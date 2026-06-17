بارسلونا و اتلتیکو مادرید نیز برای جذب سیلوا پیشنهاد داده بودند، اما او ترجیح داد راهی رئال مادرید شود.

سیلوا قرار است در نخستین دیدار پرتغال در گروه K جام جهانی مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو به میدان برود.

سیلوا پس از پیوستن از موناکو در سال ۲۰۱۷، در ۴۶۰ بازی برای منچسترسیتی ۷۶ گل به ثمر رساند و نقش مهمی در کسب ۶ قهرمانی لیگ برتر انگلستان، یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و مجموعا ۱۶ جام بزرگ ایفا کرد.

او در آخرین فصل حضورش کاپیتان منچسترسیتی بود و در هر ۳۸ بازی تیمش در لیگ برتر به میدان رفت؛ فصلی که سیتی نایب‌قهرمان لیگ شد و جام اتحادیه و جام حذفی انگلستان را نیز به دست آورد.

رئال مادرید پیش‌تر نیز مارک کوکوریا، مدافع چپ چلسی، را با قراردادی به ارزش ۵۱.۸ میلیون پوند جذب کرده و پس از بازگشت ژوزه مورینیو به عنوان سرمربی، قرارداد آنتونیو رودیگر را نیز تمدید کرده بود.

رئال در سال‌های اخیر بازیکنان باتجربه دیگری را نیز به خدمت گرفته، اما عمدتا به صورت آزاد؛ از جمله آنتونیو رودیگر، داوید آلابا، کیلیان امباپه و ترنت الکساندر آرنولد. اکنون سیلوا و کوناته نیز به این فهرست اضافه شده‌اند.

میانگین سنی خریدهای رئال مادرید در تابستان گذشته، شامل دین هویسن، آلوارو کارراس، فرانکو ماستانتونو و ترنت الکساندر آرنولد، اندکی بیش از ۲۱ سال بود؛ در حالی که میانگین سنی خریدهای این تابستان تاکنون به حدود ۲۹ سال رسیده است.

مورینیو در دوران مربیگری خود به بازیکنان باتجربه اعتماد بیشتری داشته است.

برخی رسانه‌های اروپایی معتقدند با توجه به اینکه رئال مادرید در دو فصل گذشته موفق به کسب قهرمانی لالیگا یا لیگ قهرمانان اروپا نشده، نیاز به تجربه بیش از هر زمان دیگری دارد.