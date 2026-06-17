آخرین شانس کریس؛ آغاز ماموریت رونالدو با پرتغال برای فتح جهان
تیم ملی پرتغال امیدوار است با آغاز جام جهانی ۲۰۲۶ به شش دهه انتظار برای فتح بزرگترین جام فوتبال جهان پایان دهد. شاگردان روبرتو مارتینس در نخستین دیدار خود در گروه K به مصاف جمهوری دموکراتیک کنگو میروند و رونالدو به دنبال فتح تنها جام مهمی است که هنوز در کارنامهاش دیده نمیشود.
بهترین عملکرد پرتغال در جام جهانی به سال ۱۹۶۶ بازمیگردد؛ زمانی که با درخشش اوزهبیو در نخستین حضور خود به مقام سوم رسید. این تیم تنها یک بار دیگر، در سال ۲۰۰۶، به نیمهنهایی راه یافته و در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز پس از پیروزی ۶ بر یک مقابل سوئیس، در مرحله یکچهارم نهایی برابر مراکش حذف شد.
نسل طلایی فوتبال پرتغال در سالهای اخیر قهرمانی یورو ۲۰۱۶ و لیگ ملتهای اروپا را تجربه کرده است، اما جام جهانی همچنان بزرگترین هدف دستنیافته این تیم به شمار میرود.
پرتغال با ستارههایی مانند ویتینیا، ژوائو نوس، نونو مندش و برونو فرناندز یکی از مدعیان جدی این دوره محسوب میشود. در این میان، کریستیانو رونالدو نیز با وجود فصلی نهچندان موفق از نظر تیمی در النصر، در ۳۷ مسابقه ۳۰ گل به ثمر رساند.
رونالدو تنها بازمانده تیم قهرمان یورو ۲۰۱۶ است و تنها بازیکنی محسوب میشود که در پنج دوره مختلف جام جهانی موفق به گلزنی شده است. با این حال، هیچیک از هشت گل او در جام جهانی در مراحل حذفی به ثمر نرسیدهاند.
جمهوری دموکراتیک کنگو پس از ۵۲ سال بار دیگر به جام جهانی راه یافته است. این کشور که در سال ۱۹۷۴ با نام زئیر در جام جهانی حضور داشت، این بار با پیروزی مقابل جامائیکا در پلیآف بینقارهای جواز حضور در مسابقات را به دست آورد.
شاگردان سباستین دزابره امیدوارند با اتکا به بازیکنانی چون آرون وانبیساکا، اکسل توانزبه، یوان ویسا و سدریک باکامبو، شگفتیساز این گروه شوند و برای نخستین بار به مرحله حذفی برسند.
پرتغال، جمهوری دموکراتیک کنگو، کلمبیا و ازبکستان در گروه K قرار دارند. در فرمت جدید جام جهانی، دو تیم نخست هر گروه به همراه هشت تیم برتر سوم راهی مرحله یکشانزدهم نهایی خواهند شد.
روبرتو مارتینس برای این مسابقه تمامی بازیکنان خود را در اختیار دارد، اما مهمترین پرسش همچنان درباره وضعیت کریستیانو رونالدو است. این مهاجم ۴۱ ساله در دو تورنمنت بزرگ اخیر از جریان بازی گل نزده و هنوز مشخص نیست از ابتدا در ترکیب قرار خواهد گرفت یا به عنوان بازیکن تعویضی به میدان میرود.
پرتغال که پنجمین تیم ردهبندی فیفا محسوب میشود، بخت اصلی پیروزی در این مسابقه است. با این حال، جمهوری دموکراتیک کنگو امیدوار است در نخستین تقابل تاریخ دو تیم، یکی از شگفتیهای بزرگ جام جهانی را رقم بزند.
لیونل مسی با ثبت نخستین هتتریک خود در جام جهانی، تبدیل شدن به اولین بازیکن تاریخ با تجربه حضور در ۶ دوره این تورنمنت و رسیدن به رکورد بهترین گلزن تاریخ این رقابتها، یک شب تاریخی را در بازی مقابل الجزایر رقم زد.
در ورزشگاه کانزاسسیتی، ابرستاره آرژانتینی در دویستمین بازی ملی خود و در آستانه ۳۹ سالگی، طلسم شکستهای پیشین آرژانتین در بازیهای افتتاحیه به عنوان مدافع قهرمانی (در سالهای ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰) را به دست فراموشی سپرد.
