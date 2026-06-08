ترامپ در گفت‌وگو با برنامه «میت دِ پرِس» شبکه ان‌بی‌سی نیوز که عصر یکشنبه ۱۷ خرداد پخش شد، به‌تفصیل درباره وضعیت مذاکرات برای پایان دادن به جنگ ایران و تاثیر این جنگ بر اقتصاد آمریکا و جهان صحبت کرد. او گفت اگر مذاکرات جاری به توافق میان دو کشور منجر شود، آمریکا برای جمع‌آوری و نابودی اورانیوم با غنای بالا با جمهوری اسلامی همکاری خواهد کرد، در غیر اینصورت حمله نظامی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

رییس‌جمهوری آمریکا در این مصاحبه درباره وضعیت مذاکرات برای توقف دائمی درگیری و رویکردش به یک توافق احتمالی، گفت به دنبال آن است که نیروهای آمریکایی را تا «تکمیل» کار در منطقه نگه دارد و افزود: «من آنها را در خطر نمی‌دانم.»

ترامپ همچنین گفت دو طرف به امضای یک پیمان «بسیار نزدیک» هستند، اما او از حکومت ایران می‌خواهد در کنار گذاشتن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای خود فراتر برود.

نکته دیگر در این مصاحبه، تاکید ترامپ بر ادامه حضور نیروهای آمریکایی در اطراف ایران بود. او بار دیگر بر «نابودی کامل» توان نظامی جمهوری اسلامی تاکید کرد و افزود با این حال حکومت ایران هنوز «تعدادی موشک و پهپاد» در اختیار دارد؛ چیزی حدود به گفته او «۲۱ یا ۲۲ درصد» ذخایر موشکی پیش از جنگ، اما این به آن معنا نیست که «۵۰ هزار نیروی آمریکایی مستقر در منطقه به‌زودی به خانه باز می‌گردند».

ترامپ نگه داشتن نیروهای نظامی آمریکا در منطقه را برای آمریکا «کم‌هزینه» خواند و افزود: «به نظر من بازگرداندن آنها بی‌احتیاطی است، چون شاید از آنها برای وادار کردن ایران به عقب‌نشینی در مذاکرات استفاده کنیم.»

او در این بخش از گفت‌وگوها بار دیگر استفاده مجدد از فشار نظامی علیه جمهوری اسلامی را «بعید» ارزیابی و بلافاصله تاکید کرد که نیروهای آمریکایی را تا «به سرانجام رسیدن کار» در منطقه نگه می‌دارد.

ان‌بی‌سی دو روز پیش بخش‌های کوتاهی از این گفت‌وگو را منتشر کرده بود و نسخه کامل آن یکشنبه ۱۷ خرداد پخش شد.

وضعیت مذاکرات

ترامپ درباره وضعیت کنونی مذاکراتی که با میانجیگری پاکستان در جریان است، گفت: «ما چند نکته داریم که به نظر نمی‌رسد نکات بزرگی باشند. آنها [مذاکره‌کنندگان ایرانی] پذیرفته‌اند که سلاح هسته‌ای نخواهند داشت. ما بندی در آن گذاشته بودیم که [آنها] سلاح هسته‌ای تولید نخواهند کرد. همه از آن بسیار خوشحال بودند، جز من.»

ترامپ تاکید کرد او خواهان افزودن بندی دیگر است تا اطمینان حاصل شود ایران نمی‌تواند توافق را دور بزند.

او گفت: «حرف من این است؛ اگر آنها [حکومت ایران] سلاح هسته‌ای تولید نکنند، اما آن را بخرند یا به شکل دیگری به دست بیاورند چه؟ بنابراین می‌خواهم عبارت "اگر بخرند یا به هر شکلی به دست بیاورند" هم به متن توافق اضافه شود. بنابراین آنها نه حق دارند سلاح هسته‌ای تولید کنند و نه حق دارند آن را بخرند یا به هر شکل دیگری به دست بیاورند.»

او افزود ایرانی‌ها در برابر این خواسته «کمی» مقاومت کردند و «و بعد دیگر مقاومت نکردند.»

این صحبت‌ها در حالی انتشار یافت که تشدید حملات ارتش اسرائیل به مواضع حزب‌الله در جنوب بیروت خشم مقام‌های جمهوری اسلامی را برانگیخته و تهدیدهایی مبنی بر پاسخ قاطع جمهوری اسلامی به این حملات مطرح شده است.

محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، پس از حملات اسرائیل به ضاحیه در ایکس نوشت: «نه به آتش‌بس پایبندند، نه به گفتگو باور دارند، و با محاصره دریایی و نقض توافقات درباره لبنان نشان دادند که فقط زبان قدرت می‌فهمند.»

او افزود که محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی و «چراغ سبز امروز آمریکا» به اسرائیل، پایگاه‌ها و دارایی‌های آمریکا و اسرائیل در منطقه را «به اهداف مشروع تبدیل می‌کند. در بخش دیگری از این پیام تاکید شده است: «دست نیروهای مسلح ما مثل همیشه باز است.»

