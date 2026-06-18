رده‌بندی قدرت فیفا با استفاده از داده‌ها و تحلیل‌های پیشرفته، عملکرد بازیکنان را در طول جام جهانی ۲۰۲۶ ارزیابی می‌کند. این رده‌بندی تاثیرگذاری بازیکنان را در سه بخش حمله، خلاقیت و دفاع اندازه‌گیری می‌کند و بازیکنانی را که بیشترین نقش را در نتایج مسابقات دارند، معرفی می‌کند.

این آمارها تصویری اولیه از بازیکنانی ارائه می‌دهد که بیشترین تاثیر را بر رقابت‌ها گذاشته‌اند. فیفا نوشته که حضور برخی بازیکنان در این رده‌بندی را پیش‌بینی می‌کرده است، اما «برخی دیگر با نمایش‌های درخشان خود به جمع مدعیان پیوسته‌اند.»

این داده‌ها تنها گل‌ها و پاس گل‌ها را بررسی نمی‌کنند، بلکه اقداماتی را نیز در نظر می‌گیرند که به خلق موقعیت، پیشبرد حملات و جلوگیری از موقعیت‌سازی حریف منجر می‌شود.

حمله

در صدر بخش حمله، نامی آشنا دیده می‌شود؛ لیونل مسی با هت‌تریک مقابل الجزایر، آرژانتین را به پیروزی ۳ بر صفر رساند و در صدر نخستین رده‌بندی قرار گرفت.

مسی ۶۰ درصد شوت‌های آرژانتین، تمام ضربات در چارچوب و هر سه گل این تیم را به نام خود ثبت کرد. سه گل آرژانتین از مجموع ۱.۵۸ گل مورد انتظار (xG) به دست آمد که نشان‌دهنده دقت بالای این ستاره در گل‌زنی است.

تاثیرگذاری ستاره اینتر میامی تنها به محوطه جریمه محدود نبود. او ۲۳ بار بین خطوط میانی و دفاعی الجزایر صاحب توپ شد و ۱۲ بار خطوط حریف را شکست تا نقش مهمی در تبدیل مالکیت توپ به موقعیت گل ایفا کند.

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در رتبه دوم این بخش، الایجا جاست، وینگر نیوزیلند، قرار دارد.

او هر دو شوت خود در جریان بازی را مقابل ایران به گل تبدیل کرد و دو بار نیوزیلند را پیش انداخت. در دیداری که ایران از نظر تعداد موقعیت‌ها و گل مورد انتظار عملکرد بهتری داشت، دقت جاست باعث شد نیوزیلند با تساوی ۲ بر ۲ زمین را ترک کند.

کیلیان امباپه، مهاجم فرانسه، و یاسین آیاری، هافبک سوئد، نیز پس از زدن دو گل در دیدارهای نخست خود در میان برترین‌های این بخش قرار گرفتند.

امباپه علاوه بر گل‌زنی، با حمل توپ‌های موثر و قرار دادن هر چهار شوت خود در چارچوب دروازه، نمایش چشمگیری داشت. آیاری نیز موثرترین عملکرد گل‌زنی دور نخست را ارائه کرد و ۱.۸۶ گل بیشتر از میزان گل مورد انتظار خود به ثمر رساند.

خلاقیت

بخش خلاقیت به بازیکنانی اختصاص دارد که در پیشبرد حملات و خلق موقعیت نقش کلیدی ایفا می‌کنند و در این بخش هیچ بازیکنی بهتر از رامین رضاییان عمل نکرد.

مدافع راست تیم ملی ایران عامل اصلی پیشروی حملات ایران مقابل نیوزیلند بود. رضاییان ۱۶ پاس پیش‌رونده ارسال کرد و ۱۳ بار خطوط میانی و دفاعی نیوزیلند را شکست.

تاثیر او در یک‌سوم هجومی زمین نیز ادامه داشت؛ جایی که گل نخست تساوی ایران را به ثمر رساند و در گل دوم نیز نقش مستقیم ایفا کرد.

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در رتبه دوم این بخش، مایکل اولیسه، وینگر فرانسه، قرار گرفت.

او در پیروزی ۳ بر ۱ فرانسه برابر سنگال، ۱۹ بار خطوط حریف را شکست که ۱۷ مورد آن با پاس‌هایش بود. اولیسه در ۹ حمله‌ای که به شوت ختم شد نقش داشت، یک پاس گل داد و در دو گل از سه گل فرانسه سهیم بود.

لی کانگ این از کره جنوبی، خولیو انسیسو از پاراگوئه و محمد صلاح از مصر نیز در جمع برترین‌های این بخش قرار دارند.

لی کانگ این در دیدار مقابل جمهوری چک همه ۳۸ پاس خود را صحیح ارسال کرد و یک پاس گل داد. انسیسو با وجود آنکه پاراگوئه کمتر از ۳۰ درصد مالکیت توپ را مقابل آمریکا در اختیار داشت، مهم‌ترین مهره هجومی تیمش بود.

محمد صلاح نیز با پاس‌ها و جابه‌جایی‌های هوشمندانه خود بارها برای مصر موقعیت ایجاد کرد و پاس گل امام عاشور را داد.

دفاع

در حالی که گل‌ها و پاس گل‌ها معمولا بیشترین توجه را جلب می‌کنند، بخش دفاعی بازیکنانی را برجسته می‌کند که با اقدامات خود مانع از خلق خطر توسط حریف شده‌اند.

درک کورنلیوس، مدافع کانادا، پس از نمایش درخشان مقابل بوسنی و هرزگوین در صدر این بخش قرار گرفت.

او ۱۷ بار مالکیت توپ را برای تیمش بازپس گرفت که بیشترین تعداد در میان تمام بازیکنان دور نخست بود. کورنلیوس همچنین ۱۳ دفع توپ، چهار بلاک، چهار تکل موفق و هشت نبرد هوایی موفق ثبت کرد.

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در همین مسابقه، نیکولا کاتیچ از بوسنی و هرزگوین نیز عملکرد دفاعی برجسته‌ای داشت.

او ۱۲ دفع توپ، پنج بلاک، هفت تکل موفق، ۱۱ پیروزی در نبردهای هوایی و ۱۱ بازپس‌گیری توپ به ثبت رساند. ۲۰ اقدام دفاعی او در یک‌سوم دفاعی زمین انجام شد که اهمیت نقش او را نشان می‌دهد.

تایلر آدامز، کاپیتان آمریکا، و سیدنی لوپس کابرال، مدافع کیپ ورد، نیز در میان برترین‌های دفاعی قرار دارند.

آدامز کمک کرد پاراگوئه با وجود برخورداری از چند بازیکن هجومی خطرناک تنها ۰.۶۰ گل مورد انتظار تولید کند.

سیدنی لوپس کابرال نیز نقش مهمی در تساوی بدون گل کیپ ورد مقابل اسپانیا داشت و با ثبت پنج بلاک، پنج تکل و ۱۰ بازپس‌گیری توپ، یکی از عوامل اصلی متوقف کردن قهرمان اروپا بود.

همچنین ژاویه اشلاگر، هافبک اتریش، نشان داد تاثیرگذاری دفاعی تنها به مدافعان محدود نمی‌شود.

او مقابل اردن ۱۱ بار توپ را بازپس گرفت و پیش از تعویض در دقیقه ۶۰، هفت اقدام دفاعی در یک‌سوم هجومی زمین انجام داد. عملکرد او نقش مهمی در کنترل بازی توسط اتریش و کسب پیروزی این تیم داشت.