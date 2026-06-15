درخواست نمایندگان پارلمان اروپا از فیفا برای کمک به فوتبالیستهای زندانی در ایران
چهار نماینده پارلمان اروپا با انتشار بیانیهای خواستار توجه و کمک فیفا به فوتبالیستهای زندانی در ایران شدهاند. این نامه مشترک و سرگشاده که همزمان با جام جهانی به رییس فیفا، ارسال شده، توسط هانا نیومن، رییس هیئت رابطه با ایران در پارلمان اروپا و ۳ نماینده دیگر امضا شده است.
در این بیانیه با اشاره به گزارشهای سازمانهای حقوق بشری آمده است که چندین فوتبالیست فعلی و سابق ایران با بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و احکام سنگین روبهرو هستند؛ از جمله احسان حسینیپور حصارلو، بازیکن ۱۹ سالهای که با خطر اعدام مواجه است. نمایندگان تأکید کردهاند که فوتبال از حقوق و کرامت انسانی جدا نیست و اعتبار تعهدات حقوق بشری فیفا، اکنون و در شرایطی که فوتبالیستهای ایرانی زندانی هستند، مورد آزمایش قرار میگیرد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، احسان حسینیپور، جوان ۱۹ ساله بازداشتی، زیر شکنجه تن به اعتراف اجباری داده و محاکمه او و دو معترض بازداشتی دیگر به نامهای متین محمدی و عرفان امیری، شنبه، ۲۵ بهمن در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده است.
برخی از اتهامهای این سه جوان معترض، «تحریق مسجد سیدالشهدا در پاکدشت و مشارکت در قتل» عنوان شده است.
بر اساس اطلاعات رسیدهبه ایراناینترنشنال، این سه جوان معترض اساسا در محل مورد اشاره حضور نداشتند و علیه آنها پروندهسازی صورت گرفته است.
بنا بر این اطلاعات، شکنجه احسان حسینیپور به حدی بوده که تا چند روز توان راه رفتن نداشته و با همین روش از او اعتراف اجباری اخذ شده است.
همچنین رشید مظاهری، دروازهبان پیشین استقلال و تیم ملی فوتبال ایران در سلول انفرادی زندان ارومیه است.
مظاهری پس از کشتار معترضان از سوی جمهوری اسلامی در ۱۸ و ۱۹ دی، با انتشار ویدیویی در پنجم اسفند، علی خامنهای را مسئول کشتار مردم معرفی کرد.
مهر، رسانه وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی خبر داده که با وجود موافقت شورای صنفی نمایش با پخش دیدارهای تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ در سینماها، هنوز مجوز نهایی این موضوع از سوی پلیس اماکن صادر نشده است.
تیم ملی ایران بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف نیوزیلند میرود، اما تا چند ساعت مانده به آغاز این دیدار، وضعیت بلیتفروشی و نمایش مسابقه در سالنهای سینما همچنان نامشخص است.
بر اساس گزارش مهر، پلیس اماکن تاکنون مجوز پخش مسابقات فوتبال در سینماها را صادر نکرده است. با این حال، در صورت حل این موضوع و صدور مجوزهای لازم از سوی سازمان سینمایی تا عصر امروز، بلیت تماشای مسابقات تیم ملی در سینماها با قیمت ۲۰۰ هزار تومان عرضه خواهد شد.
با توجه به اینکه هر سه دیدار تیم ملی ایران در مرحله گروهی جام جهانی در ساعات پایانی شب یا بامداد برگزار میشود، پخش این مسابقات تداخلی با اکران فیلمها نخواهد داشت. همچنین سینماداران امیدوارند نمایش بازیهای جام جهانی بتواند بخشی از خسارتهای واردشده به این صنف در هفتههای اخیر را جبران کند.
رسانه سان انگلیس گزارشی درباره محمد صلاح، کاپیتان و ستاره تیم ملی مصر نوشت که این بازیکن پیش از آنکه به یکی از بزرگترین فوتبالیستهای جهان تبدیل شود، سالها سختیهای زیادی را برای رسیدن به تمرینات تحمل کرده است.
