آمریکا ۴-۱ پاراگوئه؛ ایالات متحده با درخشش بالوگان پاراگوئه را شکست داد
تیم ملی فوتبال آمریکا در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۴ بر یک پاراگوئه را شکست داد. فولارین بالوگان با دو گل نقش اصلی را در پیروزی میزبان ایفا کرد؛ هرچند پاراگوئه در نیمه دوم یکی از گلها را جبران کرد.
تیم ملی فوتبال آمریکا جمعه شب به وقت آمریکا در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ و در ورزشگاه ۷۰ هزار نفری سافی لسآنجلس، با نتیجه ۴ بر ۱ از سد پاراگوئه گذشت تا رقابتها را با یک پیروزی ارزشمند آغاز کند.
آمریکا در دقیقه هفتم مسابقه روی گل به خودی دامیان بوبادیا، مدافع پاراگوئه، پیش افتاد.
در دقیقه ۲۸ فولارین بالوگان موفق شد بار دیگر دروازه پاراگوئه را باز کند، اما داور این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد.
سه دقیقه بعد، بالوگان بار دیگر گلزنی کرد و این بار گل او پذیرفته شد تا اختلاف به دو گل افزایش یابد.
مهاجم نیجریهتبار آمریکا در وقتهای اضافه نیمه نخست نیز بار دیگر دروازه حریف را گشود و در دقیقه ۴۵+۴ سومین گل تیمش را به ثمر رساند تا آمریکا با برتری ۳ بر صفر راهی رختکن شود.
این نخستین بار در تاریخ حضور آمریکا در جام جهانی بود که این تیم نیمه اول یک مسابقه را با سه گل برتری به پایان میرساند.
پاراگوئه در نیمه دوم تلاش بیشتری برای جبران نتیجه انجام داد و در دقیقه ۷۳ یکی از گلهای خورده را جبران کرد. مائوریسیو، بازیکنی که از ابتدای نیمه دوم به میدان آمده بود، موفق شد نخستین گل تیمش را به ثمر برساند و اختلاف را به دو گل کاهش دهد.
با این حال، آمریکا در وقت اضافه نیمه دوم نیز گل چهارم را زد و برتری خود را تثبیت کرد و سه امتیاز نخست خود در گروه D را به دست آورد. جیوانی رینا دقایقی پس از ورود به بازی گل چهارم تیمش را به ثمر رساند.
این دیدار پس از برگزاری مراسم افتتاحیه باشکوه جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد. مراسمی که با حال و هوایی هالیوودی، اجرای هنرمندانی چون فیوچر، تایلا، آنیتا و لیسا و حضور چهرههای سرشناس سیاسی، ورزشی و هنری همراه بود.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیوید و ویکتوریا بکهام، تام کروز، بیل گیتس، لئوناردو دیکاپریو، کیتی پری و جاستین ترودو از جمله چهرههایی بودند که از نزدیک این مسابقه را تماشا کردند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هرچند در ورزشگاه حضور نداشت، اما پیش از مسابقه در تماس تلفنی با بازیکنان تیم ملی کشورش برای آنها آرزوی موفقیت کرد و گفت معتقد است آمریکا شانس رسیدن به مراحل پایانی رقابتها را دارد.
آمریکا در گروه D با تیمهای استرالیا، ترکیه و پاراگوئه همگروه است. پیش از آغاز رقابتها، آمریکا در رده هفدهم و پاراگوئه در رده چهلویکم ردهبندی فیفا قرار داشتند.
پیش از این مسابقه، دو میزبان دیگر جام جهانی نیز نخستین دیدارهای خود را برگزار کرده بودند؛ مکزیک با نتیجه ۲ بر صفر آفریقای جنوبی را شکست داد و کانادا نیز با تساوی ۱-۱ برابر بوسنی و هرزگوین نخستین امتیاز تاریخ خود در مرحله نهایی جام جهانی را کسب کرد.
تیم ملی فوتبال کانادا در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ برابر بوسنی و هرزگوین به تساوی یک بر یک رسید. یووو لوکیچ در دقیقه ۲۱ برای بوسنی و کایل لارین در دقیقه ۷۸ برای کانادا در این مسابقه گلزنی کردند تا دو تیم با یک امتیاز در ردههای اول و دوم گروه بی قرار بگیرند.
شاگردان جسی مارش در حضور پرشمار تماشاگران حاضر در استادیوم بیاماو فیلد شهر تورنتو برخلاف جریان بازی و روی فرصتطلبی لوکیچ در دهانه دروازه روی ارسال کرنر، گل اول را دریافت کردند.
