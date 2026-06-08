تمدید امپراتوری پرز تا ۲۰۳۰؛ شمارش معکوس برای رونمایی از آقای خاص
فلورنتینو پرز، مدیر ۷۹ ساله اسپانیایی، با کسب ۶۵ درصد آرا در انتخابات ریاست باشگاه رئال مادرید پیروز شد و تا سال ۲۰۳۰ در سمت خود باقی خواهد ماند.
فلورنتینو پرز، مدیر ۷۹ ساله اسپانیایی، با کسب ۶۵ درصد آرا در انتخابات ریاست باشگاه رئال مادرید پیروز شد و تا سال ۲۰۳۰ در سمت خود باقی خواهد ماند.
در این انتخابات که ۳۳ هزار و ۵۵۵ عضو باشگاه در آن شرکت کردند، انریکه ریکلمه، سرمایهدار ۳۷ ساله حوزه انرژیهای تجدیدپذیر و رییس شرکت «کاکس انرژی»، با کسب ۳۵ درصد آرا شکست خورد.
پرز در سالهای ریاست خود، رئال مادرید را به یکی از ثروتمندترین باشگاههای جهان تبدیل کرده و هفت قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا و افتخارات متعدد در لالیگا و جام حذفی اسپانیا را به دست آورده است. او اکنون با این پشتوانه، طرح فروش پنج درصد از سهام باشگاه را به مجمع ارائه خواهد کرد.
با این پیروزی، هواداران کهکشانیها در انتظار تحقق وعدههای انتخاباتی پرز هستند. برخی رسانهها گزارش دادهاند که انتظار میرود ژوزه مورینیو روز دوشنبه به عنوان سرمربی جدید رئال مادرید معرفی شود و این باشگاه برای فسخ قرارداد او با بنفیکا ۱۵ میلیون یورو بپردازد.
همچنین گزارشها حاکی از آن است که پرز قصد دارد روز سهشنبه پیشنهادی دستکم ۱۵۰ میلیون یورویی برای جذب یک ستاره فوتبال ارائه کند؛ بازیکنی که برخی گمانهزنیها از مایکل اولیسه به عنوان گزینه اصلی نام میبرند.
در پی اعلام محدودیتهای فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) درباره ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاههای جام جهانی، گروهی از فعالان حوزه فناوری سامانهای را با نام «ایرانسینک» طراحی کردهاند که امکان نمایش نمادها و پیامهای اعتراضی را از طریق تلفنهای همراه تماشاگران فراهم میکند.
در روزهای اخیر، شماری از ایرانیان خارج از کشور بهویژه در آمریکا، تلاش کردهاند با روشهای مختلف به تصمیم فیفا در خصوص ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاههای جام جهانی اعتراض کنند و راههایی برای نمایش آن در جریان مسابقات بیابند.
سالار غلامی، کاپیتان پیشین تیم ملی بوکس، در مصاحبه با ایراناینترنشنال از راهاندازی «ایرانسینک» خبر داد و اعلام کرد این پلتفرم با هماهنگسازی نمایشگر تلفنهای همراه افراد حاضر در ورزشگاه، تصاویر بزرگ و یکپارچهای از پرچم شیر و خورشید یا پیامهای جمعی ایجاد میکند.
او گفت استفاده از این سامانه نیازی به نصب اپلیکیشن ندارد و کاربران تنها با مراجعه به وبسایت «ایرانسینک» میتوانند از خدمات آن بهرهمند شوند.
به گفته غلامی، پس از ثبت تعداد افراد حاضر، سامانه طرحی متناسب با تعداد شرکتکنندگان تولید میکند که با قرار گرفتن تلفنهای همراه در کنار یکدیگر قابل اجرا خواهد بود.
این ورزشکار و کنشگر افزود این سامانه میتواند پرچم شیر و خورشید و شعارهایی چون «ایران آزاد»، «رضا پهلوی» و «تغییر رژیم ایران» را برای نمایش هماهنگ، طراحی کند.
در روزهای اخیر، تصمیم فیفا درباره منع نمایش پرچم شیر و خورشید با واکنشهای گستردهای روبهرو شده و به مناقشه میان مخالفان جمهوری اسلامی و این نهاد دامن زده است. مناقشهای فراتر از ورزش که به موضوع هویت، نمایندگی و سیاست، گره خورده است.
استفاده از فرصت جام جهانی برای بازتاب صدای مردم ایران
غلامی در ادامه مصاحبه با ایراناینترنشنال، هدف از اجرای سامانه «ایرانسینک» را جلب توجه افکار عمومی و رسانههای بینالمللی به وضعیت ایران عنوان کرد و گفت نباید اجازه داد اخبار مربوط به ایران در میان پوشش گسترده رویدادهایی مانند جام جهانی به حاشیه رانده شود.
