد؛ جایی که دو تیم با آگاهی از اهمیت مسابقه به میدان آمده بودند، زیرا برنده این دیدار میتوانست صعود خود به دور بعد را قطعی کند.
مکزیک، یکی از سه میزبان جام جهانی، رقابتها را با پیروزی ۲ بر صفر برابر آفریقای جنوبی آغاز کرده بود. کره جنوبی نیز در نخستین مسابقه خود، پس از عقب افتادن از جمهوری چک، با بازگشتی دیدنی ۲ بر یک به پیروزی رسیده بود.
کره جنوبی در نیمه نخست نمایش بهتری ارائه داد و مالکیت توپ را برای دقایق بیشتری در اختیار داشت. اگرچه کرهایها موقعیتهای خطرناک زیادی خلق نکردند، اما با گردش توپ و بازی صبورانه، جریان مسابقه را کنترل کردند و اجازه ندادند مکزیک بازی همیشگی خود را ارائه کند.
عملکرد نهچندان مطلوب میزبان در نیمه نخست، نارضایتی هواداران پرشمار حاضر در ورزشگاه را نیز به همراه داشت و با به صدا درآمدن سوت پایان نیمه اول، بخشی از تماشاگران مکزیکی با سوت و اعتراض، از نمایش تیمشان انتقاد کردند.
اما روند بازی در آغاز نیمه دوم تغییر کرد. در دقیقه ۵۰، اشتباه دروازهبان کره جنوبی فرصت طلایی را در اختیار لوئیز رومو قرار داد و مدافع پیشتاخته مکزیک با استفاده از این اشتباه، تنها گل مسابقه را به ثمر رساند.
پس از دریافت گل، کره جنوبی برای جبران نتیجه جلو آمد و در دقایق پایانی چندین موقعیت مناسب برای گلزنی به دست آورد، اما دروازهبان مکزیک با واکنشهای مؤثر خود مانع از باز شدن دروازه تیمش شد تا برتری میزبان حفظ شود.
مکزیک در نهایت با حفظ تکگل خود، سه امتیاز ارزشمند این دیدار را به دست آورد و با دو پیروزی پیاپی، صعود خود به مرحله حذفی جام جهانی را قطعی کرد. این تیم با شش امتیاز، صدرنشین گروه A است؛ در حالی که جمهوری چک و آفریقای جنوبی از دو مسابقه تنها یک امتیاز کسب کردهاند و دیگر شانسی برای رسیدن به مکزیک ندارند. کره جنوبی نیز با سه امتیاز همچنان امیدوار است با کسب نتیجه در دیدار پایانی، دومین سهمیه صعود این گروه را به دست آورد.