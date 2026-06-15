برای نخستین بار در تاریخ، محل سکونت رییس‌جمهوری آمریکا به صحنه نبرد در قفس تبدیل شد. این رویداد با حضور بیش از ۴ هزار تماشاگر، از جمله دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، و مقام‌های ارشد کابینه برگزار شد و حاضران هم‌زمان با جشن تولد ۸۰ سالگی ترامپ، سرود «تولدت مبارک» را برای او خواندند.

در مبارزه اصلی این شب، جاستین گیچی با شکست ایلیا توپوریا، قهرمان بدون شکست این وزن، کمربند قهرمانی سبک‌وزن یو‌اف‌سی را به دست آورد.

ضربات سنگین گیچی در راند سوم چهره توپوریا را غرق در خون کرد و در نهایت در راند چهارم، با پرتاب حوله از سوی تیم توپوریا، مبارزه با ناک‌اوت فنی به سود گیچی پایان یافت. ترامپ پس از این پیروزی وارد قفس شد و به گیچی تبریک گفت.

در دیگر مبارزه مهم، سیریل گان فرانسوی با یک ضربه راست سنگین در راند دوم، الکس پریرا را ناک‌اوت کرد و کمربند قهرمانی موقت سنگین‌وزن را به دست آورد. این رویداد در نهایت با آتش‌بازی در آسمان کاخ سفید به پایان رسید.