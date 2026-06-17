در ورزشگاه کانزاس‌سیتی، ابرستاره آرژانتینی در دویستمین بازی ملی خود و در آستانه ۳۹ سالگی، طلسم شکست‌های پیشین آرژانتین در بازی‌های افتتاحیه به عنوان مدافع قهرمانی (در سال‌های ۱۹۸۲ و ۱۹۹۰) را به دست فراموشی سپرد.

برنده هشت توپ طلا با این سه گل تماشایی، شمار گل‌های خود در ادوار جام جهانی را به عدد ۱۶ رساند تا در کنار میروسلاو کلوزه آلمانی، به طور مشترک در صدر جدول گلزنان تاریخ این مسابقات قرار بگیرد.

او همچنین رکورد رقیب دیرینه‌اش، کریستیانو رونالدو، را شکست و به مسن‌ترین بازیکن تاریخ تبدیل شد که در جام جهانی هت‌تریک کرده است.

مسی گل اول را در دقیقه ۱۷ با پاس رودریگو دِپاول و با ضربه‌ای کات‌دار وارد دروازه لوکا زیدان کرد. او در نیمه دوم از اشتباه دروازه‌بان سود برد و گل دومش را زد. مسی در دقیقه ۷۶ با شلیکی سهمگین از پشت محوطه جریمه، شب رویایی‌اش را کامل کرد.