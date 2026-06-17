مقام‌های آمریکایی به سی‌ان‌ان گفتند مذاکره‌کنندگان آمریکا در تلاش‌اند متن یادداشت تفاهم میان واشینگتن و تهران را هرچه سریع‌تر منتشر کنند، اما هم‌زمان تاکید کردند که نباید اهمیت زیادی برای واژگان و عبارات به‌کاررفته در این سند قائل شد.

به گفته این مقام‌ها، متن تفاهم بسیار مبهم تنظیم شده و هدف اصلی آن فراهم کردن زمینه برای آغاز گفت‌وگوهای فنی و حضوری در مراحل بعدی است. آنان افزودند این چارچوب به‌گونه‌ای تدوین شده که جمهوری اسلامی بتواند آن را برای افکار عمومی داخلی خود از نظر سیاسی قابل قبول جلوه دهد.

مقام‌های آمریکایی همچنین گفتند تفاهم‌نامه‌ای که جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، پیش‌تر اعلام کرده بود حدود یک‌ونیم صفحه است، شامل تعهدات مهمی نیست که جمهوری اسلامی در کانال‌های محرمانه به آمریکا ارائه کرده است. به گفته آنان، همین تعهدات پشت‌پرده نقش مهمی در افزایش اطمینان واشینگتن برای پذیرش این توافق داشته است.

یکی از این مقام‌ها با توصیف توافق به‌عنوان یک «سند سیاسی» گفت: «مردم نباید بیش از حد به متن تفاهم‌نامه توجه کنند.»

او افزود آنچه بیش از متن سند اهمیت دارد، درک و تفاهم متقابلی است که میان دو طرف شکل گرفته است. به گفته این مقام، توافق کنونی زمینه لازم را برای گفت‌وگو درباره موضوعات کلیدی از جمله تحریم‌ها، برنامه هسته‌ای و دارایی‌های مسدودشده فراهم می‌کند.

این مقام آمریکایی همچنین گفت کاهش تحریم‌ها به میزان پیشرفت اجرای توافق بستگی خواهد داشت و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده نیز پس از توافق بر سر سازوکارهای اجرایی انجام می‌شود.