مسیر دشوار و باورنکردنی «فرعون مصر» برای رسیدن به قله فوتبال
رسانه سان انگلیس گزارشی درباره محمد صلاح، کاپیتان و ستاره تیم ملی مصر نوشت که این بازیکن پیش از آنکه به یکی از بزرگترین فوتبالیستهای جهان تبدیل شود، سالها سختیهای زیادی را برای رسیدن به تمرینات تحمل کرده است.
تا جایی که در ۱۴ سالگی روزانه حدود ۹ ساعت در رفتوآمد بود و برای رسیدن به زمین تمرین باید سوار ۱۰ اتوبوس مختلف میشد.
صلاح که این امشب با تیم ملی بلژیک بازی دارد، در گفتوگویی قدیمی با باشگاه لیورپول از دشواریهای دوران نوجوانی خود سخن گفته بود.
او گفت: «ابتدا در باشگاهی نزدیک روستای محل زندگیام در بسیون بازی میکردم، اما بعد به تیمی در طنطا رفتم که حدود یک ساعت و نیم از خانهام فاصله داشت. سپس به باشگاه المقاولون العرب در قاهره پیوستم و برای رسیدن به تمرینات باید چهار تا چهار ساعت و نیم در مسیر بودم.»
صلاح توضیح داد که به دلیل این رفتوآمد طولانی مجبور بود هر روز زودتر از مدرسه خارج شود. او تنها از ساعت ۷ تا ۹ صبح در کلاسهای درس حضور داشت و سپس راهی سفر طولانی خود به سمت محل تمرین میشد.
ستاره مصری افزود: «پنج روز در هفته و به مدت سه تا چهار سال این مسیر را طی میکردم. ساعت ۹ صبح از مدرسه خارج میشدم و حدود ساعت ۲ یا ۲:۳۰ بعدازظهر به زمین تمرین میرسیدم. تمرین ساعت ۳:۳۰ یا ۴ آغاز میشد و پس از پایان تمرین، حدود ساعت ۱۰ یا ۱۰:۳۰ شب به خانه بازمیگشتم. بعد هم شام و خواب. روز بعد همه چیز دوباره تکرار میشد.»
او همچنین گفت: «گاهی مجبور بودم سه، چهار یا حتی پنج بار اتوبوس عوض کنم تا به تمرین برسم و همین تعداد اتوبوس را نیز در مسیر بازگشت سوار میشدم.»
صلاح در سال ۲۰۱۰ نخستین بازی حرفهای خود را برای باشگاه المقاولون العرب انجام داد و دو سال بعد راهی بازل سوئیس شد.
جالب اینکه او در نخستین روز حضورش در تستهای بازل چندان موفق ظاهر نشد. هایکو فوگل، سرمربی وقت بازل، بعدها گفت: «بعد از نخستین جلسه تمرینی، همه تعجب کرده بودند و حتی از خود میپرسیدند آیا صلاح برادر دوقلو دارد یا نه! اما در روز سوم همه چیز تغییر کرد و او غیرقابل مهار شد.»
پس از دو فصل موفق در سوئیس، صلاح به چلسی پیوست، اما در لندن نتوانست جایگاه ثابتی پیدا کند و تنها ۱۹ بار برای این تیم به میدان رفت. سپس با حضور در فیورنتینا و رم مسیر حرفهای خود را احیا کرد.
درخشش در رم باعث شد او در سال ۲۰۱۷ با قراردادی به ارزش ۴۳ میلیون پوند به لیورپول منتقل شود؛ انتقالی که زندگی حرفهای او را متحول کرد. صلاح در ۹ فصل حضور در آنفیلد، ۴۴۲ بازی انجام داد، ۲۵۷ گل به ثمر رساند و ۱۲۳ پاس گل ثبت کرد تا به یکی از اسطورههای تاریخ باشگاه تبدیل شود.
اکنون ستاره ۳۳ ساله فوتبال مصر پس از پایان دوران حضورش در لیورپول، تمام تمرکز خود را روی جام جهانی ۲۰۲۶ گذاشته است؛ تورنمنتی که در آن بازوبند کاپیتانی مصر را بر بازو خواهد بست و امیدوار است رویای درخشش در بزرگترین صحنه فوتبال جهان را محقق کند.
تیم ملی فوتبال اسپانیا، امشب در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف تیم ملی کیپورد میرود. اگرچه شاگردان لوئیس دلا فوئنته روی کاغذ و از نگاه کارشناسان، مدعی اصلی پیروزی در این مسابقه هستند، اما اردوی لاروخا در آستانه این بازی با تردیدها و دغدغههای مهمی روبهرو است.
