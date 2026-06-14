مهدی تاج: آمریکا به پروتکلهای فیفا و موضوع پرچم شیروخورشید پایبند نبوده است
مهدی تاج، در گفتگویی در حاشیه تمرین تیم ملی درباره احتمال حضور ایرانیان با پرچم شیروخورشید در بازی با نیوزلند گفت: «فیفا مسئول اجرای پروتکلهاست. البته دولت آمریکا در برخی موارد به این پروتکلها پایبند نبوده. یکی از این موارد، موضوع استفاده از پرچم رسمی کشورها در ورزشگاههاست.»
تاج ادامه داد: «ما پرچم رسمی کشورمان را به فیفا اعلام کردهایم و این نهاد نیز برای رفع مشکلات همکاریهای خوبی داشته است.»
در روزهای اخیر، شماری از ایرانیان خارج از کشور بهویژه در آمریکا، تلاش کردهاند با روشهای مختلف به تصمیم فیفا در خصوص ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاههای جام جهانی اعتراض کنند و راههایی برای نمایش آن در جریان مسابقات بیابند.
این در حالی است که شماری از هواداران ایرانی موفق شدند پرچم شیروخورشید را به داخل ورزشگاه لیوایز در کالیفرنیا وارد کنند و در جریان دیدار قطر و سوئیس به نمایش بگذارند.
مدیران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در جلسهای که با مدیران فیفا داشتند، از آنها درخواست کردند تا از ورود پرچمهای شیر و خورشید به استادیومهای جام جهانی جلوگیری کنند و فیفا محدودیتهایی برای ورود پرچم شیروخورشید به ورزشگاههای محل برگزاری مسابقات اعمال کرده است.
تیم بسکتبال نیویورک نیکس با پیروزی ۹۴ بر ۹۰ مقابل سنآنتونیو اسپرز در بازی پنجم فینال و پیروزی ۴ بر یک در مجموع سری، پس از ۵۳ سال بار دیگر قهرمان NBA شد. این تیم در هر چهار پیروزی خود از اختلافی دو رقمی بازگشت و در بازی پنجم نیز عقبافتادگی ۱۶ امتیازی را جبران کرد.
نیکس در این فصل هر چهار فرصت قهرمانی خود را در بازیهای خارج از خانه با پیروزی به پایان رساند. با این حال، حضور هزاران هوادار نیویورک در تگزاس باعث شده بود جو ورزشگاه چندان شبیه یک بازی خارج از خانه نباشد.
نیکس در بازی چهارم نیز با جبران اختلاف ۲۹ امتیازی و پیروزی ۱۰۷ بر ۱۰۶ با ضربه اوجی آنونوبی در ۱.۲ ثانیه پایانی، بزرگترین بازگشت تاریخ فینال NBA را رقم زده بود.
در بازی پنجم، اسپرز مانند مسابقات قبلی با اختلافی دو رقمی پیش افتاد و در مقطعی از نیمه نخست ۱۶ امتیاز برتری داشت. نیکس ۱۶ شوت از ۱۸ تلاش نخست خود را از دست داد و تا مدتی حتی تعداد بلاکهای ومبانیاما از تعداد گلهای زده نیکس بیشتر بود.
با این حال، نیویورک با یک روند ۲۲ بر ۹ اختلاف را کاهش داد و در نهایت در نیمه دوم بازی را در اختیار گرفت.
تیم فوتبال استرالیا در اولین بازی خود از گروه D جام جهانی با نتیجه ۲-۰ ترکیه را شکست داد. در این بازی ایرانکوندا و کانر مکتالف برای استرالیا گلزنی کردند.
این بازی در ورزشگاه ونکوور برگزار شد و ژسوس نوئل ونزوئلایی قضاوت این بازی را برعهده داشت.
تیم ملی ترکیه درحالی در این بازی شکست خورد که بازیکنانی همچون آردا گولر و هاکان چالهاناوغلو و سایر ستارههایش را در ترکیب داشت.
در این بازی آردا گولر یک ضربه ایستگاهی زد که توسط دروازهبان استرالیا مهار شد.
دقایق پایانی نیز با حملات پراکنده ترکیه همراه بود، اما انسجام خط دفاعی استرالیا و عملکرد مطمئن دروازهبان این تیم اجازه بازگشت به حریف نداد. در نهایت، استرالیا با وجود مالکیت کمتر، با فوتبال مستقیم و استفاده حداکثری از فرصتهایش به یک پیروزی ارزشمند ۲ بر صفر دست یافت.
در دیگر بازی این گروه آمریکا با نتیجه ۴-۱ پاراگوئه را شکست داده بود.
