دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در پیامی منتقدان رویکرد خود در قبال ایران را هدف قرار داد و گفت افرادی که معتقدند او به اندازه کافی در برابر جمهوری اسلامی سختگیر نبوده، «یا حسود هستند، یا آدمهای بدی هستند، یا احمق».
ترامپ با اشاره به عملکرد بازارهای مالی و قیمت انرژی نوشت که بازار سهام آمریکا به رکوردی تازه رسیده و قیمت نفت در حال کاهش است.
او در این پیام افزود: «این احمقها که فکر میکنند من در قبال ایران به اندازه کافی سختگیر نبودهام، در حالی که بازار سهام همین حالا به بالاترین رکورد تاریخی خود رسیده و قیمت نفت در حال سقوط است، یا حسود هستند، یا آدمهای بدی هستند، یا احمق.»
رییسجمهوری آمریکا در پایان پیام خود بار دیگر شعار انتخاباتی خود، «آمریکا را دوباره عظمت ببخشیم»، را تکرار کرد.
محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، گفت: «من دیپلمات نیستم، اما خوب میدانم چطور آمریکا را وادار کنم بفهمد.»
او همچنین افزود اگر دشمن بخواهد بدعهدی کند، «آن وقت بچرخ تا بچرخیم.»
موسسه ردیابی و تحلیل تجارت انرژی کپلر اعلام کرد از زمان دستیابی تهران و واشینگتن به تفاهم در روز یکشنبه، دستکم سه نفتکش با پرچم جمهوری اسلامی و حامل حدود پنج میلیون بشکه نفت خام از ایران حرکت کردهاند.
این موسسه پنجشنبه ۲۸ خرداد به سیانان گفت دستکم سه نفتکش حامل نفت خام با پرچم جمهوری اسلامی از مرز محاصره دریایی آمریکا در محدوده دریای عمان و دریای عرب عبور کردهاند. به گفته کلپر، هیچیک از این نفتکشها از تنگه هرمز عبور نکردهاند.
کلپر همچنین اعلام کرد نفتکش دیگری که حدود دو میلیون بشکه نفت خام حمل میکند، بر اساس آخرین دادههای سامانه شناسایی خودکار کشتیها، در حال نزدیک شدن به همین محدوده است.
این شرکت افزود ممکن است نفتکشهای بیشتری با پرچم جمهوری اسلامی از زمان توافق میان تهران و واشینگتن از خط محاصره عبور کرده باشند، اما به دلیل خاموش بودن سامانههای ردیابی برخی نفتکشهای مرتبط با ایران، آمار موجود تنها حداقل فعالیت قابل مشاهده را نشان میدهد.
بر اساس برآورد تحلیلگران، جمهوری اسلامی در ماههای پیش از آغاز جنگ با آمریکا و اسرائیل، روزانه تا حدود دو میلیون و ۲۵۰ هزار بشکه نفت صادر میکرد.
اداره اطلاعات انرژی آمریکا نیز برآورد کرده است که حدود ۵۰ درصد درآمد حکومت ایران از محل فروش نفت تامین میشود.
پایان دور اول مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با درخشش خیرهکننده چهار فوقستاره فوتبال جهان همراه بود. لیونل مسی، کیلیان امباپه، ارلینگ هالند و هری کین با نمایشهای درخشان خود، شروعی رویایی در این تورنمنت داشتند و خطونشان جدی برای رقیبان کشیدند.
لیونل مسی؛ تاریخسازی در ۳۹ سالگی
لیونل مسی در بازی مقابل الجزایر شبی تاریخی را رقم زد. ابرستاره آرژانتینی در آستانه ۳۹ سالگی و در دویستمین بازی ملی خود، با ثبت نخستین هتتریکش در جام جهانی، به نخستین بازیکن تاریخ تبدیل شد که ۶ دوره این تورنمنت را تجربه کرده است.
برنده هشت توپ طلا با این سه گل تماشایی، شمار گلهای خود در ادوار جام جهانی را به ۱۶ رساند تا در کنار میروسلاو کلوزه، مشترکا در صدر جدول گلزنان تاریخ این مسابقات قرار گیرد.
او همچنین رکورد کریستیانو رونالدو را شکست و مسنترین بازیکن تاریخ شد که در جام جهانی هتتریک کرده است. مسی با سه گل در دقایق ۱۷، ۶۰ و ۷۶، طلسم شکستهای پیشین آرژانتین در بازیهای افتتاحیه را شکست.