تلاش میزبان برای به ثمر رساندن گل تساوی تا یک سوم پایانی نیمه دوم بدون نتیجه بود تا در نهایت ستاره ساوتهمپتون در نقش تعویض طلایی مارش ظاهر شد و سکوهای استادیوم را با باز کردن دروازه نیکولا واسیلی منفجر کرد.
حملات دقایق پایانی کانادا نیز راهی به دروازه پیدا نکرد تا در نهایت دو تیم با تساوی کار خود را در مهمترین رویداد فوتبالی جهان آغاز کنند.
اتلتیک گزارش داد که توماس پارتی، هافبک تیم ملی فوتبال غنا، از سوی دولت کانادا اجازه ورود به این کشور را پیدا نکرده و نخستین دیدار این تیم برابر پاناما را از دست داده است.
اتلتیک نوشت: «منابع آگاه از روند این پرونده گفتهاند که پارتی امکان سفر به کانادا را ندارد و در نتیجه قادر به حضور در این مسابقه نخواهد بود.»
در وبسایت دولت کانادا آمده است: «اگر مرتکب جرم شده باشید یا بابت جرمی محکوم شده باشید، ممکن است اجازه ورود به کانادا را نداشته باشید.»
پارتی اگرچه با اتهاماتی روبهرو است، اما همچنان در انتظار محاکمه به سر میبرد و تاکنون محکوم نشده است.
فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) در بیانیهای به اتلتیک اعلام کرد: «فیفا تایید میکند که توماس پارتی قادر نخواهد بود از کمپ تیم ملی غنا در بوستون آمریکا به کانادا سفر کند و در نخستین مسابقه این تیم مقابل پاناما در روز چهارشنبه حضور یابد، زیرا درخواست ویزای او از سوی دولت کانادا رد شده است. فیفا در فرآیندهای مهاجرتی کشورهای میزبان، از جمله بررسی و تصمیمگیری درباره ویزاها، دخالتی ندارد.»
هافبک پیشین آرسنال که اکنون در ویارئال بازی میکند، در تیر ۱۴۰۴ از سوی پلیس متروپولیتن لندن به پنج فقره تجاوز و یک فقره تعرض جنسی متهم شد. او در شهریور ۱۴۰۴ اتهامات را رد کرد و خود را بیگناه دانست. همچنین در بهمن ۱۴۰۴ دو اتهام جدید تجاوز علیه او مطرح شد که پارتی در فروردین ۱۴۰۵ نیز نسبت به آنها اعلام بیگناهی کرد.
جبریل رجوب، رییس فدراسیون فوتبال فلسطین، اعلام کرد آمریکا از صدور ویزا برای او جهت حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ خودداری کرده است؛ موضوعی که به گفته او مانع حضورش در کنار دیگر روسای فدراسیونهای فوتبال جهان در این تورنمنت شده است.
رجوب که برای تماشای دیدار افتتاحیه جام جهانی میان مکزیک و آفریقای جنوبی در مکزیکوسیتی حضور داشت، گفت همچنان موفق به دریافت ویزای آمریکا نشده است. او یکی از چندین مقام و فرد دارای مجوز رسمی حضور در جام جهانی است که تاکنون ویزای ورود به آمریکا را دریافت نکردهاند یا درخواست آنها رد شده است.
رییس فدراسیون فوتبال فلسطین در واکنش به این موضوع گفت: «فکر نمیکنم استفاده ابزاری از فوتبال و محروم کردن افراد از حق حضور در این رویداد جهانی عادلانه باشد.»
هرچند تیم ملی فلسطین موفق به صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ نشد، اما فیفا مطابق روال معمول از روسای فدراسیونهای عضو برای حضور در این رقابتها دعوت کرده است. فیفا جام جهانی را نمادی از وحدت جهانی معرفی میکند و جیانی اینفانتینو، رییس این نهاد، سال گذشته تاکید کرده بود که همه افراد برای حضور در مسابقات در آمریکا، کانادا و مکزیک مورد استقبال قرار خواهند گرفت.
با این حال، گزارشها حاکی از آن است که آمریکا در ماههای اخیر برای شماری از افراد مرتبط با جام جهانی از کشورهای مختلف نیز محدودیتهای ویزایی اعمال کرده است؛ از جمله یک داور اهل سومالی و یک عکاس همراه تیم ملی عراق.
اینفانتینو این هفته در پاسخ به انتقادها گفت فیفا تلاش کرده مشکلات ویزایی را حل کند، اما نمیتواند تصمیمات دولت آمریکا را نادیده بگیرد. او گفت: «ما پادشاه جهان نیستیم که بتوانیم به دولتها و نهادهای امنیتی دستور بدهیم.»
