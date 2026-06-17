انگلیس ۴-۲ کرواسی؛ سه شیرها با درخشش هری کین، بلینگام و رشفورد پیروز شدند
تیم ملی فوتبال انگلیس در نخستین دیدار خود در گروه L جام جهانی ۲۰۲۶، کرواسی را در ورزشگاه شهر دالاس آمریکا با نتیجه ۴ بر ۲ شکست داد.
تیم ملی فوتبال انگلیس در نخستین دیدار خود در گروه L جام جهانی ۲۰۲۶، کرواسی را در ورزشگاه شهر دالاس آمریکا با نتیجه ۴ بر ۲ شکست داد.
گلهای انگلیس را هری کین در دقایق ۱۱ (پنالتی) و ۴۱، جود بلینگام در دقیقه ۴۷ و مارکوس رشفورد در دقیقه ۸۵ به ثمر رساندند.
گلهای کرواسی نیز توسط مارتین باتورینا در دقیقه ۳۶ و پتر موسا در دقیقه ۵+۴۵ به ثمر رسید.
هری کین تاکنون در جامهای جهانی پنج گل از روی نقطه پنالتی (بدون احتساب ضربات پنالتی پایان بازی) به ثمر رسانده است. او اکنون رکورددار گلزنی از روی نقطه پنالتی در تاریخ جام جهانی است.
تیم ملی فوتبال پرتغال در نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶، در هیوستون آمریکا به تساوی یک بر یک با جمهوری دموکراتیک کنگو رسید و متوقف شد. تک گل پرتغال را ژائو نوس در دقیقه ۶ و گل کنگو را یوان ویسا در دقیقه ۵+۴۵ به ثمر رساندند.
کریس رونالدو، فوق ستاره پرتغال، ۹۰ دقیقه بازی کرد، اما در گلزنی، ناکام بود.
رونالدوی ۴۱ ساله با بازی امروز برای پرتغال، ششمین جام جهانی خود را تجربه کرد. این بیستوسومین حضور او در مسابقات جام جهانی در طول شش دوره مختلف این رقابتها بود.
او با حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در کنار لیونل مسی به تنها بازیکنان مردی تبدیل شد که در شش دوره جام جهانی به میدان رفتهاند.
از سوی دیگر، یوان ویسا اولین گل تاریخ کنگو در جام جهانی را به ثمر رساند.
این نخستین بار از جام جهانی ۲۰۰۶ است که اولین گل تاریخ یک کشور در جام جهانی توسط بازیکنی از لیگ برتر انگلستان به ثمر میرسد.
آخرین بار، تیم کیهیل، بازیکن وقت اورتون، نخستین گل تاریخ استرالیا در جام جهانی را وارد دروازه ژاپن کرده بود.
کریستیانو رونالدو، فوقستاره فوتبال جهان، پس از تساوی تیم ملی پرتغال در نخستین بازیاش در جام جهانی ۲۰۲۶ و ناکامی در گلزنی، با چهرهای درهم و نگران راهی رختکن شد.
رونالدو در حالی نتوانست در آغاز ششمین حضورش در جام جهانی گل بزند و همراه با تیم ملی پرتغال به پیروزی برسد که شب گذشته لیونل مسی، اسطوره فوتبال آرژانتین، که او نیز ششمین جام جهانی خود را تجربه میکند، در نخستین بازی آلبیسلسته هتتریک کرد و کیلیان امباپه، ستاره تیم ملی فرانسه، و ارلینگ هالند، ستاره تیم ملی نروژ، هر کدام دو گل به ثمر رساندند.
کریستیانو رونالدو، فوقستاره تیم ملی پرتغال، روز چهارشنبه ۲۷ خرداد رکورد دیگری را به کارنامه پرافتخار خود افزود. رونالدوی ۴۱ ساله در ترکیب اصلی پرتغال برای دیدار افتتاحیه این تیم مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو در هیوستون به میدان رفت.
این بیستوسومین حضور او در مسابقات جام جهانی در طول شش دوره مختلف این رقابتها بود.
او با حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ در کنار لیونل مسی به تنها بازیکنان مردی تبدیل شد که در شش دوره جام جهانی به میدان رفتهاند.
همچنین رونالدو به مسنترین بازیکن غیر دروازهبان تبدیل شد که در ترکیب اصلی یک مسابقه جام جهانی قرار گرفته است.
او پیش از آغاز جام جهانی ۲۰۲۶، هشت گل و دو پاس گل در تاریخ این رقابتها ثبت کرده بود.
