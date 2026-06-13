وبسایت خبری اکسیوس به نقل از منابع آگاه نوشت که دلیل امضای ویدیویی توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، «ملاحظات اجرایی و لجستیکی» و عدم امکان سفر جیدیونس به پاکستان است.
اکسیوس نوشت که یکی از دلایل اصلی امضای ویدیویی توافق آمریکا و جمهوری اسلامی این است که ونس در صورت سفر برای امضای توافق، نمیتوانست قبل از عزیمت ترامپ برای شرکت در اجلاس گروه ۷ در فرانسه در صبح دوشنبه به آمریکا بازگردد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت که توافق او با تهران دیواری محکم در برابر هرگونه سلاح هستهای است و جمهوری اسلامی دیگر نه خواهان سلاح هستهای است و نه به آن دست خواهند یافت؛ چه از طریق خرید، چه توسعه، و چه از طریق هر شکل دیگری از تامین آن.
او شنبه ۲۳ خرداد در شبکه اجتماعی خود، تروثسوشیال، نوشت: «قرار است این توافق فردا (یکشنبه) امضا شود و بلافاصله پس از امضای آن، تنگه هرمز به روی همه باز خواهد بود.»
ترامپ افزود: «در زمان مناسب و وقتی که همهچیز آرام شد، ما وارد عمل میشویم و به لطف بمبافکنهای زیبای بی-۲ (B-2) و خلبانان بینظیرشان، غبار هستهای دفنشده در اعماق کوههای مستحکم و فرورفته گرانیتی را بیرون میکشیم و آن را، چه در ایران و چه در ایالات متحده، رقیقسازی و نابود خواهیم کرد.»
رییسجمهوری آمریکا در عین حال تهدید کرد: «ما مشتاقانه منتظر همکاری با ایران و تمام خاورمیانه برای آیندهای طولانی هستیم. امیدواریم این فرایند به سرعت، به آسانی و بدون مشکل پیش برود. اگر اینطور نشود، ما جایگزین نهایی را در اختیار داریم که امیدواریم هرگز دوباره نیازی به استفاده از آن نباشد.»
ترامپ در این بیانیه، ضمن انتقاد دوباره از برجام و باراک اوباما، رییسجمهوری پیشین آمریکا، نوشت: «رابطه ما با ایران بسیار متفاوتتر و بهتر از روابطی است که دولتهای قبلی داشتند. برخلاف پرداختهای صدها میلیارد دلاری اوباما به آنها، از جمله ۱.۷ میلیارد دلار اسکناس سبز و پول نقد، در اینجا هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد.»
مقامهای جمهوری اسلامی نهایی شدن متن یادداشت تفاهم را تایید کردهاند اما گفتهاند که این متن یکشنبه ۲۴ خرداد امضا نخواهد شد.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، شنبه گفت«درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم؛ اگرچه فردا نخواهد بود اما احتمال اینکه در روزهای آتی این اتفاق رقم بخورد، منتفی نیست.»
بقایی در پاسخ به سوال دیگری درباره برخی گزارشهای رسانهای در مورد سفر هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به ژنو یا اسلامآباد ظرف دو روز آینده برای نهایی کردن یادداشت تفاهم اسلامآباد گفت: «درباره زمان دقیق امضا باید منتظر بمانیم؛ اگرچه برنامهای برای سفر به ژنو یا جایی دیگر ظرف یکی دو روز آینده نداریم.»
برخی رسانههای منطقه شنبه گزارش دادند که عباس عراقچی یکشنبه برای نظارت بر مراحل فنی امضای یادداشت تفاهم به اسلامآباد سفر خواهد کرد.
با این حال پس از آنکه مشخص شد مقامهای جمهوری اسلامی قصد سفر به اسلامآباد را ندارند، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد اسلامآباد یکشنبه، فردا، مراسم امضای توافقنامه صلح آمریکا و جمهوری اسلامی را به صورت آنلاین و ویدیویی برگزار خواهد کرد.