سرنوشت اورانیوم غنی‌شده

ترامپ درباره سرنوشت اورانیوم با غنای بالای جمهوری اسلامی گفت: «اگر به توافق برسیم و روابطمان دوستانه شود، همه با هم می‌رویم. تجهیزات آمریکایی را می‌بریم، آن را خارج و نابود می‌کنیم؛ چه در همان محل باشد، چه آن را به جای دیگری منتقل کنیم.»

ترامپ در ادامه تاکید کرد که رفتن به سراغ اورانیوم با غنای بالا حتمی است؛ «چه با آنها [حکومت ایران] چه بدون آنها» و افزود: «اما در هر صورت کسی به طرف ما تیراندازی نخواهد کرد؛ اگر به توافق نرسیم آنها را به‌شدت از کار می‌اندازیم، در هر حالت امنیت خواهیم داشت.»

او به کریستن وُلکر، مجری «میت د پرس»، گفت: «می‌دانید، ما روی آن [محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا در ایران] و همه اطراف آن دوربین داریم. اگر کسی آنجا راه برود، حتی اگر شما آنجا قدم بزنید، دوربین‌ها آن‌قدر دقیق‌اند که می‌توانم اسم کوچکتان را نشانی که روی کت شماست، بخوانم.»

دونالد ترامپ سه روز پیش از پخش این مصاحبه در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفت که در آغاز جنگ سناریوی اعزام نیروهای ویژه به داخل ایران برای تصرف ذخایر اورانیوم غنی‌شده را بررسی کرده بود، اما از بیم تبدیل شدن آن به یک بحران مشابه عملیات ناموفق گروگان‌گیری دوران جیمی کارتر، از اجرای آن صرف‌نظر کرد.

او ۱۴ خرداد توضیح داد که اجرای چنین ماموریتی مستلزم حضور چند هفته‌ای نیروهای آمریکایی در یک منطقه جنگی، انتقال تجهیزات سنگین، عملیات حفاری و ایجاد زیرساخت‌های گسترده برای انتقال مواد هسته‌ای بود.

«رهبری جدید ایران منطقی‌تر و بسیار باهوش است»

رییس‌جمهوری آمریکا در بخشی از این مصاحبه برداشت خود را نسبت به رهبران کنوی جمهوری اسلامی و شخص مجتبی خامنه‌ای که جانشین پدرش شده است، شرح داد. او رهبری جدید ایران را «منطقی‌تر، بسیار باهوش» می‌بیند.

او همچنین گفت که مجتبی خامنه‌ای جای پدرش را گرفته و «بخشی از» روند تایید توافق است. ترامپ بار دیگر تاکید کرد که آماده گفت‌وگوی مستقیم با رهبر جدید جمهوری اسلامی است.

ترامپ گفت: «اگر او بخواهد، من این کار را می‌کنم، اما مستقیم با او صحبت نکرده‌ام.»

رییس‌جمهوری آمریکا مجتبی خامنه‌ای را، که از زمان آغاز جنگ در انظار عمومی دیده نشده است، به شکلی مثبت با پدرش مقایسه کرد.

او گفت: «جوان‌تر است. به نظرم منطقی‌تر است. زخمی است، به‌شدت زخمی شده است. بنابراین نوعی شجاعت در او هست. خیلی‌ها اگر تا این حد زخمی شده بودند، درباره این صحبت نمی‌کردند که، می‌دانید، "وضعمان با آمریکا چطور است؟" چیزهای دیگری در ذهنشان بود. بنابراین نوعی شجاعت در او هست. اما او بسیار جدی زخمی شده است.»

ترامپ از اینکه به‌طور قطعی بگوید آیا محل دقیق رهبر جمهوری اسلامی را می‌داند یا آیا آن محل در ایران است، خودداری کرد. او گفت: «نمی‌خواهم بگویم می‌دانم او کجاست یا نه. اما احتمال زیادی وجود دارد که بدانم.»

دارایی‌هایی که قرار نیست بی‌درنگ آزاد شوند

ترامپ در جریان این گفت‌وگو روسای جمهوری پیشین آمریکا از جمله باراک اوباما را مقصر اصلی توسعه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و حرکت آنها به سوی تولید سلاح هسته‌ای خواند و هم‌تایان پیشین خود را بابت کاهش تحریم‌های بین‌المللی و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده جمهوری اسلامی سرزنش کرد.

او تاکید کرد که هر توافق جدیدی با جمهوری اسلامی «بلافاصله» به آزادسازی هیچ‌یک از دارایی‌های آنها منجر نخواهد شد.

ترامپ گفت آزادسازی دارایی‌های مسدودشده «بعدتر» انجام می‌شود: «اگر رفتارشان خوب باشد، اگر کارشان را خوب انجام دهند، صحبت درباره این موضوع را شروع می‌کنیم.»

