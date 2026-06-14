۳۴ عضو مجلس خبرگان رهبری در بیانیهای اعلام کردند: «مطابق بیان علی خامنهای، در موضوع مذاکرات با دشمن امر محرمانه و مخفی وجود ندارد» و «اطلاعرسانی شفاف مسئولان» در این زمینه را مصداق همدلی با مردم دانستند.
به گزارش خبرگزاری مهر، این اعضای مجلس خبرگان رهبری درباره مذاکرات و تفاهم احتمالی واشینگتن و تهران اعلام کردند «فصلالخطاب» در این موضوع، تدابیر مجتبی خامنهای و خطوط قرمز و چارچوب تعیینشده از سوی اوست و هرگونه عدول از این خطوط قرمز «اقدامی نامشروع و غیرقابل پذیرش» خواهد بود.
۳۴ عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به «محاصره دریایی» و حملات اسرائیل به لبنان اعلام کردند وضعیت رویارویی با دشمن همچنان «در وضعیت جنگی» است و «مفهومی به نام آتشبس عملا معنا ندارد.»