اسپانیا نسبت به دو سال گذشته باتجربهتر شده و استعدادهای جدیدی را نیز به ترکیب خود اضافه کرده است. با این حال، رسانههای اسپانیایی از جمله موندو دپورتیوو گزارش دادهاند که کادر فنی و بازیکنان به هیچ وجه حریف آفریقایی خود را دستکم نمیگیرند. تاریخ نیز نشان میدهد اسپانیا معمولا جامهای جهانی را خوب آغاز نمیکند؛ شکست برابر سوئیس در سال ۲۰۱۰، باخت ۵ بر ۱ مقابل هلند در سال ۲۰۱۴ و تساوی با پرتغال در سال ۲۰۱۸، از جمله نتایجی هستند که مانع از اعتمادبهنفس بیش از حد ماتادورها شدهاند.
یکی از دغدغههای اصلی دلا فوئنته، انتخاب دروازهبان اصلی تیم است. رقابت میان اونای سیمون، خوان گارسیا و داوید رایا همچنان ادامه دارد و به یکی از بحثهای داغ رسانهها و هواداران تبدیل شده است.
مشکل دیگر اسپانیا به خط حمله بازمیگردد. مصدومیتهای اخیر بازیکنانی چون لامین یامال، نیکو ویلیامز و ویکتور مونیوز، گزینههای سرمربی را محدود کرده است و با وجود بهبودی نسبی، احتمال حضور آنها در ترکیب اصلی پایین به نظر میرسد. در چنین شرایطی، فران تورس و الکس بائنا در کنار میکل اویارزابال خط حمله اسپانیا را تشکیل خواهند داد.
اکنون باید دید لاروخا میتواند بر نگرانیهای موجود و سابقه نهچندان مطلوب خود در بازیهای افتتاحیه غلبه کند یا کیپورد شگفتی بزرگ هفته نخست جام جهانی را رقم خواهد زد.
رسانه سان انگلیس خبر داده که دایانه تومازونی، مدل برزیلی و تولیدکننده محتوای بزرگسال که در جام جهانی ۲۰۲۲ با اقدام جنجالی خود خبرساز شده بود، اعلام کرد برای جام جهانی ۲۰۲۶ نیز برنامه ویژهای برای هواداران برزیل در نظر گرفته و به ازای هر گل، محتوای رایگان بزرگسالان منتشر میکند.
تومازونی چهار سال پیش وعده داده بود به ازای هر گل تیم ملی برزیل در جام جهانی قطر، محتوای اختصاصی رایگانی را برای دنبالکنندگان خود منتشر کند؛ اقدامی که باعث شد هزاران نفر از کشورهای مختلف به صفحههای او بپیوندند و نامش در رسانهها مطرح شود.
او در گفتوگو با رسانههای انگلیسی گفت علاقهاش به فوتبال و تیم ملی برزیل باعث شد این ایده را اجرا کند. به گفته او، در جام جهانی ۲۰۲۲ احساس میکرد شور و هیجان کافی برای حمایت از سلسائو در کشورش وجود ندارد و به همین دلیل تصمیم گرفت از شهرت خود برای جلب توجه بیشتر به تیم ملی استفاده کند.
تومازونی مدعی شد تعداد دنبالکنندگانش پس از آن جام جهانی به شکل چشمگیری افزایش یافت و هوادارانی از کشورهای مختلف، از جمله آمریکا، آلمان، بریتانیا، مکزیک و چین، به جمع مخاطبان او اضافه شدند.
این مدل برزیلی حالا اعلام کرده است که در جام جهانی ۲۰۲۶ نیز برنامه مشابهی خواهد داشت و علاوه بر آن، در برخی مسابقات برزیل پخش زنده اینترنتی برگزار میکند. او جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما گفت در صورت موفقیت تیم ملی برزیل، برنامههای ویژهتری نیز برای هوادارانش در نظر گرفته است.
تومازونی نسبت به عملکرد برزیل در این دوره خوشبین است و معتقد است حضور کارلو آنچلوتی روی نیمکت سلسائو میتواند به موفقیت تیم کمک کند. برزیل در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با مراکش، هائیتی و اسکاتلند همگروه است و امیدوار است با شروعی قدرتمند، یکی از مدعیان قهرمانی باشد.
تیم فوتبال ایران روز سهشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۵، رقابتهای خود در گروه G جام جهانی۲۰۲۶ را برابر نیوزیلند در لسآنجلس آغاز میکند؛ دیداری که به همان اندازه که تحت تاثیر جاهطلبیهای دو تیم برای دستیابی به یک موفقیت تاریخی است، از رویدادهای خارج از زمین مسابقه بیشتر تاثیر میپذیرد.
