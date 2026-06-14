شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «پس از گفت‌وگوهای فشرده، خرسندیم اعلام کنیم که توافق صلح میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است. هر دو طرف توقف فوری و دائمی عملیات نظامی در تمامی جبهه‌ها، از جمله در لبنان را اعلام کرده‌اند.»

او نوشت: «مراسم رسمی امضای این توافق جمعه ۱۹ ژوئن [۲۹ خرداد] در سوئیس برگزار خواهد شد.»

شریف در ادامه از ایالات متحده و جمهوری اسلامی «به خاطر تعهدشان به یافتن راهکاری دیپلماتیک برای این مناقشه» و همچنین از تلاش میانجیگرانه قطر و «کمک‌های بی‌دریغ» عربستان سعودی و ترکیه تشکر کرد.

او نوشت: «با حاصل شدن این توافق، میانجی‌ها مجموعه‌ای از نشست‌ها را در هفته جاری تسهیل خواهند کرد. این گفت‌گوهای پیش از اجرا، پایه‌ای برای مذاکرات فنی و مراسم رسمی امضا بنا خواهد کرد.»