تیم‌های ملی کلمبیا و ازبکستان در نخستین دیدار خود در گروه K جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه مکزیکوسیتی به مصاف هم رفتند؛ دیداری که در نهایت با برتری ۳ بر ۱ کلمبیا به پایان رسید.

کلمبیا که پیش از آغاز مسابقات در رده سیزدهم رده‌بندی فیفا قرار داشت، با تکیه بر تجربه بازیکنان سرشناس خود بازی را هجومی آغاز کرد. در مقابل، ازبکستانِ فابیو کاناوارو که برای نخستین بار حضور در جام جهانی را تجربه می‌کرد، با انگیزه بالا و آرایش دفاعی منظم برابر حریف ایستاد.

در ترکیب ازبکستان، الدور شومورودوف بازوبند کاپیتانی را بر بازو بسته بود و عبدالقادر خوسانوف، مدافع منچسترسیتی، مهم‌ترین چهره این تیم به شمار می‌رفت. همچنین اوستون اورونوف، ستاره تیم فوتبال پرسپولیس، و رستم آشورماتوف، مدافع تیم فوتبال استقلال، دو بازیکن شاغل در لیگ ایران، از ابتدا در ترکیب اصلی حضور داشتند.

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برتری نسبی کلمبیا سرانجام در دقیقه ۴۱ به گل انجامید؛ جایی که دنیل مونیوز دروازه ازبکستان را باز کرد تا نماینده آمریکای جنوبی با برتری راهی رختکن شود.

ازبکستان نیمه دوم را با انگیزه بیشتری آغاز کرد و در دقیقه ۶۰ عباس‌بک فیض‌الله‌یف موفق شد گل تساوی را به ثمر برساند و امید را به اردوی تیم آسیایی بازگرداند.

اما این برتری روحی تنها پنج دقیقه دوام داشت. لوئیس دیاز، ستاره بایرن مونیخ در خط حمله کلمبیا، در دقیقه ۶۵ گل دوم تیمش را به ثمر رساند تا کلمبیا بار دیگر از حریف پیش بیفتد. ازبکستان در دقایق پایانی بازی تلاش کرد بار دیگر بازی را به تساوی بکشاند، اما دفاع منسجم کلمبیا اجازه نداد و در نهایت در آخرین دقایق وقت اضافه، در دقیقه ۹۸، جیمینتون کمپاز سومین گل کلمبیا را نیز زد.

خامس رودریگز، لوئیس دیاز، جفرسون لرما و دیگر ستاره‌های کلمبیا با مدیریت جریان مسابقه، سه امتیاز ارزشمند نخست را برای تیمشان حفظ کردند.

پیش از این دیدار، دیگر مسابقه گروه K میان پرتغال و کنگو با تساوی یک بر یک به پایان رسیده بود. با این نتیجه، کلمبیا با سه امتیاز در صدر جدول گروه K قرار گرفت و ازبکستان بدون امتیاز در انتظار دیدار دوم خود باقی ماند.

