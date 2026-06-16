یک مقام ارشد دولت اقلیم کردستان عراق در گفتوگو با ایراناینترنشنال، برخی گمانهزنیها درباره بروز اختلاف میان تهران و علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، بر سر روند خلع سلاح گروههای نیابتی جمهوری اسلامی را کماهمیت دانست و گفت که او در اردوگاه سیاسی تهران جای میگیرد.
این مقام آگاه دوشنبه ۲۵ خرداد گفت: «زیدی در پروژههای سیاسی و اقتصادی، ارتباطات گستردهای با جمهوری اسلامی داشته است. جمهوری اسلامی در زمان انتخاب زیدی بهعنوان نخستوزیر هیچ اعتراضی نکرد، زیرا او جزو دایره سیاسی تهران محسوب میشود.»
او افزود روند خلع سلاح در عراق دستکم تا زمانی که شامل «گروههای اصلی» مجهز به تانک، زرهپوش و سلاحهای سنگین نشود، «یک پروژه ظاهری» است.
این مقام دولت اقلیم کردستان عراق خواست تا بهدلیل حساسیت موضوع، هویتش فاش نشود.
پس از ماهها کشمکش سیاسی در پی مخالفت آمریکا با بازگشت نوری مالکی، متحد دیرینه جمهوری اسلامی، به راس قدرت در عراق، زیدی هفتم اردیبهشت از سوی ائتلاف احزاب شیعه، موسوم به «چارچوب هماهنگی»، بهعنوان نامزد نخستوزیری معرفی شد.
او سرانجام ۲۴ اردیبهشت با ادای سوگند، بهصورت رسمی سکان دولت عراق را در دست گرفت.
در ماههای اخیر، ایالات متحده فشارها را بر دولت عراق برای محدود کردن نفوذ گروههای مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی در این کشور، شدت بخشیده است.
روزنامه واشینگتنپست دوم اردیبهشت گزارش داد دولت دونالد ترامپ ارسال بخشی از محمولههای نقدی دلار به عراق را با هدف مهار گروههای نیابتی حکومت ایران متوقف کرده است.
سفر تام باراک به عراق
مقام ارشد دولت اقلیم کردستان عراق در ادامه مصاحبه خود با ایراناینترنشنال، به سفر قریبالوقوع تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه کاخ سفید در امور عراق و سوریه، به بغداد و اربیل پرداخت.
به گفته او، مذاکرات باراک در این سفر بر موضوع خلع سلاح گروههای مسلح، پرونده نفت، حمایت از دولت زیدی برای پیشبرد اصلاحات اقتصادی و همچنین هماهنگی برای سفر احتمالی نخستوزیر عراق به واشینگتن، متمرکز خواهد بود.
۲۴ خرداد، روزنامه الشرق الاوسط به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد هدف از عزیمت باراک به بغداد، «تعیین دستور کار نهایی» سفر زیدی به آمریکا است.
او افزود: «در حال حاضر کار برای آمادهسازی تمامی موضوعات و دغدغههای دوجانبه در جریان است .... در راس این موارد، جزییات خلع سلاح گروههای مسلح و نیز تصمیم آمریکا در خصوص ممنوعیت مشارکت برخی گروههای سیاسی مسلح در دولت [عراق] قرار دارد.»
پیشتر در ۱۸ اردیبهشت، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر، در پیامی خطاب به زیدی تاکید کرد «افراد یا جریانهای دارای شاخه مسلح» نباید در کابینه آینده این کشور حضور داشته باشند.
کمی بعد در ششم خرداد، گروه «سرايا السلام» وابسته به صدر، از تصمیم خود برای تحویل سلاح و پایبندی به دولت عراق خبر داد.
۱۲ خرداد نیز گروه شیعه «عصائب اهل الحق»، از نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، با انتشار بیانیهای اعلام کرد ارتباط تشکیلاتی خود را با حشد شعبی قطع میکند و سلاحهای خود را به دولت عراق تحویل خواهد داد.
حشد شعبی ائتلافی از گروههای مسلح در عراق است که در سال ۲۰۱۴ برای مقابله با تهدیدهای داعش شکل گرفت.
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر به تامین مالی و تسلیحاتی شبهنظامیان عراقی پرداخته و از این نیروها برای کشتار شهروندان در جریان اعتراضات دیماه در ایران استفاده کرده است.
گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق همچنین از زمان آغاز جنگ اخیر در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حملاتی را علیه چند کشور منطقه انجام دادهاند.