این مسابقه در شرایطی برگزار میشود که جنگ آمریکا و ایران و کشمکشهای توافق دوطرف بر فضای آن سایه افکنده است.
همچنین این دیدار در منطقهای برگزار خواهد شد که بزرگترین جامعه ایرانیان خارج از ایران را در خود جای داده و همین موضوع به تقابل دو تیمی که هرگز در جام جهانی برابر یکدیگر قرار نگرفتهاند، فضایی پرتنش بخشیده است.
«تهرانجلس» تیمی در جام جهانی دارد که باید علیه آن تشویق کند
وقتی تیم ملی فوتبال مردان ایران بامداد سهشنبه در ورزشگاه سوفای لسآنجلس برای نخستین بازی خود در جام جهانی فیفا به میدان برود، بسیاری از ایرانیآمریکاییها از این تیم حمایت نخواهند کرد. دلیل آن روی پیراهن هر بازیکن دوخته شده است: پرچم جمهوری اسلامی.
در روزهای اخیر بخشی از جامعه ایرانیان آمریکایی در منطقه لسآنجلس در اعتراض به جمهوری اسلامی تجمعهایی برگزار کردهاند. از جمله ظهر یکشنبه نیز تجمعی در نزدیکی استادیوم سوفای، ورزشگاهی که قرار است دیدار ایران و نیوزیلند در آن برگزار شود، برگزار شد.
بسیاری از رسانههای بینالمللی پیشبینی کردهاند که در جریان مسابقه نیز اعتراضهایی در بیرون ورزشگاه و همچنین در داخل آن علیه حکومت جمهوری اسلامی صورت گیرد.
همانطور که در جریان مراسم افتتاحیه در همین استادیوم، پرچم جمهوری اسلامی از سوی گروهی از تماشاگران «هو» شد.
در لسآنجلس، که بزرگترین جمعیت ایرانیتبار خارج از ایران را در خود جای داده، این رقابتها ایرانیآمریکاییها را ناگزیر کرده میان جشن گرفتن هویت فرهنگی خود و رد حکومتی که ادعای نمایندگی آن را دارد، یکی را انتخاب کنند.
بسیاری گزینه دوم را برگزیدهاند، زیرا از رژیمی بیزارند که به گفته آنان تیم ملی کشور را به ابزاری برای تبلیغات تبدیل کرده است.
هفتمین حضور
ایران با هدایت امیر قلعهنویی برای هفتمین بار و چهارمین دوره متوالی در جام جهانی حاضر شده است، اما هنوز هرگز از مرحله گروهی عبور نکرده است. با این حال، بسیاری از پیشبینیها ایران را شانس اول این مسابقه میدانند؛ تیمی که تجربه بیشتری در سطح جام جهانی دارد و همچنان به گلزنیهای مهدی طارمی تکیه میکند.
تیم ملی فوتبال بازیکنانی چون سردار آزمون و احمد نورالهی را بهدلایل غیر فنی در این جام همراه خود ندارد؛ دو ستاره تاثیرگذار در نتایج سالیان اخیر تیم ملی و جام جهانی قطر که این بار به ترتیب بهدلایل سیاسی و اختلاف نظر با سرمربی تیم ملی، جایی در لیست نهایی ندارند.
قلعهنویی که پیرترین تیم تاریخ فوتبال ایران در جامهای جهانی را راهی این مسابقات کرده، علاوهبر مهدی طارمی، ستاره بیچونوچرای ایران، امیدوار است با حضور بازیکنان باتجربهای چون احسان حاجصفی و علیرضا جهانبخش که چهارمین جام جهانی خود را تجربه میکنند، در کنار حضور وینگرهایی چون مهدی قایدی و محمد محبی و البته حضور علیرضا بیرانوند درون دروازه، نخستین صعود تیم ملی از دور گروهی را رقم بزند.
اما از نظر آماری ایران دست بالاتر را دارد. بر اساس مدل پیشبینی اپتا، ایران بیش از ۵۳ درصد شانس پیروزی در این مسابقه دارد. در مقابل، نیوزیلند همچنان در جستوجوی نخستین برد تاریخ خود در جام جهانی است؛ رکوردی که انگیزه مضاعفی به این تیم داده است.
