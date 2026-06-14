استرالیا ۲-۰ ترکیه؛ نسل پرستاره ترکیه با شکست شروع کرد
تیم فوتبال استرالیا در اولین بازی خود از گروه D جام جهانی با نتیجه ۲-۰ ترکیه را شکست داد. در این بازی ایرانکوندا و کانر مکتالف برای استرالیا گلزنی کردند.
تیم فوتبال استرالیا در اولین بازی خود از گروه D جام جهانی با نتیجه ۲-۰ ترکیه را شکست داد. در این بازی ایرانکوندا و کانر مکتالف برای استرالیا گلزنی کردند.
این بازی در ورزشگاه ونکوور برگزار شد و ژسوس نوئل ونزوئلایی قضاوت این بازی را برعهده داشت.
تیم ملی ترکیه درحالی در این بازی شکست خورد که بازیکنانی همچون آردا گولر و هاکان چالهاناوغلو و سایر ستارههایش را در ترکیب داشت.
در این بازی آردا گولر یک ضربه ایستگاهی زد که توسط دروازهبان استرالیا مهار شد.
در دیگر بازی این گروه آمریکا با نتیجه ۴-۱ پاراگوئه را شکست داده بود.
تیم ملی اسکاتلند در نخستین دیدار خود در جام جهانی، با تکگل جان مکگین برابر هائیتی به پیروزی رسید و با سه امتیاز در صدر گروه C قرار گرفت. این دیدار در ورزشگاه بوستون برگزار شد و بازگشت هر دو تیم به جام جهانی پس از دههها دوری را رقم زد.
اسکاتلند که آخرین بار در جام جهانی ۱۹۹۸ حضور داشت، در دقیقه ۲۸ به گل رسید. جان مکگین با استفاده از فرصت بهدستآمده، تنها گل مسابقه را وارد دروازه هائیتی کرد تا شاگردان استیو کلارک نیمه نخست را با برتری به پایان برسانند.
رقابت در بیشتر زمان بازی نزدیک و متعادل بود. دو تیم در مالکیت توپ و تعداد شوتها عملکردی تقریبا برابر داشتند و هیچیک نتوانستند برتری محسوسی بر دیگری تحمیل کنند.
با این حال، هائیتی در ۱۵ دقیقه پایانی مسابقه کنترل بیشتری بر جریان بازی پیدا کرد و چندین موقعیت خطرناک روی دروازه اسکاتلند ایجاد کرد، اما مهاجمان این تیم نتوانستند از فرصتهای خود استفاده کنند و گل تساوی را به ثمر برسانند.
در نهایت مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سود اسکاتلند به پایان رسید؛ نتیجهای که باعث شد این تیم با سه امتیاز در صدر گروه C قرار بگیرد. ساعاتی پیش از این مسابقه، دیدار دیگر این گروه میان برزیل و مراکش با تساوی یک بر یک خاتمه یافته بود.
این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت ویژهای داشت. هائیتی در تنها حضور قبلی خود در جام جهانی، در سال ۱۹۷۴، هر سه دیدار مرحله گروهی را واگذار کرده و حذف شده بود. اسکاتلند نیز در همان دوره و سپس در هر هشت حضور خود در جام جهانی، از جمله آخرین حضورش در سال ۱۹۹۸، نتوانسته بود از مرحله گروهی صعود کند.
پیروزی برابر هائیتی شانس اسکاتلند را برای تاریخسازی و راهیابی به مراحل حذفی افزایش داده است؛ هرچند این تیم هنوز باید با برزیل و مراکش، دو تیم حاضر در جمع ۱۰ تیم برتر ردهبندی فیفا، روبهرو شود. هائیتی نیز برای حفظ امیدهای صعود خود ناچار است در دیدارهای آینده امتیاز کسب کند.
اسکاتلند پیش از آغاز جام جهانی در رتبه ۴۲ و هائیتی در رتبه ۸۳ ردهبندی فیفا قرار داشتند.
در حالی که فیفا نمایش پرچمهای پیش از انقلاب ایران را در ورزشگاههای جام جهانی ممنوع کرده است، نشریه ورزشی اتلاتیک گزارش داد شماری از هواداران موفق شدند این پرچمها را به داخل ورزشگاه لیوایز در کالیفرنیا وارد کنند و در جریان دیدار قطر و سوئیس به نمایش بگذارند.
بر اساس این گزارش، در نیمه نخست مسابقه روز شنبه ۲۳ خرداد در سانتا کلارا، چندین پرچم شیر و خورشید، که تا انقلاب ۱۳۵۷ پرچم رسمی ایران بود، در میان تماشاگران دیده شد. این در حالی است که فیفا پیشتر این نماد را در چارچوب مقررات خود، دارای ماهیتی سیاسی تلقی کرده و نمایش آن را در ورزشگاههای جام جهانی ممنوع کرده بود.
پرچم پیش از انقلاب در سالهای اخیر به یکی از نمادهای اعتراضی بخشی از ایرانیان خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است. این پرچم پیشتر نیز در جریان جام جهانی ۲۰۲۲ و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۴ در قطر در میان تماشاگران دیده شده بود.
