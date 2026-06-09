رسانههای عربی گزارش دادند اسرائیل چند منطقه در جنوب این کشور را هدف حملات هوایی و پهپادی قرار داده است.
خبرگزاری رسمی لبنان اعلام کرد جنگندههای اسرائیل شهرهای صریفا و حاریص را بمباران کردند و پهپادها نیز شهر برج قلاویه را در دو نوبت هدف قرار دادند.
شبکه الحدث گزارش داد در پی حمله به یک موتورسیکلت در جاده المصیلح در جنوب لبنان، یک شهروند سوری کشته شد.
اداره کل دفاع مدنی لبنان نیز اعلام کرد پس از حمله پهپادی به یک خودرو در شهرک شرقیه در شهرستان نبطیه، یک مجروح امدادرسانی شد، اما در جریان حمله دوم، دو نیروی دفاع مدنی دچار جراحات سطحی شدند و به بیمارستان منتقل شدند.
محمد بن عیسی آل خلیفه، رییس گارد ملی بحرین، در سفر رسمی به پاکستان با مقامهای ارتش پاکستان از جمله ظهیر احمد بابر سدهو، فرمانده نیروی هوایی این کشور، در اسلامآباد دیدار کرد.
در این دیدار، دو طرف بر توسعه همکاریهای نظامی و امنیتی و گسترش هماهنگیهای مشترک تاکید کردند. رییس گارد ملی بحرین از سطح همکاریهای دفاعی میان دو کشور تمجید کرد و فرمانده نیروی هوایی پاکستان نیز این سفر را گامی در جهت تقویت روابط نظامی دانست.
این دیدار در حالی انجام شد که تنشهای امنیتی در منطقه خلیج فارس افزایش یافته است.
با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از کشته شدن علی خامنهای، همچنان تناقضگوییها درباره زمان برگزاری تشییع و تدفین او ادامه دارد.
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران، گفت مجوز استفاده رایگان از مترو و اتوبوسهای بیآرتی در پایتخت تا پایان دهه اول محرم تمدید شده است.
او دلیل این تصمیم را «همزمانی با برگزاری مراسم تشییع علی خامنهای» عنوان کرد و افزود این مصوبه در شورای شهر تهران به تصویب رسیده است.
در همین حال، ستاد «بزرگداشت علی خامنهای» در اطلاعیه شماره ۲ اعلام کرد مراسم وداع، تشییع و تدفین علی خامنهای «پس از دهه اول محرم و بعد از تکمیل هماهنگیهای نهایی دستگاههای مسئول و گروههای مردمی برای خدمترسانی» برگزار خواهد شد.
شبکه آی۲۴نیوز گزارش داد وزرای اسرائیل دوشنبه شب در جلسه کابینه برای بررسی تبادل کوتاه آتش با جمهوری اسلامی و ادامه کارزار نظامی علیه حزبالله در لبنان گرد هم آمدند؛ نشستی که در آن اختلافنظرهای آشکاری درباره نحوه ادامه اقدامات در هر دو جبهه مطرح شد.
بر اساس این گزارش، گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، هشدار داد حزبالله در تلاش است اسرائیل را وارد جنگی فرسایشی کند. در مقابل، زئیو الکین، وزیر کابینه، با لحنی محتاطانهتر گفت اسرائیل توانسته بدون آسیب زدن به مذاکرات هستهای جاری، در ایران پاسخ نظامی بدهد.
اوریت استروک، وزیر دیگر کابینه، بر لزوم فشار سرزمینی علیه حزبالله تاکید کرد و گفت: «این سازمان وقتی سرزمینش را بگیری، میفهمد.»
فضای جلسه با اظهارات ایتامار بن گویر، وزیر امنیت ملی اسرائیل، تندتر شد. او پیشنهاد کرد اسرائیل همسران و جوانان اعضای حزبالله را بازداشت و در زندانهای ویژه «تروریستی» نگهداری کند و افزود: «این بیش از هر چیز به آنها ضربه میزند.»
در بخش مربوط به ایران، آوی دیشتر، رییس پیشین شینبت و وزیر کنونی، خواستار تشدید حملات در دورهای بعدی شد و گفت: «در دور بعدی با ایران، باید حتی سختتر ضربه بزنیم.»
ایتسحاک واسرلاوف، وزیر دیگر، نیز خواستار پاسخ نامتناسب در لبنان و افزایش قابل توجه بودجه مهمات شد و خطاب به بتسالل اسموتریچ، وزیر دارایی اسرائیل، گفت: «اسموتریچ باید دست در کیسه کند و بیدار شود.»
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، نیز از افزایش بودجه نظامی حمایت کرد و گفت خزانهداری باید منابع بیشتری در اختیار ارتش اسرائیل قرار دهد و ذخایر مهمات باید فورا افزایش یابد.
رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میزان، از توقیف بخشی دیگر از اموال علی کریمی، بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال و پرسپولیس و از چهرههای شناختهشده مخالف حکومت خبر داد.
به نوشته میزان، اموال جدیدی از علی کریمی شناسایی و دستور توقیف آنها صادر شده است. بر اساس این گزارش، «ملک شناساییشده از این علی کریمی یک ویلای ۳ طبقه به متراژ ۱۱۵۰ متر مربع، دارای ۶۰۰ متر مربع عیانی در شهرستان لاهیجان استان گیلان است.»
خبرگزاری میزان اعلام کرد که پیشتر، جمهوری اسلامی ۲ واحد تجاری و ۴ واحد مسکونی علی کریمی را توقیف کرده است.
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، پیشتر از توقیف اموال چندین چهره سرشناس ورزشی دیگر از جمله علی دایی، مسعود شجاعی، زهرا قنبری و علیرضا فغانی بهدلیل مخالفت با سیاستهای حکومت خبر داده بود.
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، امنیت لبنان را «خط قرمز» جمهوری اسلامی خواند و تاکید کرد: «اگر اسرائیل متعرض این کشور شود، ما قطعا به آنها پاسخ خواهیم داد.»
او هشدار داد: «اگر آنها به این بازی ادامه دهند که به نظر من بدون هماهنگی با آمریکا نیست، ما قطعا پاسخ گستردهتر و قاطعتری نشان خواهیم داد.»
او خطاب به مقامهای آمریکایی گفت: «اگر آمریکاییها واقعا نگران گسترش دامنه جنگ هستند، باید شکست را بپذیرند و به این بازی خطرناک خاتمه دهند.»