سوئیس ۴-۱ بوسنی و هرزگوین؛ همه چیز در ۲۰ دقیقه زیر و رو شد
تیم فوتبال سوئیس در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶، در استادیوم سوفای لس آنجلس بوسنی و هرزگوین را با نتیجه ۴ بر یک شکست داشت. هر ۵ گل بازی در ۲۰ دقیقه پایانی بازی به ثمر رسیدند. سوئیس با این برد ۴ امتیازی شد و به صدر گروه B مسابقات رفت.
جوهان مانزامبی در دقایق ۷۴ و ۹۰، روبن وارگاس در دقیقه ۸۴ و گرانیت ژاکا در دقیقه ۷+۹۰ از روی نقطه پنالتی برای سوئیس و ماهمیچ در دقیقه ۳+۹۰ برای بوسنی و هرزگوین، گل زدند.
بوسنی پس از گل اول بازی، ۱۰ نفره شد. محرموویچ، بازیکن بوسنی با خطا روی امبولو، ستاره ۲۰ ساله سوئیس، اخراج شد.
دیگر دیدار این گروه را کانادا و قطر در بامداد جمعه برگزار میکنند.
فیفا در پایان دور اول جام جهانی ۲۰۲۶، ردهبندی «قدرت» را منتشر کرد. در این ارزیابی، لیونل مسی پس از هتتریک مقابل الجزایر در صدر بخش حمله قرار گرفت. رامین رضاییان پس از نمایش درخشان مقابل نیوزیلند، صدرنشین بخش خلاقیت شد. درک کورنلیوس، مدافع کانادا، در رتبه نخست بخش دفاع ایستاد.
ردهبندی قدرت فیفا با استفاده از دادهها و تحلیلهای پیشرفته، عملکرد بازیکنان را در طول جام جهانی ۲۰۲۶ ارزیابی میکند. این ردهبندی تاثیرگذاری بازیکنان را در سه بخش حمله، خلاقیت و دفاع اندازهگیری میکند و بازیکنانی را که بیشترین نقش را در نتایج مسابقات دارند، معرفی میکند.
این آمارها تصویری اولیه از بازیکنانی ارائه میدهد که بیشترین تاثیر را بر رقابتها گذاشتهاند. فیفا نوشته که حضور برخی بازیکنان در این ردهبندی را پیشبینی میکرده است، اما «برخی دیگر با نمایشهای درخشان خود به جمع مدعیان پیوستهاند.»
این دادهها تنها گلها و پاس گلها را بررسی نمیکنند، بلکه اقداماتی را نیز در نظر میگیرند که به خلق موقعیت، پیشبرد حملات و جلوگیری از موقعیتسازی حریف منجر میشود.
حمله
در صدر بخش حمله، نامی آشنا دیده میشود؛ لیونل مسی با هتتریک مقابل الجزایر، آرژانتین را به پیروزی ۳ بر صفر رساند و در صدر نخستین ردهبندی قرار گرفت.
مسی ۶۰ درصد شوتهای آرژانتین، تمام ضربات در چارچوب و هر سه گل این تیم را به نام خود ثبت کرد. سه گل آرژانتین از مجموع ۱.۵۸ گل مورد انتظار (xG) به دست آمد که نشاندهنده دقت بالای این ستاره در گلزنی است.
تاثیرگذاری ستاره اینتر میامی تنها به محوطه جریمه محدود نبود. او ۲۳ بار بین خطوط میانی و دفاعی الجزایر صاحب توپ شد و ۱۲ بار خطوط حریف را شکست تا نقش مهمی در تبدیل مالکیت توپ به موقعیت گل ایفا کند.
در رتبه دوم این بخش، الایجا جاست، وینگر نیوزیلند، قرار دارد.
او هر دو شوت خود در جریان بازی را مقابل ایران به گل تبدیل کرد و دو بار نیوزیلند را پیش انداخت. در دیداری که ایران از نظر تعداد موقعیتها و گل مورد انتظار عملکرد بهتری داشت، دقت جاست باعث شد نیوزیلند با تساوی ۲ بر ۲ زمین را ترک کند.
