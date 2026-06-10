برخلاف انتظار جمهوری اسلامی برای تبدیل جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ به فرصتی تبلیغاتی، دهها شهروند در پیامهایی، خواهان استفاده از این رویداد برای نمایش اعتراض، بازتاب سرکوب معترضان از سوی حکومت و دادخواهی شدند. برخی نیز تاکید کردند دیگر «حوصلهای» برای تماشای این بازیها وجود ندارد.
بخش قابل توجهی از مخاطبان داخل کشور در آستانه جام جهانی، به ایراناینترنشنال گفتند دیگر نه اشتیاقی به تماشای تیم تحت کنترل جمهوری اسلامی دارند و نه حوصله آن را.
مخاطبی گفت: «قبلا چهار سال صبر میکردم تا جام جهانی شروع شود؛ الان با این وضعیت روحی و اقتصادی، نه اشتیاقی دارم و نه حوصلهای.»
بسیاری اشاره کردند داغ جاویدنامان هنوز تازه است و «شوری» حتی برای تماشای بازیهای تیمهای محبوبشان ندارند.
برخی نیز اظهار امیدواری کردند تیمی که «غیر ملیترین» تیم فوتبال ایران است، «به بدترین شکل ممکن حذف شود».
شهروندی، بازیکنان تیم را «نماینده قاتلان ۴۰ هزار جاویدنام» و نماینده پرچمبهدستهای شبانه توصیف کرد و گفت: «نفرین خانوادههای داغدار بدرقه راهتان باد. شما از همین حالا باختهاید.»
چالش نمایش پرچم شیر و خورشید
بخش بزرگی از پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، توصیه و درخواست ساکنان ایران به جامعه ایرانیان مهاجر است.
بسیاری در این درخواستها تاکید کردند جام جهانی ۲۰۲۶ فرصتی بینظیر برای دیاسپورای ایرانی است تا صدای «ایران آزاد» و انقلاب ملی را به گوش جهان برسانند.
شماری از شهروندان، خواهان نمایش پرچم شیر و خورشید باوجود ممنوعیت فیفا شدند و برخی تاکید کردند «آمریکا، قطر نیست» و با این پرچم به ورزشگاهها خواهند رفت تا «جام جهانی را برای تیم حکومتی جهنم کنند».
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، بسیاری از هواداران ایرانی پرچم شیر و خورشید را برای دیدارهای تیم ملی مقابل انگلیس، ولز و آمریکا به ورزشگاه آوردند اما هنگام ورود به ورزشگاهها، برخی از هواداران اجازه ورود با این پرچم یا پیامهای انتقادی علیه جمهوری اسلامی را نیافتند.
نشریه اتلتیک اواخر اردیبهشت گزارش داد بر اساس راهنمای رسمی فیفا برای ورزشگاهها در جام جهانی، ورود پرچم شیر و خورشید هنگام بازیهای ایران ممنوع خواهد بود.
فیفا بهصراحت اعلام نکرد که پرچم پیش از انقلاب کدام معیار را نقض میکند، اما این فرض وجود دارد که آن را «سیاسی» تلقی خواهد کرد.
این تصمیم با اعتراض و خشم شهروندان در داخل و خارج از ایران مواجه شد. برخی این ممنوعیت را تحت فشار فدراسیون جمهوری اسلامی خواندند و گفتند این موضوع نه تنها آزادی بیان را نقض میکند بلکه به حکومت کمک میکند تا تصویر جعلی «تیم ملی» خود را حفظ کند.
پرچم شیر و خورشید برای میلیونها ایرانی نماد هویت تاریخی، فرهنگی و مقاومت در برابر تحمیل ایدئولوژی ولایت فقیه به شمار میرود.
جام جهانی، فرصتی برای دادخواهی و اعتراض
مخاطبان در پیامهایی به ایراناینترنشنال، به هموطنان خود در مکزیک و آمریکا توصیه کردند در صورت ممنوعیت قطعی بردن پرچم شیر و خورشید، ابزارهای اعتراضی دیگری به کار ببرند.
پوشیدن تیشرتها و پیراهنهایی مزین به تصویر جاویدنامها، چسباندن عکس آنها پشت لباسها، پشت کردن به زمین هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی، خواندن «ای ایران» هنگام پخش سرود رسمی جمهوری اسلامی و شعارهای اعتراضی از جمله این پیشنهادهاست.
