دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در مراسم دیدار با نیروی هوایی این کشور از رییس‌جمهور چین در مورد موضوع جنگ با جمهوری اسلامی تشکر کرد.

او گفت: «من از آن‌ها خواستم درباره ایران دخالت نکنند، و بعد او گفت که دخالت نخواهد کرد، و دخالت هم نکرد.»

ترامپ روابط آمریکا و اسرائیل را نیز خیلی خوب توصیف کرد و گفت: «ما بسیار قدرتمند بودیم. و بی‌بی نتانیاهو یک جنگجو است و باید به عنوان چنین فردی شناخته شود. باید به او اعتبار بدهند چون واقعا این کار را انجام داد. ما واقعا سخت در کنار اسرائیل جنگیدیم.»

ترامپ درباره جنگ روسیه و اوکراین گفت: «من هشت جنگ را پایان داده‌ام، و به این موضوع افتخار می‌کنم، اما این یکی را فکر می‌کردم از همه آسان‌تر باشد، ولی کمی سخت‌تر از چیزی که تصور می‌کردم شده، با این حال ما آن را حل خواهیم کرد.»