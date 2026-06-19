دونالد ترامپ، رییس جمهوری ایالات متحده در مراسم دیدار با نیروی هوایی این کشور، با اشاره به تفاهمنامه با تهران گفت: «اگر توافق نهایی حاصل نشود، اتفاقهایی رخ خواهد داد که آنها را خوشحال نکند، اما فکر نمیکنم کار به آنجا برسد. فکر میکنم همهچیز خیلی خوب پیش خواهد رفت.»او ادامه داد: «یادتان باشد، اگر این کار را انجام دهیم، ناگهان دیگر نفت خیلی سریع از تنگه عبور نخواهد کرد، چون کسانی که مالک کشتیهای میلیارد دلاری هستند، موشکهایی را که در آسمان پرواز میکنند دوست ندارند و مینهایی را که در آبها کار گذاشته شدهاند، هم دوست ندارند.»ترامپ همچنین درباره جنگ روسیه و اوکراین گفت: «من هشت جنگ را پایان دادهام و به این موضوع افتخار میکنم، اما این یکی را فکر میکردم از همه آسانتر باشد، ولی کمی سختتر از چیزی که تصور میکردم شده، با این حال ما آن را حل خواهیم کرد.»