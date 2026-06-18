پهپادهای اوکراینی پنج‌شنبه ۲۸ خرداد پالایشگاه نفت مسکو را هدف قرار دادند. هم‌زمان زلنسکی کوشید حمایت بیشتر آمریکا و اروپا را به منظور دستیابی به توافق صلح به دست آورد .

سرگئی سوبیانین، شهردار مسکو، ۲۸ خرداد در تلگرام اعلام کرد پدافند هوایی روسیه بیش از ۶۰ پهپاد را سرنگون کرده است.

یک منبع خبرگزاری رویترز نیز شعله‌های آتش و ستون‌های دود را بر فراز منطقه جنوب شرقی کاپوتنیا، محل استقرار پالایشگاه مسکو، مشاهده کرد.

سوبیانین گفت: «نیروهای پدافند هوایی همچنان در حال دفع یک حمله گسترده هستند. چند پهپاد موفق شدند به پالایشگاه نفت مسکو برسند.»

او افزود یک مرکز خرید نیز آسیب جزیی دیده است.

این دومین حمله طی چند روز اخیر به این پالایشگاه است. منابع آگاه گفتند حمله پهپادی ۲۶ خرداد، فعالیت پالایشگاه را متوقف کرده بود. حمله‌ای که به خسارت‌های گسترده به زیرساخت‌های انرژی روسیه افزوده و بحران سوخت را به مناطق بیشتری کشانده است.

به گفته منابع صنعتی، روسیه که سومین تولیدکننده بزرگ نفت جهان و یکی از صادرکنندگان عمده نفت و فرآورده‌های نفتی است، در پی حملات گسترده پهپادی اوکراین به پالایشگاه‌هایش، در ماه جاری قصد دارد سوخت را از طریق دریا وارد کند تا کمبود بنزین را مدیریت کند.

فرماندار منطقه مسکو نیز اعلام کرد در حمله پهپادی، یک ساختمان بلند مسکونی، یک تاسیسات صنعتی و چندین خانه شخصی در حومه پایتخت آسیب دیدند.

فرودگاه شرمتیوو، پررفت‌وآمدترین فرودگاه مسکو، پروازها را متوقف و بخشی از مسافران را تخلیه کرد. برخی از آن‌ها برای در امان ماندن به پارکینگ فرودگاه پناه بردند. مقام‌های فرودگاه بعدا اعلام کردند محدودیت‌ها لغو شده است.

حمله موشکی روسیه به کی‌یف

هم‌زمان، کی‌یف برای دومین بار در هفته جاری هدف حمله هوایی روسیه قرار گرفت.

مقام‌های شهری اعلام کردند روسیه موشک‌های بالستیک به سمت پایتخت اوکراین شلیک کرده است.

تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی کی‌یف، در پیامی در تلگرام نوشت: «دشمن با موشک‌های بالستیک به پایتخت حمله می‌کند. تا پایان هشدار حمله هوایی در مکان‌های امن بمانید.»

او جزییات بیشتری ارائه نکرد.

یک منبع رویترز صدای چندین انفجار را در کی‌یف شنیده است. مقام‌های شهر سومی در شمال شرق اوکراین نیز اعلام کردند یک نفر در حمله پهپادی کشته شده است.

هشدار حمله هوایی در بخش عمده‌ای از خاک اوکراین صادر شد.

اوایل هفته جاری، حمله گسترده روسیه به کی‌یف ۱۰ کشته بر جا گذاشت و به یک صومعه هزار ساله که نماد میراث معنوی و فرهنگی اوکراین محسوب می‌شود آسیب رساند.

این حمله با محکومیت رهبران اروپایی روبه‌رو شد.

روسیه هدف قرار دادن این صومعه را رد کرده است.

زلنسکی با ترامپ گفت‌وگو کرد

حملات جدید در شرایطی رخ داد که زلنسکی تلاش می‌کند فشار بر روسیه را برای مذاکره بر سر پایان جنگ چهار ساله افزایش دهد.

او گفت در حاشیه نشست گروه هفت در فرانسه با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، امانوئل مکرون، رییس‌جمهوری فرانسه، و شماری دیگر از رهبران گفت‌وگو کرده است.

او این رایزنی‌ها را «گفت‌وگویی هماهنگ‌کننده» برای پایان دادن به جنگ توصیف کرد.

ترامپ ۲۷ خرداد گفت روسیه در جنگ تلفات بیشتری نسبت به اوکراین متحمل می‌شود.

او همچنین اظهار داشت ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه و زلنسکی، هر دو برای انجام اقدامی به‌منظور پایان جنگ آمادگی نشان داده‌اند.

کرملین این هفته اعلام کرد پوتین در آخرین تماس تلفنی خود با ترامپ درباره احتمال دیدار با زلنسکی گفت‌وگو نکرده است.

روسیه در مقابل مدعی است اوکراین تلفات بیشتری متحمل شده است.

در دیگر حملات موشکی و پهپادی، یک نفر در شهر انرهودار اوکراین، محل سکونت بخش بزرگی از کارکنان نیروگاه هسته‌ای زاپوریژیا که در کنترل روسیه است، کشته شد.

ماکسیم پوخوف، شهردار منصوب روسیه در این شهر، این خبر را در تلگرام اعلام کرد.

در منطقه مرزی بلگورود روسیه نیز مقام‌ها گفتند یک مرد در خودروی خود بر اثر حمله پهپادی اوکراین کشته شده است.

مسکو ۲۷ خرداد اوکراین را به حمله به یک اتوبوس حامل کودکان بلاروسی متهم کرد. اتهامی که کی‌یف آن را «نادرست» خواند.

مقام‌های منطقه روستوف در جنوب روسیه نیز اعلام کردند حمله پهپادی اوکراین یک کشته بر جا گذاشته و موجب آتش‌سوزی در دو مرکز تجاری شده است.

روسیه و اوکراین هر دو هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را در جنگی که با تهاجم گسترده روسیه به اوکراین آغاز شد، رد می‌کنند.

روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.