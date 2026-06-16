روزنامه فایننشالتایمز بهنقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد که دولت دونالد ترامپ آماده است در صورتی که جمهوری اسلامی با یک توافق نهایی بر سر برنامه هستهای خود و پایان دادن به جنگ موافقت کند، زمینه ایجاد یک صندوق سرمایهگذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری برای ایران را فراهم کند.
این مقام ارشد که نامش اعلام نشده، گفت واشینگتن درباره امکان کاهش تحریمها و همچنین ایجاد «یک صندوق بزرگ ۳۰۰ میلیارد دلاری برای بازسازی کشورشان» گفتوگو کرده است.
به گفته او، این مشوقها به عملکرد حکومت ایران در پایبندی به یادداشت تفاهمی وابسته خواهد بود که قرار است جمعه بهطور رسمی در سوئیس امضا شود.
با این حال، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشیال، خبر پرداخت ۳۰۰ میلیارد دلار به تهران از سوی ایالات متحده را تکذیب کرد و این موضوع را «اخبار جعلی» نامید که از سوی «دموکراتهای نادان منتشر شده است.
مقام ارشد آمریکایی که در جریان مذاکرات قرار دارد اما به فایننشالتایمز گفت ایجاد این صندوق منوط به دستیابی به یک توافق نهایی خواهد بود که بخشی از تفاهمنامه محسوب میشود و پس از تمدید ۶۰ روزه آتشبس، بازگشایی تنگه هرمز و مذاکرات بیشتر درباره توافق هستهای اجرایی خواهد شد.
او افزود منابع این صندوق از سوی دولتها تامین نخواهد شد، بلکه برای شرکتهایی ایجاد میشود که مایل به سرمایهگذاری در ایرانِ ۹۰ میلیون نفری با منابع عظیم انرژی هستند. ساختار و نحوه مدیریت این صندوق هنوز مشخص نشده است.
این منبع گفت: «علاقه زیادی از سوی شرکتهای اروپایی، شرکتهای متعدد آسیایی از جمله در کره جنوبی و ژاپن، و همچنین شرکتها و کسبوکارهای آمریکایی وجود دارد. اگر تحریمها برداشته شوند، این صندوق رقم بسیار بزرگی جمع خواهد کرد و ابعاد عظیمی خواهد داشت.»
جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در گفتوگو با شبکه سیبیاس گفت صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری «از جمله مواردی است که ایران میتواند به آن دسترسی پیدا کند، البته تا زمانی که به تعهدات خود عمل کند.»
بهنوشته فایننشالتایمز ابعاد مشوقهای مالی که آمریکا به جمهوری اسلامی پیشنهاد کرده، به یکی از موضوعات بحثبرانگیز مذاکرات تبدیل شده است. همچنین این موضوع از حساسترین مسائل سیاسی برای دونالد ترامپ محسوب میشود، زیرا او تمایلی ندارد چنین برداشت شود که در حال پاداش دادن به جمهوری اسلامی است.
ترامپ در گذشته بهشدت از تصمیم دولت باراک اوباما برای امضای توافق هستهای سال ۲۰۱۵ با ایران در کنار دیگر قدرتهای جهانی انتقاد و او را متهم کرده بود که «پالتهای پول نقد» به تهران ارسال کرده است.
منتقدان تفاهمنامه جدید میگویند مشوقهای مالی مورد بحث در این توافق، بسیار فراتر از امتیازاتی است که در توافق دوران اوباما ارائه شده بود.
یکی از مقامهای ارشد دولت آمریکا دوشنبه به خبرنگاران گفت از زمانی که ترامپ، ونس و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، این سند را بهصورت مجازی امضا کردهاند، هیچ پولی به جمهوری اسلامی منتقل نشده است.
بر اساس مفاد تفاهمنامه، هرگونه کاهش تحریمها، از جمله آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران در خارج از کشور، بهصورت مرحلهای انجام خواهد شد و به پیشرفت مذاکرات هستهای و دستیابی به توافق نهایی بستگی خواهد داشت.
با این حال، مقامهای ارشد دولت ترامپ گفتهاند آمریکا در ابتدای مسیر، برای ایجاد اعتماد، «اقدامات کوچک» در زمینه کاهش فشارهای مالی انجام خواهد داد.
همچنین مقامهای آمریکایی اشاره کردهاند که تصمیمگیری درباره دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مالی گستردهتر، بیشتر بر پایه ارزیابیهای سیاسی و رفتاری خواهد بود تا معیارهای مشخص و قابل اندازهگیری.
یکی از مقامهای ارشد آمریکایی دوشنبه به خبرنگاران گفت: «کاهش تحریمها به رفتار خاصی گره نخورده است. بهطور کلی به این بستگی دارد که آنها رفتار مناسبی داشته باشند. و بدیهی است مهمترین موضوع برای ما برنامه هستهای است.»