تیم ملی اسکاتلند در نخستین دیدار خود در جام جهانی، با تکگل جان مکگین برابر هائیتی به پیروزی رسید و با سه امتیاز در صدر گروه C قرار گرفت. این دیدار در ورزشگاه بوستون برگزار شد و بازگشت هر دو تیم به جام جهانی پس از دههها دوری را رقم زد.
اسکاتلند که آخرین بار در جام جهانی ۱۹۹۸ حضور داشت، در دقیقه ۲۸ به گل رسید. جان مکگین با استفاده از فرصت بهدستآمده، تنها گل مسابقه را وارد دروازه هائیتی کرد تا شاگردان استیو کلارک نیمه نخست را با برتری به پایان برسانند.
رقابت در بیشتر زمان بازی نزدیک و متعادل بود. دو تیم در مالکیت توپ و تعداد شوتها عملکردی تقریبا برابر داشتند و هیچیک نتوانستند برتری محسوسی بر دیگری تحمیل کنند.
با این حال، هائیتی در ۱۵ دقیقه پایانی مسابقه کنترل بیشتری بر جریان بازی پیدا کرد و چندین موقعیت خطرناک روی دروازه اسکاتلند ایجاد کرد، اما مهاجمان این تیم نتوانستند از فرصتهای خود استفاده کنند و گل تساوی را به ثمر برسانند.
در نهایت مسابقه با نتیجه یک بر صفر به سود اسکاتلند به پایان رسید؛ نتیجهای که باعث شد این تیم با سه امتیاز در صدر گروه C قرار بگیرد. ساعاتی پیش از این مسابقه، دیدار دیگر این گروه میان برزیل و مراکش با تساوی یک بر یک خاتمه یافته بود.
این مسابقه برای هر دو تیم اهمیت ویژهای داشت. هائیتی در تنها حضور قبلی خود در جام جهانی، در سال ۱۹۷۴، هر سه دیدار مرحله گروهی را واگذار کرده و حذف شده بود. اسکاتلند نیز در همان دوره و سپس در هر هشت حضور خود در جام جهانی، از جمله آخرین حضورش در سال ۱۹۹۸، نتوانسته بود از مرحله گروهی صعود کند.
پیروزی برابر هائیتی شانس اسکاتلند را برای تاریخسازی و راهیابی به مراحل حذفی افزایش داده است؛ هرچند این تیم هنوز باید با برزیل و مراکش، دو تیم حاضر در جمع ۱۰ تیم برتر ردهبندی فیفا، روبهرو شود. هائیتی نیز برای حفظ امیدهای صعود خود ناچار است در دیدارهای آینده امتیاز کسب کند.
اسکاتلند پیش از آغاز جام جهانی در رتبه ۴۲ و هائیتی در رتبه ۸۳ ردهبندی فیفا قرار داشتند.
در حالی که فیفا نمایش پرچمهای پیش از انقلاب ایران را در ورزشگاههای جام جهانی ممنوع کرده است، نشریه ورزشی اتلاتیک گزارش داد شماری از هواداران موفق شدهاند این پرچمها را به داخل ورزشگاه لیوایز در کالیفرنیا وارد کنند و در جریان دیدار روز گذشته قطر و سوئیس به نمایش بگذارند.
بر اساس این گزارش، در نیمه نخست مسابقه روز شنبه ۲۳ خرداد در سانتا کلارا، چندین پرچم شیر و خورشید، که تا انقلاب ۱۳۵۷ پرچم رسمی ایران بود، در میان تماشاگران دیده شد.
همچنین ویدیوهای منتشر شده در فضای مجازی لحظه نمایش این پرچم را نشان میدهد.
این در حالی است که فیفا پیشتر این نماد را در چارچوب مقررات خود، دارای ماهیتی سیاسی تلقی کرده و نمایش آن را در ورزشگاههای جام جهانی ممنوع کرده بود.
پرچم پیش از انقلاب در سالهای اخیر به یکی از نمادهای اعتراضی بخشی از ایرانیان خارج از کشور علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
این پرچم پیشتر نیز در جریان جام جهانی ۲۰۲۲ و جام ملتهای آسیا ۲۰۲۴ در قطر در میان تماشاگران دیده شده بود.
اتلاتیک یادآور شده است که فیفا ماه گذشته در پاسخ به پرسشها درباره این پرچم، به آییننامه رفتاری ورزشگاهها استناد کرد؛ مقرراتی که ورود هرگونه نماد، پرچم یا بنر دارای ماهیت سیاسی، توهینآمیز یا تبعیضآمیز را ممنوع میکند.
این نشریه نوشته است که از فیفا و همچنین کمیته برگزارکننده مسابقات در منطقه خلیج سانفرانسیسکو درباره چگونگی ورود این پرچمها به ورزشگاه توضیح خواسته است، اما هنوز پاسخی دریافت نکرده است.