شهروندان تاکید کردند برای بسیاری از ایرانیان، جام جهانی دیگر یک رویداد ورزشی نیست، بلکه فرصتی برای دادخواهی و رساندن صدای اعتراض به جهان است.
به گفته آنها، اولویت با ادامه مسیر اعتراض و تجمعات و تاکید بر «دادخواهی» است، نه تشویق تیمی که مردم آن را نماینده خود نمیدانند.
شهروندان همچنین با تاکید بر تفاوتهای محل برگزاری این دوره جام جهانی، یادآوری کردند آمریکا کشوری آزاد است و از سوی دیگر، «بسیجیهای قطر» دیگر در ورزشگاهها حضور ندارند، بنابراین حضور گسترده و خلاقانه معترضان میتواند موثر باشد.
حکومتی که با همه ابزارهای سانسور و سرکوب نتوانسته نمادهای ملی، یاد و نام جاویدنامان و دادخواهی برای کشتهشدگان اعتراضات چهار دهه اخیر را از جامعه حذف کند، در این میدان جهانی با چالش جدیتری روبهرو خواهد شد.
بازیهای ایران از ۲۶ خرداد آغاز میشود، اما به گفته یک شهروند، جمهوری اسلامی پیشاپیش «مغلوب این نبرد با مردم خود» است.
عبدالرسول مرتضوی، زندانی سیاسی در پیامی صوتی از زندان مرکزی اصفهان از شکنجه بازداشتشدگان انقلاب ملی خبر داد.
او گفته از ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۰ فروردین ۱۴۰۵ همراه با تعدادی از بازداشتشدگان در یک سلول نگهداری شده و آثار شکنجه را بر بدن برخی زندانیان دیده است.
به گفته او، این زندانیان فرشاد امینی، رحمان کیانی، آرمان کیانی، ستار زارعی، اکبر نجسی، حمیدرضا عباسیان، یونس فلاح، محمدحسن صدیون، کامران خاکی، محسن تاکش، محسن رنجبر، مالک صادقی، دانیال شریفی، امین بخشیان، امیرحسین کاظمی، امیرحسین ثاقیانی، محمدباقر خوشایند، علی حاجکاظمی، محمد نیکبخت و محمد محمدی هستند.
مرتضوی از ضربوشتم، بازجوییهای خشن، قطع ارتباط با خانواده، سلولهای تنگ، محدودیت هواخوری و رفتارهای تحقیرآمیز بهعنوان بخشی از فشارها نام برده و در پایان خواستار مجازات عاملان و اجرای اصول ۳۸ و ۳۹ قانون اساسی شده است.
شکیرا، ستاره کلمبیایی موسیقی پاپ، بار دیگر نام خود را با جام جهانی فوتبال گره زد. ترانه رسمی جام جهانی ۲۰۲۶ با عنوان «دای دای» که او با همکاری برنا بوی منتشر کرده، تنها دو هفته پس از انتشار از مرز ۱۰۰ میلیون بازدید عبور کرده است.
شکیرا، خواننده ۴۹ ساله کلمبیایی، که سابقه حضور در چهار دوره جام جهانی را در کارنامه دارد، اکنون موفقترین هنرمند تاریخ این رقابتها به شمار میرود. او درباره ارتباطش با فوتبال گفت: «میان من و فوتبال پیوندی وجود دارد که انگار هیچوقت از بین نمیرود.»
شکیرا نخستین بار در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان با اجرای نسخهای ویژه از آهنگ «هیپس دونت لای» پیش از فینال میان ایتالیا و فرانسه روی صحنه رفت. چهار سال بعد نیز با ترانه ماندگار «واکا واکا (این تایم فور آفریقا)» به نماد جام جهانی ۲۰۱۰ آفریقای جنوبی تبدیل شد؛ موزیکویدیویی که تاکنون بیش از ۴.۵ میلیارد بار دیده شده و در میان پربازدیدترین ویدیوهای موسیقی تاریخ قرار دارد.
او در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل نیز با آهنگ «لا لا لا (برزیل ۲۰۱۴)» حضور داشت؛ اثری که بیش از ۱.۳ میلیارد بازدید ثبت کرده است.
شکیرا علاوه بر اجرای سرود رسمی جام جهانی ۲۰۲۶، قرار است در نخستین نمایش بین دو نیمه فینال جام جهانی که ۱۹ ژوئیه برگزار میشود، در کنار مدونا و گروه کرهای بیتیاس روی صحنه برود.
