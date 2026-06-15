ترامپ: متن توافق ایران پس از جمعه منتشر خواهد شد
رییسجمهوری ایالات متحده دوشنبه اعلام کرد که توافق با ایران امضا شده و متن توافق حاصل شده با ایران پس از مراسم امضای رسمی در جمعه منتشر خواهد شد.
دونالد ترامپ که در هنگام ورود به اویان در فرانسه، برای شرکت در نشست گروه هفت صحبت میکرد، همچنین گفت تنگه هرمز تا جمعه بهطور کامل باز خواهد شد.
ترامپ در کنار امانوئل مکرون، رییسجمهور فرانسه، گفت مشخص نیست آیا در مراسم روز جمعه که قرار است در ژنو برگزار شود شرکت خواهد کرد یا نه، اما معاون رییسجمهور آمریکا، جیدی ونس، در آن حضور خواهد داشت.
او گفت: «توافق کاملا امضا شده است. و همانطور که میدانید تنگه اکنون تا حدی باز شده است. روز جمعه کاملا باز خواهد شد.»
ونس پیشتر گفته بود این توافق یکشنبه بهصورت دیجیتالی امضا شده و هیچگونه بودجهای آزاد نشده است.
در پاسخ به این سؤال که متن یادداشت تفاهم چه زمانی منتشر خواهد شد، ترامپ گفت: «احتمالا خیلی زود. بعد از جمعه... فکر میکنم در آینده بسیار نزدیک.»
ترامپ همچنین گفت هرگونه کاهش تحریمها علیه تهران «به رفتار ایران بستگی دارد. اگر آنها کاری را که باید انجام دهند انجام دهند، این روند آغاز خواهد شد.»