کیلیان امباپه، مهاجم فرانسه، و یاسین آیاری، هافبک سوئد، نیز پس از زدن دو گل در دیدارهای نخست خود در میان برترینهای این بخش قرار گرفتند.
امباپه علاوه بر گلزنی، با حمل توپهای موثر و قرار دادن هر چهار شوت خود در چارچوب دروازه، نمایش چشمگیری داشت. آیاری نیز موثرترین عملکرد گلزنی دور نخست را ارائه کرد و ۱.۸۶ گل بیشتر از میزان گل مورد انتظار خود به ثمر رساند.
خلاقیت
بخش خلاقیت به بازیکنانی اختصاص دارد که در پیشبرد حملات و خلق موقعیت نقش کلیدی ایفا میکنند و در این بخش هیچ بازیکنی بهتر از رامین رضاییان عمل نکرد.
مدافع راست تیم ملی ایران عامل اصلی پیشروی حملات ایران مقابل نیوزیلند بود. رضاییان ۱۶ پاس پیشرونده ارسال کرد و ۱۳ بار خطوط میانی و دفاعی نیوزیلند را شکست.
تاثیر او در یکسوم هجومی زمین نیز ادامه داشت؛ جایی که گل نخست تساوی ایران را به ثمر رساند و در گل دوم نیز نقش مستقیم ایفا کرد.
در رتبه دوم این بخش، مایکل اولیسه، وینگر فرانسه، قرار گرفت.
او در پیروزی ۳ بر ۱ فرانسه برابر سنگال، ۱۹ بار خطوط حریف را شکست که ۱۷ مورد آن با پاسهایش بود. اولیسه در ۹ حملهای که به شوت ختم شد نقش داشت، یک پاس گل داد و در دو گل از سه گل فرانسه سهیم بود.
لی کانگ این از کره جنوبی، خولیو انسیسو از پاراگوئه و محمد صلاح از مصر نیز در جمع برترینهای این بخش قرار دارند.
لی کانگ این در دیدار مقابل جمهوری چک همه ۳۸ پاس خود را صحیح ارسال کرد و یک پاس گل داد. انسیسو با وجود آنکه پاراگوئه کمتر از ۳۰ درصد مالکیت توپ را مقابل آمریکا در اختیار داشت، مهمترین مهره هجومی تیمش بود.
محمد صلاح نیز با پاسها و جابهجاییهای هوشمندانه خود بارها برای مصر موقعیت ایجاد کرد و پاس گل امام عاشور را داد.
دفاع
در حالی که گلها و پاس گلها معمولا بیشترین توجه را جلب میکنند، بخش دفاعی بازیکنانی را برجسته میکند که با اقدامات خود مانع از خلق خطر توسط حریف شدهاند.
درک کورنلیوس، مدافع کانادا، پس از نمایش درخشان مقابل بوسنی و هرزگوین در صدر این بخش قرار گرفت.
او ۱۷ بار مالکیت توپ را برای تیمش بازپس گرفت که بیشترین تعداد در میان تمام بازیکنان دور نخست بود. کورنلیوس همچنین ۱۳ دفع توپ، چهار بلاک، چهار تکل موفق و هشت نبرد هوایی موفق ثبت کرد.
در همین مسابقه، نیکولا کاتیچ از بوسنی و هرزگوین نیز عملکرد دفاعی برجستهای داشت.
او ۱۲ دفع توپ، پنج بلاک، هفت تکل موفق، ۱۱ پیروزی در نبردهای هوایی و ۱۱ بازپسگیری توپ به ثبت رساند. ۲۰ اقدام دفاعی او در یکسوم دفاعی زمین انجام شد که اهمیت نقش او را نشان میدهد.
تایلر آدامز، کاپیتان آمریکا، و سیدنی لوپس کابرال، مدافع کیپ ورد، نیز در میان برترینهای دفاعی قرار دارند.
آدامز کمک کرد پاراگوئه با وجود برخورداری از چند بازیکن هجومی خطرناک تنها ۰.۶۰ گل مورد انتظار تولید کند.
