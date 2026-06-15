چرا بلژیک، همگروه تیم ملی ایران، میتواند شگفتیساز جام جهانی شود؟
رسانه فوت مرکاتو در گزارشی تحلیلی به دلایل احتمال شگفتیسازی تیم ملی بلژیک، همگروه تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، پرداخته است.
رسانه فوت مرکاتو در گزارشی تحلیلی به دلایل احتمال شگفتیسازی تیم ملی بلژیک، همگروه تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، پرداخته است.
تیم ملی فوتبال بلژیک که امشب ساعت ۲۲:۳۰ نخستین بازی خود را مقابل مصر برگزار میکند، با آمادگی کامل راهی آمریکا شده است.
شیاطین سرخ گرچه در حال حاضر در میان مدعیان اصلی این جام قرار ندارند، اما به دلیل کسب نتایج درخشان در بازیهای تدارکاتی، با اعتمادبهنفس بالایی پا به این مسابقات گذاشتهاند.
شاگردان رودی گارسیا با پیروزیهای پیاپی اخیر خود، از جمله برد ۲ بر ۰ مقابل کرواسی و پیروزی ۵ بر ۰ برابر تونس، پیام روشنی برای رقبای خود فرستادهاند.
این نتایج روند صعودی تیمی را نشان میدهد که اکنون رکورد ۱۳ پیروزی متوالی در تمامی رقابتها را در اختیار دارد.
رودی گارسیا که نخستین تجربه سرمربیگری خود در جام جهانی را پشت سر میگذارد، به نظر میرسد فرمول موفقیت با بلژیک را یافته است.
سرمربی پیشین باشگاههای لیل، مارسی، رم و لیون بهتدریج اصول تاکتیکی خود را در تیم پیاده کرده و در هفتههای اخیر تغییرات مثبتی در ساختار تیمی به وجود آورده است.
او در کنفرانس خبری گفت که تیمش بازیها را با سیستم ۳-۵-۲ آغاز نخواهد کرد و تغییرات تاکتیکیاش امکان استفاده از یک مهاجم اضافه را فراهم میکند.
این رویکرد جدید باعث شده بلژیک در بازپسگیری توپ تهاجمیتر، در خط حمله پویاتر و در مدیریت شرایط مختلف مسابقه کاملتر از تورنمنتهای گذشته ظاهر شود.
ترکیب کنونی بلژیک از بازیکنان جوان و باانگیزه در کنار ستارههای باتجربه تشکیل شده است. پدیدههایی مانند دیگو موریرا، کونی د وینتر، ماکسیم دکویپر و ناتان نگوی، طراوت و انرژی تازهای به تیم بخشیدهاند.
در این میان، جرمی دوکو، وینگر منچسترسیتی، یکی از مهرههای اصلی خط حمله بلژیک در این جام به شمار میرود.
همچنین ماتیاس فرناندز-پاردو، بازیکن ۲۱ ساله لیل، پس از گفتوگو با گارسیا و مدیر ورزشی تیم، تصمیم گرفت پیراهن بلژیک را به جای اسپانیا بر تن کند و به یکی از مهرههای کلیدی تیم تبدیل شود.
ستارههای باتجربه تیم همچنان ستونهای اصلی این ساختار را تشکیل میدهند. تیبو کورتوا درون دروازه یکی از مطمئنترین چهرههای فوتبال جهان است.
کوین دی بروینه پس از درخشش برابر تونس، با آمادگی کامل ریتم بازی را در میانه میدان هدایت میکند و روملو لوکاکو نیز با گلزنی مقابل کرواسی نشان داد که در بهترین زمان ممکن به اوج آمادگی بازگشته است.
حضور یوری تیلمانس، قهرمان لیگ اروپا با استون ویلا، خط میانی تیم را مستحکمتر کرده است.
بلژیک با قرار گرفتن در گروهی شامل مصر، ایران و نیوزیلند، فرصت مناسبی دارد تا مسابقات را قدرتمند آغاز کند و چهار سال پس از ناکامی در قطر، بار دیگر به عنوان یکی از قدرتهای فوتبال جهان مطرح شود.