برنده هشت توپ طلا با این سه گل تماشایی، شمار گلهای خود در ادوار جام جهانی را به عدد ۱۶ رساند تا در کنار میروسلاو کلوزه آلمانی، به طور مشترک در صدر جدول گلزنان تاریخ این مسابقات قرار بگیرد.
او همچنین رکورد رقیب دیرینهاش، کریستیانو رونالدو، را شکست و به مسنترین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در جام جهانی هتتریک کرده است.
مسی گل اول را در دقیقه ۱۷ با پاس رودریگو دِپاول و با ضربهای کاتدار وارد دروازه لوکا زیدان کرد. او در نیمه دوم از اشتباه دروازهبان سود برد و گل دومش را زد. مسی در دقیقه ۷۶ با شلیکی سهمگین از پشت محوطه جریمه، شب رویاییاش را کامل کرد.
به گزارش فاکسنیوز، در پی یک تغییر برنامه غیرمنتظره، به تیم ملی فوتبال ایران دستور داده شد پس از بازی افتتاحیه خود در جام جهانی مقابل نیوزیلند، هرچه سریعتر خاک آمریکا را ترک کند.
این در حالی است که پیش از این قرار بود ملیپوشان ایران شب را برای ریکاوری در لسآنجلس سپری کنند.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی ایران، گفت تنها چند ساعت پس از تساوی ۲-۲ مقابل نیوزیلند در یک بازی پرتنش، به آنها دستور داده شد به کمپ تمرینی خود در تیخوانای مکزیک بازگردند.
قلعهنویی با «بسیار عجیب» خواندن این وضعیت گفت: «آنها حتی به ما زمان ریکاوری ندادند و گفتند باید فورا سوار هواپیما شوید. تصمیمگیریها برای ما در جای دیگری انجام میشود و فکر میکنم تیم ما مظلومترین تیم جام جهانی است.»
او مشخص نکرد چه نهادی این دستور را صادر کرده است.
همچنین مهدی طارمی، کاپیتان تیم ملی ایران، با اشاره به بازرسیهای امنیتی شدید ۵ ساعته در مسیر ورود به آمریکا، شرایط را یک «فاجعه» نامید و خواستار کمک بیشتر فیفا شد.
کیلیان امباپه در جریان پیروزی ۳ بر ۱ تیم ملی فرانسه مقابل سنگال در نخستین دیدار خروسها در جام جهانی ۲۰۲۶، با دو گلی که به ثمر رساند چند رکورد مهم را جابهجا کرد و نام خود را در تاریخ فوتبال فرانسه و جامهای جهانی ماندگار ساخت.
کاپیتان تیم ملی فرانسه ابتدا در دقیقه ۶۶ روی پاس مایکل اولیسه موفق به گلزنی شد تا تعداد گلهای ملی خود را به ۵۷ برساند و با رکورد اولیویه ژیرو، بهترین گلزن تاریخ فوتبال فرانسه، برابری کند.
امباپه سپس در دقیقه ۹۶ با یک شوت تماشایی برای دومین بار دروازه سنگال را گشود تا پنجاهوهشتمین گل ملی خود را به ثمر برساند و به تنهایی در صدر جدول گلزنان تاریخ تیم ملی فرانسه قرار گیرد.
ستاره فرانسوی با این دبل، شمار گلهای خود در ادوار جام جهانی را نیز به ۱۴ رساند و با پشت سر گذاشتن ژوست فونتن (۱۳ گل)، عنوان بهترین گلزن تاریخ فرانسه در جامهای جهانی را از آن خود کرد.
امباپه همچنین با رسیدن به ۱۴ گل در جام جهانی، از رکوردهای لیونل مسی و پله عبور کرد و در کنار گرد مولر، اسطوره فوتبال آلمان، در رتبه سوم جدول برترین گلزنان تاریخ این رقابتها ایستاد. او اکنون تنها دو گل با رکورد ۱۶ گله میروسلاو کلوزه، بهترین گلزن تاریخ جام جهانی، فاصله دارد.
خبرگزاری ایسنا خبرداده که ماشین پورشه سردار آزمون با حکم دستور قضایی در فهرست اموال توقیفی در استان کرمان توقیف شد.
