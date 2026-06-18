موسسه ردیابی و تحلیل تجارت انرژی کپلر اعلام کرد از زمان دستیابی تهران و واشینگتن به تفاهم در روز یکشنبه، دست‌کم سه نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی و حامل حدود پنج میلیون بشکه نفت خام از ایران حرکت کرده‌اند.

این موسسه پنج‌شنبه ۲۸ خرداد به سی‌ان‌ان گفت دست‌کم سه نفتکش حامل نفت خام با پرچم جمهوری اسلامی از مرز محاصره دریایی آمریکا در محدوده دریای عمان و دریای عرب عبور کرده‌اند. به گفته کلپر، هیچ‌یک از این نفتکش‌ها از تنگه هرمز عبور نکرده‌اند.

کلپر همچنین اعلام کرد نفتکش دیگری که حدود دو میلیون بشکه نفت خام حمل می‌کند، بر اساس آخرین داده‌های سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها، در حال نزدیک شدن به همین محدوده است.

این شرکت افزود ممکن است نفتکش‌های بیشتری با پرچم جمهوری اسلامی از زمان توافق میان تهران و واشینگتن از خط محاصره عبور کرده باشند، اما به دلیل خاموش بودن سامانه‌های ردیابی برخی نفتکش‌های مرتبط با ایران، آمار موجود تنها حداقل فعالیت قابل مشاهده را نشان می‌دهد.

بر اساس برآورد تحلیلگران، جمهوری اسلامی در ماه‌های پیش از آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل، روزانه تا حدود دو میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت صادر می‌کرد.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز برآورد کرده است که حدود ۵۰ درصد درآمد حکومت ایران از محل فروش نفت تامین می‌شود.