رونالدو نخستین بار در جام جهانی ۲۰۰۶ برای پرتغال بازی کرد و تیمش را به مقام چهارم رساند؛ بهترین نتیجه پرتغال از زمان کسب مقام سوم در جام جهانی ۱۹۶۶.
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، رونالدو نخستین بازیکن مرد تاریخ شد که در پنج دوره مختلف جام جهانی گلزنی کرده است.
جام جهانی ۲۰۲۶ یک ویژگی تازه نیز دارد؛ نشانهای کوچکی که روی آستین برخی بازیکنان نصب میشوند و افتخاراتی مانند نخستین حضور در جام جهانی، کسب توپ طلا یا کفش طلا را نمایش میدهند.
این نشانها پس از پایان مسابقات از پیراهنها جدا میشوند و در کارتهای کلکسیونی ویژه قرار میگیرند؛ کارتهایی که به دلیل ارزش تاریخی و کمیاب بودن، ممکن است در آینده میلیونها دلار ارزش پیدا کنند.
این طرح بخشی از همکاری جدید فیفا با شرکت «تاپس» است؛ شرکتی که از سال ۲۰۳۱ امتیاز تولید کارتهای رسمی جام جهانی را در اختیار خواهد داشت. هدف از این پروژه، تبدیل بخشی از تاریخ جام جهانی به یادگاریهای منحصربهفرد برای کلکسیونرهاست.
در این میان، بازیکنانی که برای نخستین بار در جام جهانی به میدان میروند، نشان «نخستین حضور» را روی پیراهن خود دارند. اما ستارههای بزرگ فوتبال نشانهای ویژهتری دریافت کردهاند.
برای مثال کریستیانو رونالدو، لیونل مسی، لوکا مودریچ، مانوئل نویر و یوتو ناگاتومو به دلیل حضور در پنج دوره یا بیشتر جام جهانی، نشان «میراث» (Legacy) را دریافت کردهاند. این نشان در واقع نمادی از ماندگاری و تداوم حضور آنها در بزرگترین تورنمنت فوتبال جهان است.
علاوه بر این، بازیکنانی که در دورههای گذشته جوایز انفرادی جام جهانی را کسب کردهاند نیز نشانهای اختصاصی دارند. کیلیان امباپه، هری کین و خامس رودریگس نشان کفش طلایی را حمل میکنند، در حالی که امیلیانو مارتینس، تیبو کورتوا و مانوئل نویر نشان دستکش طلایی را بر تن دارند. لیونل مسی و لوکا مودریچ نیز به عنوان برندگان توپ طلای جام جهانی از نشان ویژه این افتخار استفاده میکنند.
جالبتر اینکه این نشانها دائمی نیستند. پس از پایان مسابقه، آنها از روی پیراهن بازیکنان جدا میشوند و در شرایط ویژه نگهداری خواهند شد. سپس این قطعات کوچک در کارتهای کلکسیونی تکنسخهای قرار میگیرند و بازیکن نیز آن کارت را امضا میکند.
در بازار کلکسیونهای ورزشی، چنین کارتهایی ارزش فوقالعادهای دارند. در سال ۲۰۲۵ یکی از کارتهای مشابه در ورزش بیسبال بیش از ۱.۱ میلیون دلار فروخته شد. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند کارتهای مربوط به رونالدو و مسی، بهخصوص اگر این آخرین جام جهانی آنها باشد، میتوانند در آینده رکوردهای جدیدی را جابهجا کنند.
از نگاه فیفا، این پروژه راهی برای پیوند دادن لحظات تاریخی جام جهانی با صنعت رو به رشد کلکسیونهای ورزشی است. به همین دلیل، آنچه امروز روی آستین بازیکنان دیده میشود، ممکن است چند سال دیگر به یکی از گرانترین یادگاریهای تاریخ فوتبال تبدیل شود؛ قطعهای کوچک از پیراهن ستارههایی که نامشان برای همیشه در تاریخ جام جهانی ثبت شده است.
سازمان حقوق بشر برای ورزش در نامهای سرگشاده به کمیته انضباطی فیفا، شادی پس از گل محمد محبی، بازیکن تیم ملی فوتبال ایران، در دیدار مقابل نیوزیلند در جام جهانی ۲۰۲۶ را مصداق «رفتارهای غیرورزشی» دانسته که میتواند «موجب بیاعتباری فوتبال» شود.
مطابق این آییننامه، رفتارهای غیرورزشی میتواند مجازاتهایی در پی داشته باشد.