تا جایی که در ۱۴ سالگی روزانه حدود ۹ ساعت در رفتوآمد بود و برای رسیدن به زمین تمرین باید سوار ۱۰ اتوبوس مختلف میشد.
صلاح که این امشب با تیم ملی بلژیک بازی دارد، در گفتوگویی قدیمی با باشگاه لیورپول از دشواریهای دوران نوجوانی خود سخن گفته بود.
او گفت: «ابتدا در باشگاهی نزدیک روستای محل زندگیام در بسیون بازی میکردم، اما بعد به تیمی در طنطا رفتم که حدود یک ساعت و نیم از خانهام فاصله داشت. سپس به باشگاه المقاولون العرب در قاهره پیوستم و برای رسیدن به تمرینات باید چهار تا چهار ساعت و نیم در مسیر بودم.»
صلاح توضیح داد که به دلیل این رفتوآمد طولانی مجبور بود هر روز زودتر از مدرسه خارج شود. او تنها از ساعت ۷ تا ۹ صبح در کلاسهای درس حضور داشت و سپس راهی سفر طولانی خود به سمت محل تمرین میشد.
ستاره مصری افزود: «پنج روز در هفته و به مدت سه تا چهار سال این مسیر را طی میکردم. ساعت ۹ صبح از مدرسه خارج میشدم و حدود ساعت ۲ یا ۲:۳۰ بعدازظهر به زمین تمرین میرسیدم. تمرین ساعت ۳:۳۰ یا ۴ آغاز میشد و پس از پایان تمرین، حدود ساعت ۱۰ یا ۱۰:۳۰ شب به خانه بازمیگشتم. بعد هم شام و خواب. روز بعد همه چیز دوباره تکرار میشد.»
او همچنین گفت: «گاهی مجبور بودم سه، چهار یا حتی پنج بار اتوبوس عوض کنم تا به تمرین برسم و همین تعداد اتوبوس را نیز در مسیر بازگشت سوار میشدم.»
صلاح در سال ۲۰۱۰ نخستین بازی حرفهای خود را برای باشگاه المقاولون العرب انجام داد و دو سال بعد راهی بازل سوئیس شد.
جالب اینکه او در نخستین روز حضورش در تستهای بازل چندان موفق ظاهر نشد. هایکو فوگل، سرمربی وقت بازل، بعدها گفت: «بعد از نخستین جلسه تمرینی، همه تعجب کرده بودند و حتی از خود میپرسیدند آیا صلاح برادر دوقلو دارد یا نه! اما در روز سوم همه چیز تغییر کرد و او غیرقابل مهار شد.»
پس از دو فصل موفق در سوئیس، صلاح به چلسی پیوست، اما در لندن نتوانست جایگاه ثابتی پیدا کند و تنها ۱۹ بار برای این تیم به میدان رفت. سپس با حضور در فیورنتینا و رم مسیر حرفهای خود را احیا کرد.
درخشش در رم باعث شد او در سال ۲۰۱۷ با قراردادی به ارزش ۴۳ میلیون پوند به لیورپول منتقل شود؛ انتقالی که زندگی حرفهای او را متحول کرد. صلاح در ۹ فصل حضور در آنفیلد، ۴۴۲ بازی انجام داد، ۲۵۷ گل به ثمر رساند و ۱۲۳ پاس گل ثبت کرد تا به یکی از اسطورههای تاریخ باشگاه تبدیل شود.
اکنون ستاره ۳۳ ساله فوتبال مصر پس از پایان دوران حضورش در لیورپول، تمام تمرکز خود را روی جام جهانی ۲۰۲۶ گذاشته است؛ تورنمنتی که در آن بازوبند کاپیتانی مصر را بر بازو خواهد بست و امیدوار است رویای درخشش در بزرگترین صحنه فوتبال جهان را محقق کند.
تیم ملی فوتبال اسپانیا، امشب در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف تیم ملی کیپورد میرود. اگرچه شاگردان لوئیس دلا فوئنته روی کاغذ و از نگاه کارشناسان، مدعی اصلی پیروزی در این مسابقه هستند، اما اردوی لاروخا در آستانه این بازی با تردیدها و دغدغههای مهمی روبهرو است.
