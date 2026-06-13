یحیی گلمحمدی سرمربی تیم فوتبال دهوک عراق شد
رسانههای ایران خبر دادند که یحیی گلمحمدی، سرمربی پیشین پرسپولیس و فولاد با باشگاه دهوک عراق برای هدایت این تیم به توافق رسیده و فصل آینده در لیگ عراق مربیگری خواهد کرد.
رسانههای ایران خبر دادند که یحیی گلمحمدی، سرمربی پیشین پرسپولیس و فولاد با باشگاه دهوک عراق برای هدایت این تیم به توافق رسیده و فصل آینده در لیگ عراق مربیگری خواهد کرد.
او هفته گذشته به دعوت مدیران دهوک به کردستان عراق سفر کرد و پس از بررسی امکانات باشگاه، شرایط مالی و زیرساختهای آن، مذاکرات نهایی را انجام داد.
گلمحمدی قرار است طی ۲۴ ساعت آینده برای نهایی کردن قرارداد به عراق سفر کند. در این میان، باشگاه اربیل نیز خواهان جذب او بود، اما سرمربی سابق پرسپولیس در نهایت دهوک را انتخاب کرد.
گلمحمدی پس از جدایی توافقی از فولاد در دیماه، پیشنهادهایی از برخی تیمهای لیگ برتر ایران داشت، اما مذاکرات به نتیجه نرسید.
دهوک فصل گذشته در رده دهم لیگ عراق قرار گرفت و گلمحمدی در مذاکرات خود تاکید کرده که تبدیل این تیم به مدعی قهرمانی نیازمند زمان و حمایت کامل باشگاه است. او در مقطعی نسبت به حضور در فوتبال عراق تردید داشت، اما در نهایت با بهبود شرایط پیشنهادی باشگاه، با این پروژه موافقت کرد.
سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک، با اشاره به حضور تیم ملی در جام جهانی به رسانه آمریکایی پولیتیکو گفت: «برخی معتقدند ایران نباید در این رقابتها شرکت کند چون آمریکا به کشور ما حمله کرد اما نگاه ما انسانی است. معتقدیم ورزش میتواند به گسترش صلح کمک کند، ما با ملت آمریکا مشکلی نداریم.»
ابوالفضل پسندیده گفت: «حضور ما در آمریکا در زمان جنگ، یک پیام مشخص دارد؛ ما طرفدار صلح هستیم.»
سفیر جمهوری اسلامی خطاب به دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت: «از آقای ترامپ میخواهم به ملت ایران احترام بگذارد و تصمیمهایش را بر پایه احترام متقابل اتخاذ کند. اگر آمریکا منافع خود را در اولویت قرار دهد، نتایج خوبی به دست خواهد آورد. اگر واشینگتن از منافع اسرائیل فاصله بگیرد، ایران و آمریکا میتوانند دوستان بسیار خوبی باشند.»
پستدیده همچنین ابراز امیدواری کرد که در روزهای باقیمانده تا شروع مسابقات تیم ملی، مشکلات ویزایی اعضای کاروان ایران حل شود و این موضوع را نشانهای مثبت از سوی آمریکا دانست.
او همچنین از روابط خوب تهران و مکزیک سخن گفت و تاکید کرد که تیم ملی ایران در تیخوانا احساس میکند در خانه خود حضور دارد.
سفیر جمهوری اسلامی یادآور شد که روابط دو کشور بیش از ۱۲۴ سال قدمت دارد و جمهوری اسلامی برای معرفی فرهنگ خود، گروههای موسیقی، صنایعدستی، غذاهای سنتی و هنر ایرانی را نیز به رویدادهای مرتبط با جام جهانی آورده است.
او همچنین درباره نقش فوتبال در کاهش تنشهای سیاسی گفت: «آمریکا میتواند از فرصت جام جهانی برای ترویج صلح استفاده کند. ملت ایران ویژگی خاصی دارد؛ اگر حسن نیت ببیند، با حسن نیت بیشتری پاسخ میدهد.»
