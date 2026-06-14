لیندزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه آمریکا، در شبکه ایکس نوشت: «امیدوارم یک راه‌حل دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ ایران، جلوگیری از توانایی جمهوری اسلامی برای تولید سلاح هسته‌ای و متوقف کردن حمایت آن از تروریسم در منطقه در دسترس باشد، اما همچنان باید بدانیم با چه طرفی روبه‌رو هستیم.»

او افزود: «از زمان برقراری آخرین آتش‌بس، حزب‌الله حملات خود به اسرائیل را متوقف نکرده و این حملات تا جایی ادامه یافته که برخی مناطق شمال اسرائیل به دلیل حملات مداوم تخلیه شده‌اند.»

سناتور گراهام تاکید کرد: «حزب‌الله از سوی جمهوری اسلامی تامین مالی و هدایت می‌شود و مسئول ریخته شدن خون بسیاری از آمریکایی‌هاست. روشن است صرف‌نظر از هر توافقی که با تهران امضا شود، هدف اعلام‌شده حزب‌الله برای نابودی اسرائیل و تبدیل لبنان به یک خلافت، تغییری نکرده است.»