کیلیان امباپه؛ پادشاه جدید گلزنی فرانسه
کیلیان امباپه در پیروزی ۳ بر ۱ فرانسه مقابل سنگال، با به ثمر رساندن دو گل تاریخسازی کرد. کاپیتان فرانسه ابتدا در دقیقه ۶۶ گلزنی کرد تا با رکورد ۵۷ گل اولیویه ژیرو برابری کند و سپس در دقیقه ۹۶ با شوتی تماشایی، پنجاهوهشتمین گل ملی خود را به ثمر رساند تا به تنهایی بهترین گلزن تاریخ فرانسه شود.
امباپه با این دبل، شمار گلهای خود در جام جهانی را به ۱۴ رساند و با عبور از ژوست فونتن و پله، در کنار گرد مولر در رتبه سوم تاریخ ایستاد. او اکنون تنها دو گل با رکورد ۱۶ گله کلوزه و مسی فاصله دارد.
ارلینگ هالند؛ غول نروژی در نخستین تجربه
برای ارلینگ هالند هیچ صحنهای بزرگ نیست. ستاره نروژ پس از درخشش در نخستین بازیهای خود در لیگ قهرمانان اروپا، بوندسلیگا و لیگ برتر، این بار در نخستین بازی خود در جام جهانی مقابل عراق دو گل به ثمر رساند تا پیروزی ۴ بر ۱ تیمش را رقم بزند.
گل اول او در دقیقه ۳۰، نخستین گل نروژ در جام جهانی پس از ۱۰۲۲۰ روز بود. هالند با این دبل، شمار گلهای ملی خود را به ۵۷ گل در ۵۱ بازی رساند. نمایش فیزیکی، پرس شدید و نقش رهبری او در زمین، تحسین همگان را برانگیخت.
هری کین؛ شکستن طلسم با کاپیتان سهشیرها
هری کین، کاپیتان ۳۲ ساله انگلستان، با به ثمر رساندن دو گل در پیروزی ۴ بر ۲ مقابل کرواسی، به رکورد تاریخی ۱۰ گل گری لینهکر در جام جهانی رسید. کین گل اول خود را از روی نقطه پنالتی و گل دوم را با ضربه سری قدرتمند روی ارسال دکلان رایس به ثمر رساند تا شمار گلهای ملی خود را به ۸۱ برساند.
کین که آمادهترین فصل فوتبالی خود را سپری کرده است، رهبر اصلی تیمی به شمار میرود که پس از سالها به دنبال قهرمانی است. او این جام جهانی را بهترین فرصت برای نسل فعلی انگلستان برای کسب جام میداند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد افزایش قیمت سوخت در پی جنگ ایران، تقاضا برای خودروهای برقی نو و دستدوم را در سراسر اروپا افزایش داده است.
رویترز پنجشنبه ۲۸ خرداد با استناد به دادههای گروه تحقیقاتی «نیو اتوموتیو» و انجمن صنعتی «ای-موبیلیتی اروپا» نوشت شمارهگذاری خودروهای برقی جدید در ماه مه (۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد)، در ۱۷ بازار اصلی اروپا نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۴ درصد رشد کرده است.
این بازارها بیش از ۹۰ درصد فروش خودرو در اتحادیه اروپا و کشورهای عضو انجمن تجارت آزاد اروپا را در بر میگیرند.
طبق این گزارش، خودروهای تمامبرقی اکنون نزدیک به یکچهارم شمارهگذاریهای جدید در این بازارها را تشکیل میدهند.
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند توسعه زیرساختهای شارژ و عرضه مدلهای مقرونبهصرفهتر، بهویژه از سوی خودروسازان چینی، نقش مهمی در گسترش استفاده از خودروهای برقی و افزایش تقاضا برای این محصولات داشته است.
فرانسوا پروو، مدیرعامل رنو، پیشتر در مصاحبه با رویترز گفت از زمان آغاز جنگ ایران، سفارش خودروهای برقی این شرکت در برخی کشورها تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
با این حال، او پیشبینی کرد در صورت کاهش قیمت سوخت، احتمالا از شتاب رشد تقاضا برای خودروهای برقی نیز کاسته خواهد شد.
