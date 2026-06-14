محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، در واکنش به حمله اسرائیل به اهدافی در جنوب بیروت در شبکه ایکس نوشت: «مجاهدتهای رزمندگان لبنان و دیپلماسی مقتدرانه جمهوری اسلامی حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان را تضمین میکند و بساط دیوانهبازی و جنگافروزی اسرائیل را بر هم خواهد زد، بچرخ تا بچرخیم.»
قالیباف تاکید کرد که هیچیک از ارکان مقاومت را نمیتوان «تک و تنها» قرار داد و حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان حفظ خواهد شد.
لیندزی گراهام، سناتور جمهوریخواه آمریکا، در شبکه ایکس نوشت: «امیدوارم یک راهحل دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ ایران، جلوگیری از توانایی جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هستهای و متوقف کردن حمایت آن از تروریسم در منطقه در دسترس باشد، اما همچنان باید بدانیم با چه طرفی روبهرو هستیم.»
او افزود: «از زمان برقراری آخرین آتشبس، حزبالله حملات خود به اسرائیل را متوقف نکرده و این حملات تا جایی ادامه یافته که برخی مناطق شمال اسرائیل به دلیل حملات مداوم تخلیه شدهاند.»
سناتور گراهام تاکید کرد: «حزبالله از سوی جمهوری اسلامی تامین مالی و هدایت میشود و مسئول ریخته شدن خون بسیاری از آمریکاییهاست. روشن است صرفنظر از هر توافقی که با تهران امضا شود، هدف اعلامشده حزبالله برای نابودی اسرائیل و تبدیل لبنان به یک خلافت، تغییری نکرده است.»
مجید اخوان، سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، در واکنش به گزارشی درباره لغو پروازهای فرودگاههای غرب ایران گفت که محدودیتهای فضای آسمان غرب که از گذشته بود همچنان با محدودیت همراه هستند و اطلاعیهای جدیدی صادر نشده است.
خبرگزاری تسنیم، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، گزارش داده بود که پروازهای فرودگاههای غرب ایران تا اطلاع ثانوی لغو شده است. این رسانه نوشت این تصمیم در پی «شرایط موجود» اتخاذ شده است.
تسنیم جزییات بیشتری درباره علت لغو پروازها یا زمان احتمالی ازسرگیری آنها منتشر نکرد.
همزمان، دادههای پروازی وبسایت فلایترادار در حدود ساعت ۲۲:۱۵ به وقت تهران نشان داد آسمان ایران تقریبا خالی است و تنها یک پرواز از مبدا تهران به سوی شمال غرب در حال حرکت است.
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، یکشنبه ۲۴ خرداد، همزمان با افزایش گمانهزنیها درباره حمله احتمالی جمهوری اسلامی به اسرائیل در واکنش به هدف قرار گرفتن جنوب بیروت، گفت: «پیروزی حزبالله بر اسرائیل در راه است.»
قاآنی نوشت: «مردم دنیا، استقلال لبنان را با عظمت فداکاری حزبالله میشناسند نه با وابستگی بعضی حکمرانان.»
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همچنین افزود: «همه دنیا با چشمان بازتر نگاه کنند، پیروزی مقاومت عظیم حزبالله قهرمان بر اسرائیل در راه است.»
او در این پیام به جزییات بیشتری درباره اظهارات خود اشاره نکرد.
سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، گفت نمایندگان مجلس اصرار دارند هرگونه «توافق احتمالی» جمهوری اسلامی و آمریکا مطابق قانون اساسی به مجلس ارائه شود.
او در مصاحبه با وبسایت خانه ملت افزود که این توافق باید پس از بررسیهای کارشناسی و قانونی به تصویب برسد.
او گفت: «اجازه نخواهیم داد همان رویهای که در فرآیند بررسی برجام در مجلس طی شد، دوباره تکرار شود.»
نوید محبی، تحلیلگر سیاسی، به ایران اینترنشنال گفت: «حملات امروز اسرائیل به ضاحیه و تاخیر در امضای تفاهمنامه احتمالی میان آمریکا و جمهوری اسلامی نشان میدهد که اسرائیل از این مساله رضایت ندارد و کنترل رفتار اسرائیل نیز برای آمریکا کار آسانی نخواهد بود.»
او افزود: «حتی در صورت امضای این تفاهمنامه، اسرائیل تلاش خواهد کرد روند توافق را مختل کند.»