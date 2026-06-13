تیم ملی فوتبال آمریکا جمعه شب به وقت آمریکا در نخستین مسابقه خود در جام جهانی ۲۰۲۶ و در ورزشگاه ۷۰ هزار نفری سافی لس‌آنجلس، با نتیجه ۴ بر ۱ از سد پاراگوئه گذشت تا رقابت‌ها را با یک پیروزی ارزشمند آغاز کند.

آمریکا در دقیقه هفتم مسابقه روی گل به خودی دامیان بوبادیا، مدافع پاراگوئه، پیش افتاد.

در دقیقه ۲۸ فولارین بالوگان موفق شد بار دیگر دروازه پاراگوئه را باز کند، اما داور این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد.

سه دقیقه بعد، بالوگان بار دیگر گلزنی کرد و این بار گل او پذیرفته شد تا اختلاف به دو گل افزایش یابد.

مهاجم نیجریه‌تبار آمریکا در وقت‌های اضافه نیمه نخست نیز بار دیگر دروازه حریف را گشود و در دقیقه ۴۵+۴ سومین گل تیمش را به ثمر رساند تا آمریکا با برتری ۳ بر صفر راهی رختکن شود.

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این نخستین بار در تاریخ حضور آمریکا در جام جهانی بود که این تیم نیمه اول یک مسابقه را با سه گل برتری به پایان می‌رساند.

پاراگوئه در نیمه دوم تلاش بیشتری برای جبران نتیجه انجام داد و در دقیقه ۷۳ یکی از گل‌های خورده را جبران کرد. مائوریسیو، بازیکنی که از ابتدای نیمه دوم به میدان آمده بود، موفق شد نخستین گل تیمش را به ثمر برساند و اختلاف را به دو گل کاهش دهد.

با این حال، آمریکا در وقت اضافه نیمه دوم نیز گل چهارم را زد و برتری خود را تثبیت کرد و سه امتیاز نخست خود در گروه D را به دست آورد. جیوانی رینا دقایقی پس از ورود به بازی گل چهارم تیمش را به ثمر رساند.

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این دیدار پس از برگزاری مراسم افتتاحیه باشکوه جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد. مراسمی که با حال و هوایی هالیوودی، اجرای هنرمندانی چون فیوچر، تایلا، آنیتا و لیسا و حضور چهره‌های سرشناس سیاسی، ورزشی و هنری همراه بود.

مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیوید و ویکتوریا بکهام، تام کروز، بیل گیتس، لئوناردو دی‌کاپریو، کیتی پری و جاستین ترودو از جمله چهره‌هایی بودند که از نزدیک این مسابقه را تماشا کردند.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هرچند در ورزشگاه حضور نداشت، اما پیش از مسابقه در تماس تلفنی با بازیکنان تیم ملی کشورش برای آنها آرزوی موفقیت کرد و گفت معتقد است آمریکا شانس رسیدن به مراحل پایانی رقابت‌ها را دارد.

آمریکا در گروه D با تیم‌های استرالیا، ترکیه و پاراگوئه همگروه است. پیش از آغاز رقابت‌ها، آمریکا در رده هفدهم و پاراگوئه در رده چهل‌ویکم رده‌بندی فیفا قرار داشتند.

پیش از این مسابقه، دو میزبان دیگر جام جهانی نیز نخستین دیدارهای خود را برگزار کرده بودند؛ مکزیک با نتیجه ۲ بر صفر آفریقای جنوبی را شکست داد و کانادا نیز با تساوی ۱-۱ برابر بوسنی و هرزگوین نخستین امتیاز تاریخ خود در مرحله نهایی جام جهانی را کسب کرد.