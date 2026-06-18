شاهزاده رضا پهلوی: نخستین بار است که درباره تیم ملی احساسات متناقض شکل گرفته است
شاهزاده رضا پهلوی در گفتوگو با آیتیوی نیوز، درباره احساسش نسبت به تیم ملی فوتبال گفت: «در تمام این سالها، هر بار بهعنوان یک واکنش طبیعی از تیم ملی کشورمان حمایت کردهام؛ فارغ از شرایط سیاسی، چون این تیم ملی ماست، چه در المپیک باشد و چه در هر جای دیگری.»
شاهزاده رضا پهلوی گفت: «این نخستین بار است که میتوانم به شما بگویم احساسات متناقض زیادی درباره این موضوع وجود دارد، اگر نگوییم که حتی یک نظر قاطع درباره آن شکل گرفته است.»
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی به چالشها و تنشهای پیشرو بازی تیم ملی ایران و مصر پرداخته، بازی که با جشن جامعه رنگینکمانی در جام جهانی ۲۰۲۶ در سیاتل همزمان شده است.
مصر و ایران از سرکوبگرترین نقاط جهان برای همجنسگرایان هستند. با این حال، بر حسب یک اتفاق، این دو تیم قرار است در جریان مسابقات جام جهانی، در یک بازی ویژه موسوم به «مسابقه افتخار» در سیاتل به مصاف هم بروند؛ رویدادی که با جشنهای سالانه جامعه +LGBTQ در این شهر همزمان شده است.
این تقارن از هماکنون شرایط را بهشدت پرتنش کرده و هر دو کشور خواستار لغو این برنامهها شدهاند. ایران، جایی که روابط همجنسخواهانه غیرقانونی است و مردان همجنسگرا با اتهام لواط اعدام میشوند پیش از این بهدلیل جنگ در خاورمیانه، بهطور جداگانه خواستار انتقال بازیهای خود به خارج از خاک آمریکا شده بود؛ درخواستی که از سوی فیفا رد شد.
مصر نیز همجنسگرایان را بر اساس قوانین مبهم «منافی عفت» بازداشت و محاکمه میکند و هرگونه ابراز علنی این نمادها، بهویژه برافراشتن پرچمهای رنگینکمان را سرکوب میکند. با این حال، این پرچمها در جریان بازی ۲۶ ژوئن و رژههای پرهیاهوی اطراف ورزشگاه بهوفور دیده خواهند شد.
هر دو کشور در دسامبر گذشته شکایت خود را به فیفا تسلیم کردند. فدراسیون فوتبال مصر اعلام کرد که «هرگونه فعالیت مربوط به حمایت از همجنسگرایی در طول مسابقه را بهطور قاطع رد میکند.» اما فیفا که اختیاراتش به داخل خود ورزشگاهها محدود میشود، این اعتراضها را نادیده گرفته است.
با این حال، فعالان این حوزه امیدوارند این مسابقه پیام مثبتی داشته باشد. جیمی پدرسن، سناتور ایالتی واشنگتن، حضور این کشورها را در شهری مانند سیاتل که به استقبال از همگان افتخار میکند، فرصتی برای نمایش تصاویر مثبت از این جامعه دانست.
فیفا با این چالشها بیگانه نیست؛ در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز حساسیتهای مشابهی وجود داشت. به گفته هانا تادسه، سخنگوی ستاد جام جهانی ۲۰۲۶ در سیاتل، فیفا پرچم رنگینکمان را به عنوان نمادی از حقوق بشر تلقی میکند و به هواداران اجازه خواهد داد تا آنها را در داخل ورزشگاه سیاتل به اهتزاز درآورند.
پایان دور اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با درخشش خیرهکننده چهار فوقستاره فوتبال جهان همراه بود. لیونل مسی، کیلیان امباپه، ارلینگ هالند و هری کین با نمایشهای درخشان خود، شروعی رویایی در این تورنمنت داشتند و خطونشان جدی برای رقیبان کشیدند.
لیونل مسی؛ تاریخسازی در ۳۹ سالگی
لیونل مسی در بازی مقابل الجزایر شبی تاریخی را رقم زد. ابرستاره آرژانتینی در آستانه ۳۹ سالگی و در دویستمین بازی ملی خود، با ثبت نخستین هتتریکش در جام جهانی، به نخستین بازیکن تاریخ تبدیل شد که ۶ دوره این تورنمنت را تجربه کرده است.
برنده هشت توپ طلا با این سه گل تماشایی، شمار گلهای خود در ادوار جام جهانی را به ۱۶ رساند تا در کنار میروسلاو کلوزه، مشترکا در صدر جدول گلزنان تاریخ این مسابقات قرار گیرد.
او همچنین رکورد کریستیانو رونالدو را شکست و مسنترین بازیکن تاریخ شد که در جام جهانی هتتریک کرده است. مسی با سه گل در دقایق ۱۷، ۶۰ و ۷۶، طلسم شکستهای پیشین آرژانتین در بازیهای افتتاحیه را شکست.