دیوید سیمور، معاون نخستوزیر نیوزیلند، در گفتوگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال اعلام کرد دولت نیوزیلند بهطور جدی در حال بررسی قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمانهای تروریستی است.
سیمور دوشنبه ۲۵ خرداد حکومت ایران را «یک رژیم شیطانی» خواند و گفت: «ما اقدامات جمهوری اسلامی علیه همسایگانش، حمایت آن از گروههای تروریستی در سراسر خاورمیانه و فعالیتهای مرتبط با آن در نزدیکی ما در استرالیا را محکوم میکنیم. همچنین رفتار این حکومت با مردم ایران را بهشدت محکوم میکنیم.»
به گفته او، پلیس و نهادهای اطلاعاتی نیوزیلند از فعالیتهای سپاه پاسداران «کاملا آگاه هستند» و بهطور مداوم آنها را تحت نظر دارند.
سیمور ادامه داد: «شخصا درباره این موضوع با نخستوزیر نیوزیلند گفتوگو کردهام و موضع او کاملا روشن است. دولت نیوزیلند و نهادهای مختلف آن، از جمله پلیس و سازمانهای اطلاعاتی، نظارت بر فعالیتهای سپاه پاسداران و مقابله با آن را در اولویت خود قرار دادهاند.»
در سالهای گذشته، بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی با اشاره به نقش سپاه پاسداران در سرکوب اعتراضات مردمی در ایران و همچنین فعالیتهای خرابکارانه برونمرزی این نهاد، خواستار قرار گرفتن آن در فهرست سازمانهای تروریستی کشورهای مختلف شدهاند.
این فراخوانها بهویژه پس از اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ افزایش چشمگیری یافت.
شهریور ۱۴۰۴، دولت استرالیا در پی اثبات نقش تهران در دستکم دو حمله یهودستیزانه، سفیر جمهوری اسلامی را از این کشور اخراج کرد. استرالیا آذر سال گذشته نیز سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد.
تاکید بر ضرورت حفاظت از ایرانیان ساکن نیوزیلند
معاون نخستوزیر نیوزیلند در ادامه مصاحبه خود با ایراناینترنشنال اعلام کرد مقابله با فعالیتهای سپاه پاسداران بهویژه در زمینه حفاظت از ایرانیانی که تابعیت نیوزیلند را دریافت کردهاند و این کشور را خانه خود میدانند، از اهمیت فراوانی برخوردار است.
سیمور تاکید کرد دولت نیوزیلند متعهد است از امنیت این افراد در برابر هرگونه تهدید یا نفوذ احتمالی محافظت کند.
او با اشاره به بیانیه مشترک اخیر نیوزیلند و بیش از ۲۰ کشور دیگر در محکومیت اقدامات برونمرزی جمهوری اسلامی افزود: «ما معتقدیم کشورها باید از راه همکاری و روابط مسالمتآمیز به منافع خود برسند، نه از طریق خشونت و تهدید. به همین دلیل، رفتار حکومت جمهوری اسلامی را، چه در داخل کشور و چه در خارج از آن، محکوم میکنیم.»
در این بیانیه که ۲۰ خرداد منتشر شد، کشورهای امضاکننده «اقدامات تروریستی» جمهوری اسلامی در خاک خود علیه ایرانیان مخالف حکومت، روزنامهنگاران و نیز جوامع و منافع یهودی و اسرائیلی را محکوم کردند و هشدار دادند تهران باید فورا به این اقدامات پایان دهد.
از جمله کشورهای امضاکننده این بیانیه میتوان به آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، فرانسه، آلمان، اتریش، بلژیک، بلغارستان، جمهوری چک، دانمارک، استونی، ایرلند و مقدونیه شمالی اشاره کرد.
معاون نخستوزیر نیوزیلند در ادامه، اقدام جمهوری اسلامی در «کشتار دستکم ۴۰ هزار نفر» از مردم ایران در جریان انقلاب ملی را «شرمآور و نفرتانگیز» خواند و تاکید کرد: «چنین رفتاری نباید در جهان وجود داشته باشد.»
سیمور گفت: «این حکومت مدت زیادی را صرف تثبیت و محافظت از خود کرده، اما من معتقدم روزی خواهد رسید که این حکومت دیگر نتواند به بقای خود ادامه دهد و در قدرت نخواهد ماند.»
او افزود: «ایران تاریخی باشکوه و پنج هزار ساله دارد. سرزمینی شگفتانگیز است و مردم بزرگی از آنجا برخاستهاند. عظمت و شکوه ایران با وجود این حکومت از بین نخواهد رفت. این رژیم در نهایت به یک پاورقی در تاریخ طولانی یکی از بزرگترین تمدنهای جهان تبدیل خواهد شد.»