در چارچوب این تفاهمنامه، تهران و واشنگتن توافق کردهاند درباره نحوه تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم غنیشده ایران بر اساس یک سازوکار مورد توافق تصمیمگیری کنند. به گفته فرد آگاه از مذاکرات، حداقل تعهد جمهوری اسلامی این است که تمامی اورانیومها تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی در داخل کشور رقیقسازی شوند.
این مقام آمریکایی با اشاره به حملات آمریکا به سه سایت اصلی هستهای ایران در جریان جنگ ۱۲ روزه اسرائیل و ایران در ژوئن سال گذشته گفت: «این برنامه عملا بهصورت نظاممند نابود شده است.»
اما او افزود دولت آمریکا خواهان اتخاذ تدابیری خواهد بود که اطمینان دهد «آنها دوباره این برنامه را بازسازی نمیکنند.»
ایران در حال حاضر بیش از ۹ هزار کیلوگرم اورانیوم غنیشده در اختیار دارد. بخش عمده این ذخایر در سطوح پایین غنیسازی شدهاند، اما حدود ۴۴۰ کیلوگرم از آنها تا سطحی نزدیک به درجه تسلیحاتی غنیسازی شدهاند؛ موادی که ترامپ از آنها با عنوان «غبار هستهای» یاد میکند.
تیم فوتبال ایران در اولین بازی خود در جام جهانی مقابل نیوزیلند به تساوی دو بر دو رسید و سه امتیاز سادهای که کادر فنی تیم ملی گمان میکردند به دست میآید، از دست رفت. همزمان با وجود مخالفتهای فیفا، بسیاری از ایرانیان حاضر در ورزشگاه لسآنجلس پرچمهای شیر و خورشید در دست داشتند.
گل اول بازی را الیجا جاست در دقیقه ۷ برای نیوزیلند به ثمر رساند. رامین رضاییان در دقیقه ۳۲ گل مساوی را وارد دروازه نیوزیلند کرد. پیش از گل تساوی، شوت مهدی طارمی از پشت ۱۸ قدم به تیرک عمودی دروازه برخورد کرد.
در آخرین دقایق وقت اضافه نیمه اول نیز ضربه سر علی نعمتی توپ را به تور دروازه نیوزیلند دوخت، اما این گل آفساید شناخته و رد شد.
در دقیقه ۵۴ بازی، جاست گل دوم نیوزیلند و خودش را به ثمر رساند. در ادامه، مهدی محبی در دقیقه ۶۴، گل دوم ایران و تساوی را به ثمر رساند.
در این بازی بسیاری از ایرانیان با در دست داشتن نمادهای اعتراضی علیه جمهوری اسلامی، از جمله پرچم شیر و خورشید در ورزشگاه حاضر شدهاند.
حواشی این مسابقه پیش از آغاز آن نیز بسیار قابل توجه بود؛ چرا که تیم ملی ایران کمتر از ۲۴ ساعت پس از اعلام توافق صلح برای پایان جنگی که با حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند آغاز شده بود، در خاک آمریکا به میدان رفت.
بازیکنان تیم ملی یکشنبه از محل اردوی خود در تیخوانای مکزیک وارد آمریکا شدند.
در لسآنجلس، شهری که بزرگترین جامعه ایرانیان خارج از ایران را در خود جای داده و بسیاری از ساکنان ایرانیتبار آن پس از انقلاب اسلامی از کشور مهاجرت کردهاند، هواداران ایرانی-آمریکایی فوتبال میگویند میان اشتیاق برای دیدن تیم ملی در بزرگترین صحنه فوتبال جهان، خشم نسبت به سرکوب معترضان توسط حکومت ایران و نگرانی از حملات نظامی آمریکا، دچار دوگانگی شدهاند.
حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ نفر از معترضان در بیرون ورزشگاه تجمع کردند و با در دست داشتن پلاکاردها و پرچمهای ضدحکومتی اعتراض خود را نشان دادند. آنان گفتند حاضر نیستند وارد ورزشگاه شوند، زیرا این کار را به منزله حمایت از حکومت تهران میدانند.
در مقابل، برخی دیگر وارد ورزشگاه شدند اما نمادهای اعتراضی، از جمله پرچم شیر و خورشید، را نیز با خود به همراه داشتند.
جمهوری اسلامی پیشتر تهدید کرده بود در صورت ورود پرچمهای غیررسمی یا سر دادن شعارهای سیاسی، ممکن است مسابقات را متوقف کند، اما دیدار با نیوزیلند دوشنبه ۲۵ خرداد طبق برنامه برگزار شد.
فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، پیشتر در پاسخ به پرسشها درباره این موضوع به مقرراتی اشاره کرده بود که استفاده از پرچمها یا پوششهای دارای ماهیت سیاسی را ممنوع میکند.