همچنین جیم بامبیک، رییس بخش اروپایی شرکت فورد، اعلام کرد جنگ ایران «علاقه مشتریان به خودروهای برقی را افزایش داده است»، اما هشدار داد نباید این موضوع را نشانه یک تغییر پایدار و بلندمدت در رفتار مصرفکنندگان دانست.
پیش از آغاز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، بیش از ۲۰ درصد نفت و گاز طبیعی مایع (الانجی) جهان از تنگه هرمز عبور میکرد.
جمهوری اسلامی در جریان جنگ با مختل کردن تردد کشتیها در تنگه هرمز، یکی از مهمترین مسیرهای انتقال انرژی جهان را تحت تاثیر قرار داد. رخدادی که به افزایش قیمت جهانی سوخت منجر شد.
عرضه خودروهای برقی ارزانتر
رویترز در ادامه گزارش داد خودروسازان با عرضه خودروهای برقی ارزانتر در بازار اروپا میکوشند یکی از مهمترین موانع گسترش این خودروها، یعنی قیمت اولیه بالاتر نسبت به مدلهای مجهز به موتورهای احتراق داخلی، را برطرف کنند.
همزمان، خودروسازان چینی نیز دامنه محصولات خود را در اروپا گسترش دادهاند و علاوه بر خودروهای بزرگتر، به بازار هاچبکهای کوچک نیز وارد شدهاند. در همین راستا، شرکت بیوایدی هفته گذشته از مدل «دلفین جی» در برلین رونمایی کرد.
اندی پالمر، مدیر سابق نیسان و از چهرههای کلیدی عرضه خودروی برقی «لیف»، معتقد است ورود خودروهای چینی ارزانقیمت و در عین حال باکیفیت، نقش مهمی در افزایش تمایل مصرفکنندگان به خودروهای برقی داشته است.
رویترز نوشت با وجود توافق تهران و واشینگتن بر سر تمدید آتشبس، اختلالها در حملونقل دریایی سبب شده است احیای کامل جریان نفت از مسیر تنگه هرمز چند هفته زمان ببرد و در نتیجه، قیمت سوخت احتمالا برای ماهها در سطح بالایی باقی میماند.
افزایش تقاضا برای خودروهای برقی دستدوم
به گزارش رویترز، در بازار خودروهای برقی دستدوم نیز نشانههای مثبتی دیده میشود و با افزایش عرضه، تقاضا همچنان در سطح بالایی قرار دارد.
پلتفرم «او ال ایکس» اعلام کرد میزان مراجعه مشتریان برای خرید برندهای چینی در فرانسه طی ماه مه بیش از چهار برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
دادههای «کارواو»، پلتفرم فروش آنلاین خودروهای برقی در آلمان، نیز نشان میدهد علاقه به خودروهای برقی، بر اساس میزان جستوجو و درخواست خرید، در سطح ۷۰ تا ۷۵ درصد تثبیت شده. رقمی که در ابتدای سال حدود ۴۰ درصد بود.
به گفته فیلیپ زایلر فون آمنده، مدیرعامل کارواو، این رشد دیگر یک پدیده مقطعی نیست و به یک روند پایدار در بازار تبدیل شده است.
پلتفرم دانمارکی «بیلباسن» پیشبینی کرد قیمت خودروهای برقی دستدوم در سال جاری میلادی حدود ۱۰ درصد افزایش یابد. با این حال، این خودروها همچنان ارزانتر از نمونههای مشابه بنزینی و دیزلی هستند.
کارشناسان معتقدند افزایش عرضه خودروهای برقی نو و دستدوم با قیمت مناسب، حتی در صورت کاهش قیمت سوخت، میتواند از تداوم رشد تقاضا حمایت کند.
به گفته فیلیپ نوتارد، مدیر بخش تحلیل «کاکس اتوموتیو»، بازار خودروهای برقی در مسیر ثبات قرار گرفته و احتمال وقوع رکود یا افت جدی در آن پایین است.
تصاویر منتشرشده لحظاتی را نشان میدهد که یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی شامگاه چهارشنبه ۲۷ خرداد به امضای روسای جمهور دو کشور رسید.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، این سند را در کاخ ورسای و در حضور امانوئل مکرون امضا کرد.
خبرگزاری ایرنا، رسانه دولت جمهوری اسلامی، نیز تصاویری از مسعود پزشکیان، در حال امضای این یادداشت تفاهم منتشر کرد.