معاون نخستوزیر نیوزیلند در پایان به دهها هزار معترض کشتهشده در اعتراضات دیماه ادای احترام کرد و یاد آنها را گرامی داشت.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، آمنه بیرقداری کِرهرودی، زندانی سیاسی، در زندان وکیل آباد مشهد دچار حمله عصبی شده و شرایط او وخیم است. همسر آمنه بیرقداری پس از آخرین بازداشت او در اردیبهشت ۱۴۰۵ دچار سکته مغزی شد که این وضعیت فشار روانی بر این زندانی را تشدید کرده است.
آمنه بیرقداری ۶۱ ساله و مادر چهار فرزند است و همسرش علی انبایی فریمانی نیز معلم بازنشسته و مجروح شیمیایی جنگ ایران و عراق ساله است.
این زندانی سیاسی به چهار سال حبس تعلیقی و یک سال حبس تعزیری محکوم شده که هشت ماه آن اجرایی است. او از سال ۸۸ سابقه فعالیت سیاسی دارد و پیش از این در سال ۱۳۹۶ به اتهام اخلال در امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی بازداشت و ۲۱۰ روز در زندان وکیلآباد مشهد در حبس بود.
در شب ۱۷ دیماه ۱۴۰۳ماموران انتظامی و اطلاعات سپاه با حکم دادستان به خانه آمنه بیرقداری در فریمان یورش بردند و او را به اتهام لیدری اعتراضات با خشونت و ضربوشتم به همراه پسرش، ایمان انبایی فریمانی (مبتلا به سرطان مغر استخوان) و یک دخترش بازداشت کردند. دختر آمنه بیرقداری همان شب آزاد شد اما او و پسرش ایمان به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در مشهد منتقل شدند و تحت شکنجه روحی و جسمی قرار گرفتند. این مادر و پسر پس از مدتی به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شدند، اما به مدت ۷۰ روز اجازه ملاقات یا تماس تلفنی با خانواده را نداشتند.
در اوایل سال ۱۴۰۴، آمنه بیرقداری با وثیقه ۴ میلیارد تومانی و مدتی بعد پسرش با وثیقه مشابه و پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان پول نقد آزاد شدند، اما «دادستان قناد» به هر دو هشدار داده بود اگر از فریمان نروند، وثیقه آنها لغو میشود.
در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، دادستان قناد پس از اینکه متوجه شد آمنه بیرقداری از فریمان خارج نشده است، او را بازداشت کرد. همسرش علی انبایی فریمانی پس از بازداشت آمنه دچار سکته مغزی شد و از آن زمان در کما به سر میبرد و در بیمارستان قائم مشهد بستری است.
پس از به کما رفتن علی انبایی فریمانی، به آمنه بیرقداری تنها ۳ روز مرخصی از زندان داده شد و این زندانی پس از بازگشت به زندان به دلیل فشارهای عصبی در وضعیت وخیمی به سر میبرد.
همچنین بیماری سرطان استخوان ایمان انبایی، پسر آمنه که با قید وثیقه آزاد است، پس از تجربه شکنجه و تداوم فشارهای امنیتی تشدید شده است و همه اینها در حالی است که این خانواده بدون حکم رسمی و صرفا با فشار دادستان قناد، تحت نظارت امنیتی و در حصر خانگی هستند.
دو منبع نزدیک به نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به ایراناینترنشنال گفتند در پی حملات یکشنبه اسرائیل به مقر فرماندهی و برنامهریزی حزبالله در حومه جنوبی بیروت، یگانهای موشکی سپاه پاسداران در آستانه یک رویارویی نظامی جدید، به حالت آمادهباش کامل درآمدهاند.
به گفته این منابع، در ساعات گذشته، فرماندهان ارشد سپاه درخواست رسمی خود برای صدور مجوز آغاز حملات موشکی به اسرائیل را به دفتر مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی، ارسال کردهاند.
هر دو منبع تایید کردند که با وجود این درخواست، هنوز مجتبی خامنهای یا دفتر او پاسخی به این درخواست ندادهاند و مشخص نیست که آیا با این حمله موافقت خواهد شد یا خیر.
این آمادهباش موشکی در حالی طرح شده است که پیش از این، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، بهطور رسمی به ساکنان شمال اسرائیل هشدار داده بود که در صورت حمله به بیروت، این مناطق «آماج حملات موشکی» قرار خواهند گرفت.
