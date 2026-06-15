این خبرگزاری در گزارشی که شامگاه دوشنبه ۲۵ خرداد، تقریبا ۲۴ ساعت پس از اعلام امضای اولیه یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، منتشر شد، به نقل از این مقام ارشد اسرائیلی نوشت توافق مقدماتی برای اسرائیل وحشتناک استو هیچ‌کس در رهبری اسرائیل، از نخست‌وزیر گرفته تا رییس ستاد کل ارتش، نگاه دیگری به آن ندارد.»

مقام‌های اسرائیلی به رویترز گفتند احتمال می‌دهند دوره ۶۰ روزه مذاکرات درباره شرط‌های مد نظر طرفین و رسیدن به یک توافق نهایی تمدید شود و در حالی که نگرانی‌های اسرائيل همچنان به قوت خود باقی است، دست این کشور برای اقدام نظامی نیز بسته بماند.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در ماه‌های گذشته بارها بر سر مساله ایران درگیر شده‌اند.

چندی پیش ترامپ در یک تماس تلفنی، نتانیاهو را «لعنتی دیوانه» توصیف کرد و به او دستور داد در زمانی که آمریکا در پی دستیابی به توافق با ایران بود، به بیروت حمله نکند.

نتانیاهو آن روز حملات را لغو کرد، اما یک هفته بعد به حومه جنوبی بیروت حمله کرد. این اقدام اسرائیل، حملات تلافی‌جویان جمهوری اسلامی را به دنبال داشت و در نهایت ترامپ با نوشتن یک پست در شبکه اجتماعی تروث سوشال هر دو طرف را توبیخ کرد.

چند ساعت پیش از اعلام توافق موقت، در حالی که ترامپ بر قریب‌الوقوع بودن امضای یادداشت تفاهم در روز تولدش تاکید داشت، اسرائیل بار دیگر پایتخت لبنان را هدف قرار داد . ترامپ نیز در پستی که از خشم او بابت حملات اسرائیل حکایت داشت، راکت‌های شلیک‌شده از سوی لبنان به اسرائیل را «کوچک و بی‌اهمیت» توصیف کرد .

هرچند نتانیاهو در ماه‌های گذشته بارها بر هم‌سویی و توافق خود با رییس‌جمهوری آمریکا تاکید کرده بود، اما دوشنبه ۲۵ خرداد در یک نشست رسانه‌ای در اورشلیم اذعان کرد که او و ترامپ گاهی اختلاف نظر داشته‌اند.

او گفت: «ترامپ رییس‌جمهوری ایالات متحده است، من نخست‌وزیر اسرائیلم. ما بیشتر وقت‌ها هم‌نظریم و البته زمان‌هایی هم هست که این توافق نظر کمتر است. من مسئول منافع امنیتی اسرائیل هستم.»

دن شاپیرو، سفیر پیشین آمریکا در اسرائیل و پژوهشگر اندیشکده شورای آتلانتیک، این موقعیت را «لحظه‌ای آشکار از واگرایی منافع» خواند و به رویترز گفت: «نتانیاهو تلاش خواهد کرد آشکارا با این تفاهم مخالفت نکند تا وارد درگیری با ترامپ نشود. اما نشان خواهد داد که اسرائیل خود را این توافق ملزم نمی‌داند و حقوق خود را محفوظ می‌دارد.»

روزنامه نیویورک‌پست ساعاتی پس از امضای یادداشت تفاهم در گزارشی از گسترش خشم و نارضایتی از توافق پیشنهادی در طیف‌های مختلف سیاسی اسرائیل خبر داد ؛ به‌ویژه به این دلیل که اسرائیل در مذاکراتی که با هدایت دولت ترامپ میان آمریکا و حکومت ایران جریان داشته، نقش مستقیمی نداشته است.

اسرائیل: به پیمان آمریکا و ایران متعهد نیستیم

انتظار می‌رود یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی، جمعه ۲۸ خرداد در سوئیس امضا شود. هرچند مفاد این یادداشت هنوز روشن نیست، اما مقام‌های پاکستان و جمهوری اسلامی تاکید دارند که این پیمان خواستار توقف دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها، از جمله در لبنان، است.

نتانیاهو گفت اسرائیل نیروهای خود را در جنوب لبنان حفظ خواهد کرد و «آزادی عمل» خود را در برابر حملات حزب‌الله نگه خواهد داشت.

او دوشنبه به خبرنگاران گفت: «ایران می‌خواست ما از آنجا عقب‌نشینی کنیم، اما من محکم ایستادم.» او افزود: «ما آزادی عمل خود را حفظ می‌کنیم و منطقه امنیتی را برای حفاظت از شهروندان شمالی اسرائیل نگه می‌داریم.»

توافق موقت، تنگه هرمز، گلوگاه نفتی مهم جهان، را دوباره باز خواهد کرد، در حالی که سرنوشت برنامه هسته‌ای تهران قرار است در دوره‌ای ۶۰ روزه از مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی تعیین تکلیف شود.

دو موضوع دیگر که نتانیاهو و ترامپ هر دو در آغاز جنگ به‌عنوان دلایل توجیهی آن مطرح کرده بودند، یعنی مهار برنامه موشکی جمهوری اسلامی و پایان دادن به حمایت تهران از گروه‌های مسلح منطقه‌ای، ظاهرا در دستور کار گفت‌وگوها قرار ندارد.

سه مقام اسرائیلی به رویترز گفتند اسرائیل بسیار محتمل می‌داند که پیمان ۶۰ روزه به ۹۰ روز تمدید شود و آمریکا در حالی که درباره توافقی گسترده‌تر مذاکره می‌کند، استقرار دارایی‌های نظامی خود را در منطقه حفظ کند.

دو مقام اسرائیلی دیگر نیز به این رسانه گفتند اسرائیل هفته گذشته، زمانی که ترامپ نخستین بار گفت توافق با ایران نزدیک است، غافلگیر شد. آنها اذعان کردند که اسرائیل در اثرگذاری بر مذاکرات موفقیت چندانی نداشته است.