تیم فوتبال ایران روز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، رقابتهای خود در گروه G جام جهانی۲۰۲۶ را برابر نیوزیلند در لسآنجلس آغاز میکند؛ دیداری که به همان اندازه که تحت تاثیر جاهطلبیهای دو تیم برای دستیابی به یک موفقیت تاریخی است، از رویدادهای خارج از زمین مسابقه بیشتر تاثیر میپذیرد.
این مسابقه در شرایطی برگزار میشود که جنگ آمریکا و ایران و کشمکشهای توافق دوطرف بر فضای آن سایه افکنده است.
همچنین این دیدار در منطقهای برگزار خواهد شد که بزرگترین جامعه ایرانیان خارج از ایران را در خود جای داده و همین موضوع به تقابل دو تیمی که هرگز در جام جهانی برابر یکدیگر قرار نگرفتهاند، فضایی پرتنش بخشیده است.
«تهرانجلس» تیمی در جام جهانی دارد که باید علیه آن تشویق کند
وقتی تیم ملی فوتبال مردان ایران بامداد سهشنبه در ورزشگاه سوفای لسآنجلس برای نخستین بازی خود در جام جهانی فیفا به میدان برود، بسیاری از ایرانیآمریکاییها از این تیم حمایت نخواهند کرد. دلیل آن روی پیراهن هر بازیکن دوخته شده است: پرچم جمهوری اسلامی.
در روزهای اخیر بخشی از جامعه ایرانیان آمریکایی در منطقه لسآنجلس در اعتراض به جمهوری اسلامی تجمعهایی برگزار کردهاند. از جمله ظهر یکشنبه نیز تجمعی در نزدیکی استادیوم سوفای، ورزشگاهی که قرار است دیدار ایران و نیوزیلند در آن برگزار شود، برگزار شد.
بسیاری از رسانههای بینالمللی پیشبینی کردهاند که در جریان مسابقه نیز اعتراضهایی در بیرون ورزشگاه و همچنین در داخل آن علیه حکومت جمهوری اسلامی صورت گیرد.
همانطور که در جریان مراسم افتتاحیه در همین استادیوم، پرچم جمهوری اسلامی از سوی گروهی از تماشاگران «هو» شد.
در لسآنجلس، که بزرگترین جمعیت ایرانیتبار خارج از ایران را در خود جای داده، این رقابتها ایرانیآمریکاییها را ناگزیر کرده میان جشن گرفتن هویت فرهنگی خود و رد حکومتی که ادعای نمایندگی آن را دارد، یکی را انتخاب کنند. بسیاری گزینه دوم را برگزیدهاند، زیرا از رژیمی بیزارند که به گفته آنان تیم ملی کشور را به ابزاری برای تبلیغات تبدیل کرده است.
هفتمین حضور
ایران با هدایت امیر قلعهنویی برای هفتمین بار و چهارمین دوره متوالی در جام جهانی حاضر شده است، اما هنوز هرگز از مرحله گروهی عبور نکرده است. با این حال، بسیاری از پیشبینیها ایران را شانس اول این مسابقه میدانند؛ تیمی که تجربه بیشتری در سطح جام جهانی دارد و همچنان به گلزنیهای مهدی طارمی تکیه میکند.
تیم ملی فوتبال بازیکنانی چون سردار آزمون و احمد نورالهی را بهدلایل غیر فنی در این جام همراه خود ندارد؛ دو ستاره تاثیرگذار در نتایج سالیان اخیر تیم ملی و جام جهانی قطر که این بار به ترتیب بهدلایل سیاسی و اختلاف نظر با سرمربی تیم ملی، جایی در لیست نهایی ندارند.
قلعهنویی که پیرترین تیم تاریخ فوتبال ایران در جامهای جهانی را راهی این مسابقات کرده، علاوهبر مهدی طارمی، ستاره بیچونوچرای ایران، امیدوار است با حضور بازیکنان باتجربهای چون احسان حاجصفی و علیرضا جهانبخش که چهارمین جام جهانی خود را تجربه میکنند، در کنار حضور وینگرهایی چون مهدی قایدی و محمد محبی و البته حضور علیرضا بیرانوند درون دروازه، نخستین صعود تیم ملی از دور گروهی را رقم بزند.
