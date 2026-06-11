دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده به فاکسنیوز گفت کردها مانع تلاش او برای مسلح کردن مردم ایران شدند و افزود هرگز این موضوع را فراموش نخواهد کرد.ترامپ افزود: «ما برای کردها سلاح فرستادیم اما آنها ما را ناامید کردند و سلاحها را تحویل معترضان ندادند.»دونالد ترامپ پیشتر نیز گفته بود مردم ایران میخواهند اعتراض کنند، اما سلاحی ندارند. ما تصور میکردیم میتوانیم از طریق کردها به آنها کمک کنیم و سلاح برسانیم، اما کردها ما را ناامید کردند.
دونالد ترامپ در مصاحبه با فاکسنیوز، همدردی خود را با مردم ایران ابراز کرد و گفت شهروندان عادی زیر سرکوب حکومت زندگی میکنند.
رییس جمهوری ایالات متحده اضافه کرد: «مردم ایران میترسند چون اسلحه ندارند اما طرف مقابل مسلح است و در تجمعها به مردم شلیک میکند.»
ترامپ ادامه داد که با وجود ادامه درگیریها، ترجیح میدهد آمریکا زیرساختهای غیرنظامی ایران را هدف قرار ندهد.
ترامپ گفت: «ترجیح میدهم آمریکا پلها و نیروگاههای ایران را هدف قرار ندهد.»
او در توضیح این موضع افزود: «مردم ایران نمیتوانند آب بنوشند، من نمیخواهم این کار را بکنم.»
فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، طرح لباس تیم ملی هائیتی را در آستانه آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ رد کرد. مسئولان فیفا اعلام کردند که برخی از نمادهای حکشده روی این پیراهن ماهیت سیاسی دارند و مغایر با قوانین مسابقات هستند.
این تصمیم در حالی اتخاذ شد که تیم ملی هائیتی باید روز یکشنبه در اولین دیدار خود در مرحله گروهی به مصاف اسکاتلند برود.
شرکت پوشاک ورزشی «سائتا»، سازنده این لباسها، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که برای حل این مشکل با فیفا همکاری کرده است. این شرکت تشریح کرد که هدف اصلی طراحان، ارج نهادن به تاریخ، ایستادگی و روحیه مردم هائیتی بوده و آنها هرگز به دنبال ارسال پیامهای سیاسی نبودهاند.
مسئولان سائتا گفتند که به قوانین فیفا احترام میگذارند و اصلاحات مدنظر این نهاد را روی نسخه نهایی پیراهنها اعمال کردهاند.
فیفا با طرحی مینیاتوری روی سمت راست پیراهن هائیتی که تصاویری از «نبرد ورتیر» و انقلاب آزادیخواهانه هائیتی را به تصویر میکشید، مخالفت کرده است.
این نماد به واقعه تاریخی سال ۱۸۰۳ اشاره دارد؛ زمانی که «ژان-ژاک دسالین»، رهبر انقلابی این کشور، نوار سفید را از پرچم فرانسه جدا کرد تا اولین جمهوری مستقل سیاهپوستان را در جهان پایهگذاری کند.
این طرح روی هر سه لباس اول، دوم و سوم هائیتی نقش بسته بود، اما بازیکنان این تیم در آخرین جلسات عکاسی رسمی فیفا با پیراهنهای جدید و بدون این نماد تاریخی حاضر شدند. این دومین بار در سال جاری است که ورزشکاران هائیتی مجبور به تغییر پوشش خود میشوند.
پیشتر، کمیته بینالمللی المپیک نیز طرح لباس اسکیبازان این کشور را در المپیک زمستانی میلان به دلایلی کاملاً مشابه رد کرد.
اتحادیه فوتبال اروپا، یوفا، اعلام کرد عمر آرتان، داور ۳۴ ساله سومالیایی، که از سوی دولت ایالات متحده اجازه حضور در آمریکا و قضاوت در جام جهانی را پیدا نکرد، بهعنوان داور دیدار پاریسنژرمن و استونویلا در سوپرجام اروپا انتخاب شد.