سیدنی لوپس کابرال نیز نقش مهمی در تساوی بدون گل کیپ ورد مقابل اسپانیا داشت و با ثبت پنج بلاک، پنج تکل و ۱۰ بازپسگیری توپ، یکی از عوامل اصلی متوقف کردن قهرمان اروپا بود.
همچنین ژاویه اشلاگر، هافبک اتریش، نشان داد تاثیرگذاری دفاعی تنها به مدافعان محدود نمیشود.
او مقابل اردن ۱۱ بار توپ را بازپس گرفت و پیش از تعویض در دقیقه ۶۰، هفت اقدام دفاعی در یکسوم هجومی زمین انجام داد. عملکرد او نقش مهمی در کنترل بازی توسط اتریش و کسب پیروزی این تیم داشت.
تیمهای فوتبال جمهوری چک و آفریقای جنوبی در دومین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ که در استادیوم آتلانتای آمریکا برگزار شد، به تساوی یک بر یک رسیدند. میخایل سادیلک در دقیقه ۶ برای جمهوری چک و موکائتا در دقیقه ۸۲ و از روی نقطه پنالتی برای آفریقای جنوبی گل زدند.
دو تیم با این تساوی و یک امتیاز همچنان در ردههای سوم و چهارم گروه A جام جهانی باقی ماندند.
جمهوری چک بازی اول خود را به کره جنوبی و آفریقای جنوبی نخستین بازی را به مکزیک، یکی از سه میزبان مسابقات واگذار کرد.
بامداد جمعه، مکزیک و کره جنوبی، دیگر دیدار این گروه را برگزار خواهند کرد.
جمهوری چک و آفریقای جنوبی درحالی در هفته دوم جام جهانی به مصاف هم رفتند که توری پنسو، بروک مایو و کاترین نسبیت، سه داور زن آمریکایی، قضاوت این بازی را بر عهده دارند. این دومین بار در تاریخ است که یک تیم داوری کاملا متشکل از زنان، قضاوت بازی در جام جهانی مردان را برعهده میگیرند.
این سه نفر پیشتر نیز تیم داوری فینال جام جهانی زنان ۲۰۲۳ بودند؛ دیداری که میان انگلیس و اسپانیا برگزار شد و پنسو به عنوان داور اصلی آن مسابقه سوت زد.
نخستین تیم داوری کاملا زنانه که یک مسابقه جام جهانی مردان را قضاوت کرد، چهار سال پیش در قطر حضور داشت. استفانی فراپار از فرانسه، که به عنوان نخستین زن قضاوتکننده در یک مسابقه جام جهانی مردان نیز تاریخساز شد، هدایت تیم داوری دیدار مرحله گروهی آلمان و کاستاریکا را بر عهده داشت و نوزا بک از برزیل و کارن دیاز از مکزیک به عنوان کمکداوران او فعالیت میکردند.
پنسو از سال ۲۰۱۳ داوری فوتبال را آغاز کرده و در مسابقات لیگ فوتبال آمریکا (امالاس) و لیگ ملی فوتبال زنان آمریکا (اندبلیواسال) قضاوت کرده است. او سال گذشته نیز یکی از ۳۵ داوری بود که در جام جهانی باشگاههای مردان فیفا قضاوت کردند.
تیم ملی پس از تساوی ناامیدکننده برابر یکی از ضعیفترین تیمهای حاضر در جام جهانی، دستکم بر اساس رنکینگ فیفا در حالی شانس صعود از دور گروهی را کمرنگتر از قبل میبیند که امیر قلعهنویی در جایگاه سرمربی تیم ملی ۱۳ سال پس از آخرین موفقیت فوتبالی با دستیاران ناکارآمد احاطه شده است.
امیر قلعهنویی پس از کنار رفتن از سرمربیگری تیم ملی پس از جام ملتهای آسیا ۲۰۰۷، در طول شش سال، پنج جام قهرمانی، از جمله چهار قهرمانی در لیگ برتر با استقلال و سپاهان، به کارنامه خود افزود تا ثابت کند اگر قرار به حضور یک مربی ایرانی روی نیمکت تیم ملی باشد، او شایستهترین گزینه است.