کیلیان امباپه؛ پادشاه جدید گلزنی فرانسه
کیلیان امباپه در پیروزی ۳ بر ۱ فرانسه مقابل سنگال، با به ثمر رساندن دو گل تاریخسازی کرد. کاپیتان فرانسه ابتدا در دقیقه ۶۶ گلزنی کرد تا با رکورد ۵۷ گل اولیویه ژیرو برابری کند و سپس در دقیقه ۹۶ با شوتی تماشایی، پنجاهوهشتمین گل ملی خود را به ثمر رساند تا به تنهایی بهترین گلزن تاریخ فرانسه شود.
امباپه با این دبل، شمار گلهای خود در جام جهانی را به ۱۴ رساند و با عبور از ژوست فونتن و پله، در کنار گرد مولر در رتبه سوم تاریخ ایستاد. او اکنون تنها دو گل با رکورد ۱۶ گله کلوزه و مسی فاصله دارد.
ارلینگ هالند؛ غول نروژی در نخستین تجربه
برای ارلینگ هالند هیچ صحنهای بزرگ نیست. ستاره نروژ پس از درخشش در نخستین بازیهای خود در لیگ قهرمانان اروپا، بوندسلیگا و لیگ برتر، این بار در نخستین بازی خود در جام جهانی مقابل عراق دو گل به ثمر رساند تا پیروزی ۴ بر ۱ تیمش را رقم بزند.
گل اول او در دقیقه ۳۰، نخستین گل نروژ در جام جهانی پس از ۱۰۲۲۰ روز بود. هالند با این دبل، شمار گلهای ملی خود را به ۵۷ گل در ۵۱ بازی رساند. نمایش فیزیکی، پرس شدید و نقش رهبری او در زمین، تحسین همگان را برانگیخت.
هری کین؛ شکستن طلسم با کاپیتان سهشیرها
هری کین، کاپیتان ۳۲ ساله انگلستان، با به ثمر رساندن دو گل در پیروزی ۴ بر ۲ مقابل کرواسی، به رکورد تاریخی ۱۰ گل گری لینهکر در جام جهانی رسید. کین گل اول خود را از روی نقطه پنالتی و گل دوم را با ضربه سری قدرتمند روی ارسال دکلان رایس به ثمر رساند تا شمار گلهای ملی خود را به ۸۱ برساند.
کین که آمادهترین فصل فوتبالی خود را سپری کرده است، رهبر اصلی تیمی به شمار میرود که پس از سالها به دنبال قهرمانی است. او این جام جهانی را بهترین فرصت برای نسل فعلی انگلستان برای کسب جام میداند.
در پی تساوی ۱ بر ۱ تیم ملی پرتغال مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در جام جهانی، کریستیانو رونالدو به دلیل عملکرد ضعیف خود هدف انتقادهای شدیدی قرار گرفته است. در این میان، اظهارات بیپرده تیری آنری، اسطوره فوتبال فرانسه، بیش از همه جلب توجه کرده است.
رونالدوی ۴۱ ساله در این مسابقه مقابل مدافعان کنگو، از جمله شانسل امبمبا و اکسل توانزبه، با مشکل مواجه شد.
آنری در تحلیل خود در استودیوی شبکه فاکس گفت: «آنچه اهمیت دارد این است که تیم به گل برسد، نه شخص تو. رونالدو اصرار زیادی به گلزنی دارد و با ایستادن در مسیر پاسهای رو به عقب، عملا فضا را از برونو فرناندز میگیرد. وقتی دو بازیکن در یک نقطه قرار میگیرند، کار برای مدافعان حریف بسیار راحتتر میشود.»
آنری با تحلیل حرکات هجومی پرتغال تاکید کرد که جابهجاییهای رونالدو در این دیدار بیش از آنکه به سود تیم باشد، به ضرر آن تمام شده است و ساختن یک سیستم حول محور تنها یک ستاره، ریسک بزرگی برای پرتغال خواهد بود.
این نمایش ضعیف، بار دیگر مقایسه او با لیونل مسی را در رسانههای جهان مطرح کرده است. روزنامه «دیلی میل» نوشت که در روزهایی که مسی ۳۸ ساله با هتتریک خود مورد تحسین قرار گرفته، مشروعیت حضور رونالدوی ۴۱ ساله در ترکیب پرتغال زیر سوال رفته است.
تیم ملی کلمبیا با پیروزی ۳ بر ۱ مقابل ازبکستان، رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ را با سه امتیاز آغاز کرد. ازبکستان که نخستین حضور خود در تاریخ جام جهانی را تجربه میکرد، با وجود جبران اولین گل خورده، در ادامه نتوانست برابر تیم پرستاره آمریکای جنوبی امتیازی کسب کند.
تیمهای ملی کلمبیا و ازبکستان در نخستین دیدار خود در گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه مکزیکوسیتی به مصاف هم رفتند؛ دیداری که در نهایت با برتری ۳ بر ۱ کلمبیا به پایان رسید.
کلمبیا که پیش از آغاز مسابقات در رده سیزدهم ردهبندی فیفا قرار داشت، با تکیه بر تجربه بازیکنان سرشناس خود بازی را هجومی آغاز کرد. در مقابل، ازبکستانِ فابیو کاناوارو که برای نخستین بار حضور در جام جهانی را تجربه میکرد، با انگیزه بالا و آرایش دفاعی منظم برابر حریف ایستاد.