محبی پس از زدن گل دوم ایران به نیوزیلند، دست خود را به شکل اسلحه درآورد و به سمت هواداران گرفت.
این شادی جنجالی موجی از واکنشها را در رسانههای اجتماعی به راه انداخته و اتهاماتی مطرح شده است مبنی بر اینکه رفتار محبی تعمدی و تحریکآمیز بوده است. در حال حاضر، بسیاری از هواداران از فیفا میخواهند این حرکت را بررسی و محبی را جریمه کند.
این سازمان در نامه خود، با استناد به مواد ۱۳، ۱۴ و ۲۵ آییننامه انضباطی فیفا، بر لزوم رعایت اصول بازی جوانمردانه، پرهیز از رفتارهای غیرورزشی و امکان اعمال مجازات در صورت استفاده از حرکات یا نشانههایی که میتواند موجب بیاعتباری فوتبال شود، تاکید کرده است.
به نوشته سازمان حقوق بشر برای ورزش، نشان دادن ژست «تفنگ» مستقیما در چارچوب مقررات کمیته انضباطی فیفا قرار میگیرد و پرسشهایی را درباره نحوه اعمال این مقررات در مسابقات رسمی، از جمله جام جهانی ۲۰۲۶، مطرح میکند.
این سازمان از کمیته انضباطی فیفا خواسته است به طور رسمی «حرکت گزارششده محمد محبی را بررسی و اعلام کند که آیا تصمیم انضباطی در این خصوص گرفته شده یا خواهد شد.»
محبی درباره شادی گلش گفته است: «این چیزی است که به ذهنم آمد و فقط یک شادی گل بود؛ همین.»
برناردو سیلوا، هافبک پیشین منچسترسیتی، با انتقالی آزاد به رئال مادرید پیوست. قرارداد این هافبک ۳۱ ساله در پایان فصل گذشته با منچسترسیتی به پایان رسید و به دوران ۹ ساله و پرافتخار او در این باشگاه خاتمه داد. سیلوا با رئال مادرید قراردادی دو ساله امضا کرده است.
بارسلونا و اتلتیکو مادرید نیز برای جذب سیلوا پیشنهاد داده بودند، اما او ترجیح داد راهی رئال مادرید شود.
سیلوا قرار است در نخستین دیدار پرتغال در گروه K جام جهانی مقابل جمهوری دموکراتیک کنگو به میدان برود.
سیلوا پس از پیوستن از موناکو در سال ۲۰۱۷، در ۴۶۰ بازی برای منچسترسیتی ۷۶ گل به ثمر رساند و نقش مهمی در کسب ۶ قهرمانی لیگ برتر انگلستان، یک قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و مجموعا ۱۶ جام بزرگ ایفا کرد.
او در آخرین فصل حضورش کاپیتان منچسترسیتی بود و در هر ۳۸ بازی تیمش در لیگ برتر به میدان رفت؛ فصلی که سیتی نایبقهرمان لیگ شد و جام اتحادیه و جام حذفی انگلستان را نیز به دست آورد.
رئال مادرید پیشتر نیز مارک کوکوریا، مدافع چپ چلسی، را با قراردادی به ارزش ۵۱.۸ میلیون پوند جذب کرده و پس از بازگشت ژوزه مورینیو به عنوان سرمربی، قرارداد آنتونیو رودیگر را نیز تمدید کرده بود.
رئال در سالهای اخیر بازیکنان باتجربه دیگری را نیز به خدمت گرفته، اما عمدتا به صورت آزاد؛ از جمله آنتونیو رودیگر، داوید آلابا، کیلیان امباپه و ترنت الکساندر آرنولد. اکنون سیلوا و کوناته نیز به این فهرست اضافه شدهاند.
میانگین سنی خریدهای رئال مادرید در تابستان گذشته، شامل دین هویسن، آلوارو کارراس، فرانکو ماستانتونو و ترنت الکساندر آرنولد، اندکی بیش از ۲۱ سال بود؛ در حالی که میانگین سنی خریدهای این تابستان تاکنون به حدود ۲۹ سال رسیده است.
مورینیو در دوران مربیگری خود به بازیکنان باتجربه اعتماد بیشتری داشته است.
برخی رسانههای اروپایی معتقدند با توجه به اینکه رئال مادرید در دو فصل گذشته موفق به کسب قهرمانی لالیگا یا لیگ قهرمانان اروپا نشده، نیاز به تجربه بیش از هر زمان دیگری دارد.