او تاکید کرد حضور رسانههای بینالمللی در مسابقات جام جهانی فرصتی برای بازتاب مطالبات معترضان و رساندن صدای مردم ایران به جهان فراهم میکند.
غلامی هشدار داد جمهوری اسلامی در تلاش است از فضای جام جهانی برای کسب مشروعیت و بهبود چهره خود استفاده کند و گفت ایرانیان خارج از کشور باید مانع این امر شوند.
در جریان جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، جمهوری اسلامی با اعزام گسترده حامیان خود به این کشور کوشید از بازتاب صدای معترضان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ورزشگاهها جلوگیری کند.
جام جهانی ۲۰۲۶ به میزبانی آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار میشود و بازیهای تیم فوتبال ایران در خاک آمریکا خواهد بود.
آمریکا برای بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال ایران ویزا صادر کرده، اما شماری از همراهان این تیم موفق به دریافت ویزا نشدهاند.
نشریه اتلتیک ۱۶ خرداد به نقل از یک مقام دولت آمریکا گزارش داد اعضای تیم فوتبال ایران و «کادر پشتیبانی ضروری» آن ویزا دریافت کردهاند، اما دولت دونالد ترامپ «اجازه نخواهد داد از این سازوکار سوءاستفاده شود و تحت عناوین نادرست، تروریستها را به ایالات متحده وارد کنند».
در جریان نیمه دوم بازی دوستانه تیم های ملی دانمارک و اوکراین، کریستین اریکسن، هافبک دانمارک، ناگهان روی زمین افتاد و برای لحظاتی هوشیاری خود را از دست داد. چنین اتفاقی در یورو ۲۰۲۰ و در بازی با فنلاند برای اریکسن رخ داده بود.
داور مسابقه بلافاصله بازی را متوقف کرد و کادر پزشکی برای رسیدگی به وضعیت اریکسن وارد زمین شد. گزارشها حاکی از آن است که این بازیکن پس از دقایقی به هوش آمد و تحت مراقبتهای پزشکی قرار گرفت.
اریکسن در نهایت با پای خود زمین مسابقه را ترک کرد و هواداران حاضر در ورزشگاه نیز او را با تشویق ایستاده بدرقه کردند.
این اتفاق یادآور حادثه تلخ یورو ۲۰۲۰ است؛ جایی که اریکسن در جریان دیدار دانمارک و فنلاند دچار ایست قلبی شد و پس از احیا، به فوتبال بازگشت. او از آن زمان با دستگاه دفیبریلاتور قلبی (ICD) به فعالیت حرفهای خود ادامه میدهد.
هنوز جزئیات بیشتری درباره علت این حادثه و وضعیت جسمانی اریکسن منتشر نشده است.
فدراسیون فوتبال دانمارک با انتشار بیانیهای در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «کریستین اریکسن هوشیار است و با توجه به شرایط پیشآمده، وضعیت خوبی دارد.»
الکساندر زورف، تنیسباز ۲۹ ساله آلمانی، پس از سالها ناکامی در گام آخر، بالاخره طعم شیرین قهرمانی در یک گرنداسلم را چشید و قهرمان مسابقات رولان گاروس شد.
در دیدار پایانی و دراماتیک زمین «فیلیپ شاتریه»، زورف پس از ۴ ساعت و ۱۶ دقیقه نبرد نفسگیر مقابل فلاویو کوبولی ایتالیایی ۳ بر ۲ به پیروزی رسید. در امتیاز پایانی ست پنجم این مسابقه، کوبولی با یک ضربه کات داخل زمین و متعاقباً یک لوب، زورف را به عقب فرستاد؛ اما مرد آلمانی توپ را برگرداند و در نهایت تنیسباز ایتالیایی ضربه خود را به شکلی ناشیانه به تور کوبید. با این خطا، زورف از فرط خوشحالی روی خاک رس پاریس پهن شد و اشک شوق ریخت.
پایان یک کابوس؛ کلکسیون افتخارات تکمیل شد
با حذف زودهنگام مدعیان اصلی جام یعنی یانیک سینر،مرد شماره یک جهان و نواک جوکوویچ، تمام نگاهها و فشارها روی شانههای زورف قرار گرفته بود. این چهارمین فینال گرنداسلم او در دوران حرفهایاش بود. این تنیسباز آلمانی نخستین فینال گرنداسلمش را در اوپن آمریکا ۲۰۲۰ در تایبریک ست پنجم مقابل دومینیک تیم واگذار کرده بود؛ در حالی که دو ست جلو بود. او سپس در سال ۲۰۲۴ در همین رقابتها مقابل کارلوس آلکاراس شکست خورد و در فینال اوپن استرالیا ۲۰۲۵ نیز مغلوب یانیک سینر شد.
الکساندر زورف پیش از این تمام افتخارات ممکن در دنیای تنیس از جمله عناوین مسترز ۱۰۰۰، قهرمانی در فینالهای ایتیپی و مدال طلای المپیک را کسب کرده بود و تنها جای خالی در کارنامه درخشان او، یک جام گرنداسلم بود که حالا در ۲۹ سالگی به آن دست یافت.
