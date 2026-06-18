مصر و ایران از سرکوبگرترین نقاط جهان برای همجنس‌گرایان هستند. با این حال، بر حسب یک اتفاق، این دو تیم قرار است در جریان مسابقات جام جهانی، در یک بازی ویژه موسوم به «مسابقه افتخار» در سیاتل به مصاف هم بروند؛ رویدادی که با جشن‌های سالانه جامعه +LGBTQ در این شهر هم‌زمان شده است.

این تقارن از هم‌اکنون شرایط را به‌شدت پر‌تنش کرده و هر دو کشور خواستار لغو این برنامه‌ها شده‌اند. ایران، جایی که روابط همجنس‌خواهانه غیرقانونی است و مردان همجنس‌گرا با اتهام لواط اعدام می‌شوند پیش از این به‌دلیل جنگ در خاورمیانه، به‌طور جداگانه خواستار انتقال بازی‌های خود به خارج از خاک آمریکا شده بود؛ درخواستی که از سوی فیفا رد شد.

مصر نیز همجنس‌گرایان را بر اساس قوانین مبهم «منافی عفت» بازداشت و محاکمه می‌کند و هرگونه ابراز علنی این نمادها، به‌ویژه برافراشتن پرچم‌های رنگین‌کمان را سرکوب می‌کند. با این حال، این پرچم‌ها در جریان بازی ۲۶ ژوئن و رژه‌های پرهیاهوی اطراف ورزشگاه به‌وفور دیده خواهند شد.

هر دو کشور در دسامبر گذشته شکایت خود را به فیفا تسلیم کردند. فدراسیون فوتبال مصر اعلام کرد که «هرگونه فعالیت مربوط به حمایت از همجنس‌گرایی در طول مسابقه را به‌طور قاطع رد می‌کند.» اما فیفا که اختیاراتش به داخل خود ورزشگاه‌ها محدود می‌شود، این اعتراض‌ها را نادیده گرفته است.

با این حال، فعالان این حوزه امیدوارند این مسابقه پیام مثبتی داشته باشد. جیمی پدرسن، سناتور ایالتی واشنگتن، حضور این کشورها را در شهری مانند سیاتل که به استقبال از همگان افتخار می‌کند، فرصتی برای نمایش تصاویر مثبت از این جامعه دانست.

فیفا با این چالش‌ها بیگانه نیست؛ در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز حساسیت‌های مشابهی وجود داشت. به گفته هانا تادسه، سخنگوی ستاد جام جهانی ۲۰۲۶ در سیاتل، فیفا پرچم رنگین‌کمان را به عنوان نمادی از حقوق بشر تلقی می‌کند و به هواداران اجازه خواهد داد تا آن‌ها را در داخل ورزشگاه سیاتل به اهتزاز درآورند.