یخیل لایتر، سفیر اسرائیل در آمریکا گفت ایران امروز ۱۱ موشک بالستیک به سوی اسرائیل شلیک کرده است؛ موشک‌هایی که به گفته او هر یک توان تخریب یک محله کامل و وارد کردن تلفات گسترده را دارند.

او تأکید کرد هیچ کشوری چنین حمله‌ای را تحمل نمی‌کند و اسرائیل نیز پاسخ خواهد داد.

به گفته لایتر، ارتش اسرائیل در واکنش، در حال هدف قرار دادن سایت‌های پرتاب موشک‌های زمین‌به‌زمین ایران و برخی زیرساخت‌هاست که به بخش انرژی مرتبط نیستند.

سفیر اسرائیل همچنین هشدار داد در صورت شلیک موشک از سوی حزب‌الله، مراکز فرماندهی این گروه در ضاحیه بیروت هدف حملات شدید قرار خواهند گرفت.

او افزود مردم لبنان نیروی نیابتی ایران را رد کرده‌اند و مدعی شد «همه از رفتارهای رژیم ایران به ستوه آمده‌اند.»