اکبر نجفی، فرمانده انتظامی شهرستان کرمان، گفت: «این خودرو به دلیل تخلفات قانونی و در اجرای احکام قضایی صادرشده، در فهرست اموال توقیفی قرار داشت و توسط گشتهای محسوس و نامحسوس یگان امداد شناسایی شد. پس از طی مراحل قانونی نیز به پارکینگ منتقل شد.»
او در ادامه گفت: «طرحهای نظارتی و کنترلی پلیس به صورت مستمر برای برقراری نظم و امنیت و برخورد با تخلفات ادامه خواهد داشت و در این زمینه هیچگونه اغماضی صورت نخواهد گرفت.»
پس از حملات جمهوری اسلامی به امارات متحده عربی، تصویری از خود در کنار حاکم دبی منتشر کرد. پس از آن، رسانههای حکومتی و مجریان صداوسیما به او حمله کردند و در نهایت از تیم ملی کنار گذاشته شد. همچنین قوه قضاییه جمهوری اسلامی اموال او را مصادره کرد.
بامداد سهشنبه از ساعت ۰۴:۳۰، تیم ملی فوتبال آرژانتین در نخستین گام برای دفاع از عنوان قهرمانی، در ورزشگاه شهر کانزاس سیتی به مصاف الجزایر میرود.
این مسابقه که در قالب گروه J رقابتها برگزار میشود، آغازگر ششمین و به احتمال زیاد آخرین جام جهانی لیونل مسی، فوقستاره ۳۸ ساله دنیای فوتبال، است.
آرژانتین و الجزایر پیش از این هرگز در جام جهانی با هم بازی نکردهاند و تنها رویارویی آنها به یک بازی دوستانه در سال ۲۰۰۷ در نیوکمپ بارسلونا برمیگردد؛ مسابقهای جذاب که با برتری ۴ بر ۳ آلبیسلسته همراه بود و لیونل مسی نوجوان در آن دیدار موفق شد دو گل به ثمر برساند.
حالا پس از سالها، مسی به عنوان فاتح جام جهانی ۲۰۲۲ قطر و قهرمان امالاس با اینتر میامی، بار دیگر برابر این رقیب آفریقایی میایستد.
او که با ۸ گل بهترین گلزن آرژانتین در دور مقدماتی بود، اگرچه سرعت سالهای جوانی را ندارد، اما همچنان با هوش بالا و ضربات آخر بینقصش، امید اول تیم لیونل اسکالونی است.
آرژانتین پس از باخت غافلگیرکننده یک بر صفر مقابل کامرون در جام جهانی ۱۹۹۰، در هر شش مسابقه بعدی خود برابر تیمهای آفریقایی با پیروزی از زمین خارج شده است.
ابرکامپیوتر اوپتا نیز پس از ۲۵ هزار بار شبیهسازی این مسابقه، شانس برد یاران مسی را ۶۸.۲ درصد تخمین زده است، در حالی که برای پیروزی الجزایر شانس ۱۳.۲ درصدی و برای تساوی احتمال ۱۸.۶ درصدی در نظر گرفته شده است.
لیونل اسکالونی، سرمربی ۴۷ ساله آرژانتین، که آمار برد نزدیک به ۷۰ درصد را با این تیم دارد، تیمی با رختکنی متحد و حول محور مسی ساخته است.
او در این جام جهانی اسکلت اصلی تیم قهرمان ۲۰۲۲، نظیر انزو فرناندز و الکسیس مکآلیستر، را حفظ کرده و در کنار آنها جوانانی مانند تیاگو آلمادا و نیکو پاز را برای طراوت بخشیدن به تیم اضافه کرده است.
در سوی دیگر، الجزایر با هدایت ولادیمیر پتکوویچ، با وجود خط زدن نامهای بزرگی چون بغداد بونجاح و اسماعیل بنناصر، تیمی خطرناک است.
آنها با کاپیتانی ریاض محرز باانگیزه و تکیه بر سرعت محمد عموره، مهاجم ۱۰ گله دور مقدماتی از ولفسبورگ، به دنبال شگفتیسازی هستند.
نکته جالب در ترکیب الجزایر، حضور لوکا زیدان، فرزند زینالدین زیدان، در دروازه این تیم است که جذابیتی دوچندان به این مسابقه میبخشد.
در دیگر دیدار این گروه نیز از ساعت ۰۷:۳۰ بامداد سهشنبه، اتریش و اردن رودرروی هم قرار خواهند گرفت.