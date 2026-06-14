شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع اسرائیلی گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در تلاش است پس از پایان نشست گروه هفت، دیداری فوری با دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، داشته باشد.

به گفته این منبع، نتانیاهو در پی آن است که این دیدار پس از بازگشت ترامپ از نشست گروه هفت در اروپا در ابتدای هفته آینده یا اندکی پس از آن برگزار شود.

این تلاش در شرایطی صورت می‌گیرد که به نظر می‌رسد تنش‌ها بر سر مذاکرات با جمهوری اسلامی و آتش‌بس با حزب‌الله در لبنان افزایش یافته است.