اما از نظر آماری ایران دست بالاتر را دارد. بر اساس مدل پیشبینی اپتا، ایران بیش از ۵۳ درصد شانس پیروزی در این مسابقه دارد. در مقابل، نیوزیلند همچنان در جستوجوی نخستین برد تاریخ خود در جام جهانی است؛ رکوردی که انگیزه مضاعفی به این تیم داده است.
این مسابقه نخستین دیدار تاریخ جام جهانی میان ایران و نیوزیلند خواهد بود. دو تیم فقط دو بار در گذشته با یکدیگر روبهرو شدهاند که آخرین تقابلشان در سال ۲۰۰۳ با برتری ۳ بر صفر ایران به پایان رسید.
ایران در شش دوره قبلی حضورش تنها مقابل سه تیم به پیروزی رسیده است: آمریکا (۱۹۹۸)، مراکش (۲۰۱۸) و ولز (۲۰۲۲) و حالا بازی با نیوزیلند روی کاغذ فرصتی ایدهآل برای ثبت چهارمین برد است.
مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی و بهترین بازیکن ایران، در لسآنجلس نشست خبری پیش از دیدار برابر نیوزیلند در واکنش به اعتراضات ایرانیان آمریکا گفت تیم ملی خود را نماینده همه ایرانیان میداند: «ما به همه ایرانیان احترام میگذاریم. سالها کشوری متمدن و ملتی متحد بوده است».
امیر قلعهنویی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نمایش پرچمهای شیر و خورشید یا سر دادن شعارهای انتقادی علیه جمهوری اسلامی در ورزشگاه، از پاسخ مستقیم خودداری کرد و گفت بازیکنانش توانایی تمرکز بر مسابقه و نادیده گرفتن حواشی را دارند.
بازگشت پس از ۱۶ سال
نیوزیلند پس از ۱۶ سال دوباره به جام جهانی برگشته است. «آلوایتس» هنوز در تاریخ خود هیچ پیروزی در جام جهانی ثبت نکرده، اما خاطره عملکرد تحسینبرانگیز این تیم در جام جهانی ۲۰۱۰ همچنان زنده است؛ جایی که نیوزیلند با سه تساوی، تنها تیم بدون شکست آن تورنمنت بود. حالا شاگردان دارن بیزلی امیدوارند با اتکا به مهاجم باتجربهشان کریس وود اولین برد تاریخ خود در این رقابتها را جشن بگیرند.
نیوزیلند هنوز در جام جهانی پیروزی ندارد، اما در جام جهانی ۲۰۱۰ هم شکست نخورد؛ هر سه بازیاش مقابل اسلواکی، ایتالیا و پاراگوئه با تساوی تمام شد و تنها تیم بدون شکست آن تورنمنت بود.
ستاره بیچونوچرای تیم، کریس وود است. مهاجم ناتینگهام فارست با ۴۵ گل، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی نیوزیلند محسوب میشود و کاپیتان تیم نیز هست.
وود و مدافع باتجربه، تامی اسمیت، تنها بازیکنان حاضر در فهرست فعلی هستند که جام جهانی ۲۰۱۰ را هم تجربه کردهاند. آنها نخستین نیوزیلندیهایی خواهند شد که در دو جام جهانی مردان بازی میکنند.
پس از کریس وود، بازیکنانی مانند کوستا بارباروسس، الیجا جاست و مارکو استامنیچ از مهرههای کلیدی تیم هستند. بارباروسس سرعت بالایی دارد، جاست از جناحین خطرساز است و استامنیچ مغز متفکر خط میانی محسوب میشود.
در یکی از سوررئالترین و تاریخیترین رویدادهای ورزشی جهان، محوطه چمن جنوبی کاخ سفید یکشنبهشب میزبان رویداد بیسابقه «UFC Freedom 250» بود.
برای نخستین بار در تاریخ، محل سکونت رییسجمهوری آمریکا به صحنه نبرد در قفس تبدیل شد. این رویداد با حضور بیش از ۴ هزار تماشاگر، از جمله دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، و مقامهای ارشد کابینه برگزار شد و حاضران همزمان با جشن تولد ۸۰ سالگی ترامپ، سرود «تولدت مبارک» را برای او خواندند.
در مبارزه اصلی این شب، جاستین گیچی با شکست ایلیا توپوریا، قهرمان بدون شکست این وزن، کمربند قهرمانی سبکوزن یوافسی را به دست آورد.
