ایتامار بنگویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل اعلام کرد که این کشور طرف تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی نیست و نباید به چیزی کمتر از برچیدن حزبالله رضایت دهد.
پیش از او یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل گفت بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل به طور شفاف به دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا اعلام کرده نیروهای اسرائیلی از مناطق حائل در لبنان، سوریه و غزه خارج نخواهند شد.
توقف حملات به نیروهای حزبالله مستقر در لبنان، از جمله شروط جمهوری اسلامی برای تفاهم با آمریکا بود.
در یکی از سوررئالترین و تاریخیترین رویدادهای ورزشی جهان، محوطه چمن جنوبی کاخ سفید یکشنبهشب میزبان رویداد بیسابقه «UFC Freedom 250» بود.
برای نخستین بار در تاریخ، محل سکونت رییسجمهوری آمریکا به صحنه نبرد در قفس تبدیل شد. این رویداد با حضور بیش از ۴ هزار تماشاگر، از جمله دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، و مقامهای ارشد کابینه برگزار شد و حاضران همزمان با جشن تولد ۸۰ سالگی ترامپ، سرود «تولدت مبارک» را برای او خواندند.
در مبارزه اصلی این شب، جاستین گیچی با شکست ایلیا توپوریا، قهرمان بدون شکست این وزن، کمربند قهرمانی سبکوزن یوافسی را به دست آورد.
ضربات سنگین گیچی در راند سوم چهره توپوریا را غرق در خون کرد و در نهایت در راند چهارم، با پرتاب حوله از سوی تیم توپوریا، مبارزه با ناکاوت فنی به سود گیچی پایان یافت. ترامپ پس از این پیروزی وارد قفس شد و به گیچی تبریک گفت.
در دیگر مبارزه مهم، سیریل گان فرانسوی با یک ضربه راست سنگین در راند دوم، الکس پریرا را ناکاوت کرد و کمربند قهرمانی موقت سنگینوزن را به دست آورد. این رویداد در نهایت با آتشبازی در آسمان کاخ سفید به پایان رسید.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل گفت که نیروهای این کشور در مناطق امنیتی حائل در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند.
وزیر دفاع اسرائیل گفت که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، این موضوع را بهطور شفاف به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقامهای ارشد آمریکا اعلام کرده است.
کاتز تاکید کرد: «اگر ایران به دلیل رویدادهای لبنان به اسرائیل حمله کند، به آن حمله خواهیم کرد.»
در پی موج تازه حملات هوایی روسیه به شهرهای مختلف اوکراین، دستکم ۹ نفر جان خود را از دست دادند و بیش از ۳۰ تن دیگر زخمی شدند. همزمان، یکی از مهمترین بناهای تاریخی و مذهبی کییف، پایتخت اوکراین، در جریان این حملات بهشدت آسیب دید.
مقامهای اوکراینی صبح دوشنبه ۲۵ خرداد اعلام کردند حملات روسیه به کییف چهار کشته و ۲۳ زخمی بر جای گذاشت.
به گفته مسئولان کییف، پهپادها و موشکهای روسیه چندین ساختمان مسکونی مرتفع را هدف قرار دادند و به زیرساختهای برقرسانی نیز خسارت وارد کردند. در نتیجه این حملات، حدود ۱۴۰ هزار نفر از ساکنان پایتخت با قطع برق مواجه شدند.
خبرگزاری رویترز به نقل از تیمور تکاچنکو، رییس اداره نظامی پایتخت، گزارش داد صومعه تاریخی «پچرسک لاورا کییف» در اثر اصابت مستقیم دچار آتشسوزی شده و آسیبهای جدی دیده است.
این مجموعه مذهبی که در سال ۱۰۵۱ میلادی تاسیس شده، از مهمترین نمادهای فرهنگی و معنوی اوکراین به شمار میرود و در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.
یولیا سویریدنکو، نخستوزیر اوکراین، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، این رویداد را «یورش وحشیانه» به مردم و میراث کشورش توصیف کرد.
