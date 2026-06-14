تاج ادامه داد: «ما پرچم رسمی کشورمان را به فیفا اعلام کرده‌ایم و این نهاد نیز برای رفع مشکلات همکاری‌های خوبی داشته است.»

در روزهای اخیر، شماری از ایرانیان خارج از کشور به‌ویژه در آمریکا، تلاش کرده‌اند با روش‌های مختلف به تصمیم فیفا در خصوص ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاه‌های جام جهانی اعتراض کنند و راه‌هایی برای نمایش آن در جریان مسابقات بیابند.

این در حالی است که شماری از هواداران ایرانی موفق شدند پرچم‌ شیروخورشید را به داخل ورزشگاه لیوایز در کالیفرنیا وارد کنند و در جریان دیدار قطر و سوئیس به نمایش بگذارند.

مدیران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در جلسه‌ای که با مدیران فیفا داشتند، از آنها درخواست کردند تا از ورود پرچم‌های شیر و خورشید به استادیوم‌های جام جهانی جلوگیری کنند و فیفا محدودیت‌هایی برای ورود پرچم شیروخورشید به ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات اعمال کرده است.