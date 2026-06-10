در این پیام گفته شده است دو طرف «دیدگاه‌های عمیقی درباره موضوعات مورد علاقه مشترک تبادل کردند و بر سر مجموعه‌ای از مسائل مهم و مشترک به اجماع‌دست یافتند»؛ توافق‌هایی که نشان‌دهنده عزم دو کشور برای تعمیق هرچه بیشتر روابط دوجانبه است.

شی با اشاره به آینده روابط چین و کره شمالی گفت که آماده است بر اساس «منافع بنیادین و بلندمدت» با کیم همکاری کند تا روابط دوجانبه را «به‌طور مستمر حفظ و تقویت کند» و سهم بیشتری در صلح و توسعه منطقه‌ای و جهانی داشته باشد.

او همچنین گفت این سفر «با موفقیت به پایان رسیده» و روابط دو کشور وارد «مرحله‌ای جدید در تاریخ» شده است. شی در ادامه ابراز امیدواری کرد که بار دیگر با کیم دیدار کند.

شی جین‌پینگ از روز دوشنبه تا سه‌شنبه در پیونگ‌یانگ حضور داشت. این نخستین سفر او به کره شمالی در هفت سال گذشته بود. خبرگزاری رسمی چین، شینهوا، گزارش داد که شی گفته است این سفر به درک عمیق‌تر و جامع‌تری میان دو کشور منجر شده و مسیر روشن‌تری برای توسعه روابط فراهم آورده است.

براساس گزارش رسانه‌های دولتی هر دو کشور، دو رهبر توافق کردند همکاری‌ها را در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، تجاری و فرهنگی گسترش دهند و در عین حال ارتباطات راهبردی میان دولت‌های خود را تقویت کنند.

شینهوا نوشت: «همکاری عملی در حوزه‌هایی مانند کشاورزی، فناوری و ساخت و ساز، نیروی محرکه مهمی برای توسعه روابط چین و جمهوری دموکراتیک خلق کره است.»

رسانه‌های رسمی چین همچنین اعلام کردند که دو کشور باید از بازگشایی کامل گذرگاه‌های مرزی و ازسرگیری پروازهای غیرنظامی و قطارهای بین‌المللی مسافربری حداکثر بهره را ببرند.

در گزارش‌های دیگری که خبرگزاری دولتی کره شمالی چهارشنبه منتشر کرد، آمده است که دو رهبر در برج دوستی چین و کره در پیونگ‌یانگ، یادبودی برای سربازان چینی کشته‌شده در جنگ کره، ادای احترام کردند و همچنین از یک مدرسه آموزش سیاسی برای کادرهای حزبی بازدید به عمل آوردند.