یوفا در بیانیه خود نوشت: «پس از رایزنی با کنفدراسیون فوتبال آفریقا، عمر آرتان، داور اهل سومالی، برای قضاوت دیدار سوپرجام اروپا ۲۰۲۶ انتخاب شده است. این مسابقه روز ۲۱ مرداد در سالزبورگ میان پاریسنژرمن، قهرمان لیگ قهرمانان اروپا و استونویلا، فاتح لیگ اروپا، برگزار خواهد شد.»
اتحادیه فوتبال اروپا دراینباره افزود: «انتصاب آرتان برای قضاوت سوپرجام اروپا در چارچوب تفاهمنامه همکاری اخیر میان یوفا و کنفدراسیون فوتبال آفریقا انجام شده است؛ توافقی که با هدف گسترش همکاری در حوزههای مختلف از جمله داوری به امضا رسیده است. یوفا و کنفدراسیون فوتبال آفریقا بر توسعه فوتبال در همه سطوح و ترویج ارزشهایی چون وحدت، برابری و عدم تبعیض تاکید دارند.»
بهترین داور مرد آفریقا در سال ۲۰۲۵، در پایان این فصل دیدار برگشت فینال لیگ قهرمانان آفریقا را سوت زده بود و در حالی که بهعنوان یکی از داوران جام جهانی از سوی فیفا برگزیده شده بود، در نهایت از حضور در آمریکا منع شد تا مهمترین رویداد فوتبالی جهان را از دست بدهد.
پیشتر رویترز گزارش داده بود که دولت آمریکا به دلیل آنچه ارتباط عمر آرتان با «افراد مظنون به عضویت در سازمانهای تروریستی» عنوان کرده، از ورود این داور فوتبال اهل سومالی به ایالات متحده برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ جلوگیری کرده است؛ تصمیمی که در چارچوب سیاستهای سختگیرانه مهاجرتی واشینگتن و ممنوعیت سفر شهروندان ۱۲ کشور، از جمله سومالی، اتخاذ شده است.
مجلس اعیان بریتانیا در بخشی از جلسه پنجشنبه ۲۱ خرداد، موضوع تدوین لایحهای برای ایجاد چارچوبی قانونی بهمنظور تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران بررسی کرد. این نشست پس از آن برگزار شد که دولت بریتانیا سهشنبه «لایحه امنیت ملی» (تهدیدات دولتی)، را به پارلمان ارائه کرد.
این قانون در صورت تصویب، به وزیر کشور بریتانیا امکان میدهد برخی سازمانهای مرتبط با دولتها، از جمله سپاه پاسداران، را بهعنوان تهدیدی برای امنیت ملی معرفی کند. این لایحه ممکن است از ماه آینده میلادی اجرایی شود.
سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شماری از کشورها از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد اما بریتانیا تا کنون از انجام چنین کاری خودداری کرده است.
دیوید هنسن، وزیر مشاور در امور امنیت ملی وزارت کشور بریتانیا، در پاسخ به پرسش اعضای مجلس اعیان گفت دولت بریتانیا «کاملا از تهدیدهای ناشی از حکومت ایران در خاک بریتانیا آگاه است».
او افزود: «ما تهدیدهای ایران را بسیار جدی میگیریم و به نظارت بر آن ادامه خواهیم داد.»
هنسن گفت لایحه امنیت ملی که سهشنبه به پارلمان ارائه شد، اختیار تازهای به وزیر کشور میدهد تا نهادهایی را که در فعالیتهای تهدیدآمیز مرتبط با دولتهای خارجی مشارکت دارند، تعیین و مشمول محدودیت کند.
او تاکید کرد دولت بریتانیا میخواهد این لایحه هرچه سریعتر به قانون تبدیل شود تا وزیر کشور اختیار لازم را برای تصمیمگیری درباره تهدیدات دولتی داشته باشد.
به گفته هنسن، در صورت تصویب این لایحه در هر دو مجلس، محکومان مرتبط با این تهدیدها ممکن است با مجازات حداکثر ۱۴ سال حبس روبهرو شوند.
شماری از اعضای مجلس اعیان بریتانیا در این جلسه از ارائه این لایحه استقبال کردند.
جان کرایر، عضو مجلس اعیان بریتانیا، با اشاره به محکومیت دو نفر در ارتباط با حمله به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت: «خوشحالم که دولت در حال ارائه این لایحه است، اما این اقدام بسیار دیر انجام میشود.»