خبرگزاری تسنیم خبر داده که تیم ملی فوتبال پیش از بازی با نیوزیلند در هتل وستدریفت در منطقه منهتن بیچ لسآنجلس اقامت خواهد داشت.
تیم فوتبال ایران بامداد سهشنبه ۲۶ خرداد در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶، در ورزشگاه سوفی لسآنجلس به مصاف نیوزیلند خواهد رفت.
سایت هتل وستدریفت، هزینه اقامت در هر اتاق را شبانه ۵۵۰ دلار اعلام کرده است.
فاصله محل فعلی اردوی تیم ملی در تیخوانا تا هتل وستدریفت حدود ۲۶۵ کیلومتر است و ملیپوشان پس از ورود به لسآنجلس در این هتل مستقر خواهد شد.
شاگردان امیر قلعهنویی که در حال حاضر اردوی آمادهسازی خود را در تیخوانای مکزیک برگزار میکنند، یک روز پیش از این دیدار راهی لسآنجلس خواهند شد تا مراحل پایانی آمادهسازی خود را پشت سر بگذارند.
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، تایید کرد که نیمار به دلیل مصدومیت قادر به همراهی سلسائو در نخستین دیدار جام جهانی مقابل مراکش نخواهد بود و احتمالا بازیهای گروهی این تیم در جام جهانی را از دست خواهد داد.
نیمار ۳۴ ساله که از ناحیه ساق پا دچار آسیبدیدگی شده است، هنوز به تمرینات کامل تیمی بازنگشته است. آنچلوتی اعلام کرد این مهاجم باتجربه از هفته آینده تمرین با سایر بازیکنان را آغاز خواهد کرد و به همین دلیل، حضور او در دومین بازی برزیل برابر هائیتی در ۳۰ خرداد ۱۴۰۵ نیز در هالهای از ابهام قرار دارد.
برزیل در آخرین مسابقه مرحله گروهی خود نیز ۳ تیر ۱۴۰۵ به مصاف اسکاتلند خواهد رفت.
آنچلوتی درباره وضعیت نیمار گفت: «او سخت تلاش میکند تا هرچه سریعتر به شرایط مسابقه بازگردد. انتظار داریم هفته آینده به تمرینات گروهی اضافه شود. وقتی نیمار را دعوت میکنیم، فقط به خاطر کیفیت فنی فوقالعادهاش نیست؛ تجربه او و الگویی که برای بازیکنان جوان تیم میتواند باشد نیز اهمیت زیادی دارد.»
نیمار از سال ۲۰۲۳ تاکنون برای تیم ملی برزیل به میدان نرفته و در سالهای اخیر با مصدومیتهای متعددی دستوپنجه نرم کرده است. با این حال، آنچلوتی او را برای جام جهانی انتخاب کرد و نامش را بالاتر از ژائو پدرو و ریچارلیسون در فهرست نهایی قرار داد.
ستاره کنونی باشگاه سانتوس تاکنون در ۱۲۸ بازی ملی، ۷۹ گل برای برزیل به ثمر رسانده و با عبور از رکورد ۷۷ گل پله، بهترین گلزن تاریخ تیم ملی این کشور محسوب میشود.
در صورت بهبودی، نیمار میتواند چهارمین حضور خود در جام جهانی را تجربه کند؛ او پیش از این در جامهای جهانی ۲۰۱۴، ۲۰۱۸ و ۲۰۲۲ نیز پیراهن برزیل را بر تن کرده بود.
بیبیسی جهان خبر داده که بخشی از تجهیزات تمرینی تیم ملی فوتبال انگلیس پیش از ورود به شهر کانزاسسیتی آمریکا به سرقت رفت.
آنطور که بیبیسی نوشته خودروهایی که تجهیزات تیم را به کمپ تمرینی انگلیس در مجموعه سووپ ساکر ویلیج منتقل میکردند، هدف سرقت قرار گرفتند. فدراسیون فوتبال انگلیس در حال بررسی است تا مشخص شود دقیقا چه وسایلی به سرقت رفتهاند؛ اما توپها و کفشهای ورزشی از جمله اقلام مفقودشده هستند.