امیر قلعهنویی، سرمربی تیم ملی، پس از ورود به تیخوانای مکزیک در گفتوگو با تلویزیون فیفا گفت: «اگر تلاشهای اینفانتینو و دبیرکل فیفا نبود، الان اینجا نبودیم. البته گلایهای هم داریم. با تیمی که ۲۱ ساعت در پرواز بوده و قرار است هشت روز دیگر مسابقه بدهد، این رفتارها درست نیست.»
او گفت: «براساس مسائل فنی باید هفته قبل اینجا بودیم، چرا که اختلاف زمانی ۱۲ ساعته به دو هفته زمان برای تطبیقپذیری نیاز دارد. در این تورنمنتها جدا از مسائل فنی باید موارد اخلاقی و انسانی نیز رعایت شود. درباره ما این مسائل رعایت نشده است. هرچند ملت و کشور بزرگ ایران در دهههای گذشته به این رفتارها عادت کردهاند.»
قلعهنویی ادامه داد: «صحبت من با ۴۷ مربی دیگر حاضر در جام جهانی این است که تیمی که قرار است هشت روز دیگر در جام جهانی بازی کند، تا دو روز قبل بلاتکلیف بود. اگر تلاشهای فیفا نبود، الان اینجا نبودیم.»
سرمربی تیم ملی گفت: «پس از اینکه تکلیف بازیکنان و کادر فنی مشخص شد، اعضای کادر مدیریتی، مدیر اجرایی و تیم رسانهای ما نمیتوانند در مسابقات حضور داشته باشند. از شما سوال میکنم، این چه رفتاری است؟ امیدوارم این رفتار اصلاح شود و از این پس دیگر چنین رفتارهایی تکرار نشود.»
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در واکنش به رد درخواست ویزای ۱۵ نفر از اعضای کاروان اعزامی فوتبال ایران به جام جهانی ۲۰۲۶ از سوی آمریکا، خواستار واکنش عملی فدراسیون فوتبال شده و تاکید کرده است که ایران نباید از مواضع قبلی خود عقبنشینی کند.
این روزنامه با اشاره به هشدارها و شرطگذاریهای پیشین مسئولان فدراسیون فوتبال نوشته است: «آیا سر حرفمان میایستیم یا عقبنشینی میکنیم؟ مطابق آنچه تاکنون گفتهایم، باید مقتدرانه پای حرفمان بایستیم.» جوان همچنین تاکید کرده است که اگر آمریکا در مسیر حضور ایران در جام جهانی کارشکنی کند، واکنش متناسب باید انجام شود و «این اقدام محکم چیزی نیست جز برگرداندن تیم.»
این روزنامه هشدار داده است که کوتاه آمدن در برابر اقدام آمریکا میتواند به فشارها و محدودیتهای بیشتری علیه کاروان ایران منجر شود.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «اگر امروز کوتاه بیاییم، آنوقت حتما باید منتظر توطئههای بعدی باشیم.»
نویسنده همچنین نوشته است که پذیرش شرایط فعلی میتواند زمینهساز برخوردهای سختگیرانهتر با اعضای تیم ملی در زمان ورود به آمریکا شود و افزوده است: «اگر امروز به این خفت تن بدهیم، آنوقت حتما زیر بار انگشتنگاری، بازداشت و توهین و تحقیر در فرودگاه هم خواهیم رفت و حتما هم شاهد شیطنتهای دیگر آنها در زمان دیدارهای ایران خواهیم بود.»
این موضعگیری پس از آن مطرح شده که فدراسیون فوتبال ایران در بیانیهای نسبت به رد ویزای بخشی از اعضای کاروان اعزامی اعتراض کرد و نوشت: «دولت هنجارشکن و قانونستیز آمریکا با رفتار تبعیضآمیز خود شرایط نابرابری را رقم زد و این یعنی مداخله سیاست در ورزش به بدترین شکل ممکن.»
با این حال، روزنامه جوان این واکنش را ناکافی دانسته و خطاب به مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، نوشته است: «امروز دیگر وقت بیانیه صادر کردن و انتظار بیهوده حمایت از سوی فیفا داشتن نیست؛ امروز وقت عمل است، وقت آن است که اقتدار ایران را درست مانند میدان و خیابان به رخ دشمن بکشیم.»
این روزنامه همچنین از تصمیم فدراسیون برای انتقال تیم ملی به مکزیک انتقاد کرده و نوشته است که «نباید ذلیلانه و با خفت چمدان مسافرت بست و راهی مکزیک شد تا شاید مشکل حل شود.»
این موضعگیری در حالی مطرح شده که تیم ملی فوتبال ایران پس از تغییر محل کمپ خود، راهی مکزیک شده و قرار است از آن کشور برای حضور در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ آماده شود.