اتلاتیک یادآور شده است که فیفا ماه گذشته در پاسخ به پرسشها درباره این پرچم، به آییننامه رفتاری ورزشگاهها استناد کرد؛ مقرراتی که ورود هرگونه نماد، پرچم یا بنر دارای ماهیت سیاسی، توهینآمیز یا تبعیضآمیز را ممنوع میکند.
این نشریه نوشته است که از فیفا و همچنین کمیته برگزارکننده مسابقات در منطقه خلیج سانفرانسیسکو درباره چگونگی ورود این پرچمها به ورزشگاه توضیح خواسته است، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
گزارش همچنین به شکایتی اشاره میکند که این هفته در ایالت کالیفرنیا علیه فیفا ثبت شده است. شاکیان، از جمله سازمان غیرانتفاعی «موسسه صدای آزادی»، استدلال کردهاند که نمایش پرچم شیر و خورشید نوعی «بیان نمادین و سیاسیِ مورد حمایت قانون» است و ممنوعیت آن ناقض آزادی بیان محسوب میشود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ پس از آغاز جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل در ماه اسفند با ابهامهایی روبهرو شده بود. با این حال، کاروان تیم ملی ایران هفته گذشته وارد تیخوانا در مکزیک شد؛ شهری که به عنوان محل استقرار این تیم در طول رقابتها انتخاب شده است.
اتلاتیک همچنین گزارش داد که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پیش از آغاز مسابقات، فهرستی از خواستههای خود را برای تضمین حضور ایران در جام جهانی به فیفا ارائه کرده بود که یکی از آنها «احترام به پرچم ایران» عنوان شده بود.
کریستیانو رونالدو، فوقستاره تمامنشدنی دنیای فوتبال، در حالی در ۴۱ سالگی به همراه تیم ملی پرتغال راهی آمریکا شده که آخرین شانس خود برای جادوانهتر شدن در دنیای فوتبال با قهرمانی در جام جهانی را پیش رو دارد.
برترین گلزن تاریخ بازیهای ملی امیدوار است با ترکیب کمنظیر سلسائو اروپا، پس از پنج قهرمانی در چمپیونزلیگ و پنج بار کسب توپ طلا و ثبت رکوردهای دستنیافتنی پرشمار، در ششمین تجربه خود در جام جهانی، سرانجام مهمترین کاپ طلاییرنگ دنیای ورزش را لمس کند.
۷۲ درصد از مخاطبین در نظرسنجی ایران اینترنشنال ورزشی پیشبینی کردهاند که فوقستاره پرتغالی جام قهرمانی را روی سر خواهد برد.
فوتبال۳۶۰ گزارش داد پس از اختصاص پاداش ۳۵۰ میلیارد تومانی به بازیکنان و مربیان تیم ملی فوتبال، امیر قلعهنویی فدراسیون فوتبال را تهدید کرده در صورتی که پاداش ۱۳۶ میلیارد تومانی، معادل ۸۰۰ هزار دلار را پیش از بازی با نیوزیلند دریافت نکند، در این مسابقه روی نیمکت تیم ملی نمینشیند.
در این گزارش آمده که قلعهنویی حتی زبان تهدید به کار برده و گفته اگر قبل از بازی نخست، مقابل نیوزیلند، این رقم پاداش به حسابش واریز نشود، روی صندلی سرمربیگری تیم ملی نخواهد نشست.
فوتبال۳۶۰ نوشته که از آنجا که قلعهنویی اطمینان خاطر ندارد بعد از جام جهانی همچنان سرمربی تیم ملی باشد، میخواهد قبل از شروع جام، این رقم پاداش را در حسابش داشته باشد.
فدراسیون فوتبال اما با تکذیب این گزارش نوشت: «مطالب منتشرشده در این خصوص صحت نداشته و صرفا در راستای فضاسازی رسانهای و تشویش افکار عمومی است.»
رویترز گزارش داد که جیمز هاردن، گارد تیم بسکتبال کلیولند کاوالیرز، پس از آنکه بامداد شنبه به اتهام نقض قوانین مربوط به حمل سلاح (در سطح تخلف جزئی) بازداشت شده بود، از زندانی در هیوستون آزاد شد.
هاردن ۳۶ ساله در حال عبور از مرکز شهر هیوستون بود که خودروی حامل او و چهار نفر دیگر حدود ساعت ۳:۴۰ بامداد توسط پلیس متوقف شد. بر اساس اسناد دادگاه، زمانی که هاردن با خودروی خود پشت یک وسیله نقلیه دیگر توقف کرد، یکی از ماموران یک قبضه سلاح کمری را در جالیوانی خودروی مرسدس او مشاهده کرد.
طبق اسناد دادگاه، هاردن تایید کرد که سلاح متعلق به اوست و سپس بازداشت و به زندان شهرستان هریس منتقل شد.
او با تودیع وثیقه آزاد شد و قرار است دوشنبه ۱ تیر در دادگاه حاضر شود.
هاردن از زمان ورود به انبیای به عنوان سومین انتخاب درفت ۲۰۰۹، برای تیمهای اوکلاهما سیتی تاندر، هیوستون راکتس، بروکلین نتس، فیلادلفیا سونیسیکسرز، لسآنجلس کلیپرز و کلیولند کاوالیرز بازی کرده است.