این خواننده کلمبیایی درباره جام جهانی ۲۰۲۶ که به میزبانی مشترک آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار میشود، گفت: «هر جام جهانی حالوهوای جادویی خودش را دارد. فکر میکنم این دوره بیش از هر چیز درباره کنار هم آوردن مردم در شرایط حساس اجتماعی و سیاسی امروز جهان باشد.»
شکیرا همچنین درباره پیام ترانه جدیدش گفت: «این آهنگ برای همه کودکانی است که به آنها گفتهاند رویاهایشان بیش از حد بزرگ است. میخواهم یادآوری کنم که هر قهرمانی روزی کودکی بوده که با سختیها و مشکلات روبهرو شده، اما کسی به او ایمان داشته و به همین دلیل تسلیم نشده است.»
به گزارش رویترز، دولت آمریکا به دلیل آنچه ارتباط عمر عبدالقادر ارتان با «افراد مظنون به عضویت در سازمانهای تروریستی» عنوان کرده، از ورود این داور فوتبال اهل سومالی به ایالات متحده برای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ جلوگیری کرده است.
ارتان، برنده عنوان بهترین داور فوتبال آفریقا در سال ۲۰۲۵، قصد داشت به عنوان نخستین داور سومالیایی تاریخ در رقابتهای جام جهانی قضاوت کند. او صبح چهارشنبه به سومالی بازگشت.
سخنگوی فیفا تایید کرد که این داور فرصت حضور در جام جهانی را از دست داده است و افزود فیفا در فرآیندهای مهاجرتی کشورهای میزبان نقشی ندارد.
دولت سومالی نیز با ابراز تاسف از این تصمیم اعلام کرد تلاشهای دیپلماتیک این کشور برای حل موضوع بینتیجه مانده است.
این اقدام در آستانه جام جهانی ۲۰۲۶ نگرانیهایی را درباره محدودیتهای ورود به آمریکا برای برخی شرکتکنندگان در این رقابتها ایجاد کرده است.
رادنی اسکات، کمیسر سازمان گمرک و حفاظت مرزی آمریکا، از این تصمیم دفاع کرد و گفت: «واقعاً برای من مهم نیست شغل شما چیست؛ قانون، قانون است. اگر واجد شرایط ورود به کشور نیستید، صرفاً به این دلیل که میخواهید یک مسابقه را داوری کنید، اجازه ورود به شما داده نخواهد شد.»
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرد عملیات جدید خود علیه جمهوری اسلامی را که در پاسخ به سرنگون شدن یک بالگرد آپاچی ارتش آمریکا انجام داد، به پایان رسانده است.
طبق اعلام سنتکام، نیروهای آمریکا با استفاده از مهمات دقیق که از جنگندههای نیروی هوایی و نیروی دریایی آمریکا شلیک شد، سامانههای پدافند هوایی، ایستگاههای کنترل زمینی و سایتهای راداری نظارتی جمهوری اسلامی در نزدیکی تنگه هرمز را هدف قرار دادند.
سنتکام این عملیات را پاسخی متناسب به حملات اخیر علیه نیروهای آمریکایی و کشتیهای تجاری بینالمللی در حال عبور از آبهای منطقه توصیف کرد.
سنتکام تاکید کرد نیروهای آمریکایی همچنان در حالت آمادهباش باقی ماندهاند و برای دفاع در برابر «تجاوز غیرموجه» جمهوری اسلامی آمادگی دارند.
گزارشها از دور جدید صداهای انفجار در مناطق جنوبی ایران خبر میدهد. رسانههای جمهوری اسلامی از صداهای انفجار در بندرعباس خبر دادند. خبرگزاری مهر نیز از شنیده شدن مجدد صدای انفجار در شهرستان جاسک و چندین صدای انفجار در قشم خبر داد.
گزارشهای منتشر شده در فضای مجازی از شنیده شدن صداهای انفجار در جم بوشهر و اهواز خبر میدهد.
همچنین طبق پیامهای مخاطبان، حدود ساعت یک بامداد صدای چند انفجار از جزیره قشم ، سیریک و جاسک به گوش رسید.
مخاطبان همچنین در پیامهایی به ایراناینترنشنال از صداهای چند انفجار مهیب در بندرعباس خبر دادند.