قرار بود تجهیزات پیش از ورود بازیکنان و کادر فنی در محل تمرین مستقر شوند. با این حال، پلیس کانزاسسیتی شامگاه جمعه در محل حاضر شد و تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرد.
طبق گزارشها، دو نفر نیز در ارتباط با این سرقت بازداشت شدهاند.
سخنگوی پلیس کانزاسسیتی در این باره گفت: «در حال بررسی سرقت احتمالی تجهیزات از یکی از خودروهای حامل وسایل تیم هستیم. تحقیقات همچنان ادامه دارد.»
این اتفاق میتواند بخشی از برنامههای آمادهسازی توماس توخل و شاگردانش را پیش از نخستین دیدارشان در جام جهانی مقابل تیم ملی کرواسی تحت تاثیر قرار دهد.
تیم ملی انگلیس قرار است نخستین جلسه تمرینی کامل خود را روز یکشنبه برگزار کند و چهارشنبه در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ به مصاف کرواسی برود.
کشف یک جسد در نزدیکی محل تمرین تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، نگرانیهایی را درباره وضعیت امنیتی محل اقامت و تمرین ملیپوشان ایران در شهر تیخوانای مکزیک به وجود آورده است.
رسانه آلمانی اسپورت ۱ گزارش داد که یک جسد در حال تجزیه در نزدیکی کمپ تیم ملی ایران در جام جهانی پیدا شده است.
بر اساس این گزارش، پلیس مکزیک جسد را در صندوق عقب یک خودرو در نزدیکی ورزشگاه استادیو کالینته در شهر تیخوانا کشف کرد؛ جایی که تیم ملی ایران این روزها تمرینات خود را برگزار میکند. خبرنگاران خبرگزاری فرانسه نیز که در محل حضور داشتند، این اتفاق را تایید کردند.
خودروی مورد نظر، یک شاسیبلند با پلاک ایالت کالیفرنیای آمریکا بود که در نزدیکی یک سوپرمارکت مقابل محل تمرین تیم ملی پارک شده بود. ماموران پلیس پس از بازرسی خودرو، جسدی را که در یک کیسه پلاستیکی سیاهرنگ پیچیده شده بود، در صندوق عقب پیدا کردند.
یکی از منابع پلیس محلی به خبرگزاری فرانسه گفت: «در جریان بازرسی خودرو، جسدی که داخل کیسهای سیاه قرار داشت، در صندوق عقب کشف شد. آثار ضربوجرح نیز روی جسد مشاهده شده است.»
گفته میشود جسد هنگام کشف در وضعیت پیشرفته تجزیه قرار داشته است.
اهمیت این حادثه از آنجا بیشتر میشود که محل کشف جسد فاصله بسیار کمی با محل تمرین تیم ملی ایران داشته است.
ایران در ابتدا قصد داشت کمپ خود را برای جام جهانی در ایالت آریزونای آمریکا برپا کند، اما به دلیل تنشهای نظامی و شرایط امنیتی، تصمیم گرفت پیش از آغاز مسابقات به تیخوانا، شهر مرزی مکزیک، منتقل شود.
اسپورت۱ همچنین گزارش داد که تنها چند دقیقه پس از کشف جسد، کاروان تیم ملی ایران محل تمرین را ترک کرد. با این حال، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی تاکنون پاسخی رسمی به پرسشهای خبرگزاری فرانسه درباره تدابیر امنیتی اتخاذشده ارائه نکرده است.
تیخوانا یکی از شهرهای پرچالش مکزیک از نظر امنیتی به شمار میرود. طبق آمار رسمی، تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۱۲۰۰ قتل در این شهر ثبت شده است.
اکنون تیم ملی ایران که برای آمادهسازی حضور در جام جهانی در این شهر مرزی مستقر شده است، علاوه بر مسائل فنی، با نگرانیهای امنیتی پیرامون محل استقرار خود نیز مواجه است.