وزارت خارجه آمریکا تاکنون درباره وضعیت ویزای رجوب اظهارنظر نکرده است. با این حال، ایالات متحده سال گذشته محدودیتهای تازهای برای دارندگان گذرنامه فلسطینی و برخی کارکنان تشکیلات خودگردان فلسطین اعمال کرده بود.
رجوب در سالهای اخیر بارها از فیفا خواسته است علیه اسرائیل اقدام کند. او معتقد است حضور تیمهای مستقر در شهرکهای اسرائیلی کرانه باختری در لیگ فوتبال اسرائیل با قوانین فیفا مغایرت دارد. مقامهای فوتبال فلسطین همچنین بارها نسبت به محدودیتهای اعمالشده بر رفتوآمد بازیکنان فلسطینی و خسارتهای گسترده جنگ غزه به زیرساختهای ورزشی اعتراض کردهاند.
رییس فدراسیون فوتبال فلسطین ماه گذشته نیز در جریان کنگره فیفا از دست دادن با رییس فدراسیون فوتبال اسرائیل خودداری کرد و گفت چنین اقدامی نمیتواند زخمهای موجود را التیام بخشد.
رجوب همچنین با اشاره به جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه تاکید کرد که دولت روسیه در آن زمان محدودیتهای مشابهی برای مهمانان و مدعوین این رقابتها اعمال نکرده بود.
رائول خیمنز، مهاجم خستگیناپذیر تیم ملی مکزیک، در بازی افتتاحیه مقابل آفریقای جنوبی در دقیقه ۶۷ دومین گل تیمش و نخستین گل خود در جام جهانی را به ثمر رساند.
نشریه اتلتیک در گزارشی به ماجرای بازگشت این مهاجم ۳۵ ساله پرداخته است.
خیمنز در نوامبر ۲۰۲۰ در برخورد شدید سربهسر با دیوید لوئیز در دیدار مقابل آرسنال، دچار شکستگی سهمگین جمجمه و خونریزی مغزی شد؛ حادثهای تکاندهنده که او را تا یکقدمی مرگ پیش برد. پزشکان در جراحی اورژانسی همان شب، برای نجات جانش جنگیدند.
این ستاره سرسخت پس از ۹ ماه دوری از میادین، با الزام پزشکان به استفاده همیشگی از کلاه محافظ، به فوتبال بازگشت، اما در سپتامبر ۲۰۲۱، پس از هدر دادن یک ضربه سر مقابل برنتفورد، کلاهش را با عصبانیت از سر برداشت، به زمین کوبید و بدون آن به بازی ادامه داد؛ اقدامی که باشگاه ولورهمپتون را بهدلیل پیامدهای جانی و بیمهای بهشدت نگران کرد.
خیمنز پس از این ماجرا دچار افت شدید شد و در فصل ۲۳-۲۰۲۲ در ۱۵ بازی لیگ برتر حتی یک گل هم به ثمر نرساند و در نهایت ولورهمپتون را بهعنوان بازیکنی کاملا شکستخورده ترک کرد.
این مهاجم خستگیناپذیر با انتقال به فولام و بازی زیر نظر مارکو سیلوا، جانی دوباره گرفت و سبک بازی خود را از یک شماره ۹ همهفنحریف به بازیکنی متکی بر هوش فنی و تاثیرگذاری در جریان بازی تغییر داد.
در فصل ۲۵-۲۰۲۴ بار دیگر پای او به گلزنی باز شد. خیمنز ۱۸ بار برای باشگاه و تیم ملی مکزیک گلزنی کرد؛ از جمله سه گل در رقابتهای گلد کاپ، از جمله گل برابر آمریکا در فینال که به قهرمانی مکزیک منجر شد. او پیش از آن نیز با پنج گل آقای گل رقابتهای کونکاکاف شده بود.
او با ثبت ۳۱ گل در ۱۱۵ بازی برای فولام و حفظ رکورد ۱۰۰ درصد موفقیت در ضربات پنالتی لیگ برتر (۱۴ گل از ۱۴ پنالتی)، مهاجمانی چون رودریگو مونیز در فولام و سانتیاگو خیمنز در تیم ملی مکزیک را نیمکتنشین کرد.
خیمنز اکنون با قراردادی دو ساله به ولورهمپتون در چمپیونشیپ بازگشته است تا نشان دهد پیوند عاطفی عمیقی با این باشگاه دارد. او حالا در اوج پختگی و در حضور هواداران پرشور کشورش در ورزشگاه تاریخی آزتکا، درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶ را آغاز کرده تا ثابت کند آن حادثه مرگبار، تنها اراده او را برای زندگی و فوتبال قویتر کرده است.