همچنین آندری سیبیها، وزیر امور خارجه اوکراین، اعلام کرد کییف بلافاصله پیگیریهای لازم را در چارچوب یونسکو و دیگر سازوکارهای بینالمللی آغاز خواهد کرد تا «پاسخهای فوری و مناسب به این وحشیگری دولتی» ارائه شود.
این سنگینترین حمله هوایی روسیه به پایتخت اوکراین طی دو هفته گذشته به شمار میرود. شدت این حملات به حدی بود که از ساکنان کییف خواسته شد برای حفظ جان خود به پناهگاه بروند.
پیشتر در جریان حملات روسیه به کییف در ۱۲ خرداد، بیش از ۲۲ نفر کشته و بیش از ۱۰۰ تن دیگر مجروح شدند.
حملات روسیه به خارکیف و سومی
رویترز در ادامه گزارش داد آژیر هشدار حملات هوایی در ساعات اولیه بامداد ۲۵ خرداد در بخش عمدهای از خاک اوکراین به صدا درآمد.
به گفته ایهور کلیمنکو، وزیر کشور اوکراین، در حمله روسیه به شهر خارکیف، دومین شهر بزرگ این کشور، پنج نفر از نیروهای امداد و نجات کشته و دستکم پنج تن دیگر زخمی شدند.
همچنین مقامهای محلی اعلام کردند در شهر سومی در شمال شرق اوکراین، سه نفر از جمله یک کودک بر اثر حملات روسیه مجروح شدند.
این حملات در حالی صورت گرفت که ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، ۲۴ خرداد از گفتوگوی تلفنی با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، برای بررسی راههای پایان دادن به جنگ خبر داده بود.
این تماس تلفنی پیش از برگزاری اجلاس سران گروه هفت انجام شد. این نشست از ۲۵ تا ۲۷ خرداد در منطقه اویان فرانسه برگزار میشود و جنگ اوکراین یکی از محورهای اصلی آن خواهد بود.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
حملات اوکراین به روسیه
اوکراین در هفتههای اخیر حملات خود را به زیرساختهای صنعتی و انرژی روسیه شدت بخشیده است. اقدامی که کییف آن را بخشی از تلاشها برای کاهش منابع مالی مسکو و تسریع روند پایان جنگ میداند.
رویترز به نقل از یک مقام محلی روسیه نوشت در تازهترین مورد، حمله پهپادی به شهر تولا، از مراکز صنعتی مهم در جنوب مسکو، دستکم سه کشته و سه زخمی بر جای گذاشت.
فرمانده منطقه تولا خبر داد در میان مجروحان، کودکی یکساله نیز دیده میشود.
اوکراین طی عملیات دیگری، دو پل ارتباطی میان شبهجزیره کریمه و مناطق تحت کنترل روسیه را هدف قرار داد.
به گزارش رویترز، این اقدام با هدف مختل کردن مسیرهای تدارکاتی به کریمه صورت گرفت. این در حالی است که گزارشها از کمبود شدید بنزین در کریمه حکایت دارند.
روسیه در سال ۲۰۱۴ این شبهجزیره را به اشغال خود درآورد.
یوهان وادفول، وزیر امور خارجه آلمان، پس از تفاهم اولینه تهران و واشینگتن گفت که تنگه هرمز باید بار دیگر بدون هیچ محدودیتی قابل کشتیرانی شود.
وادفول پیش از دیدار با همتایان اروپایی خود در لوکزامبورگ گفت: «باید روشن شود که تنگه هرمز بدون هیچ محدودیت و عوارضی بار دیگر به روی کشتیرانی باز است.»
ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، بار دیگر از جمهوری اسلامی خواسته که حمایت خود از شبهنظامیان و گروههای نیابتی در منطقه مانند حزبالله لبنان، حوثیهای یمن و دیگر شبهنظامیان مورد حمایت خود را پایان دهد.
این تقاضا در چارچوب تلاشهای دیپلماتیک فرانسه برای ثبات منطقهای مطرح شده و با تاکید بر لزوم «تغییر اساسی رفتار» تهران همراه است.
بارو ایران را «نیروی بیثباتکننده» منطقه توصیف کرده و گفته برنامه هستهای، موشکی و حمایت از این گروهها تهدیدی برای کشورهای خاورمیانه و حتی اروپا محسوب میشود.