او تاکید کرد که نیروهای نیابتی و عوامل سپاه پاسداران به یهودیان بریتانیا و نهادهای یهودی حمله کردهاند.
هنری بلینگهام، عضو مجلس اعیان بریتانیا، نیز با استقبال از لایحه تهدیدات امنیتی گفت استفاده از نیروهای نیابتی، که به گفته او «کشورهایی مانند جمهوری اسلامی آشکارا پشت آنها پنهان میشوند»، خسارتهای گستردهای به همراه دارد.
او افزود موضوع فقط سپاه پاسداران نیست، بلکه گروه مرتبط با حکومت ایران، «حرکت اصحاب الاسلامیه»، نیز مسئولیت برخی از حملات اخیر یهودستیزانه را بر عهده گرفته است.
استوارت پولاک، عضو مجلس اعیان بریتانیا، با اشاره به گزارشها درباره ارتباط برخی موسسات خیریه در بریتانیا با سپاه پاسداران گفت: «موضوع فقط سپاه پاسداران و فعالیتهای آن نیست، بلکه مسائلی است که در حوزه موسسات خیریه در این کشور جریان دارد.»
او ابراز امیدواری کرد این قانون بتواند به این موضوع نیز بپردازد و گفت از داخل بریتانیا، از جمله با استفاده از پول مالیاتدهندگان بریتانیایی، برای کمک به سپاه پاسداران منابع مالی جمعآوری میشود.
کدام کشورها سپاه را سازمانی تروریستی میدانند؟
در سالهای اخیر و بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، کنشگران و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش این نهاد نظامی در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن آن در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، بارها خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
بحرین و عربستان سعودی از اولین کشورهایی بودند که در پاییز ۱۳۹۷ سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی قرار دادند.
ایالات متحده نیز در فروردین ۹۸ سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی معرفی کرد. این اولین بار بود که دولت آمریکا یک نیروی نظامی رسمی وابسته به یک دولت حاکم را تروریستی اعلام میکرد.
دولت پاراگوئه اردیبهشت سال جاری رسما سپاه پاسداران را بهعنوان سازمان تروریستی معرفی کرد.
دولت کانادا نیز خرداد گذشته اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی طبقهبندی خواهد کرد.
خبرگزاری دولتی ایرنا در واکنش به این اقدام استرالیا، آن را «خصمانه و ضدایرانی» توصیف کرد.
دولت اکوادور ۲۵ شهریور سپاه پاسداران، حماس و حزبالله لبنان را بهعنوان «گروههای تروریستی و جنایتکار سازمانیافته» معرفی کرد.
در استرالیا، دولت ۱۶ آذر سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد و اعلام کرد این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال ۲۰۲۴ بوده است.
در آرژانتین نیز، خاویر میلی، رییسجمهوری این کشور، ۲۷ دی با امضای فرمانی نیروی قدس سپاه پاسداران و ۱۳ فرد مرتبط با شاخه برونمرزی سپاه پاسداران را «تروریستی» اعلام کرد.
به این ترتیب در صورت اضافه شدن اتحادیه اروپا، میتوان گفت به جز بریتانیا، سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی تمام کشورهای بلوک غرب قرار گرفته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز گفت آمریکا همچنان با جمهوری اسلامی در حال گفتوگو است.
او در عین حال تاکید کرد جنگ تنها با «تسلیم جمهوری اسلامی» متوقف خواهد شد.
ترامپ همچنین گفت آمریکا هنوز «با تمام قدرت» به ایران حمله نکرده است.
رییسجمهوری آمریکا بار دیگر از جزیره خارک نام برد و گفت ترجیح او این است که آمریکا این جزیره را در اختیار بگیرد.
او افزود با وجود ادامه درگیریها، ترجیح میدهد آمریکا زیرساختهای غیرنظامی ایران را هدف قرار ندهد.
ترامپ گفت: «ترجیح میدهم آمریکا پلها و نیروگاههای ایران را هدف قرار ندهد.»
او در توضیح این موضع افزود: «مردم ایران نمیتوانند آب بنوشند، من نمیخواهم این کار را بکنم.»