ولکر از ترامپ پرسید چرا هنگام لغو برجام در نخستین دوره ریاست‌جمهوری‌اش، برای رسیدن به یک توافق جدید با حکومت ایران مذاکره نکرد. ترامپ پاسخ داد که چنین توافق‌هایی ممکن است «سال‌ها» طول بکشد. او افزود: «آنها آن زمان آماده نبودند. انجام این کارها سال‌ها زمان می‌برد. این افراد ۴۷ سال است که در حال جنگ بوده‌اند. آنها آمریکایی‌ها را کشته‌اند، پاها و دست‌هایشان را قطع کرده‌اند و صورت‌هایشان به‌شدت و به‌طرز وحشتناکی آسیب دیده است.»

توصیه به مردم آمریکا در قبال جنگ ایران: صبور باشید

ترامپ در واکنش به اظهارات وُلکر که جنگ ایران را در افکار عمومی آمریکا «نامحبوب» خواند گفت که آمریکایی‌ها باید «در قبال ایران صبورتر» باشند و افزود بخشی از چالش در تدوین سریع یک طرح صلح این است که چنین طرحی مستلزم چرخشی کامل در موضع دیرینه تهران در قبال آمریکا است.

او مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی را «قدرتمند و مغرور» خواند و ادامه داد: «. چیزهایی هست که هرگز فکر نمی‌کردند انجام دهند، اما حالا ناچارند انجام دهند و این کمی زمان‌بر است. داریم درباره ۴۷ سال صحبت می‌کنیم، در این ۴۷ سال آنها هر کاری می‌خواستند کردند و از آن قسر در رفتند.

در همین حال، ترامپ از اقتصاد آمریکا تمجید کرد و گفت ناچار شده است میان مقابله با جمهوری اسلامی و افزایش قیمت‌های ناشی از آن در آمریکا دست به انتخاب بزند. او به ارزان بودن قیمت کود کشاورزی و بنزین پیش از آغاز جنگ ایران اشاره کرد و افزود: «می‌توانستم قیمت‌ها را همانطور نگه دارم، اما دیدم باید تغییر مسیر بدهم. کشاورزان بهتر از هر کس دیگری این را درک خواهند کرد. بنزین گران‌تر خواهد شد، کود کمی گران‌تر خواهد شد اما من یک سلاح هسته‌ای را از دست افراد بسیار خطرناک خارج خواهم کرد.»

او بار دیگر وعده داد که با پایان جنگ آمریکایی‌ها شاهد کاهش فشار خواهند بود: «وقتی کار را به سرانجام برسانیم، چیزهایی خواهید دید که هرگز شبیه آن را ندیده‌اید. نفت پایین خواهد آمد. اما نکته اصلی این است که ما نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد. نمی‌شود چنین کاری کرد. و ما هم چنین کاری نخواهیم کرد.»

خشم ترامپ از پرسش‌های چالش‌برانگیز درباره انتخابات

بخش عمده این مصاحبه ۵۰ دقیقه‌ای بر انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا و پرداخت پول از سوی دولت به افرادی اختصاص داشت که در جریان حمله ششم ژانویه به کنگره آمریکا به حمله به پلیس متهم شده‌اند.

ترامپ از ایجاد صندوقی به نام «مقابله با استفاده ابزاری از دستگاه حکومت» دفاع کرد و گفت معترضانی که روز ششم ژانویه ۲۰۲۱، هم‌زمان با آماده شدن کنگره برای تایید پیروزی انتخاباتی جو بایدن، وارد ساختمان کنگره شدند، ناعادلانه هدف پیگرد دادستان‌ها قرار گرفته‌اند و شایسته دریافت غرامت‌اند.

وقتی خبرنگار از او پرسید آیا کسانی که آن روز به ماموران پلیس حمله کردند باید از محل پول مالیات‌دهندگان غرامت دریافت کنند، ترامپ گفت: «مایل نیستم چنین چیزی بگویم، اما باید موضوع را بررسی کنم.»

ترامپ همچنین انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ را «کثیف» خواند و بحث را به انتخابات سه‌شنبه گذشته در کالیفرنیا کشاند؛ جایی که شمارش آرا تا آخر هفته همچنان ادامه دارد. او در حالی در نتایج انتخابات این ایالت تردید ایجاد کرد که یک دادستان فدرال روز جمعه در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده بود «چندین تحقیق درباره تقلب انتخاباتی» در کالیفرنیا در جریان است.

او گفت: «به نظر شما درست است که انتخاباتی برگزار کنند و پنج روز بعد هنوز حتی به انتخاب برنده نزدیک هم نشده باشند؟»

بر اساس نظام رای‌گیری پستی در کالیفرنیا، اعلام برنده در رقابت‌های نزدیک اغلب چند روز زمان می‌برد. طبق قوانین این ایالت، برگه‌های رای که در روز انتخابات یا پیش از آن مهر پست خورده باشند و ظرف هفت روز پس از انتخابات دریافت شوند، واجد شرایط شمارش هستند.

ان‌بی‌سی نوشت ترامپ حدود ۵۰ دقیقه پس از آغاز مصاحبه، در حالی که در جریان پرسش‌های چالشی درباره دخالت در انتخابات و انتقادهایش از رسانه‌ها آشکارا خشمگین شده بود، گفت‌وگو را پایان داد.