سپاه: هرگونه شناور رزمی از کشورهای متخاصم در تنگه هرمز، بیدرنگ هدف قرار میگیرد
سرفرماندهی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: «هرگونه شناور رزمی از کشورهای متخاصم در تنگه هرمز، بیدرنگ هدف قرار میگیرد.»
سرفرماندهی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: «هرگونه شناور رزمی از کشورهای متخاصم در تنگه هرمز، بیدرنگ هدف قرار میگیرد.»
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به توافقی خارج از چارچوب نظارتی آژانس گفت: «دو کشور میتوانند هر توافقی که میخواهند داشته باشند، اما امیدوارم چنین کاری نکنند.»
او با تاکید بر نقش این نهاد در هر توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، گفت توافقی که فاقد راستیآزمایی مستقل و موثر باشد، در عمل «توهمی از توافق» خواهد بود.
گروسی افزود: «فکر میکنم خود آنها نیز آگاه باشند که توافقی که راستیآزمایی مناسب بخشی از آن نباشد، در واقع توهمی از توافق است؛ زیرا نمیدانید آیا طرف مقابل به تعهدات و مفاد توافق خود پایبند بوده است یا خیر.»
مدیرکل آژانس همچنین درباره احتمال بازگشت کامل الزامات پیشین شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران گفت در چنین شرایطی آژانس وظیفه خواهد داشت اجرای همه این تعهدات را راستیآزمایی کند.
گروسی گفت: «ما باید همه این موارد را راستیآزمایی کنیم، اما در حال حاضر قادر به انجام کامل آن نیستیم. این موضوع بخشی از گفتوگوهای ما با ایران بوده است. به دلیل عملیات نظامی و جنگ، ایران تعامل لازم را با ما نداشته است.»
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در یک نشست خبری گفت: «در یک مرحله پیچیده گیر افتادهایم اما این وضعیت در گذشته نیز وجود داشته است.»
گروسی افزود که آژانس به تلاش خود برای تعامل و پیگیری بازرسی از تاسیسات ایران همچنان ادامه میدهد.
او گفت: «آژانس باید در توافق جمهوری اسلامی و آمریکا در بخش هستهای نقش ایفا کند.»
فایننشالتایمز در گزارشی نوشت که سرویسهای امنیتی روسیه در پی کشته شدن علی خامنهای، رهبر کشته شده جمهوری اسلامی و گزارشها درباره هک دوربینهای ترافیکی تهران ار سوی اسرائیل، بخشهایی از دروبین های مداربسته سامانه نظارتی ویژه برای حفاظت از ولادمیر پوتین پوتین، رییسجمهوری روسیه، را غیرفعال کردند.
ارتش اسرائیل با انتشار ویدیویی اعلام کرد که یک موج حمله علیه سامانههای پدافند هوایی در غرب و مرکز ایران را تکمیل کرده است.
بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، در یکی از این سامانهها موشکهایی برای هدف قرار دادن هواگردها وجود داشت.
دادههای فلایترادار نشان میدهد آسمان ایران، عراق و سوریه بامداد دوشنبه پس از اعمال محدودیتها و بسته شدن موقت حریم هوایی، تا حد زیادی خالی از پرواز بوده است.
ایران پروازهای فرودگاه مهرآباد تهران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرد، سوریه حریم هوایی جنوب این کشور را بهطور موقت بست و فعالیت فرودگاه دمشق را متوقف کرد و عراق نیز به دلایل ایمنی حریم هوایی خود را بست و ناوبری هوایی را به حالت تعلیق درآورد.