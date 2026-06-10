دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در مصاحبه با فاکسنیوز گفت در حمله بامداد چهارشنبه جمهوری اسلامی، یک پهپاد ایرانی به یک بالگرد آپاچی اصابت کرد اما منفجر نشد.
او افزود این پهپاد میان دو خلبان گیر کرد و با وجود برخورد، انفجاری رخ نداد.
ترامپ گفت خلبانان بالگرد را در دریا فرود آوردند و برای نخستین بار در تاریخ نظامی آمریکا، به وسیله یک شناور دریایی بدون سرنشین نجات پیدا کردند.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در نشست «چالشهای اقتصادی ایران در برهه کنونی و نقش راهبردی دانشگاه در مواجهه با آن» گفت جمهوری اسلامی همواره آماده تعامل و گفتوگوی سازنده بوده است، اما هرگز زیادهخواهی و تحمیل را نمیپذیرد.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت جمهوری اسلامی همواره آماده تعامل و گفتوگوی سازنده بوده است، اما هرگز زیادهخواهی و تحمیل را نمیپذیرد.
او این اظهارات را در نشست «چالشهای اقتصادی ایران در برهه کنونی و نقش راهبردی دانشگاه در مواجهه با آن» مطرح کرد.
مسعود پزشکیان افزود: «اجازه نخواهیم داد دشمنان به اهداف خود دست یابند و با همت و همراهی همه بخشها، تحریمها، فشارها و محدودیتهای تحمیلی را پشت سر خواهیم گذاشت.»
مرکز پژوهشهای کنگره آمریکا اعلام کرد در پیشنویس بودجه ۲۰۲۷ حدود ۱۱۹ میلیون دلار برای حمایت از نیروهای مسلح عراق در نظر گرفته شده و بررسی مشروط شدن این کمکها به مهار گروههای وابسته به جمهوری اسلامی در جریان است.
گفتوگو با تروسکه صادقی، خبرنگار ایراناینترنشنال
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، از بازداشت صادق زیباکلام، فعال سیاسی و استاد دانشگاه، خبر داد.
به گزارش تسنیم، قرار نظارت قضایی زیباکلام پیشتر به دلیل نقض ممنوعیت فعالیت رسانهای و تولید محتوا در شبکههای اجتماعی تشدید شده بود.
در این گزارش آمده است او با وجود اعلام دادستانی تهران درباره ممنوعیت فعالیت رسانهای، در یک مصاحبه اظهاراتی مطرح کرد که به گفته این خبرگزاری، منجر به اعلام جرم جدید و تشدید قرار نظارت قضایی شد.
بر اساس این گزارش، صادق زیباکلام صبح چهارشنبه ۲۰ خرداد بازداشت شد.
جاسم محمد البدیوی، دبیر کل شورای همکاری خلیجفارس، در نشست وزیران خارجه این شورا در منامه از هماهنگی کشورهای عضو در مقابله با حملات جمهوری اسلامی قدردانی کرد.
او گفت همکاری امنیتی و دفاعی میان اعضا نقش مهمی در مهار این حملات داشته است.
دبیر کل شورای همکاری خلیجفارس همچنین تاکید کرد بازگشت به مسیر گفتوگو و دیپلماسی برای حل درگیریها ضروری است و باید برای کاهش تنشها تلاش شود.
شاهزاده رضا پهلوی در پیامی در ایکس با اشاره به جامجهانی نوشت حکومت فوتبال را به سلاحی علیه مردم ایران تبدیل کرده است.
او نوشت: «من عاشق فوتبالم. افسوس که حکومت، فوتبال را هم به سلاحی علیه مردم ایران تبدیل کرده است.»
شاهزاده رضا پهلوی از هواداران خواست پرچم ملی شیروخورشید را در ورزشگاهها و هرجا فوتبالدوستان گرد هم میآیند برافرازند و یاد کسانی را که «باید کنار ما میبودند» زنده نگه دارند.
او در پایان نوشت: «تیم ملی واقعی ایران، مردم ایراناند.»