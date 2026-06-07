این روزنامه با اشاره به هشدارها و شرطگذاریهای پیشین مسئولان فدراسیون فوتبال نوشته است: «آیا سر حرفمان میایستیم یا عقبنشینی میکنیم؟ مطابق آنچه تاکنون گفتهایم، باید مقتدرانه پای حرفمان بایستیم.» جوان همچنین تاکید کرده است که اگر آمریکا در مسیر حضور ایران در جام جهانی کارشکنی کند، واکنش متناسب باید انجام شود و «این اقدام محکم چیزی نیست جز برگرداندن تیم.»
این روزنامه هشدار داده است که کوتاه آمدن در برابر اقدام آمریکا میتواند به فشارها و محدودیتهای بیشتری علیه کاروان ایران منجر شود.
در بخش دیگری از این یادداشت آمده است: «اگر امروز کوتاه بیاییم، آنوقت حتما باید منتظر توطئههای بعدی باشیم.»
نویسنده همچنین نوشته است که پذیرش شرایط فعلی میتواند زمینهساز برخوردهای سختگیرانهتر با اعضای تیم ملی در زمان ورود به آمریکا شود و افزوده است: «اگر امروز به این خفت تن بدهیم، آنوقت حتما زیر بار انگشتنگاری، بازداشت و توهین و تحقیر در فرودگاه هم خواهیم رفت و حتما هم شاهد شیطنتهای دیگر آنها در زمان دیدارهای ایران خواهیم بود.»
این موضعگیری پس از آن مطرح شده که فدراسیون فوتبال ایران در بیانیهای نسبت به رد ویزای بخشی از اعضای کاروان اعزامی اعتراض کرد و نوشت: «دولت هنجارشکن و قانونستیز آمریکا با رفتار تبعیضآمیز خود شرایط نابرابری را رقم زد و این یعنی مداخله سیاست در ورزش به بدترین شکل ممکن.»
با این حال، روزنامه جوان این واکنش را ناکافی دانسته و خطاب به مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال، نوشته است: «امروز دیگر وقت بیانیه صادر کردن و انتظار بیهوده حمایت از سوی فیفا داشتن نیست؛ امروز وقت عمل است، وقت آن است که اقتدار ایران را درست مانند میدان و خیابان به رخ دشمن بکشیم.»
این روزنامه همچنین از تصمیم فدراسیون برای انتقال تیم ملی به مکزیک انتقاد کرده و نوشته است که «نباید ذلیلانه و با خفت چمدان مسافرت بست و راهی مکزیک شد تا شاید مشکل حل شود.»
این موضعگیری در حالی مطرح شده که تیم ملی فوتبال ایران پس از تغییر محل کمپ خود، راهی مکزیک شده و قرار است از آن کشور برای حضور در مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ آماده شود.