در ترکیب ازبکستان، الدور شومورودوف بازوبند کاپیتانی را بر بازو بسته بود و عبدالقادر خوسانوف، مدافع منچسترسیتی، مهمترین چهره این تیم به شمار میرفت. همچنین اوستون اورونوف، ستاره تیم فوتبال پرسپولیس، و رستم آشورماتوف، مدافع تیم فوتبال استقلال، دو بازیکن شاغل در لیگ ایران، از ابتدا در ترکیب اصلی حضور داشتند.
برتری نسبی کلمبیا سرانجام در دقیقه ۴۱ به گل انجامید؛ جایی که دنیل مونیوز دروازه ازبکستان را باز کرد تا نماینده آمریکای جنوبی با برتری راهی رختکن شود.
ازبکستان نیمه دوم را با انگیزه بیشتری آغاز کرد و در دقیقه ۶۰ عباسبک فیضاللهیف موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند و امید را به اردوی تیم آسیایی بازگرداند.
اما این برتری روحی تنها پنج دقیقه دوام داشت. لوئیس دیاز، ستاره بایرن مونیخ در خط حمله کلمبیا، در دقیقه ۶۵ گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا کلمبیا بار دیگر از حریف پیش بیفتد. ازبکستان در دقایق پایانی بازی تلاش کرد بار دیگر بازی را به تساوی بکشاند، اما دفاع منسجم کلمبیا اجازه نداد و در نهایت در آخرین دقایق وقت اضافه، در دقیقه ۹۸، جیمینتون کمپاز سومین گل کلمبیا را نیز زد.
خامس رودریگز، لوئیس دیاز، جفرسون لرما و دیگر ستارههای کلمبیا با مدیریت جریان مسابقه، سه امتیاز ارزشمند نخست را برای تیمشان حفظ کردند.
پیش از این دیدار، دیگر مسابقه گروه K میان پرتغال و کنگو با تساوی یک بر یک به پایان رسیده بود. با این نتیجه، کلمبیا با سه امتیاز در صدر جدول گروه K قرار گرفت و ازبکستان بدون امتیاز در انتظار دیدار دوم خود باقی ماند.
تیم ملی غنا در حالی که زیر فشار حملات پاناما قرار داشت، با گل دقیقه ۹۵ ییرنکی نخستین پیروزی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را جشن گرفت و پس از پایان هفته نخست گروه L، پشت سر انگلیس در رده دوم جدول قرار گرفت.
تیمهای ملی غنا و پاناما چهارشنبهشب به وقت آمریکا در نخستین دیدار خود در گروه L جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه بیاماو فیلد تورنتو و زیر بارش باران به مصاف هم رفتند؛ دیداری که با وجود برتری نسبی پاناما در جریان بازی، در نهایت با پیروزی یک بر صفر غنا به پایان رسید.
پاناما در بیشتر دقایق مسابقه مالکیت توپ و ابتکار عمل را در اختیار داشت و چندین بار دروازه غنا را تهدید کرد، اما نتوانست از فرصتهای خود استفاده کند. در مقابل، غنا که بیشتر به دفاع و ضدحمله چشم دوخته بود، در پنجمین دقیقه وقتهای تلفشده نیمه دوم به گل رسید تا هر سه امتیاز بازی را به دست آورد. کالب ییرنکی گل پیروزیبخش نماینده آفریقا را در دقیقه ۹۵ به ثمر رساند.
کارلوس کیروش، سرمربی غنا که پنجمین حضور متوالی خود در جام جهانی را تجربه میکند، در ترکیب ابتدایی تیمش چند تصمیم غیرمنتظره گرفت و بازیکنانی مانند اینیاکی ویلیامز، عبدل فاتاوو و براندون توماس-آسانته را روی نیمکت نشاند. با این حال، تیم او در واپسین لحظات مسابقه به گل رسید و شروعی موفق در این رقابتها داشت.
در سوی مقابل، توماس کریستینسن، سرمربی اسپانیایی پاناما، تیمی را به میدان فرستاد که بهجز امیر موریلو، مدافع بشیکتاش، و آندرس آندراده، سابقه چندانی در لیگهای معتبر اروپایی نداشت، اما شاگردانش نمایش قابل قبولی ارائه کردند و در نهایت تنها در ثانیههای پایانی از کسب امتیاز بازماندند.
پیش از آغاز جام جهانی، پاناما در رده سیوچهارم ردهبندی فیفا قرار داشت و غنا در جایگاه هفتادوسوم، اما این اختلاف رتبه در نتیجه نهایی بازی منعکس نشد و غنا با استفاده از فرصت پایانی توانست برنده میدان شود.
پیش از آن، در دیگر دیدار هفته نخست گروه L، انگلیس با نتیجه ۴ بر ۲ کرواسی را شکست داده بود. به این ترتیب، پس از پایان دور نخست مسابقات این گروه، انگلیس با تفاضل گل بهتر در صدر جدول قرار گرفت و غنا با سه امتیاز در جایگاه دوم ایستاد.