ضربات سنگین گیچی در راند سوم چهره توپوریا را غرق در خون کرد و در نهایت در راند چهارم، با پرتاب حوله از سوی تیم توپوریا، مبارزه با ناکاوت فنی به سود گیچی پایان یافت. ترامپ پس از این پیروزی وارد قفس شد و به گیچی تبریک گفت.
در دیگر مبارزه مهم، سیریل گان فرانسوی با یک ضربه راست سنگین در راند دوم، الکس پریرا را ناکاوت کرد و کمربند قهرمانی موقت سنگینوزن را به دست آورد. این رویداد در نهایت با آتشبازی در آسمان کاخ سفید به پایان رسید.
تیم ملی سوئد رقابتهای خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را با یک پیروزی پرگل آغاز کرد و در دومین دیدار گروه F، تونس را با نتیجه ۵ بر یک شکست داد تا گام بلندی به سوی صعود به مرحله حذفی بردارد.
این مسابقه یکشنبه شب در ورزشگاه مونتری مکزیک برگزار شد و سوئدیها از همان دقایق ابتدایی برتری خود را به حریف آفریقایی تحمیل کردند.
سوئد در دقیقه ۷ پس از موجی از حملات به گل نخست رسید. یاسین عیاری، هافبک متولد سوئد با ریشههای تونسی و مراکشی، موفق شد دروازه تونس را باز کند و تیمش را پیش بیندازد.
برتری سوئد ادامه یافت و در دقیقه ۳۰ الکساندر ایساک، مهاجم سرشناس این تیم، گل دوم را به ثمر رساند تا اختلاف به دو گل افزایش یابد.
با این حال تونس پیش از پایان نیمه نخست یکی از گلها را جبران کرد. عمر رقیق در دقیقه ۴۳ موفق شد دروازه سوئد را باز کند تا عقابهای کارتاژ با امید بیشتری راهی رختکن شوند.
اما نیمه دوم کاملاً در اختیار شاگردان گراهام پاتر بود. ویکتور یوکرش در دقیقه ۵۹ سومین گل سوئد را به ثمر رساند و کار تونس را دشوارتر کرد.
سوئدیها در ادامه نیز به حملات خود ادامه دادند. در دقیقه ۸۴ توسط اسونبرگ برای چهارمین بار وارد دروازه تونس شد. این گل ابتدا به دلیل آفساید مردود اعلام شد، اما پس از بازبینی تصاویر توسط کمکداور ویدئویی (VAR)، گل مورد تأیید قرار گرفت.
سوئد در دقیقه ۹۵ نیز بار دیگر به گل رسید تا بازی با نتیجه ۵ بر یک به پایان برسد و یکی از پرگلترین پیروزیهای روزهای ابتدایی جام جهانی رقم بخورد. عیاری زننده آخرین گل سوئد بود.
این نتیجه برای سوئد اهمیت ویژهای داشت. تیمی که یکی از عجیبترین مسیرهای صعود به جام جهانی را پشت سر گذاشت. سوئدیها در مرحله گروهی مقدماتی اروپا حتی یک پیروزی به دست نیاوردند و در قعر جدول گروه خود قرار گرفتند، اما به لطف سهمیه پلیآف لیگ ملتهای اروپا فرصت دوبارهای یافتند.
سوئد در مرحله پلیآف چهرهای متفاوت نشان داد؛ یوکرش با هتتریک مقابل اوکراین تیمش را به فینال رساند و سپس با گل پیروزیبخش برابر لهستان، جواز حضور در جام جهانی را برای کشورش به ارمغان آورد. آنها با این صعود به نخستین تیم تاریخ تبدیل شدند که بدون کسب حتی یک برد در مرحله گروهی مقدماتی، راهی جام جهانی شده است.
در مقابل، تونس با یکی از بهترین کارنامههای مقدماتی وارد این مسابقات شده بود. عقابهای کارتاژ در مرحله انتخابی آفریقا با ۹ پیروزی و یک تساوی، بدون شکست و حتی بدون دریافت گل، به جام جهانی رسیدند. اما روند نزولی این تیم در ماههای اخیر ادامه یافت؛ روندی که پیشتر با حذف از جام ملتهای آفریقا و شکستهای سنگین در دیدارهای تدارکاتی آغاز شده بود.