اسپانیا نسبت به دو سال گذشته باتجربهتر شده و استعدادهای جدیدی را نیز به ترکیب خود اضافه کرده است. با این حال، رسانههای اسپانیایی از جمله موندو دپورتیوو گزارش دادهاند که کادر فنی و بازیکنان به هیچ وجه حریف آفریقایی خود را دستکم نمیگیرند. تاریخ نیز نشان میدهد اسپانیا معمولا جامهای جهانی را خوب آغاز نمیکند؛ شکست برابر سوئیس در سال ۲۰۱۰، باخت ۵ بر ۱ مقابل هلند در سال ۲۰۱۴ و تساوی با پرتغال در سال ۲۰۱۸، از جمله نتایجی هستند که مانع از اعتمادبهنفس بیش از حد ماتادورها شدهاند.
یکی از دغدغههای اصلی دلا فوئنته، انتخاب دروازهبان اصلی تیم است. رقابت میان اونای سیمون، خوان گارسیا و داوید رایا همچنان ادامه دارد و به یکی از بحثهای داغ رسانهها و هواداران تبدیل شده است.
مشکل دیگر اسپانیا به خط حمله بازمیگردد. مصدومیتهای اخیر بازیکنانی چون لامین یامال، نیکو ویلیامز و ویکتور مونیوز، گزینههای سرمربی را محدود کرده است و با وجود بهبودی نسبی، احتمال حضور آنها در ترکیب اصلی پایین به نظر میرسد. در چنین شرایطی، فران تورس و الکس بائنا در کنار میکل اویارزابال خط حمله اسپانیا را تشکیل خواهند داد.
اکنون باید دید لاروخا میتواند بر نگرانیهای موجود و سابقه نهچندان مطلوب خود در بازیهای افتتاحیه غلبه کند یا کیپورد شگفتی بزرگ هفته نخست جام جهانی را رقم خواهد زد.
رسانه سان انگلیس خبر داده که دایانه تومازونی، مدل برزیلی و تولیدکننده محتوای بزرگسال که در جام جهانی ۲۰۲۲ با اقدام جنجالی خود خبرساز شده بود، اعلام کرد برای جام جهانی ۲۰۲۶ نیز برنامه ویژهای برای هواداران برزیل در نظر گرفته و به ازای هر گل، محتوای رایگان بزرگسالان منتشر میکند.
تومازونی چهار سال پیش وعده داده بود به ازای هر گل تیم ملی برزیل در جام جهانی قطر، محتوای اختصاصی رایگانی را برای دنبالکنندگان خود منتشر کند؛ اقدامی که باعث شد هزاران نفر از کشورهای مختلف به صفحههای او بپیوندند و نامش در رسانهها مطرح شود.
او در گفتوگو با رسانههای انگلیسی گفت علاقهاش به فوتبال و تیم ملی برزیل باعث شد این ایده را اجرا کند. به گفته او، در جام جهانی ۲۰۲۲ احساس میکرد شور و هیجان کافی برای حمایت از سلسائو در کشورش وجود ندارد و به همین دلیل تصمیم گرفت از شهرت خود برای جلب توجه بیشتر به تیم ملی استفاده کند.
تومازونی مدعی شد تعداد دنبالکنندگانش پس از آن جام جهانی به شکل چشمگیری افزایش یافت و هوادارانی از کشورهای مختلف، از جمله آمریکا، آلمان، بریتانیا، مکزیک و چین، به جمع مخاطبان او اضافه شدند.
این مدل برزیلی حالا اعلام کرده است که در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز برنامه مشابهی خواهد داشت و علاوه بر آن، در برخی مسابقات برزیل پخش زنده اینترنتی برگزار میکند. او جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما گفت در صورت موفقیت تیم ملی برزیل، برنامههای ویژهتری نیز برای هوادارانش در نظر گرفته است.
تومازونی نسبت به عملکرد برزیل در این دوره خوشبین است و معتقد است حضور کارلو آنچلوتی روی نیمکت سلسائو میتواند به موفقیت تیم کمک کند. برزیل در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با مراکش، هائیتی و اسکاتلند همگروه است و امیدوار است با شروعی قدرتمند، یکی از مدعیان قهرمانی باشد.