گزارش همچنین به شکایتی اشاره میکند که این هفته در ایالت کالیفرنیا علیه فیفا ثبت شده است. شاکیان، از جمله سازمان غیرانتفاعی «موسسه صدای آزادی»، استدلال کردهاند که نمایش پرچم شیر و خورشید نوعی «بیان نمادین و سیاسیِ مورد حمایت قانون» است و ممنوعیت آن ناقض آزادی بیان محسوب میشود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ پس از آغاز جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل در ماه اسفند با ابهامهایی روبهرو شده بود. با این حال، کاروان تیم ملی ایران هفته گذشته وارد تیخوانا در مکزیک شد؛ شهری که به عنوان محل استقرار این تیم در طول رقابتها انتخاب شده است.
اتلاتیک همچنین گزارش داد که فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی پیش از آغاز مسابقات، فهرستی از خواستههای خود را برای تضمین حضور ایران در جام جهانی به فیفا ارائه کرده بود که یکی از آنها «احترام به پرچم ایران» عنوان شده بود.
تیم ملی فوتبال برزیل در نخستین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه یک بر یک برابر مراکش به تساوی رسید. اسماعیل سایبری برای مراکش و وینیسیوس جونیور برای برزیل در این مسابقه گلزنی کردند تا دو تیم با یک امتیاز در انتظار نتیجه بازی اسکاتلند و هائیتی باشند.
برخلاف انتظارات در شروع مسابقه مراکش نمایش بهتری داشت و با فشار روی دروازه آلیسون، در دقیقه ۲۱ توسط ستاره آیندهوون به گل اول بازی رسید.
این خوشحالی اما ۱۱ دقیقه بیشتر دوام نیاورد و فوقستاره رئال مادرید بار دیگر زیر نظر آنچلوتی درخشید و به زیبایی گل تساوی سلسائو را به ثمر رساند تا پرافتخارترین تیم جهان برابر تیم چهارم جام جهانی قطر شکست نخورد.
آنچلوتی، معجزهگر نبود
کارلو آنچلوتی معجزهگر نیست؛ این واقعیتی بود که در نخستین مسابقه برزیل در جام جهانی ۲۰۲۶ آشکار شد. پس از آنکه اسماعیل صیباری با گلی تماشایی مراکش را پیش انداخت، سرمربی برزیل برای جلوگیری از یک شکست شرمآور به درخشش وینیسیوس جونیور نیاز داشت.
در بخش زیادی از نیمه نخست این مسابقه جذاب، که امیدوارکننده برای ادامه رقابتها بود، برزیل در تعقیب حریف قرار داشت. کاسمیرو و برونو گیمارش برای مهار خط میانی مراکش که ایوب بوعدی ۱۸ ساله در آن درخشید، با مشکل روبهرو بودند.
پس از آنکه میدان تایمز نیویورک در شب پیش از مسابقه به صحنه حضور پرشمار هواداران دو تیم تبدیل شده بود، این وینیسیوس بود که به هواداران برزیل دلیلی برای خوشحالی داد. مهاجم رئال مادرید که بارها به دلیل ناتوانی در تکرار عملکرد باشگاهیاش در تیم ملی مورد انتقاد قرار گرفته، گل تساوی را به ثمر رساند.
این تنها دهمین گل وینیسیوس برای سلسائو در پنجاهمین بازی ملیاش بود. با توجه به ادامه غیبت نیمار به دلیل مصدومیت ساق پا، آنچلوتی به خوبی میداند که امیدهای برزیل برای کسب ششمین قهرمانی جهان تا حد زیادی به این مهاجم وابسته است.
برزیل همچنان از کیفیت بالایی برخوردار است، اما در برخی پستها ضعفهای آشکاری دارد. مراکش که در سال ۲۰۲۲ نخستین تیم آفریقایی حاضر در نیمهنهایی جام جهانی شد و بار دیگر توانایی پیشروی در این تورنمنت را دارد، از این ضعفها نهایت استفاده را برد و حتی در دقایق پایانی تا آستانه پیروزی پیش رفت؛ زمانی که آلیسون مرتکب اشتباهی شد.
برزیل پس از تغییرات تاکتیکی آنچلوتی در نیمه دوم عملکرد بهتری داشت، اما سرمربی ایتالیایی بهخوبی میداند که هنوز کار زیادی برای تبدیل شدن به مدعی قهرمانی در پیش دارد.
آنچلوتی پس از مسابقه گفت: «باید بهتر شویم. این مسابقه، بهویژه در ابتدای کار، بسیار دشوار بود. تیم کمی مضطرب بود و فشار روانی روی بازیکنان دیده میشد. باید عملکردمان را دوباره ارزیابی کنیم. اما نباید ناامید شویم؛ هیچ تیمی بر اساس مسابقه نخست قهرمان جام جهانی نمیشود.»