با وجود این، اوجگیری دوباره قلعهنویی در فوتبال باشگاهی ایران، همزمان با ناکامی علی دایی و افشین قطبی در رساندن تیم ملی به جام جهانی و موفقیت در جام ملتهای آسیا ۲۰۱۱، با تمایل جامعه هواداری و مدیران فدراسیون فوتبال به حضور سرمربی خارجی روی نیمکت تیم ملی، تقارن پیدا کرد.
قلعهنویی با قهرمانی استقلال در لیگ دوازدهم، اسکلت اصلی تیم ملی در روزهای حساس مراحل انتخابی جام جهانی ۲۰۱۴ را به کیروش هدیه داد تا سرمربی پرتغالی پس از صعود به این جام، دوران طولانیمدت حضور در ایران را تضمین کند.
قلعهنویی اما پس از این قهرمانی در سال ۹۲، دیگر روی خوش را در فوتبال باشگاهی ندید و با وجود حضور روی نیمکت تیمهای برخوردار از امکانات سختافزاری و مالی با سطح بالا، توفیقی در لیگ برتر و جام حذفی نیافت؛ اما درست در روزهایی که مدیران فدراسیون، بهدلیل بدهیهای سنگین و وضعیت اجتماعی و امنیتی کشور، توان استخدام سرمربی درجه یک خارجی را نداشتند، بار دیگر رویای دیرینه خود را تعبیرشده دید و روی نیمکت تیم ملی نشست.
سرمربی که در روزهای اوج مربیگری نهتنها مرد شماره یک نیمکت بود، بلکه در زمین تمرین هم میداندار بود و کارنامهای بهشدت قابل دفاع ثبت کرد، اما حالا تدابیر تاکتیکیاش برای شکستن لایههای دفاعی نهچندان متراکم نیوزیلند، تکان دادن حرکات دست برابر دوربینهای تلویزیونی است و از دستیاران پرشمار خود نیز آوردهای ندارد.
دستیارانی که انتخابشان از همان ابتدا قلعهنویی را آماج انتقادات قرار داد؛ حضور سعید الهویی، دستیار همیشگی او در سالهای ناکامی در لیگ برتر، بهعنوان نفر دوم کادر فنی تیم ملی، اوج انتقادات را متوجه قلعهنویی کرد.
ژنرال اما ترجیح داد با پافشاری روی تصمیمات خود، دستیارانش را حفظ کرده و حتی با وجود جذب چهرهای چون آنتونیو مانیکونه ایتالیایی، باز هم به نفراتی چون الهویی و هومن افاضلی دور بدهد؛ چهرهای که در کارشناسیهای تلویزیونی میتوانست مورینیو و گواردیولا را نقد کند، اما در مستطیل سبز، جز سقوط به دستههای پایینتر، کارنامهای نداشت.
در این بین، حضور آندرانیک تیموریان و رحمان رضایی، دو چهره ملی با تجربه حضور در جام جهانی و سالیان طولانی حضور در سطح اول فوتبال اروپا، شاید فاصله بازیکنان و سرمربی تیم ملی را کم کند، اما بار فنی از دوش قلعهنویی کم نکرده است.
در حالی که مهدی تاج بارها از جانب امیر قلعهنویی صعود به دور حذفی جام جهانی را وعده داده بود، حالا تیم ملی بهترین فرصت برای قرار گرفتن در جمع هشت تیم برتر سوم مرحله گروهی را از دست داده و برای صعود به مرحله بعد، دستکم باید دو امتیاز دیگر برابر بلژیک و مصر بگیرد تا شاید با اما و اگر، یکی از ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی باشد.
سرمربی که روزگاری با زیر و رو کردن ترکیب استقلال، تعویضهای طلایی، میدان دادن به جوانان و بازگشتهای دراماتیک در لیگ برتر، اعتمادبهنفسی مثالزدنی داشت، حالا پیرترین تیم ملی ایران در تاریخ جامهای جهانی را هدایت میکند، از دعوتکردن و بازی دادن به جوانها وحشت دارد و ورق برندهای برای تحول در زمین رو نمیکند.