این مسابقه نخستین دیدار تاریخ جام جهانی میان ایران و نیوزیلند خواهد بود. دو تیم فقط دو بار در گذشته با یکدیگر روبهرو شدهاند که آخرین تقابلشان در سال ۲۰۰۳ با برتری ۳ بر صفر ایران به پایان رسید.
ایران در شش دوره قبلی حضورش تنها مقابل سه تیم به پیروزی رسیده است: آمریکا (۱۹۹۸)، مراکش (۲۰۱۸) و ولز (۲۰۲۲) و حالا بازی با نیوزیلند روی کاغذ فرصتی ایدهآل برای ثبت چهارمین برد است.
مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی و بهترین بازیکن ایران، در لسآنجلس نشست خبری پیش از دیدار برابر نیوزیلند در واکنش به اعتراضات ایرانیان آمریکا گفت تیم ملی خود را نماینده همه ایرانیان میداند: «ما به همه ایرانیان احترام میگذاریم. سالها کشوری متمدن و ملتی متحد بوده است».
امیر قلعهنویی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال نمایش پرچمهای شیر و خورشید یا سر دادن شعارهای انتقادی علیه جمهوری اسلامی در ورزشگاه، از پاسخ مستقیم خودداری کرد و گفت بازیکنانش توانایی تمرکز بر مسابقه و نادیده گرفتن حواشی را دارند.
بازگشت پس از ۱۶ سال
نیوزیلند پس از ۱۶ سال دوباره به جام جهانی برگشته است. «آلوایتس» هنوز در تاریخ خود هیچ پیروزی در جام جهانی ثبت نکرده، اما خاطره عملکرد تحسینبرانگیز این تیم در جام جهانی ۲۰۱۰ همچنان زنده است؛ جایی که نیوزیلند با سه تساوی، تنها تیم بدون شکست آن تورنمنت بود. حالا شاگردان دارن بیزلی امیدوارند با اتکا به مهاجم باتجربهشان کریس وود اولین برد تاریخ خود در این رقابتها را جشن بگیرند.
نیوزیلند هنوز در جام جهانی پیروزی ندارد، اما در جام جهانی ۲۰۱۰ هم شکست نخورد؛ هر سه بازیاش مقابل اسلواکی، ایتالیا و پاراگوئه با تساوی تمام شد و تنها تیم بدون شکست آن تورنمنت بود.
ستاره بیچونوچرای تیم، کریس وود است. مهاجم ناتینگهام فارست با ۴۵ گل، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی نیوزیلند محسوب میشود و کاپیتان تیم نیز هست.
وود و مدافع باتجربه، تامی اسمیت، تنها بازیکنان حاضر در فهرست فعلی هستند که جام جهانی ۲۰۱۰ را هم تجربه کردهاند. آنها نخستین نیوزیلندیهایی خواهند شد که در دو جام جهانی مردان بازی میکنند.
پس از کریس وود، بازیکنانی مانند کوستا بارباروسس، الیجا جاست و مارکو استامنیچ از مهرههای کلیدی تیم هستند. بارباروسس سرعت بالایی دارد، جاست از جناحین خطرساز است و استامنیچ مغز متفکر خط میانی محسوب میشود.
در یکی از سوررئالترین و تاریخیترین رویدادهای ورزشی جهان، محوطه چمن جنوبی کاخ سفید یکشنبهشب میزبان رویداد بیسابقه «UFC Freedom 250» بود.
برای نخستین بار در تاریخ، محل سکونت رییسجمهوری آمریکا به صحنه نبرد در قفس تبدیل شد. این رویداد با حضور بیش از ۴ هزار تماشاگر، از جمله دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، و مقامهای ارشد کابینه برگزار شد و حاضران همزمان با جشن تولد ۸۰ سالگی ترامپ، سرود «تولدت مبارک» را برای او خواندند.
در مبارزه اصلی این شب، جاستین گیچی با شکست ایلیا توپوریا، قهرمان بدون شکست این وزن، کمربند قهرمانی سبکوزن یوافسی را به دست آورد.
ضربات سنگین گیچی در راند سوم چهره توپوریا را غرق در خون کرد و در نهایت در راند چهارم، با پرتاب حوله از سوی تیم توپوریا، مبارزه با ناکاوت فنی به سود گیچی پایان یافت. ترامپ پس از این پیروزی وارد قفس شد و به گیچی تبریک گفت.
در دیگر مبارزه مهم، سیریل گان فرانسوی با یک ضربه راست سنگین در راند دوم، الکس پریرا را ناکاوت کرد و کمربند قهرمانی موقت سنگینوزن را به دست آورد. این رویداد در نهایت با آتشبازی در آسمان کاخ سفید به پایان رسید.