همزمان، ارتش اسرائیل در بیانیه کوتاهی در شبکههای اجتماعی اعلام کرد که خود را برای حملات موشکی احتمالی و متقابل در ساعتهای آینده آماده میکند.
در پی صدور این هشدار تخلیه از سوی سپاه، با میانجیگری و فشار مستقیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اسرائیل بهطور موقت از حمله گسترده به بیروت خودداری کرد و تنشها برای مدتی کاهش یافت، اما حملات یکشنبه ۱۷ خرداد جنگندههای اسرائیل به ضاحیه، بار دیگر احتمال یک درگیری مستقیم را افزایش داده است.
ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، اسرائیل را به حملات تلافیجویانه تهدید کرد و گفت: «امشب باید منتظر پاسخ در آسمان اراضی اشغالی بود.»
این دو منبع به ایراناینترنشنال گفتند سپاه پاسداران نگران است که سکوت در برابر حملات اسرائیل به ضاحیه، این کشور را به تشدید حملات علیه حزبالله ترغیب کند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، حملات یکشنبه را پاسخی به موشکهایی خواند که که حزبالله بامداد یکشنبه به سوی شمال اسرائیل شلیک کرد. ارتش اسرائیل اعلام کرد این موشکها رهگیری شدند.
یکی از این دو منبع در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی معتقدند که عمل نکردن به خطوط قرمز اعلامشده از سوی حکومت، روحیه بدنه متزلزل حزبالله را به شدت تضعیف میکند و جایگاه جمهوری اسلامی را در میان گروههای نیابتیاش به خطر میاندازد.
شبکه خبری الحدث، متعلق به عربستان سعودی، عصر یکشنبه به نقل از منابع آگاه نوشت که پس از حمله به ضاحیه، اعضای حزبالله غافلگیر شدند، زیرا پیشتر جمهوری اسلامی به آنها اطمینان داده بود که این منطقه هدف قرار نخواهد گرفت.
به گزارش الحدث، دولت لبنان به حزبالله توصیه کرده بود که نسبت به توافق پیشنهادی واشینگتن رویکردی مثبت داشته باشد، اما حزبالله این پیشنهاد را نپذیرفته است.
همچنین الحدث اعلام کرد مذاکرات میان حماس و اسرائیل در قاهره به دلیل شروط مطرحشده از سوی اسرائیل با بنبست مواجه شده و روند آن پیچیده شده است.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و مذاکرهکننده ارشد تهران، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس تهدید کرد که حملات اسرائیل به جنوب لبنان و «چراغ سبز امروز آمریکا» به اسرائیل، پایگاهها و داراییهای آمریکا و اسرائیل در منطقه را به «اهداف مشروع» برای جمهوری اسلامی تبدیل میکند.
رسانه اکسیوس در گزارشی که شامگاه یکشنبه ۱۷ خرداد منتشر شد، به نقل از یک مقام آمریکایی و دو منبع آگاه دیگر نوشت که اسرائیل پیش از حملات یکشنبه دولت ترامپ را در جریان قرار داده بود.
این مقام آمریکایی به آکسیوس گفت: «ایالات متحده از حق اسرائیل برای دفاع از خود حمایت میکند و در کنار دولت قانونی لبنان در فراهم کردن آیندهای بهتر برای شهروندانش ایستاده است.» او افزود حزبالله «باید بیدرنگ شلیک را متوقف کند و اجازه دهد این توافقها اجرا شوند.»
ارتش اسرائیل شنبه ۱۶ خرداد اعلام کرد که در طول آخر هفته «حدود ۱۵۰ زیرساخت سازمان تروریستی حزبالله» را در جنوب لبنان مورد حمله قرار داد.
بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، این اهداف شامل «انبارهای تسلیحات، مراکز فرماندهی، سکوهای پرتاب و زیرساختهای دیگر» بود.
ارتش اسرائیل شنبه ۱۵ خرداد در اطلاعیهای نوشت: «این زیرساختها توسط تروریستهای این سازمان برای پیشبرد و اجرای طرحهای تروریستی علیه نیروهای ارتش اسرائیل مورد استفاده قرار میگرفتند.»
وزارت بهداشت لبنان شامگاه یکشنبه از افزایش شمار زخمیهای حمله اسرائیل به ضاحیه خبر داد و اعلام کرد تعداد مجروحان این حمله به ۲۰ نفر رسیده است. پیشتر خبرگزاری ملی لبنان گزارش داده بود که در این حمله، دستکم دو نفر کشته و ۱۱ نفر زخمی شدند.