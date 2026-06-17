این نشان‌ها پس از پایان مسابقات از پیراهن‌ها جدا می‌شوند و در کارت‌های کلکسیونی ویژه قرار می‌گیرند؛ کارت‌هایی که به دلیل ارزش تاریخی و کمیاب بودن، ممکن است در آینده میلیون‌ها دلار ارزش پیدا کنند.

این طرح بخشی از همکاری جدید فیفا با شرکت «تاپس» است؛ شرکتی که از سال ۲۰۳۱ امتیاز تولید کارت‌های رسمی جام جهانی را در اختیار خواهد داشت. هدف از این پروژه، تبدیل بخشی از تاریخ جام جهانی به یادگاری‌های منحصر‌به‌فرد برای کلکسیونرهاست.

در این میان، بازیکنانی که برای نخستین بار در جام جهانی به میدان می‌روند، نشان «نخستین حضور» را روی پیراهن خود دارند. اما ستاره‌های بزرگ فوتبال نشان‌های ویژه‌تری دریافت کرده‌اند.

برای مثال کریستیانو رونالدو، لیونل مسی، لوکا مودریچ، مانوئل نویر و یوتو ناگاتومو به دلیل حضور در پنج دوره یا بیشتر جام جهانی، نشان «میراث» (Legacy) را دریافت کرده‌اند. این نشان در واقع نمادی از ماندگاری و تداوم حضور آنها در بزرگ‌ترین تورنمنت فوتبال جهان است.

علاوه بر این، بازیکنانی که در دوره‌های گذشته جوایز انفرادی جام جهانی را کسب کرده‌اند نیز نشان‌های اختصاصی دارند. کیلیان امباپه، هری کین و خامس رودریگس نشان کفش طلایی را حمل می‌کنند، در حالی که امیلیانو مارتینس، تیبو کورتوا و مانوئل نویر نشان دستکش طلایی را بر تن دارند. لیونل مسی و لوکا مودریچ نیز به عنوان برندگان توپ طلای جام جهانی از نشان ویژه این افتخار استفاده می‌کنند.

جالب‌تر اینکه این نشان‌ها دائمی نیستند. پس از پایان مسابقه، آنها از روی پیراهن بازیکنان جدا می‌شوند و در شرایط ویژه نگهداری خواهند شد. سپس این قطعات کوچک در کارت‌های کلکسیونی تک‌نسخه‌ای قرار می‌گیرند و بازیکن نیز آن کارت را امضا می‌کند.

در بازار کلکسیون‌های ورزشی، چنین کارت‌هایی ارزش فوق‌العاده‌ای دارند. در سال ۲۰۲۵ یکی از کارت‌های مشابه در ورزش بیسبال بیش از ۱.۱ میلیون دلار فروخته شد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند کارت‌های مربوط به رونالدو و مسی، به‌خصوص اگر این آخرین جام جهانی آنها باشد، می‌توانند در آینده رکوردهای جدیدی را جابه‌جا کنند.

از نگاه فیفا، این پروژه راهی برای پیوند دادن لحظات تاریخی جام جهانی با صنعت رو به رشد کلکسیون‌های ورزشی است. به همین دلیل، آنچه امروز روی آستین بازیکنان دیده می‌شود، ممکن است چند سال دیگر به یکی از گران‌ترین یادگاری‌های تاریخ فوتبال تبدیل شود؛ قطعه‌ای کوچک از پیراهن ستاره‌هایی که نامشان برای همیشه در تاریخ جام جهانی ثبت شده است.