سوئد با این پیروزی سه امتیازی شد و در موقعیت مناسبی برای تداوم سنت صعود از مرحله گروهی قرار گرفت؛ سنتی که در چهار حضور اخیر این تیم در جام جهانی حفظ شده است. تونس نیز برای زنده نگه داشتن امیدهای خود در گروه F، به نتایج دیدارهای آینده نیاز خواهد داشت.
سرمربی و مهاجم تیم ملی فوتبال ایران در آستانه نخستین دیدار این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ اعلام کردند که هدفشان ایجاد شادی و «نمایش وحدت» برای همه ایرانیان در داخل و خارج از کشور است.
اظهاراتی که در شرایطی مطرح شد که حضور ایران در این رقابتها تحت تاثیر جنگ، تنشهای سیاسی و اعتراضهای مخالفان جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
به گزارش رویترز، مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی ایران، در نشست خبری پیش از دیدار برابر نیوزیلند در لسآنجلس گفت تیم ملی خود را نماینده همه ایرانیان میداند.
او با اشاره به ایرانیان داخل کشور و همچنین جامعه ایرانیان مهاجر گفت: «ما به همه ایرانیان احترام میگذاریم.» طارمی افزود که ایران «سالها کشوری متمدن و ملتی متحد بوده است» و بازیکنان تیم ملی میخواهند این وحدت را در جام جهانی به نمایش بگذارند و برای ایرانیان در هر نقطه جهان شادی ایجاد کنند.
این اظهارات اندکی پس از ورود کاروان تیم ملی ایران به آمریکا و همزمان با انتشار گزارشهایی درباره نزدیک بودن امضای توافق صلح میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده مطرح شد.
جام جهانی در سایه اعتراضها
رویترز گزارش داد که در روزهای اخیر بخشی از جامعه ایرانیان آمریکایی در منطقه لسآنجلس در اعتراض به جمهوری اسلامی تجمعهایی برگزار کردهاند. از جمله ظهر یکشنبه نیز تجمعی در نزدیکی ورزشگاهی که قرار است دیدار ایران و نیوزیلند در آن برگزار شود، برگزار شد.
این خبرگزاری نوشت که بسیاری انتظار دارند در جریان مسابقه نیز اعتراضهایی در بیرون ورزشگاه و همچنین در داخل آن علیه حکومت جمهوری اسلامی صورت گیرد.
رویترز همچنین یادآور شد که اعتراضهای گسترده در ایران در ماه ژانویه [دی ماه] با سرکوب شدید مواجه شد و به گفته این خبرگزاری دهها هزار نفر در جریان آن کشته شدند. این گزارش همچنین به آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در اواخر ماه فوریه [اسفند] اشاره کرده است.
اقامت اجباری در مکزیک
بر اساس گزارش رویترز، تیم ملی ایران با محدودیتهای ویژهای در جریان جام جهانی روبهرو شده است. دولت آمریکا به اعضای تیم اجازه نداده است در فاصله میان مسابقات در خاک آمریکا اقامت داشته باشند و آنها ناچارند میان دیدارهای خود در مکزیک مستقر شوند. همچنین برخی اعضای کادر همراه تیم نیز اجازه ورود به آمریکا را دریافت نکردهاند.
رویترز مینویسد این محدودیتها باعث افزایش پیچیدگیهای سفر و برنامهریزی تیم شده است.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی ایران، در واکنش به این شرایط گفت: «ما عادت داریم از دل سختیها فرصت بسازیم.»
او افزود: «به چیزی جز شادی مردممان فکر نمیکنیم و تمام تلاش خود را خواهیم کرد. بقیهاش را به خدا میسپاریم.»
تنشها بر فضای جام جهانی سایه انداخته است
رویترز گزارش داد که هم قلعهنویی و هم طارمی اذعان کردند فضای سیاسی و تنشهای پیرامون حضور تیم ملی در جام جهانی، حال و هوای معمول این مسابقات را تحت تاثیر قرار داده است.
به گفته این دو، شرایط موجود باعث شده تجربه جام جهانی برای بازیکنان و هواداران به اندازه دورههای گذشته شاد و بدون دغدغه نباشد.
