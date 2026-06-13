او هفته گذشته به دعوت مدیران دهوک به کردستان عراق سفر کرد و پس از بررسی امکانات باشگاه، شرایط مالی و زیرساخت‌های آن، مذاکرات نهایی را انجام داد.

گل‌محمدی قرار است طی ۲۴ ساعت آینده برای نهایی کردن قرارداد به عراق سفر کند. در این میان، باشگاه اربیل نیز خواهان جذب او بود، اما سرمربی سابق پرسپولیس در نهایت دهوک را انتخاب کرد.

گل‌محمدی پس از جدایی توافقی از فولاد در دی‌ماه، پیشنهادهایی از برخی تیم‌های لیگ برتر ایران داشت، اما مذاکرات به نتیجه نرسید.

دهوک فصل گذشته در رده دهم لیگ عراق قرار گرفت و گل‌محمدی در مذاکرات خود تاکید کرده که تبدیل این تیم به مدعی قهرمانی نیازمند زمان و حمایت کامل باشگاه است. او در مقطعی نسبت به حضور در فوتبال عراق تردید داشت، اما در نهایت با بهبود شرایط پیشنهادی باشگاه، با این پروژه موافقت کرد.