دیر یا زود ماجراجویی تیم ملی در جام جهانی تمام خواهد شد و امیر قلعهنویی احتمالا، اگر خودش پس از رسیدن به رویای همیشگیاش یعنی نشستن روی صندلی سرمربیگری تیم ملی ایران در جام جهانی، قید حضور در این تیم را نزند، بیشتر از پیش خاطرات خوبش را، علاوهبر نتایج ضعیف و ناکامیهای دنبالهدار، با مجیزگویی برای حکومتی که همین چند سال قبل آن را سراسر ظلم و ظلم و ظلم دانسته بود، عوض خواهد کرد.
به گزارش نشریه اتلتیک، جام جهانی ۲۰۲۶ شروعی شگفتانگیز و فراتر از حد انتظار داشته است. طبق یک سنت دیرینه، معمولا در روزهای آغازین جام جهانی، کارشناسان برنامههای تلویزیونی با بیحوصلگی منتظر شروع واقعی تورنمنت میمانند اما در این دوره، هیچکس چنین جملهای را به زبان نیاورده است.
پیش از شروع بازیها، نگرانیهای زیادی درباره افزایش تیمها به عدد ۴۸، کاهش کیفیت مسابقات، آبوهوا و احتمال صندلیهای خالی وجود داشت؛ اما پس از برگزاری تمامی ۲۴ مسابقه دور اول مرحله گروهی، واقعیت نشان داد که فوتبال در بالاترین سطح ممکن جریان دارد.
میزبانی مشترک؛ تزریق انرژی سهبرابر به رگهای جام
این اولین بار است که جام جهانی به میزبانی سه کشور برگزار میشود. اگرچه قضاوت درباره سفرهای طولانی زودهنگام است، اما حضور سه میزبان، انرژی فوقالعادهای به مسابقات بخشیده است. مکزیک در حال و هوایی بینظیر در مکزیکوسیتی ۲ بر ۰ آفریقای جنوبی را شکست داد. کانادا با یک گل دیرهنگام دراماتیک مقابل بوسنی و هرزگوین به تساوی رسید و هوادارانش را به وجد آورد. از همه شگفتانگیزتر، تیم ملی آمریکا بود که با ارایهای درخشان و فوتبالی روان، پاراگوئه را ۴ بر ۱ در هم کوبید و فراتر از توقعات ظاهر شد.
نبرد پایاپای تیمهای کوچک و بازیهای پرهیجان
نکته کلیدی دور اول این بود که هیچ بازی کسلکنندهای ثبت نشد. حتی دیدار تیمهای کمنامونشانتر مثل تساوی ۲ بر ۲ نیوزیلند و ایران، پر از جذابیت و گلهای تماشایی بود. تنها تساوی صفر بر صفر این دور نیز جذابترین مسابقه نام گرفت؛ جایی که کیپورد با نمایشی قهرمانانه، اسپانیا، قهرمان اروپا را متوقف کرد. تیمهای کوچکتر هرگز از پیش باخته نبودند؛ عراق، اردن، ازبکستان و جمهوری دموکراتیک کنگو همگی مقابل حریفان بزرگ خود گلزنی کردند و پا پس نکشیدند.
درخشش بیچونوچرای فوقستارهها
علاوه بر جذابیتهای تیمی، این جام جهانی تا اینجای کار متعلق به ابرستارهها بوده است. کیلیان امباپه با دو گل مقابل سنگال بار دیگر ارزشهایش را اثبات کرد، ارلینگ هالند در نخستین تجربه جام جهانی خود برای نروژ دبل کرد و لیونل مسی با ثبت یک هتتریک رویایی برابر الجزایر، به صدر جدول گلزنان دور اول تکیه زد. اتلتیک در پایان خاطرنشان میکند که اگرچه ویترین یک تورنمنت را بازیهای مراحل نهایی و فینال میسازند، اما فوتبال، شروعی به این زیبایی را کمتر به خود دیده بود.