پیش از آن نخستوزیر و وزیر امور خارجه پاکستان، که نقش میانجی بین آمریکا و جمهوری اسلامی را بازی کرده، تاکید کرده بودند که یادداشت تفاهم روز یکشنبه امضا خواهد شد.
انتشار خبر نهایی شدن متن یادداشت تفاهم و امضای آن با استقبال رهبران برخی کشورها از جمله پاکستان، عربستان سعودی، بریتانیا و فرانسه مواجه شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، شنبه ۲۳ خرداد در شبکه اجتماعی تروت سوشال نوشت که قرار است توافق با جمهوری اسلامی یکشنبه ۲۴ خرداد امضا شود.
او با اشاره به مفاد این توافق، ابراز امیدواری کرد این روند «بهسرعت، آسانی و به شکلی روان» به نتیجه برسد و هشدار داد در غیر این صورت، آمریکا «گزینه نهایی» دیگری در اختیار دارد که امیدوار است هرگز نیازی به استفاده از آن نباشد.
ترامپ این توافق را «دیواری در برابر دستیابی به سلاح هستهای» توصیف کرد و تاکید کرد که در چارچوب آن هیچ پولی میان طرفین رد و بدل نخواهد شد.
رییسجمهوری آمریکا با انتقاد از توافق هستهای دولت باراک اوباما، موسوم به برجام، گفت آن توافق مسیر دستیابی ایران به سلاح هستهای را هموار میکرد، اما توافق کنونی مانعی در برابر دستیابی به این سلاح است.
او همچنین گفت در زمان مناسب و پس از آرام شدن شرایط، مواد هستهای باقیمانده از تاسیسات در ایران خارج و نابود خواهد شد.
ترامپ در پایان ابراز امیدواری کرد این توافق زمینه همکاری میان آمریکا، ایران و کشورهای خاورمیانه را در سالهای آینده فراهم کند.
وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد محمد اسحاق دار، وزیر خارجه این کشور، و فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، در گفتوگوی تلفنی از مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی که به مرحله نهایی رسیده است، استقبال کردند.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه پاکستان، دو طرف همچنین از برگزاری مراسم امضای الکترونیکی این توافق که قرار است یکشنبه برگزار شود استقبال کرده و ابراز امیدواری کردند این تحول مهم به صلح و ثبات پایدار در منطقه کمک کند.
در این گفتوگو، وزیر خارجه عربستان از تلاشهای مستمر پاکستان در حمایت از میانجیگری و گفتوگو در طول این روند قدردانی کرد.
دو طرف همچنین درباره نشست آتی چهار وزیر خارجه منطقهای (R-4) که قرار است اواخر ماه جاری میلادی در مصر برگزار شود، گفتوگو کردند.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، شنبه ۲۳ خرداد اعلام کرد که آمریکا و جمهوری اسلامی پس از بیش از سه ماه جنگ بر سر چارچوبی برای توافق صلح به توافق رسیدهاند و انتظار میرود توافق اولیه ظرف ۲۴ ساعت آینده امضا شود. با این حال تهران تاکید کرده که چنین اتفاقی فردا یکشنبه رخ نخواهد داد.
نخستوزیر پاکستان که به همراه فرمانده ارتش این کشور نقش میانجی در مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا را ایفا کرده، گفت پاکستان در حال آمادهسازی برای امضای الکترونیکی توافق است و پس از آن مذاکرات فنی در سطح کارشناسی طی هفته آینده برگزار خواهد شد.
جزئیات بیشتر را اینجا بخوانید.
فعالان صنعتی با هشدار درباره تشدید بحران تامین انرژی در ایران، نسبت به پیامدهای آن برای تولید و اشتغال ابراز نگرانی کردند.
رییس شورای هماهنگی شهرکهای صنعتی کشور نیز گفت دولت همچنان شهرکهای صنعتی را در اولویت خاموشی قرار میدهد و ادامه این روند، با توجه به مشکلات موجود، میتواند به نابودی بسیاری از صنایع منجر شود.
اشکان نظامآبادی، روزنامهنگار اقتصادی، درباره پیامدهای بحران تامین انرژی در بخش صنعت توضیح میدهد