اعتراضهای صنفی در سیستانوبلوچستان به دستمزدهای معوقه و قطع سهمیه سوخت
گزارشها حاکی از ادامه اعتراضهای صنفی کارگران، رانندگان و نیروهای شرکتی در سه شهر استان سیستانوبلوچستان ایران است.
گزارشها حاکی از ادامه اعتراضهای صنفی کارگران، رانندگان و نیروهای شرکتی در سه شهر استان سیستانوبلوچستان ایران است.
حساب کاربری «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور سهشنبه ۲۶ خرداد گزارش داد که کارگران یک شرکت فعال در زمینه احداث و نصب پنل های خورشیدی در منطقه شمسآباد سراوان در اعتراض به پرداخت نشدن دستکم دو ماه دستمزد و مطالبات، در محل کار خود تجمع کردند.
این کارگران معترض در تجمع خود که دوشنبه ۲۵ خرداد برگزار شد، گفتند که مراجعات و پیگیریهای مکرر آنها بینتیجه مانده است.
کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور نوشت: «در شرایطی که تورم و گرانی، تامین ابتداییترین نیازهای زندگی را برای خانوادههای کارگری دشوار کرده، تاخیر در پرداخت دستمزدها فشار معیشتی سنگینی بر کارگران وارد کرده است.»
این تشکل اشاره کرد بسیاری از کارگران برای پرداخت اجاره مسکن، هزینههای روزمره و بدهیهای خود با مشکلات جدی روبهرو هستند و همچنان زمان مشخصی برای پرداخت مطالباتشان اعلام نشده است.
اتحادیه تشکلهای کامیونداران و رانندگان سراسر ایران هم از تجمع شماری از رانندگان و مالکان خودروهای سنگین در مقابل فرمانداری شهرستان راسک در استان سیستانوبلوچستان خبر داد.
تجمعکنندگان به قطع سهمیه سوخت مینیبوسها و کمپرسیها اعتراض داشتند.
این اتحادیه اشاره کرد تجمع «پس از اختلال گسترده در فعالیت شغلی آنان و بلاتکلیفی در تامین سوخت شکل گرفت و معیشت صدها خانواده را با نگرانی جدی روبهرو کرده است.
در همین حال، سازمان حقوق بشری حالوش گزارش داد که شماری از نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی چابهار سهشنبه از وضعیت نامناسب معیشتی، تاخیر در پرداخت حقوق، نبود امنیت شغلی و بیتوجهی مسئولان به مطالبات خود گلایه کردند.
بهنوشته حالوش، این نیروها که سالها در بخشهای مختلف مجموعههای درمانی و بهداشتی کار میکنند، میگویند فشارهای اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی، شرایط را برای آنان و خانوادههایشان به مرحلهای بحرانی رسانده است.
یکی از این نیروها به حال وش گفت: «گاهی حقوقها با تاخیر پرداخت میشود و گاهی میزان دریافتیها پاسخگوی ابتداییترین نیازهای زندگی نیست.»
این گزارش میگوید که نیروهای شرکتی دانشگاه علوم پزشکی چابهار با اشاره به مشکلات درمانی و هزینههای سنگین دارو و خدمات پزشکی گفتند که بسیاری از کارکنان در صورت بیماری، علاوه بر رنج جسمی، با دغدغه تأمین هزینههای درمان نیز مواجه هستند.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که جمعی از کارگران شرکتی شاغل در بخش خدمات و فضای سبز شرکت بهرهبرداری نفت و گاز گچساران در استان کهگیلویه و بویراحمد، نسبت به اجرا نشدن طرح تبدیل وضعیت استخدامی خود از شرکتی به قرارداد مستقیم انتقاد کردند.
آمها گفتند بیش از یک سال است که پیگیر اجرای طرح تبدیل وضعیت شغلی خود هستند، اما با وجود وعدههای مطرحشده از سوی مسئولان، این موضوع تاکنون عملی نشده است.
این کارگران تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری مشغول به کار هستند و در حال حاضر حداقل دستمزد را دریافت میکنند.
آنها اعلام کردند که دریافتی ماهانه آنان حدود ۱۵ میلیون تومان است که به گفته آنان تنها پاسخگوی بخشی از هزینههای زندگی است و پاسخگوی هزینه یک ماه زندگی هم نیست؛ به همین دلیل برخی از کارگران ناچار هستنند پس از ساعات کاری به مشاغل دیگر روی بیاورند.
از سویی، یک منبع کارگری در گفتوگو با ایلنا از ادامه توقف عملیات اجرایی سد بتنی «معشوره» در شهرستان نورآباد (دلفان) در استان لرستان خبر داد و گفت با متوقف شدن این پروژه از چند ماه پیش، حدود ۸۰ کارگر شاغل در آن بیکار شدهاند و بخشی از مطالبات مزدی آنها نیز تاکنون پرداخت نشده است.
بر اساس این گزارش، همزمان با توقف فعالیت سد معشوره، ساخت سد «مخملکوه» خرمآباد نیز متوقف شده است و حدود ۹۰ کارگر شاغل در آن پروژه بیکار شدهاند.
گزارشهای خبری حاکی از آن است که در ماههای اخیر، بهویژه در پی جنگ ۴۰ روزه که نهم اسفند شروع شد، کارخانهها و کارگاهها به دلیل خسارات ناشی از بمباران و یا نبود مواد اولیه برای تولید، تعطیل شده و یا شماری زیادی از کارگران آنها اخراج شدهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی در این مدت وعده برخورداری اخراجشدگان از بیمه بیکاری را دادهاند. با این همه، ایلنا سهشنبه به نقل از «منابع آگاه» نوشت صدها مورد بیمه بیکاری در شعبات مختلف تامین اجتماعی تهران قطع شده است.
خبرگزاری حکومتی ایسنا ۲۱ خرداد در گزارشی نوشت: «با پایان قراردادهای کاری در اسفندماه، بسیاری از کارفرمایان قراردادهای کاری خود را تمدید نکردند و برخی از بنگاههای اقتصادی با موجی از تعدیل یا تعلیق نیروی کار روبهرو شدند.»
بر اساس این گزارش، در این دوره حدود ۲۹۰ هزار نفر تقاضای بیمه بیکاری خود را به سازمانهای ذیربط ارسال کردهاند.
ایسنا نوشت برآورد میشود که بخش زیادی از تعدیلها نیز در بخش غیررسمی رخ داده باشد که آمار آن در تعداد متقاضیان بیمه بیکاری نمایان نمیشود.