این خبرگزاری نوشت که در نشست خبری پیش از مسابقه، موضوعات فنی مانند ترکیب تیم، مصدومیتها و سیستم بازی کمتر مورد توجه قرار گرفت و بخش عمده پرسشها حول مسائل سیاسی و شرایط ویژه حضور ایران در مسابقات بود.
با این حال، غیبت سردار آزمون، مهاجم باسابقه تیم ملی که در ۹۱ بازی ملی ۵۷ گل به ثمر رسانده، نیز مطرح شد.
امید به حمایت ایرانیان لسآنجلس
رویترز در ادامه گزارش خود یادآور شد که ایران تاکنون هرگز نتوانسته از مرحله گروهی جام جهانی صعود کند و در این دوره نیز علاوه بر نیوزیلند، باید با مصر و بلژیک، یکی از تیمهای بالاتر ردهبندی فیفا، روبهرو شود.
قلعهنویی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نمایش پرچمهای شیر و خورشید یا سر دادن شعارهای انتقادی علیه جمهوری اسلامی در ورزشگاه، از پاسخ مستقیم خودداری کرد و گفت بازیکنانش توانایی تمرکز بر مسابقه و نادیده گرفتن حواشی را دارند.
لسآنجلس میزبان بزرگترین جامعه ایرانیان خارج از کشور است و سرمربی تیم ملی ابراز امیدواری کرد که ایرانیان مقیم این شهر از تیم ملی حمایت کنند.
او گفت: «فقط خوشحالم که برای تماشای ما میآیند. امیدوارم برای ما دعا کنند، ما را تشویق کنند و ما هم بتوانیم با ارائه یک بازی خوب پاسخ این حمایت را بدهیم.»
دیدار ایران و نیوزیلند نخستین مسابقه تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود؛ رقابتهایی که برای ایران نه تنها یک چالش ورزشی، بلکه آزمونی در میانه جنگ، تنشهای سیاسی و شکافهای عمیق اجتماعی نیز به شمار میرود.
تیم ملی ساحل عاج در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با گل دیرهنگام آماد دیالو، اکوادور را یک بر صفر شکست داد و با کسب سه امتیاز در رتبه دوم گروه E قرار گرفت.
این دیدار شامگاه یکشنبه در شهر فیلادلفیا برگزار شد و دو تیم اکوادور و ساحل عاج رقابتهای خود در گروه E را آغاز کردند؛ گروهی که آلمان و کوراسائو نیز در آن حضور دارند. ساعاتی پیش از این مسابقه، آلمان با پیروزی ۷ بر ۱ برابر کوراسائو در صدر جدول قرار گرفته بود.
بازی از ابتدا متعادل و نزدیک دنبال شد و دو تیم در بیشتر دقایق مسابقه به طور تقریبا برابر مالکیت توپ و کنترل میدان را در اختیار داشتند.
اکوادور که پیش از آغاز مسابقات در رتبه بیستوسوم ردهبندی فیفا قرار داشت، در نیمه نخست چند بار تا آستانه گلزنی پیش رفت و دستکم دو بار تیر دروازه ساحل عاج را به لرزه درآورد، اما نتوانست از موقعیتهای خود استفاده کند.
در سوی مقابل، ساحل عاج نیز در نیمه دوم یک بار تیر دروازه اکوادور را هدف قرار داد تا نشان دهد برای کسب هر سه امتیاز به میدان آمده است.
در حالی که مسابقه به نظر میرسید با تساوی بدون گل به پایان برسد، تعویض طلایی ساحل عاج نتیجه بازی را تغییر داد. آماد دیالو، ستاره جوان منچستریونایتد که در دقیقه ۵۶ وارد زمین شده بود، در دقیقه ۹۰ موفق شد گل برتری تیمش را به ثمر برساند و سه امتیاز ارزشمند را برای نماینده آفریقا به ارمغان بیاورد.
با این پیروزی، ساحل عاج که در رده سیوسوم رنکینگ فیفا قرار دارد، با سه امتیاز پس از آلمان در جایگاه دوم گروه E ایستاد. اکوادور نیز با وجود نمایش قابل قبول و خلق چند موقعیت خطرناک، نخستین مسابقه خود را بدون امتیاز به پایان رساند.