با این حال، فیفا تاکنون بهطور مشخص درباره نحوه برخورد با پرچم شیر و خورشید اظهار نظر نکرده و روز دوشنبه نیز بلافاصله به درخواست رویترز اظهار نظر پاسخ نداد.
جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، این مسابقه را در ورزشگاه تماشا میکند.
به گزارش رویترز، افراد زیادی با پرچم شیر و خورشید یا تیشرتهایی مزین به این نماد بدون هیچ مشکلی از بازرسیهای امنیتی عبور کردند. دهها نفر نیز این پرچم را از روی سکوها به اهتزاز درآوردند.
سه نفر از تماشاگران که تیشرتهای سفید با نشان شیر و خورشید بر تن داشتند، گفتند با وجود هشدارها تصمیم گرفتهاند این لباسها را بپوشند.
یکی از آنان به رویترز گفت: «این تیم، تیم مردم ایران نیست.»
به گزارش رویترز، در مقابل برخی هواداران خود را در پرچم رسمی جمهوری اسلامی پیچیده بودند و تاکید داشتند که فقط میخواهند روی فوتبال تمرکز کنند و سیاست را کنار بگذارند.
براساس این گزارش در حالی که برخی تماشاگران هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی آن را هو کردند و پس از گل نخست نیوزیلند به شادی پرداختند، اکثریت حاضران در ورزشگاه از تیم ملی ایران حمایت میکردند و زمانی که ایران گل تساوی را به ثمر رساند، ورزشگاه غرق در شادی شد.
حضور ایران در این رقابتها از همان ابتدا با جنجال همراه بوده است؛ جنجالهایی که در سایه جنگ اخیر شکل گرفتهاند. این وضعیت پس از اعتراضات سراسری دی ماه در ایران رخ داد؛ اعتراضاتی که در جریان سرکوب آن، هزاران نفر کشته شدند.
در هفتههای اخیر، تیم ملی فوتبال ایران محل اردوی خود را از ایالت آریزونا به مکزیک منتقل کرد. همچنین فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که برای همه اعضای کادر خود ویزای آمریکا صادر نشده و بخشی از بلیتهای اختصاصیافته به هواداران ایرانی نیز لغو شده است.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت: «دونالد ترامپ ممکن است متن توافق میان واشینگتن و جمهوری اسلامی را پیش از جمعه منتشر کند.»
او اشاره کرد که این توافق پیشتر بهصورت الکترونیکی توسط رهبران دو طرف امضا شده است و انتظار میرود مراسم امضای حضوری آن جمعه برگزار شود.
ونس در بخشی از این مصاحبه گفت که «اطلاعات نادرست زیادی» در مورد این توافق منتشر شده است، و افزود: «من اطلاعات نادرست زیادی دیدهام.»
او در این مورد به خبر انتقال ۲۴ میلیارد دلار از ایالات متحده به ایران اشاره کرد و افزود: «این عدد کاملاً نادرست و ساختگی است.»
ونس گفت که این توافق تضمین میکند که تنگه هرمز فورا باز شود، و اضافه کرد: «شما همین الان هم شاهد کاهش قابل توجه قیمت نفت هستید و فکر میکنم که این کاهش بیشتر هم خواهد شد.»
او در ادامه تاکید کرد که توافق تضمین میکند ایران هرگز سلاح هستهای نخواهد داشت، و گفت: «اگر ایرانیها مایل به تغییر رویه خود باشند، اگر مایل باشند مانند یک کشور عادی رفتار کنند، باید از تلاش برای ساخت سلاح هستهای و تامین مالی تروریسم در سراسر خاورمیانه دست بردارند.»
ونس گفت: «در این صورت ما حاضریم روابط خود را با آنها تغییر دهیم. این چیزی است که رییس جمهور پیشنهاد کرده است.»
او تاکید کرد: «ما باید شاهد پیشرفت واقعی و اقدام واقعی باشیم.»
معاون رییسجمهوری آمریکا هشدار داد اگر تهران به تعهدات خود در توافق با ایالات متحده عمل نکند، ترامپ در از سرگیری حملات نظامی علیه ایران تردید نخواهد کرد.
ونس با اشاره به غیرقابل پیشبینی بودن تهران، گفت که کشورهای عربی خلیج فارس با وجود فرصتهایی برای ثبات بیشتر منطقهای، نسبت به رژیم ایران محتاط شدهاند.
او در مورد متحدان ایالات متحده در خلیج فارس گفت: «آنها پیشبینی نمیکنند که ایرانیها پنج سال دیگر چه خواهند کرد، اما فرصت واقعی را میبینند. بنابراین، ما در این مسیر قدم خواهیم گذاشت. خواهیم دید که ایرانیها چقدر جدی هستند.»