محمد وهبی، سرمربی مراکش، در ماه مارس جانشین ولید الرکراکی شد؛ مربیای که سال گذشته قهرمان جام جهانی زیر ۲۰ سال شده بود. او پیش از مسابقه وعده داده بود تیمش همان روند موفق جام جهانی قطر را ادامه خواهد داد.
ایوب بوعدی، هافبک جوانی که تنها چند هفته پیش تصمیم گرفت به جای فرانسه برای مراکش بازی کند، در چهارمین بازی ملی خود نمایشی فراتر از سن ۱۸ سالگیاش ارائه داد و یکی از ستارههای زمین بود.
وهبی گفت: «بازیکنان ناراحت هستند چون میخواستند پیروز شوند. در نیمه دوم ریتم بازی ما افت کرد، اما مقابل تیمی با این کیفیت، چنین چیزی قابل درک است.»
از زمان حذف برزیل در جام جهانی قطر، بیش از ۹۰ بازیکن مختلف به تیم ملی این کشور دعوت شدهاند، هرچند آنچلوتی از زمان آغاز کارش ثبات بیشتری در انتخاب بازیکنان داشته است.
با این حال، تصمیم او برای استفاده از روژه ایبانیز در پست دفاع راست با تردیدهایی همراه بود؛ زیرا این بازیکن معمولا در مرکز خط دفاع بازی میکند و مراکش از همان ابتدا این نقطه ضعف را هدف قرار داد.
نصیر مزراوی بارها از سمت چپ نفوذ کرد و نیل العیناوی نیز یکی از نخستین موقعیتهای مسابقه را خلق کرد. برزیل تا مدتها نتوانست ریتم بازی خود را پیدا کند.
تنها جرقه این تیم زمانی بود که وینیسیوس فضایی در جناح چپ ایجاد کرد و ایگور تیاگو را صاحب موقعیت کرد، اما مهاجم برنتفورد ضربه سر خود را به شکلی ضعیف از دست داد.
آنچلوتی در گرمای شدید نیوجرسی بیشتر زمان نیمه نخست را ایستاده کنار زمین سپری کرد و بدترین نگرانی او با درخشش براهیم دیاز به واقعیت تبدیل شد.
در شرایطی که به نظر نمیرسید خطری وجود داشته باشد، مهاجم رئال مادرید توپ را در نیمه زمین خودی دریافت کرد و با یک پاس استثنایی اسماعیل صیباری را در موقعیت گل قرار داد. صیباری نیز با ضربهای نرم توپ را از بالای سر آلیسون عبور داد و مراکش را پیش انداخت؛ گلی که کاملا شایسته آن بود.
اگر اشرف حکیمی در حمله بعدی به جای شوت زدن به دیاز پاس میداد، شرایط میتوانست برای برزیل حتی بدتر شود.
اما درست زمانی که برزیل تحت فشار قرار داشت، وینیسیوس به کمک تیمش آمد. او پاس برونو گیمارش را در کنار خط دریافت کرد، پس از عبور از نیل العیناوی از زاویهای بسته توپ را از کنار یاسین بونو وارد دروازه کرد و گل تساوی را به ثمر رساند. صدای نفس راحت هواداران برزیل در ورزشگاه بهوضوح شنیده میشد.
در واپسین لحظات نیمه نخست، بونو با واکنشی تماشایی ضربه والی لوکاس پاکتا را دفع کرد. در همان نیمه کاسمیرو و ایبانیز نیز کارت زرد گرفتند.
هر دو بازیکن در آغاز نیمه دوم تعویض شدند؛ اقدامی که نشان میداد آنچلوتی به اشتباه خود در انتخاب ترکیب اولیه پی برده است. فابینیو و دانیلو وارد زمین شدند و ساختار برزیل منظمتر شد؛ تغییری که مراکش را عقب راند.
یک پرتاب اوت سریع نزدیک بود برای برزیل گل به همراه داشته باشد، اما بونو بار دیگر در برابر ایگور تیاگو ایستادگی کرد.
آنچلوتی در نیم ساعت پایانی ماتئوس کونیا، مهاجم منچستریونایتد، را نیز به زمین فرستاد، اما مراکش همچنان مقاومت میکرد.
سه تعویض همزمان محمد وهبی، که به خروج براهیم دیاز منجر شد، این تصور را ایجاد کرد که سرمربی مراکش از کسب یک امتیاز رضایت دارد.
در دقایق پایانی این برزیل بود که برای گل پیروزی فشار بیشتری وارد کرد. بهترین فرصت را لوئیس هنریکه، دیگر بازیکن تعویضی، در ۱۰ دقیقه وقت اضافه به دست آورد، اما یاسین بونو بار دیگر واکنشی درخشان نشان داد و مانع گلزنی شد.
شاید مربیگری در فوتبال ملی آنقدرها هم آسان نباشد.