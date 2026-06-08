روزنامه اورشلیم‌پست نوشت حملات اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در بامداد دوشنبه ۱۸ خرداد، در مقایسه با دورهای پیشین درگیری‌ها و اقدامات تلافی‌جویانه میان دو طرف، ماهیتی متفاوت داشت. این حمله پاسخی از سوی اسرائیل به «آزمونی خطرناک» از جانب تهران بود؛ اقدامی که اسرائیل نمی‌توانست آن را بی‌پاسخ بگذارد.

بر اساس این تحلیل، حزب‌الله پس از برقراری آتش‌بس، بارها با حمله به اسرائیل این توافق را نقض کرد. در پی این تحولات، ارتش اسرائیل یک‌شنبه ۱۷ خرداد مواضع این گروه نیابتی جمهوری اسلامی را در ضاحیه بیروت هدف قرار داد.

با این حال، به نوشته اورشلیم‌پست، این حمله در مقیاس گسترده انجام نشد و اسرائیل به یک عملیات همه‌جانبه در بیروت دست نزد.

در سوی دیگر، جمهوری اسلامی این بار تصمیم گرفت خود به حمله اسرائیل علیه حزب‌الله پاسخ دهد .

در پی حملات حکومت ایران، آژیر هشدار در بیش از ۱۰۰ شهر و منطقه در شمال اسرائیل به صدا درآمد. صبح ۱۸ خرداد نیز با پیوستن مجدد حوثی‌های یمن به درگیری‌ها، هشدار امنیتی تازه‌ای صادر شد.

در واکنش به رویدادهای اخیر، فرماندهی جبهه داخلی اسرائیل محدودیت‌هایی را در سراسر این کشور اعمال کرد که از جمله آن‌ها تعطیلی فعالیت‌های آموزشی در ۱۸ خرداد بود.

اورشلیم‌پست نوشت: «هرچند در حملات شب گذشته گزارشی از تلفات یا مجروحان منتشر نشد، اما مساله اصلی این نیست؛ اهمیت موضوع در بدعت و الگویی است که تهران تلاش کرد آن را پایه‌گذاری کند.»

بر اساس این مطلب، اگر اسرائیل اجازه می‌داد این حمله بدون پاسخ بماند، پیامی که به تهران مخابره می‌شد کاملا روشن بود: حزب‌الله می‌توانست همچنان هرگونه آتش‌بس را نادیده بگیرد و هر زمان که بخواهد به اسرائیل و نیروهایش حمله کند.

هر واکنش اسرائیل به حزب‌الله نیز می‌توانست از سوی حکومت ایران به‌عنوان اقدامی تحریک‌آمیز معرفی شود و زمینه را برای حمله مستقیم جمهوری اسلامی به اسرائیل فراهم آورد؛ آن هم با این فرض که فشارهای دیپلماتیک واشینگتن مانع از پاسخ اسرائیل خواهد شد.

اورشلیم‌پست تاکید کرد چنین الگویی از بازدارندگی غیرممکن و غیر‌قابل دوام است.

دیپلماسی یا بازدارندگی؟

اورشلیم‌پست در ادامه مطلب خود، به تحلیل مواضع اخیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در قبال مناقشه جمهوری اسلامی و اسرائیل پرداخت.

این روزنامه رویکرد ترامپ را «بسیار روشن» خواند و نوشت رییس‌جمهوری آمریکا از بنیامین نتانیاهو، نخست‌‎وزیر اسرائیل، خواست از هرگونه اقدام تلافی‌جویانه جدید خودداری کند ، زیرا واشینگتن به دستیابی به توافق با تهران نزدیک شده و نمی‌خواهد درگیری اخیر، روند مذاکرات را از مسیر خود خارج کند.

ترامپ معتقد بود دو طرف پیام‌های خود را رد و بدل کرده‌اند؛ اسرائیل حمله کرده و ایران نیز پاسخ داده است، بنابراین اکنون زمان پایان دادن به این چرخه و جلوگیری از تشدید تنش‌هاست.

کاخ سفید در تلاش است مسیر دیپلماسی با حکومت ایران را حفظ کند و مانع از کشیده شدن منطقه به یک رویارویی دیگر شود.

ترامپ با اشاره به اینکه حمله جمهوری اسلامی تلفاتی به همراه نداشته، کوشید این رویداد را یک تنش محدود و قابل مدیریت توصیف کند. تنشی که به باور او می‌توان آن را پشت سر گذاشت و بار دیگر تمرکز را به مذاکرات معطوف کرد.

اورشلیم‌پست افزود: «از نگاه اسرائیل، این منطق ناقص است. حمله موشکی ایران در واقع محک زدن این موضوع بود که آیا توانایی اسرائیل برای دفاع از خود، تابع دیپلماسی میان آمریکا و ایران شده است یا خیر.»

سایه توافق بر معادلات امنیتی اسرائیل

اورشلیم‌پست در ادامه نوشت ممکن است رویدادهای اخیر صرفا یک تنش مقطعی باشد که به‌زودی فروکش کند. با این حال، احتمال دیگری نیز وجود دارد: اینکه تغییر ظریفی در محاسبات راهبردی منطقه رخ داده باشد.

به نظر می‌رسد تهران بیش از گذشته به این جمع‌بندی رسیده که ترامپ برای دستیابی به توافق چنان در تکاپو است که در برابر اقدامات احتمالی اسرائیل محدودیت‌هایی ایجاد کند.

اورشلیم‌پست افزود نکته مهم این است که حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در واکنش به هدف قرار گرفتن تهران، اصفهان یا تاسیسات هسته‌ای انجام نشد، بلکه پاسخی به حمله اسرائیل علیه حزب‌الله بود. گروهی که ماه‌هاست زندگی ساکنان شمال اسرائیل را مختل کرده است.

بر اساس این مطلب، اگر جمهوری اسلامی بتواند پس از هر اقدام نظامی اسرائیل علیه حزب‌الله، با حملات موشکی پاسخ دهد، در عمل برای حزب‌الله نوعی «مصونیت راهبردی» ایجاد خواهد شد.

چنین وضعیتی این امکان را به تهران می‌دهد که بر دامنه اقدامات دفاعی اسرائیل در جبهه شمالی «حق وتو» داشته باشد. از این منظر، خودداری اسرائیل از واکنش می‌تواند به ایجاد یک رویه خطرناک منجر شود و آزادی عمل این کشور را در مقابله با تهدیدات حزب‌الله، محدود کند.